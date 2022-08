Teresa Giudice and hubby Luis Ruelas put on VERY steamy display on honeymoon in Mykonos

Ze zijn misschien eind veertig en begin vijftig.

Maar Teresa Giudice en Luis Ruelas toonden publiekelijk genegenheid alsof ze tieners waren op het strand.

De 50-jarige Real Housewives Of New Jersey-ster kon haar lippen en handen niet afhouden van de nieuwe echtgenoot Luis Ruelas, 48, tijdens hun huwelijksreis in Mykonos, Griekenland onlangs.

Teresa toonde haar geweldige figuur in een piepkleine oranje bikini terwijl zij en de marketingmanager vrijden terwijl ze genoten van wat plezier in de zon twee weken na hun bruiloft in East Brunswick, New Jersey.

Op een gegeven moment kroop de moeder van vier op haar man terwijl ze hartstochtelijk kusten op een strandligstoel.

Luis was absoluut in het moment toen hij haar met beide handen vastpakte tijdens de canoodling-sessie.

Teresa zag er fit uit in een schrale koraalstringbikini die haar troeven liet zien.

Haar donkerbruine lokken werden in een rommelige knot gedaan terwijl ze haar uiterlijk liet zien door make-upvrij te worden.

Ze zorgde ervoor dat ze bescherming droeg en ze droeg een paar doorzichtige plastic ingelijste tinten terwijl ze genoot van het ravotten op het strand.

Luis combineerde zijn geliefde met een paar feloranje Balmain boardshorts en een gouden omrande pilotenzonnebril.

Het gelukkig getrouwde stel is sindsdien langs de Middellandse Zeekust verhuisd terwijl ze genoten van de tijd in de Italiaanse kustplaats Positano, terwijl Teresa de reis op haar Instagram-verhaal op vrijdag documenteerde.

Nu in Italië: het gelukkig getrouwde stel is sindsdien langs de Middellandse Zeekust verhuisd terwijl ze genoten van de tijd in de Italiaanse kustplaats Positano, terwijl Teresa de reis op haar Instagram-verhaal op vrijdag documenteerde.

De ex van Joe Giudice deelde ook verschillende foto’s en video’s van haar hotel hoog op de berg, en onthulde een strand beneden.

De moeder van vier kinderen was ook te zien in een lavendelkleurige outfit met haar haar los terwijl ze op de speedboot zat te glimlachen naar haar nieuwe echtgenoot terwijl hij haar filmde.

Haar nieuwe trouwring van Luis was ook te zien omdat deze naast haar diamanten verlovingsring was geplaatst.

En ze werden gezien terwijl ze buiten in een restaurant van vis en pasta genoten met glazen wijn. Ze rinkelden met een bril terwijl ze een emoji met een rood hart aan de post toevoegde.

Ze zijn voor het laatst gezien op het Griekse eiland Mykonos.

Een prachtig uitzicht: ze deelde een blik op Positano vanaf de speedboot terwijl ze op weg waren voor een dag op zee

Ze was in een oranje bikini terwijl ze aan de wijn nipte. Hij was shirtvrij in een oranje zwembroek en teenslippers terwijl ze kirde: ‘Ik hou van je schat.’

Ze deelde ook een blik op de kleurrijke sculpturen in Nammos op Mykonos.

De twee hadden plezier op het eiland nadat ze in het huwelijksbootje stapten voor vrienden en familie in New Jersey.

Op maandag werd de brunette schoonheid gezien in een lichtblauwe string van $ 620 bikini door Fendi terwijl ze het strand op liep en een kus blies.

Zij aan zij: hun voeten werden gezien terwijl ze zonnebaden op de boot terwijl ze bij La Conca Del Sogno . waren

Een eilandgrot bekijken: ze waren in de buurt van het rotsachtige eiland dat een kleine grot leek te hebben

De video werd gedeeld door haar nieuwe echtgenoot.

DailyMail.com was de eerste die het nieuws bracht dat de tortelduifjes uit New Jersey hun eerste week als man en vrouw in Griekenland zouden vieren.

Teresa pronkte met haar buikspieren in het kleine pak terwijl ze het strand Bond-girl-stijl opliep met haar natte huid.

