tephanie Davis reveals she has lost her unborn second child in heartbreaking miscarriage

Stephanie Davis heeft onthuld dat ze een hartverscheurende miskraam heeft gehad in een emotionele Instagram-post die zaterdag met haar volgers werd gedeeld.

De actrice, 29, had niet publiekelijk aangekondigd dat zij en haar partner Joe Mckalroy in verwachting waren, ondanks de speculaties van fans in de afgelopen weken.

De voormalige Hollyoaks-ster, die moeder is van zoon Caben, vijf, kreeg na drie maanden een miskraam en zei dat ze op een ochtend wakker werd en ‘zich niet meer zwanger voelde’.

Ze schreef: ‘Ik wilde hier niet over posten totdat ik er klaar voor was, ik denk niet dat ik dat ooit zal zijn of iemand die dit meemaakt, maar hier gaat.

Verwoestend: Stephanie Davis heeft onthuld dat ze een hartverscheurende miskraam heeft gehad in een emotionele Instagram-post die zaterdag met haar volgers werd gedeeld

Hartverscheurend: de actrice, 29, die niet publiekelijk had aangekondigd dat zij en haar partner Joe Mckalroy in verwachting waren, ondanks speculaties van fans in de afgelopen weken, heeft een verklaring afgelegd

‘Dus als mijn mooie volgers, hadden velen van jullie een tijdje terug gevraagd of ik zwanger was toen ik niet op de ritten in Southport was en je merkte ook veel dingen op, nou je had gelijk, we kregen een baby! Ik was zwanger.

‘We kwamen er zo vroeg achter, het voelde alsof we al zo lang zwanger waren. Als je je herinnert dat ik een tijdje van de sociale media af was, was dat omdat we een miskraam hadden. Ik was bijna 12 weken zwanger (3 maanden).

‘Ik had al vroeg ziekte (slechte, slechte ziekte lol, ik was zo misselijk en moest overgeven) en gekke hormonen, dus het voelde lang aan met onze baby.

Herinnering: Samen met haar woorden deelde Stephanie een aantal foto’s, waaronder een van een witte gebreide engel

Herinneringen: Stephanie deelde een foto van enkele bezittingen die ze had verzameld zodat ze zich haar baby kon herinneren

‘Ik begon op een avond erge hoofdpijn te krijgen en de volgende ochtend werd ik wakker en ik zei tegen Joe en mijn moeder en Joe’s moeder dat ik me niet meer zwanger voelde, ze weten hoe ik ben en dachten dat ik me overdreven zorgen maakte en de baby zou goed zijn, want op onze vorige scans klopte het hartje van de baby prachtig. Maar als moeder denk ik dat je gewoon weet…

‘De angst, het liefdesverdriet en het verdriet dat we hebben meegemaakt was verschrikkelijk. Joe en ik waren zo opgewonden en hadden al een leven met ons gezin van 4 geviseerd en gepland.

‘Ik was al aan het kijken wat ik aan het doen was voor mijn babyshower. Je denkt dat als je verder komt zoals ik was dat alles goed komt, dus het was een grote schok.

Gelukkigere tijden: Stephanie deelt een foto van zichzelf met een zwangerschapstest terwijl Joe haar op de lippen kuste. Ze had haar zwangerschap niet publiekelijk aangekondigd

Terugkijkend: Stephanie deelde een aantal foto’s van zichzelf en haar bloeiende babybuil van voor haar miskraam

Ouders: Stephanie plaatste een foto van haar babybuil die werd genomen terwijl ze ontspande in bed met Joe, terwijl haar partner eroverheen keek en glimlachte

‘Toen ze ons vertelden dat er geen hartslag meer was, herinner ik me niet veel meer, daarna was ik helemaal kapot.

‘Ik moest een operatie ondergaan om onze baby te laten verwijderen, zoals verderop, ik had het allemaal niet doorstaan ​​zonder mijn absolute rots in de branding, Joe. Mijn moeder, Joe’s moeder, Jane en Cath waren geweldig, en de steun van onze familie en mijn management.

‘Na de operatie was ik zo gevoelloos en leeg en mijn hormonen waren alle kanten op. Het was moeilijk te accepteren dat er niets meer was en onze reis was voorbij. Joe was mijn rots in de branding en ik hou elke dag meer van je ❤️.

Toegewijde moeder: Stephanie is ook moeder van Caben, vijf, die ze deelt met haar voormalige Celebrity Big Brother co-ster Jeremy McConnell

‘Het gaat goed met ons, en we hebben het allemaal als familie doorstaan. Op een dag zullen we ons gezinnetje uitbreiden als de tijd rijp is ❤️.’

Samen met haar woorden deelde Stephanie een aantal foto’s van zichzelf en haar bloeiende babybuil van vóór haar miskraam.

Ze plaatste ook een foto van zichzelf en Joe met een zwangerschapstest, evenals een afbeelding van een gebreide witte engel en een tas vol souvenirs.

Het komt nadat Stephanie vorig jaar september opnieuw een miskraam kreeg.

Door een onvoltooide videomontage te plaatsen die begon met het nieuws over haar zwangerschap destijds, kon Stephanie een positieve thuistest zien lezen en het nieuws delen met haar toenmalige partner Oliver Tasker.

