The Handmaid’s Tale season 5 trailer sees Elisabeth Moss face off against Yvonne Strahovski

De nieuwe trailer voor seizoen vijf van The Handmaid’s Tale is woensdag uitgekomen en het lijkt een drukke trailer te zijn voor het personage June Osbourne van Elisabeth Moss.

Moss, 40, neemt het op tegen Yvonne Strahovski, 40, (die Serena speelt) na de moord op haar man, commandant Frederick R. Waterford (gespeeld door Joseph Fiennes, 52) aan het einde van seizoen vier.

De weduwe en zwangere Serena bewapent haar verdriet om al die tijd haar publieke status in Toronto te verhogen De invloed van Gilead dringt langzaam door naar Canada, terwijl June haar strijd tegen de totalitaire patriarchale theocratie voortzet.

Intense: In de nieuwe trailer voor seizoen vijf van The Handmaid’s Tale neemt het personage June Osbourne van Elisabeth Moss het op tegen Yvonne Strahovski (Serena) nadat ze haar man Fred heeft vermoord

De trailer – iets meer dan twee minuten – begint met een shot van June die terugdenkt aan commandant Waterford terwijl ze rechtvaardigt waarom hij moest sterven.

‘Hij was een monster. De grondlegger van Gilead. Hij nam ons land af. Hij moest boeten voor wat hij deed’, zegt ze terwijl een flashback van Freds dood op het scherm flitst.

June wordt dan gezien terwijl ze met haar partner Luke (OT Fagbenle) zit terwijl ze hem onheilspellend vertelt: ‘Ik heb hem vermoord en ik vond het zo leuk.’

Serena wordt dan het gebouw binnen zien gaan waar Fred’s lichaam onder een wit laken ligt, terwijl de tranen haar ogen vullen.

Het schot springt dan naar Moira (Samira Wiley) die tegen Luke schreeuwt terwijl ze zegt: ‘June heeft hem verscheurd!’

De volgende scène toont een radeloze June met betraande ogen terwijl ze tegen Luke zegt: ‘Ik wil dat ze weet dat ik het was.’

‘Wil je dat ze achter ons aan komt?’

Serena wordt vervolgens afgebeeld terwijl ze bespreekt hoe June bij Fred kon komen terwijl ze Nick (Max Minghella): ‘Het is onmogelijk dat ze in haar eentje bij Fred had kunnen komen.’

In de volgende scène loopt Nick met commandant Lawrence (Bradley Whitford) terwijl hij hem vertelt: ‘Serena weet niet wat er is gebeurd.’

‘Het maakt niet uit wat ze weet. Het maakt uit wat ze gelooft,’ antwoordt Lawrence.

June hoort dan zeggen: ‘Serena heeft de wereld achter zich’ als we een beeld zien van een jong meisje dat Serena’s babybuik snuffelt. ‘Ze brengt het hier. Gilead,’ vervolgt June.

In de volgende scène is Tuello (Sam Jaeger) te zien die tegen Serena zegt: ‘Het is mijn taak om jou te beschermen.’

‘Waag het niet me te vertellen dat je me tegen haar kunt beschermen!’ Serena schreeuwt terug, als een beeld van juni en Luke flitst, terwijl hij antwoordt, ‘bang kan heel gevaarlijk zijn.’

Ondertussen wordt June gezien die zegt: ‘Ze zal altijd gevaarlijk zijn’ terwijl we Serena zien gekleed in een zwarte sluier op de begrafenis van haar man.

‘Ik denk dat je Gilead ook bang hebt gemaakt. De dienstmaagd die haar commandant vermoordt. Ik denk niet dat ze dat kunnen laten staan’, antwoordt hij.

‘Juni Osborne is een kankergezwel. We moeten haar eruit halen,’ zegt een van de commandanten.

Dan krijgen we tante Lydia te zien, die tegen de dienstmaagden zegt: ‘Er zijn consequenties aan het ongehoorzaam zijn aan God’ terwijl een vrouw kronkelt in een ziekenhuisbed waaraan ze geboeid is.

De volgende scène toont Hannah en Luke’s eerste kind, zoals Luke zegt: ‘Alles wat we willen weten over Hannah, staat daar.’

Ondertussen lijkt June te besluiten terug te keren, terwijl ze zegt: ‘Ze gaan niet op zoek naar iemand die teruggaat naar Gilead.’

‘Ik ga,’ zegt Luke, terwijl ze antwoordt, ‘ik ga met je mee.’

Een ander tafereel toont een verfomfaaide June die zegt: ‘Ik bid voor onze kinderen.’

Het komt snel over op een van de vrouwen van de commandant die haar mond van afschuw bedekt.

June vervolgt: ‘Mogen ze een leven leiden zonder al deze haat. Lieve God, mogen ze het beter doen dan wij.’

Ze wordt later getoond terwijl ze schreeuwt met iemand aan boord van een bus

Gebaseerd op de roman van Margaret Atwood uit 1985, speelt de show zich af in een patriarchale dystopie genaamd Gilead, gebaseerd op wat vroeger de Verenigde Staten waren.

Vrouwen worden gereduceerd tot een status die ver onder die van mannen ligt, beroofd van zulke basisrechten als het mogen lezen of geld gebruiken.

‘Handmaids’ zijn de vrouwen die onder sluiers worden gedwongen en onderworpen aan een vorm van slavernij waarbij ze herhaaldelijk worden verkracht om kinderen te krijgen.

Het vijfde seizoen van The Handmaid’s Tale gaat op 14 september in première op Hulu, met nieuwe afleveringen die op woensdag worden gestreamd.