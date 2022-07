‘Thank goodness I’m sitting down’: Kate McCann makes light of her on-stage collapse on her return

De presentatrice van het Tory-leiderschapsdebat Kate McCann zei dat ze zich ‘een beetje beschaamd’ en ‘een beetje gekneusd’ voelt bij haar terugkeer vanavond nadat ze gisteravond flauwviel voor een verbijsterde Liz Truss en Rishi Sunak.

Mevrouw McCann presenteerde vanavond The News Desk, zoals gepland invallend voor vaste presentator, Tom Newton Dunn, grapte ze ‘na alle opwinding van het leidersdebat van gisteravond, godzijdank ga ik zitten’.

De gastheer besprak Rishi Sunak’s ommezwaai om de btw op energierekeningen te schrappen, McDonald’s die de prijs van een cheeseburger verhoogt en treinstakingen volgende maand.

Ze begon opnieuw met een grapje: ‘Er werd volop gespeculeerd in aanloop naar de showdown van The Sun van gisteravond over de vraag of iemand het slachtoffer zou worden van een knock-out klap, wat niemand voorspelde was dat het wel eens de presentator zou kunnen zijn.’

De show begon met een samenvatting van de belangrijkste punten uit het korte debat van gisteravond tussen de twee conservatieve kandidaten.

The Sun’s plaatsvervangend politiek redacteur Kate Ferguson, een gast bij de show van vanavond, zei: ‘Ik denk dat er genoeg is om in te blijven op het debat van gisteravond, maar voordat we dat doen, vraag ik me af hoe je je vandaag voelt?’

McCann zei: ‘Een beetje beschaamd, een beetje gekneusd, maar blij om terug te zijn en helemaal in orde. Niet per se wat een van ons verwachtte dat er zou gebeuren, denk ik niet.

‘Het was een van die momenten waar niemand zich echt op kan voorbereiden.’

Ze voegde eraan toe dat ze dacht dat beide kandidaten geschokt waren en dat ze hebben ingestemd met een herkansing op een later tijdstip.

Kate McCann kondigde het nieuws aan op Twitter, wat mede-TalkTV-presentator Piers Morgan ertoe aanzette om een ​​grapje te maken: ‘Je hebt mijn studiovloer niet ingedeukt, toch?’

Video gefilmd door Richard Gaisford van GMB toont toeschouwers, waaronder vice-premier Dominic Raab die aandachtig naar het scherm staren na de onderbreking

Een man wordt gezien met een hand die zijn hoofd wiegt en de andere die de persoon naast hem vasthoudt

Er zijn ongeveer 20 seconden van bijna totale stilte in de kamer – die is gereserveerd voor verslaggevers om deelnemers en hun supporters te ondervragen

Toen ze het nieuws onthulde dat ze zou presenteren, tweette de journalist eerder: ‘Nou, zo had gisteravond niet moeten eindigen! Iedereen bedankt voor de lieve berichten❤️ – het gaat nu goed met mij – en excuses aan @trussliz en @RishiSunak voor het kort houden van het debat. Vanavond zal ik het debat ontrafelen met een aantal nieuwe peilingen vanaf 19.00 uur ( …ja, ging zitten!)’

In reactie op haar aankondiging grapte collega TalkTV-presentator Piers Morgan: ‘Je hebt mijn studiovloer niet ingedeukt, toch?’

Vandaag bleek dat de zender een onderzoek voert naar de reden waarom er geen ‘plan B’ was om het debat in de lucht te houden – met andere presentatoren om in te springen en de plaats van mevrouw McCann in te nemen.

‘Er waren al veel ervaren talenten op het scherm die dachten dat ze het hadden kunnen overnemen, ze hadden het kunnen overnemen’, zegt een bron. vertelde de ik.

‘Alle groten van News UK waren erbij. Er was een paniekerige pow-wauw. Sommigen zeiden ‘wie kunnen we laten invullen?’, maar ze besloten het niet te doen.’

Er verscheen een video van de reactie in de ‘Spin Room’ op het incident, waarbij toeschouwers, waaronder vice-premier Dominic Raab, gefilmd terwijl ze zwijgend naar het scherm staren. Een man wordt gezien met een hand die zijn hoofd wiegt en de andere die de persoon naast hem vasthoudt.

Mevrouw McCann viel flauw toen mevrouw Truss een vraag beantwoordde rond een halfuur na het TalkTV/The Sun-evenement.

Een hard geluid zorgde ervoor dat de duidelijk bezorgde minister van Buitenlandse Zaken haar gezicht in shock hield terwijl ze uitriep: ‘Oh mijn God!’. Men zag toen mevrouw Truss haar podium verliet en naar de plaats liep waar mevrouw McCann had gestaan. Meneer Sunak ging ook naar haar toe om haar hand vast te houden.