Tragisch: Stephanie Davis onthulde dat ze vorig jaar september opnieuw een miskraam had opgelopen in een emotionele Instagram-video

In een begeleidend bijschrift legde de Hollyoaks-ster uit hoe ze had gehoopt de video te beëindigen door het moment vast te leggen waarop ze zoon Caben, vier, vertelde dat hij een grote broer zou worden.

Stephanie gaf toe dat ze ‘nooit zo ver was gekomen’ en vertelde haar volgers dat ze wilde wachten tot ze de 12 weken had bereikt voordat ze het nieuws deelde, maar ‘pijn begon te krijgen’ en nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen, kreeg ze te horen dat haar zwangerschap ‘niet meer was’ .

De actrice legde verder uit dat ‘dit is waarom ik zo stil ben’ en vertelde fans dat ze had besloten een zwangerschapstest te doen nadat ze hadden gewezen op haar ‘slechte huid, zware curry-inname en hormonen’.

Stephanie onthulde dat haar verblijf in het ziekenhuis gepaard ging met ‘scans en veel bloed’ en dat haar werd verteld dat ‘haar niveaus drastisch dalen en dat haar zwangerschap niet meer is’.

Verwoestend: ze vergezelde een korte video met een bijschrift over haar miskraam

Ze schreef voluit: ‘Waarom ik stil ben geweest. Ik wist niet of ik dit moest posten of niet, voelde me de laatste tijd zo verloren. Zijn het niemands zaken, of moet ik mijn verdriet delen of het gewoon binnenhouden en me verdrietig en alleen voelen zoals ik.

‘Als mijn volgers ken je me best goed. Het waren in feite jouw berichten over mijn slechte huidverandering, mijn zware curry-inname, willekeurig eten en hormonen die me deden checken… Ik was zwanger.

‘We vertelden alleen goede vrienden en familie dat we wilden wachten tot de veiligheidsmarkering van 12 weken, hoewel ik natuurlijk dacht dat het allemaal goed zou komen.

‘Ik was zo blij. Helaas begon ik pijn te krijgen en lag onder het ziekenhuis waar ze me nauwlettend in de gaten hielden.

‘Scans en veel bloed later kreeg ik het gevreesde telefoontje van het ziekenhuis dat mijn niveaus drastisch daalden, en helaas is mijn zwangerschap niet meer.

‘Toen was het wachten op het spel om te bloeden en te verliezen waar ik van droomde en waar ik zo blij mee was. Ik dacht eindelijk dat ik mijn happy end had. Daarom ben ik stil geweest en vandaag zijn de gevreesde pijnen en bloedingen begonnen, het maakt het allemaal echt nu het voorbij is.

Tragisch: de voormalige Hollyoaks-ster kon worden gezien terwijl ze het nieuws deelde met haar partner Oliver Tasker

‘Ik heb deze video gemaakt waar Ol en Cath echt om moesten lachen op het moment dat mijn hormonen helemaal in het ritme waren, het gaf ze een goede lach toen ik ernaar keek terwijl ik snikte terwijl mijn hormonen het keer op keer keken lol, maar ik vond het geweldig.

‘Mijn hormonen waren alle kanten op terwijl ik zat en steeds opnieuw keek en huilde van blije tranen.

‘Ik wilde de video beëindigen en Caben vertellen dat hij een broer of zus zou krijgen, maar zo ver zijn we nooit gekomen…

‘Ik was zo opgewonden om eindelijk te kunnen genieten van het tweede deel van mijn zwangerschap en het zou gelukkig zijn, ik had nooit gedacht dat ik de kracht zou hebben om nog een zwangerschap door te maken, want met Caben was het een verschrikkelijke traumatische tijd, maar ik denk dat je genezen en ik kon niet wachten om nog lang en gelukkig te zijn met Oliver en Caben en onze baby.

‘Ik voel me nu helemaal over de plaats en weet dat ik vroeg was, maar het doet nog steeds pijn. Ik zag mijn hele toekomst voor me en had elke dag mijn hand op mijn buik. Voel me nu zo verloren en mijn hormonen zijn begrijpelijkerwijs alle kanten op.

‘Ik weet dat ik op een dag mijn happy end zal krijgen, maar voorlopig moet ik hier doorheen.’

Nieuwe man! In juni bevestigde Stephanie haar relatie met fietsenwinkelmedewerker Oliver Tasker, in een love-up post gedeeld op Instagram

Stephanie deelt zoon Caben met haar ex Jeremy McConnell.

Ze begonnen aan een turbulente relatie tijdens hun tijd bij Celebrity Big Brother in januari 2016.

Hun aan/uit-relatie resulteerde in openbare ruzies, huiselijk geweld en een daaruit voortvloeiend straatverbod van drie jaar.

Jeremy werd in augustus 2017 aangeklaagd voor huiselijk geweld nadat hij ervan werd beschuldigd Stephanie te hebben mishandeld in een door drugs gevoede rij, en werd veroordeeld tot 20 weken gevangenisstraf, 12 maanden voorwaardelijk en 200 uur gemeenschapsdienst.

Ondertussen zijn zij en Oliver in juni officieel Instagram geworden met hun romance. Oliver werkt als inkoper voor Formby Cycles in Liverpool.

Naast foto’s van Oliver Stephanie schreef hij gewoon ‘You’, gevolgd door een enkele rode emoji met een liefdeshart.

Stephenie ging in januari van dit jaar naar de beurs met vriend Joe.

Als dit verhaal u heeft geraakt, kunt u advies inwinnen op www.miscarriageassociation.org.uk of door te bellen naar 01924 200 799