Haar man Luis voegde aan haar Insta Stories toe: ‘Ik hou voor altijd van je.’

De reality-tv-diva was ook te zien op een schommel terwijl ze een kleurrijke broek en slippers droeg.

En ze werden gezien terwijl ze buiten in een restaurant van vis en pasta genoten met glazen wijn. Ze rinkelden met een bril terwijl ze een emoji met een rood hart aan de post toevoegde

Olie en citroen: Teresa deelde een blik op hun lunchtafel met een vaas met citroenen en een fles olie

Teresa deelde verschillende foto’s van Luis in Griekenland terwijl ze een korte Balmain-short droeg en een Christian Dior-tas droeg terwijl hij straalde van trots dat hij een nieuwe echtgenoot was.

En ze deelden allebei een video van hun schilderachtige hotel genaamd de Calilo, dat wit was met stenen accenten en veel plekken om te zwemmen en te zonnebaden.

Ook bezochten ze het Myconian Utopia Resort.

Een bron liet DailyMail.com vorige week weten dat de tortelduifjes op huwelijksreis zijn in Griekenland omdat het land een speciale betekenis voor hen heeft.

Zoveel om in te nemen! Ze schoot een foto van de stad Positano met de huizen, het winkelcentrum en het strand eronder

‘Het is een heel speciale plek voor hen, en ze kijken er naar uit om hun liefde voor elkaar te vieren na het grote feest’, legt de bron uit.

De bestemming is waar de tv-persoonlijkheid het voorstel van haar man accepteerde onder een met vuurwerk verlichte nachtelijke hemel na een jaar daten terwijl een enkele violist in de buurt speelde.

Op zaterdag was DailyMail.com er om getuige te zijn van de echte huisvrouw van New Jersey en koningin van reality-tv – passend met een kroon en druipend van de sieraden – terwijl ze zenuwachtig een stuk kaart vasthield waarop ze de geloften las die ze zelf had geschreven.

Giudice en Ruelas, 46, trouwden zaterdag in het Park Chateau Estate & Gardens in East Brunswick, New Jersey voor 220 gasten.

De huisvrouw uit New Jersey liep door het gangpad naar Ave Maria ter ere van haar overleden ouders.

Haar dochters – Gia, 21, Gabriella, 17, Milania, 16 en Audriana, 12 – stonden aan haar zijde terwijl ze zwoer aan haar nu-man: ‘Ik zal morgen voor een miljoen van je houden.’

De twee zonen van Ruelas, David en Nicholas, stonden ook aan de zijde van hun vader.

Elk van de kinderen, allemaal uit eerdere relaties, voegde zich bij Giudice en Ruelas bij het aansteken van de eenheidskaarsen van de ceremonie, People Magazine bevestigd.

De ceremonie, in overeenstemming met het thema van de familiebanden, werd geleid door de zus van de bruidegom, Dr. Veronica Ruelas.

Toen ze vorig jaar haar verloving aankondigde, onderschreef ze beelden van de avond: ‘Mijn verloofde, je bent zo’n mooi persoon van binnen en van buiten. Ik hou van alles aan je, vooral je hart en de manier waarop je mij en mijn dochters behandelt.’

‘Je bent op zoveel manieren geweldig. Eén ding dat ik aan je bewonder, is wat een geweldige vader je bent. Ik heb zoveel geluk dat ik je heb gevonden, bedankt dat je in mijn leven bent gekomen’, vervolgde ze.

Toen noemde de moeder van vier haar overleden ouders. ‘Ik weet dat mijn ouders je naar mij hebben gestuurd vanaf de dag dat ik tot hen heb gebeden op Bay Blvd. Ik aanbid je eindeloos. Je bent de liefde van mijn leven, mijn soulmate en mijn alles. Ik houd van je.’

De opstelling van het voorstel omvatte kaarsen in de vorm van een hart en grote oplichtende letters met de woorden ‘trouw met me’.

Het kwam tijdens hun vakantie op het eiland Hydra, twee jaar nadat Teresa haar scheiding van haar 20-jarige echtgenoot Joe Giudice had afgerond.