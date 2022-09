Texas Governor Greg Abbott taunts Chicago Mayor Lightfoot as he sends first bus of illegal migrants

De burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, uitgemaakt voor ‘racistisch’ nadat hij had aangekondigd dat hij illegale migranten naar de stad zou brengen.

Lightfoot, een democraat, viel de GOP-gouverneur aan ondanks herhaaldelijk opscheppen dat Chicago een ‘heilige stad’ is, aangezien het getuige was van de aankomst van 60 mensen op woensdag 30 augustus.

Ze zei: ‘Chicago is een gastvrije stad en heeft als zodanig samengewerkt met verschillende afdelingen en instanties om ervoor te zorgen dat we hen met waardigheid en respect begroeten.

‘Als stad doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze immigranten en hun families onderdak, voedsel en vooral bescherming krijgen.

‘Dit is niet nieuw; Chicago verwelkomt elk jaar honderden migranten in onze stad en biedt de broodnodige hulp.

‘Helaas is de gouverneur van Texas, Greg Abbott, zonder schaamte of menselijkheid. Maar sinds hij deze racistische praktijken van uitzetting heeft ingevoerd, werken we samen met onze gemeenschapspartners om de stad klaar te maken voor de opvang van deze personen. ‘

Minstens 60 migranten arriveerden woensdagavond in Chicago vanuit Texas, waarbij burgemeester Lori Lightfoot de nieuwkomers verwelkomde

Lightfoot, afgebeeld, nam een ​​uithaal naar Gov Abbott en voormalig president Trump in een verklaring waarin ze werden gebrandmerkt als ‘racisten’

Texas heeft sinds april tot nu toe meer dan 7.000 migranten naar Washington DC en New York vervoerd, waarbij bijna $ 13 miljoen aan het initiatief is uitgegeven.

Het zijn ook toevluchtsoorden die beweren extra bescherming te bieden aan illegale immigranten – maar de plotselinge toestroom begint de diensten die de steden kunnen bieden onder druk te zetten.

Abbott zegt dat hij die door de Democraten geleide steden een voorproefje wil geven van wat laks grensbeleid doet met steden in de Lone Star State.

De staat heeft $ 12.707.720.92 betaald aan Wynne Transportation, de charterdienst die migranten naar de verschillende steden brengt.

Meer dan 7.400 migranten zijn sinds april met bussen naar DC vervoerd en sinds 5 augustus meer dan 1.500 naar New York City.

Regering Abbott nam nog een uithaal naar president Biden toen hij aankondigde dat hij de eerste bus naar Chicago stuurde.

Hij riep ook Lightfoot en zei: ‘De passiviteit van president Biden aan onze zuidgrens blijft de levens van Texanen en Amerikanen in gevaar brengen en onze gemeenschappen overweldigen.

Chicago is de nieuwste bestemming waar Texas migranten naartoe brengt als onderdeel van een strategie om de aandacht te vestigen op de toestroom van mensen die vanaf de zuidelijke grens aankomen

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, kondigde aan dat de staat woensdag de eerste buslading van 100 migranten naar Chicago had gestuurd (bestandsfoto)

‘Om de broodnodige hulp te blijven bieden aan onze kleine, overspoelde grenssteden, zal Chicago zich bij andere heiligdomsteden voegen… als een extra drop-off locatie.

‘Burgemeester Lightfoot wijst graag op de verantwoordelijkheid van haar stad om iedereen welkom te heten, ongeacht de wettelijke status, en ik kijk ernaar uit om deze verantwoordelijkheid in actie te zien wanneer deze migranten middelen ontvangen van een toevluchtsoordstad met de capaciteit om hen te dienen.’

De bussen arriveerden gisteravond rond 19.30 uur, aangezien tientallen kleine kinderen en zwangere vrouwen een groot deel van de buslading vormden.

Kinderen glimlachten en zwaaiden terwijl ze wachtten om op een andere bus te stappen om hen en hun families naar een opvangcentrum in Chicago te brengen.

Veel van degenen aan boord van het voertuig zeiden dat ze uit Venezuela kwamen, en één familie vertelde ABC dat ze op zoek waren naar hun familie en een beter leven.

William Mijares zei: ‘We hebben Venezuela net verlaten, zijn naar Colombia gegaan, door de jungle in Panama.

Ongeveer 60 migranten arriveerden woensdagavond met twee bussen op het Union Station in Chicago, voordat ze naar opvangcentra in de stad werden gebracht.

William Mijares, afgebeeld, arriveerde met zijn vrouw en twee kinderen na een trektocht door Venezuela en Colombia om de VS te bereiken

Een gezin van drie bracht twee maanden door met het oversteken van de VS vanuit Venezuela, het grootste deel van de weg te voet. Ze hadden gehoopt naar New York te gaan, waar meer mensen Spaans spreken, maar werden in plaats daarvan naar Chicago vervoerd

‘We werden niet als mensen behandeld. We werden behandeld als de ergste soort mensen ter wereld en we begrijpen niet waarom, maar zo beschouwen ze ons.

‘We zijn net in Texas aangekomen en ze hebben ons op onze bus gezet en ze zeiden dat hier iemand op ons zou wachten, maar dat was niet waar.

