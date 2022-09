Texas teacher Amber Parker fired told students to call pedophiles ‘minor attracted persons’

Een lerares uit Texas is ontslagen nadat ze op een videoband werd betrapt waarbij ze studenten instrueerde om het woord ‘pedofielen’ niet te gebruiken, maar in plaats daarvan de term ‘minderjarige aangetrokken personen’.

Amber Parker, 53, die Engels doceerde aan de Franklin High School in El Paso, werd ontslagen nadat ze de opmerkingen in de klas had gemaakt die allemaal op video werden vastgelegd en vervolgens op sociale media werden gedeeld.

Tijdens de 18 seconden durende clip die op TikTok is gepost, is te horen hoe de leraar de leerlingen zegt ‘om ze niet meer zo te noemen’. Je mag mensen niet zo labelen. Hou op, Diego.’

‘Zo gaan we ze niet noemen’, hoor je Parker haar Engelse studenten instrueren in de video.

Amber Parker, 53, die Engels doceerde aan de Franklin High School in El Paso, werd ontslagen omdat ze studenten had verteld ‘mensen niet te veroordelen omdat ze seks willen hebben met 5-jarigen’ en hen had gevraagd om pedofielen ‘minder aangetrokken personen’ te noemen.

Parker is afgebeeld met echtgenoot van 30 jaar, Jason Parker

Een lerares uit Texas is ontslagen nadat ze op tape was betrapt en studenten instrueerde de term pedofielen niet te gebruiken, maar in plaats daarvan de term ‘minderjarige aangetrokken personen’.

Amber Parker, 53, die Engels doceerde aan de Franklin High School in El Paso, werd ontslagen nadat ze de opmerkingen in de klas had gemaakt die allemaal op video werden vastgelegd en vervolgens op sociale media werden gedeeld

‘We gaan ze MAP’s noemen, kleine aangetrokken personen. Dus veroordeel mensen niet alleen omdat ze seks willen hebben met een vijfjarige.’

Met de term minderjarige aangetrokken personen kunnen mensen ontsnappen aan het ‘stigma’ dat aan het woord pedofiel hangt.

Het schooldistrict werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident dat vorige week plaatsvond en er werd een onderzoek gestart dat aanvankelijk leidde tot de schorsing van Parker en vervolgens het ontslag.

Het was niet duidelijk in welke context de discussie plaatsvond, maar studenten zeiden dat het allemaal deel uitmaakte van een klassikaal debat terwijl ze zich voorbereidden om The Crucible te lezen.

Parker zou studenten over The Crucible-spel hebben geleerd toen het onderwerp plotseling op pedofielen terechtkwam. Ze is afgebeeld met echtgenoot Jason en hun twee kleinkinderen

Het schooldistrict werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident dat vorige week plaatsvond en er werd een onderzoek gestart dat aanvankelijk leidde tot de schorsing van Parker en het daaropvolgende ontslag.

Daniel Call, een schoolbestuurder, zei dat hij geloofde dat Parker deed alsof hij een standpunt bepleitte om haar leerlingen uit te dagen en hen voor te bereiden om het stuk te lezen.

‘Zij [the teacher] uitte hoe het belachelijk was hoe we [society] mensen misschien geen pedofielen kunnen noemen. Dat wij [society] zal ze waarschijnlijk MAP’s moeten gaan noemen omdat het aanstootgevend voor ze kan zijn [pedophiles]. De klas was het daarmee eens,’ zei Ryann Ruvalcaba, een junior aan de Franklin High School Vos 17.

Het El Paso Independent School District weigerde formeel vragen te beantwoorden over wat leidde tot de discussie in de klas, maar Daniel Call, een schoolbestuurder, zei dat hij geloofde dat Parker deed alsof hij een standpunt bepleitte om haar leerlingen uit te dagen en hen voor te bereiden om het stuk te lezen.

Een week later veranderde hij plotseling van gedachten.

‘Elk redelijk persoon die hoorde wat de zeven curatoren hoorden, zou hebben gestemd om Amber Parker te beëindigen’, zei Call tegen… KFoxTV.

Call legde zijn ommezwaai uit: ‘Er waren meer dingen die het publiek misschien niet wist en die in de gesloten bevindingen waren opgenomen.’

Parker, een getrouwde moeder van vijf kinderen en twee kleinkinderen, werd door de El Paso Teachers Association geïdentificeerd als de vrouw op de opname.

Toen DailyMail.com contact opnam met Parker, beweerde ze dat het haar op dit moment niet wettelijk is toegestaan ​​om commentaar te geven.

Norma De La Rosa, de voorzitter van de El Paso Teachers Association, zei teleurgesteld en boos te zijn dat het besluit om Parker te beëindigen zo snel werd goedgekeurd.

Het schoolbestuur had Parker’s schorsing zonder loon of beëindiging van de proeftijdovereenkomst voor 2022-2023 aanbevolen.