De uitzending werd snel afgebroken en kijkers kregen het bericht te zien: ‘Het spijt ons voor de verstoring van dit programma. We werken er hard aan om het probleem op te lossen en zullen binnenkort weer normaal programmeren.’

Er was een lange pauze in de uitzending terwijl kijkers zich afvroegen wat er in de studio was gebeurd, voordat een ‘medische kwestie’ als oorzaak van de storing werd genoemd en de rest van het evenement werd afgelast.

Mevrouw McCann, die haar rol als politiek correspondent bij Sky News in januari verliet om zich bij TalkTV aan te sluiten als politiek redacteur, is een zeer populaire figuur onder Westminster-journalisten en wordt beschouwd als een ‘rijzende ster’ in haar branche.

De presentatrice, die begin dertig is, studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Newcastle met een graad in politiek, en trad na een korte periode als parlementair onderzoeker in dienst bij The Guardian.

Na korte periodes als politiek correspondent bij de financiële krant City AM en als Whitehall-correspondent bij The Sun, trad ze toe tot de Telegraph als een van de belangrijkste politieke verslaggevers.

Naast haar andere prestaties was mevrouw McCann in 2018 voorzitter van de Press Gallery. Ze was pas de tweede vrouw die de titel in meer dan 200 jaar bekleedde.

In een gesprek met Press Gazette over haar overstap naar TalkTV eerder dit jaar, zei mevrouw McCann dat ze verheugd was dat het netwerk ‘alle regels kan verscheuren en opnieuw kan beginnen’.

Ze voegde eraan toe dat haar familiemotto, dat passend leek voor de nieuwe onderneming, is: ‘Durf anders te zijn.’

Scott Taunton, CEO van News UK Broadcasting, zei bij het bespreken van de benoeming van mevrouw McCann dat de journalist ‘de perfecte keuze’ was om de politieke redacteur te worden’.

Hij voegde eraan toe dat ze ‘een van de scherpste rijzende sterren in de Lobby’ is.

Kate werd tijdens de Press Awards in 2017 zeer geprezen voor het verkrijgen van een exemplaar van het Labour-manifest – de eerste keer dat het manifest van een partij in zijn geheel naar een krant was gelekt.

Collega-journalisten hebben mevrouw McCann hun beste wensen gestuurd na het incident van gisteravond – dat gebeurde terwijl ze alleen presenteerde nadat co-host Harry Cole Covid had opgelopen.

Piers Morgan schreef: ‘Ik heb een paar stiekeme manieren gezien om van jezelf de grootste ster te maken op @TalkTV, maar dit is belachelijk @KateEMcCann – serieus, blij dat het goed met je gaat.

‘Je was briljant tot dit gebeurde, en je zult briljant zijn in de herkansing.’

Collega TalkTV-presentator Tom Newton Dunn zei: ‘Ik weet door elke avond met @KateEMcCann samen te werken dat ze een van de allerbeste is in het ter verantwoording roepen van politici.

‘Dat bewees ze in het eerste half uur van het debat, en dat zal ze nog eens bewijzen. Ze is een fantastisch talent en ik ben enorm trots op haar.’

En Sky News-presentator Kay Burley voegde toe: ‘@KateEMcCann deed sensationeel werk. Zo opgelucht om te horen dat ze in orde is. Ik weet zeker dat de kandidaten zullen terugkeren om het debat voort te zetten onder haar deskundige leiding. Rust wat uit Kate x.’

TalkTV bevestigde dat de rest van het debat niet langer zou doorgaan en zei later in een verklaring: ‘Kate McCann viel vanavond flauw tijdens de uitzending en hoewel ze in orde is, luidde het medische advies dat we niet verder moesten gaan met het debat. Onze excuses aan onze kijkers en luisteraars.’

Beide Tory-leiderskandidaten stelden het vooruitzicht op het hervatten van hun debat op TalkTV op een later tijdstip.

In een bericht aan mevrouw McCann op Twitter schreef de heer Sunak: ‘Goed nieuws dat u al aan het herstellen bent. Het was een geweldig debat en ik kijk ernaar uit om binnenkort weer door jullie te worden gegrild!’

Mevrouw Truss twitterde: ‘Opgelucht om te horen dat @KateEMcCann in orde is. Echt jammer dat zo’n goed debat moest eindigen. Ik kijk ernaar uit om binnenkort weer bij te praten met Kate en de rest van het @TheSun @TalkTV-team.’

De minister van Buitenlandse Zaken en de ex-kanselier stonden voor de tweede keer in twee dagen tegenover elkaar