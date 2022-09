The Crown’s Dominic West and Elizabeth Debicki are snapped on set while filming scenes from 1995

Elizabeth Debicki en Dominic West van The Crown zijn vastgelegd op de set in Winchester tijdens het filmen van scènes voor de vijfde serie van het koninklijke drama.

Afbeeldingen tonen de Australische actrice, 32, die de rol van Emma Corrin overnam, prinses Diana channelt in een koningsblauwe blazer en een zwarte nauwsluitende jurk.

Naast Elizabeth zijn Dominic, 52, die prins Charles speelt, en zijn zoon Senan, 13, die prins William speelt, terwijl ze de eerste dag van de jonge royal op Eton College in 1995 verbeelden.

Elizabeth Debicki (foto) channelde prinses Diana moeiteloos opnieuw toen ze onlangs nieuwe scènes filmde voor serie vijf van Netflix’s The Crown in Winchester

Dominic West, die prins Charles speelt in het populaire drama, werd gespot met zijn zoon Senan, 13, die prins William speelt, en toont een moment in 1995 toen Charles en Diana een jonge William afzetten voor zijn eerste dag op Eton College

De Prins en Prinsen van Wales leken het naar hun zin te hebben toen ze Harry en William vergezelden op William’s eerste schooldag aan het Eton College in september 1995

Elizabeth pronkte met de modekracht van haar personage en combineerde haar blauwe blazer met pure zwarte panty’s en een zwarte handtas met kettingband. Ze droeg ook het kenmerkende blonde kapsel van wijlen royal en smokey eye-make-up.

Ondertussen droeg Dominic een mooi marineblauw pak en een bordeauxrode stropdas, vergelijkbaar met degene die de Prins van Wales die dag droeg.

Senan zag er verzorgd uit in een geruit grijs pak dat hij combineerde met een wit overhemd en een marineblauwe stropdas, identiek aan dat van prins William, die toen net 13 jaar oud was.

De Australische actrice (hierboven afgebeeld), 32, die de rol van Emma Corrin overneemt, droeg de kenmerkende blonde lokken van de overleden royal

De Australische actrice channelde moeiteloos de prinses van Wales in een koningsblauwe blazer en een prachtige zwarte nauwsluitende jurk

Elizabeth Debicki, die Diana speelt, zag er bijna identiek uit als de prinses toen ze soortgelijke kleding aantrok en haar maniertjes perfectioneerde

De actrice droeg ook soortgelijke sieraden als de prinses van Wales en droeg een replica van haar beroemde blauwe diamanten verlovingsring die haar begin 1981 werd gegeven.

Diana schitterde in een blauwe blazer terwijl ze Harry, centre, en William vergezelde op William’s eerste schooldag op Eton College op 6 september 1995

De laatste twee series van The Crown zullen betrekking hebben op de koninklijke familie in de jaren 1990 tot 2003. In het vierde seizoen zal de bemanning het verhaal oppakken waar het was geëindigd.

Het stuklopen van de relatie tussen Charles en Diana zal een centraal onderdeel vormen van de nieuwe serie.

De vierde serie van The Crown, die in november vorig jaar werd uitgezonden, vertelde het verhaal van de vroege romance tussen Charles en Diana.

Vorig jaar werd bekend dat Elizabeth het stokje van Emma Corrin zou overnemen en Diana zou spelen voor de vijfde en zesde reeks, die de dood van Diana in 1997 zal behandelen.

De actrice zei over haar casting vorig jaar: ‘De geest van prinses Diana, haar woorden en haar daden leven in de harten van zovelen.

‘Het is mij een voorrecht en een eer om deel uit te maken van deze meesterlijke serie, waar ik vanaf aflevering één absoluut verslaafd aan was.’

Ondertussen wordt verwacht dat Dodi Fayed een grote rol zal spelen in de volgende serie van The Crown, met de Britse acteur Khalid Abdalla, 39, die speelde in de film The Kite Runner uit 2007, in de rol.

Vader en zoon: Dominic en zijn echte zoon Senan spelen het koninklijke vader-zoon-duo in serie vijf van The Crown, die in november wordt uitgezonden

Er zijn verschillende aangrijpende momenten die gebruikt kunnen worden, waaronder de koningin die een toespraak hield op haar 40e verjaardag van haar toetreding in 1992, waarin ze het jaar een ‘annus horriblis’ noemde.

Ze verwees naar de mislukking van drie huwelijken van haar kinderen; De scheiding van prins Andrew, prinses Anne en prins Charles van prinses Diana.

Andere opmerkelijke gebeurtenissen tijdens de periode waren een brand in Windsor Castle, haar gouden huwelijksverjaardag in 1997 en de dood van prinses Margaret, de koningin-moeder en de prinses van Wales.

Op foto’s die tijdens haar scènes zijn gemaakt, is te zien hoe de actrice met haar tegenspeler in een auto stapt, met foto’s die zijn gemaakt op 6 september 1995

De acteurs werden gespot tijdens het filmen van de autoscène toen prinses Diana het gezin naar het Eton College reed voor William’s eerste dag voor het goed gedocumenteerde evenement

Elizabeth en Dominic beeldden het beroemde koninklijke paar af, maar het paar leek er somberder uit te zien dan de originele foto’s die op de dag werden genomen

De actrice bewijst de modebekwaamheid van haar personage en kan worden gezien met een blauwe blazer met gouden knopen – identiek aan degene die Diana op de dag droeg

Imelda Staunton neemt de rol van Elizabeth II over van Olivia Colman die in 2020 en 2021 de Emmy voor Outstanding Lead Actress won.

Lesley Manville, 64, zal ook de hoofdrol spelen als prinses Margaret in The Crown in serie vijf. Ondertussen neemt Jonathan Pryce, 73, de rol van prins Philip over. James Murray neemt de rol van prins Andrew op zich en vervangt Tom Byrne, die de tweede zoon van de koningin in serie vier speelde.

De vijfde serie van The Crown keert in november terug op Netflix.