Parker heeft de mogelijkheid om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Allyn Walker, 34, professor aan de Trans Old Dominion University, die vorig jaar werd gedwongen af ​​te treden nadat ze pedofielen verdedigden door te zeggen dat de maatschappij ze ‘minderjarige aangetrokken personen’ zou moeten noemen, is ingehuurd door een Johns Hopkins-centrum dat gericht is op het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen

Hoe dan ook, ze is niet de enige opvoeder die de term ‘minderjarige aangetrokken persoon’ gebruikt.

In 2020, een De trans Old Dominion-professor werd gedwongen af ​​te treden nadat ze pedofielen verdedigden door te zeggen dat de samenleving hen ‘minderjarige aangetrokken personen’ zou moeten noemen.

Allyn Walker, 34, werd later ingehuurd door de Johns Hopkins University als postdoctoraal onderzoeker voor de Baltimore School – in een centrum gericht op het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen.

Het centrum, opgericht in 2012, beschrijft zichzelf op zijn website als ‘een onderzoekscentrum dat, door middel van strenge wetenschap, een volksgezondheidsbenadering creëert om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen’.

Walker, die zij/zij voornaamwoorden gebruikt, werd gedwongen uit Virginia’s Old Dominion University in In november 2019 tekenden meer dan 15.000 verontwaardigde toeschouwers een petitie om ze te verwijderen vanwege de controversiële opmerkingen van de professor die werden uitgebreid in het boek ‘Long Dark Shadow: Minor Attracted People’ uit 2021.

In het boek probeert Walker pedofilie te destigmatiseren en moedigt hij mensen aan om naar hen te verwijzen als ‘Minor Attracted People’, en beweert dat ze niet moeten worden verbannen vanwege hun driften – wat volgens Walker niet kan worden geholpen.

Andere controversiële beweringen van de professor – die een doctoraat in strafrecht heeft – in het boek bevatten suggesties dat pedofielen ook kinderlijke sekspoppen zouden moeten krijgen om hun drang te bevredigen, en dat de seksuele misdaad niet ‘immoreel’ was.

Terwijl hij de publicatie promootte, zei Walker: ‘Veel mensen als ze het woord pedofiel horen, nemen automatisch aan dat dit zedendelinquent betekent. Dat is niet waar. En het leidt tot veel misvattingen.

‘Ze geloven dat pedofielen niet ‘kiezen’ tot wie ze zich aangetrokken voelen – dus [it] moet niet als ‘immoreel’ worden beschouwd.

De professor zei verder dat pedofielen ‘hulp’ moeten krijgen en niet ‘voorbestemd’ zijn om te handelen op basis van fysieke driften.

Professor Walker – die een doctoraat in strafrecht heeft – suggereert dat pedofielen ook kinderlijke sekspoppen moeten krijgen om hun verlangens te bevredigen, en dat de seksuele misdaad niet ‘immoreel’ was

Walker werd ook gescreend op opmerkingen die ze maakten in een interview in november, waarin ze beweerden dat mensen zich aangetrokken kunnen voelen tot kinderen zonder die impuls te gebruiken.

AFBEELDING: Walker’s boek, waarin de 34-jarige probeert pedofilie te destigmatiseren en mensen aan te moedigen naar hen te verwijzen als ‘Minor Attracted People’, waarin wordt beweerd dat ze niet verbannen moeten worden vanwege hun driften

De hoogleraar verdedigde het gebruik van de term ‘minderjarige aangetrokken personen’ om het fenomeen te beschrijven.

‘Het is minder stigmatiserend dan andere termen als pedofiel,’ zei Walker.

‘Veel mensen denken bij het horen van de term pedofiel automatisch dat het om een ​​zedendelinquent gaat. En dat is niet waar. En het leidt tot veel misvattingen over aantrekkingskracht op minderjarigen.’

De opmerkingen leidden al snel tot verontwaardiging onder studenten, die zeiden dat de professor een ‘algemene’ term voor pedofilie gebruikte en een verontschuldiging was voor criminelen.

De eigen Trans Adviesraad van de universiteit heeft in een verklaring de opmerkingen van Walker ‘verwerpelijk’ genoemd, schadelijk voor de slachtoffers van pedofilie en niet een afspiegeling van de opvattingen van de transgemeenschap in het algemeen.

Het verzet spoorde het schoolbestuur aan om Walker met verlof te plaatsen, omdat het voor hun eigen veiligheid was.

Een petitie werd vervolgens opgesteld door studenten die opriepen tot Walker’s nixing, wat – samen met felle protesten op de campus van de Virginia-school

Na de aankondiging van het ontslag van Walker zeiden ze in een verklaring: ‘Ik wil duidelijk zijn: seksueel misbruik van kinderen is een onvergeeflijke misdaad.

‘Als universitair docent sociologie en strafrecht is het doel van mijn onderzoek het voorkomen van criminaliteit’, stelt Walker.

‘Ik ben aan dit onderzoek begonnen in de hoop inzicht te krijgen in een groep die voorheen niet is onderzocht om manieren te vinden om kinderen te beschermen.’