‘Ik kan niet zeggen dat het een mooie reis was, maar het was beter dan wat we hadden tijdens ons heengaan in Zuid-Amerika.’

Een andere vrouw voegde toe: ‘Het duurde twee maanden om hier te komen. Mijn hele familie is er nog. De dictatuur, en er is geen eten. Je kunt niet leven van een salaris van twee dollar per maand.’

Er werden ook foto’s gemaakt van migranten die dinsdag vanuit Texas met de bus naar het busstation van Port Authority in Manhattan, New York kwamen

De migranten konden na hun aankomst in New York gretig worden gezien, wachtend om van boord te gaan

Een gezin van drie bracht twee maanden door met het oversteken van de VS vanuit Venezuela, het grootste deel van de weg te voet.

Elier, die met zijn vrouw Ana was, en dochter Cataleya, 3, vertelden de Chicago Sun Times: ‘We wilden naar New York omdat we daar meer mensen Spaans hoorden spreken.

‘Maar daar konden we niet komen, dus gaven ze ons deze optie. Nu moet ik gewoon werken en haar een betere toekomst brengen.’

De nieuwkomers bevinden zich in een stad te midden van zorgen over een toename van de misdaad, waarbij in juni in slechts één week tijd drie wetshandhavers worden doodgeschoten.

De totale misdaad in Chicago is sinds vorig jaar met 35 procent gestegen, ondanks dat het aantal schietincidenten met 16 procent is gedaald.

Er waren 952 schietpartijen gemeld in dezelfde periode dit jaar, vergeleken met 1.135 in 2021.

Het aantal meldingen van overvallen, criminele aanranding en diefstalgerelateerde misdrijven is gestegen, terwijl het aantal gemelde moorden is afgenomen.

Abbott, die op zoek is naar een derde termijn bij de tussentijdse verkiezingen van november, zegt dat de bussen nodig zijn omdat de Democratische president Joe Biden er niet in is geslaagd de grens met Mexico te beveiligen.

US Border Patrol heeft tussen 1 oktober 2021 en 31 juli 2022 een recordaantal van 1,8 miljoen migranten gearresteerd aan de zuidwestgrens.

Het kantoor van Abbott heeft gezegd dat migranten alleen met hun schriftelijke toestemming de staat uit worden vervoerd, hoewel het niet duidelijk is welke andere opties de migranten zijn aangeboden.

Het was een moment voor selfies na de voltooiing van een reis van meer dan 1.000 mijl toen ze op 26 augustus in DC aankwamen

Immigranten lopen naar Union Station nadat ze vorige week in Washington DC zijn aangekomen nadat ze vanuit Texas door het land zijn vervoerd, op bevel van de gouverneur van Texas, Greg Abbott

Uit de peiling blijkt dat meer dan de helft van de Amerikanen denkt dat er een ‘invasie’ is, terwijl nog eens een derde zich zorgen maakt over de ‘vervanging’ door illegale immigranten

Sinds Abbott begon met het busvervoer, hebben de Democratische burgemeesters van Washington en New York City om federale hulp gevraagd.

Het heeft ook geleid tot een woordenstrijd tussen de burgemeester van New York, Eric Adams en Abbott.

Manuel Castro, de commissaris van de Big Apple van het Burgemeesterskantoor voor Immigrantenzaken, heeft Abbott beschuldigd van het plaatsen van beveiliging op de bussen om te voorkomen dat migranten uit de bus stappen voordat ze hun bestemming bereiken.

In Washington DC hebben nieuw aangekomen migranten in de hoofdstad moeite om permanente huisvesting en medische zorg te vinden.

Het Witte Huis heeft gezegd dat de inspanningen van Abbott en een soortgelijke druk van de gouverneur van Arizona, Doug Ducey, een andere Republikein, chaos zaait en migranten als politieke pionnen gebruikt.

Maar de afgelopen week stuurde de door de Democraten geleide stad El Paso, Texas ook een bus met migranten naar New York City en was van plan er een naar Chicago te sturen.

Immigratiewaakhonden zeggen dat bijna 4,9 miljoen niet-geautoriseerde immigranten de VS zijn binnengekomen sinds president Joe Biden vorig jaar aantrad, en New York en Los Angeles hebben bestempeld als de gevaarlijkste toevluchtsoordsteden van het land.

De Federation for American Immigration Reform (FAIR) zegt dat de recordstroom van mensen naar de VS sinds de inauguratie van Biden 3,4 miljoen grensoverschrijdingen omvat aan de zuidwestelijke grens en 900.000 anderen die daar onopgemerkt zijn binnengeglipt.

Het verbazingwekkende aantal draagt ​​bij aan het groeiende onbehagen dat de regering-Biden achter het stuur slaapt terwijl recordaantallen de zuidelijke grens oversteken, samen met drugs- en terreurverdachten, waardoor een meerderheid van de Amerikanen tot de conclusie komt dat dit neerkomt op een ‘invasie’.

De president van FAIR, Dan Stein, zei dat de instroom van bijna 5 miljoen mensen neerkwam op de ‘hele bevolking van Ierland’ die sinds 20 januari 2021 illegaal de VS is binnengekomen. Hij beschuldigde de regering van ‘sabotage van de immigratiewetten van onze natie’.