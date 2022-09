Tens of thousands of Londoners turn out in rain to witness the Queen’s final return to the capital

Tienduizenden mensen stonden vanavond in de straten van Londen om wijlen koningin Elizabeth II te verwelkomen toen ze voor de laatste keer bij Buckingham Palace aankwam.

Toen de kist van de overleden monarch van RAF Northolt vertrok, legden veel getuigen hun paraplu neer als een teken van respect en sommigen konden worden gezien terwijl ze de tranen uit hun ogen veegden, terwijl de lichten van de telefooncamera de menigte verlichtten.

De rouwenden juichten ook en klapten in de regen toen de nieuwe staatslijkwagen de Constitution Hill afreed en rond het Queen Victoria Memorial, terwijl het langzamer ging rijden en door de poorten van het paleis en door de centrale boog de vierhoek in reed.

Ondanks de regen zijn er enorme aantallen gekomen, en velen zijn nog steeds buiten het paleis.

Bij aankomst bij de Grote Ingang van het paleis werd een verdere erewacht gevormd door de King’s Guard. De overleden monarch werd ontvangen door al haar kinderen en kleinkinderen, waaronder de koning en koningin, de prins en prinses van Wales en de hertog en hertogin van Sussex. Kort nadat ze getuige waren geweest van de aankomst van de kist, verlieten Charles en Camilla Buckingham Palace.

Gedurende één nacht zal de kist rusten in de boegkamer van het paleis voordat de overleden monarch aan de natie wordt overhandigd om het publiek in staat te stellen hun respect te betuigen wanneer ze vier dagen opgebaard ligt in de oude Westminster Hall.

Gisteravond stonden duizenden in Edinburgh de hele nacht in de rij om een ​​glimp op te vangen van de kist van de koningin voordat haar lichaam vandaag om 17.00 uur aan de reis naar Londen begon, voorafgaand aan de begrafenis in Westminster Abbey op maandag 19 september.

Respectvolle weldoeners werden overmand door emotie toen ze plechtig langs de kist van de koningin liepen, terugdacht aan haar historische 70-jarige regering, en hun hoofd bogen of zelfs een buiging maakten, na uren in de rij te hebben gestaan ​​door de straten van de Schotse hoofdstad.

Velen die de kathedraal bezochten, werden gezien met tranen in hun ogen, dierbaren omhelzend en troost gevonden bij de massa mensen die was aangekomen om hun respect te betuigen aan de overleden monarch.

Sommige mensen reisden vanuit Engeland naar de Schotse kathedraal, in de overtuiging dat het in Edinburgh gemakkelijker zou zijn om hun respect te betuigen aan de koningin dan een bezoek te brengen aan Westminster Hall in Londen – waar de wachtrijen naar verwachting kilometers zullen duren en tot ’30 uur’ kunnen duren. .

Duizenden mensen stonden vanavond langs de straten rond een militaire vliegbasis in West-Londen toen koningin Elizabeth II haar laatste reis naar huis maakte.

Het RAF Globemaster C-17-vliegtuig met de kist van Hare Majesteit vanuit Edinburgh landde vanavond om 18.55 uur op RAF Northolt, nadat ze 24 uur in St Giles’ Cathedral had doorgebracht, waar tienduizenden rouwenden hun respect betuigden aan de langst regerende monarch van Groot-Brittannië.

Grote menigten verzamelden zich bij RAF Northolt om getuige te zijn van de aankomst van de kist van Hare Majesteit.

Werknemers verlieten de kantoren vroeg terwijl ouders hun kinderen rechtstreeks van school brachten om aanwezig te zijn op het aangrijpende moment dat de RAF Globemaster C-17 met het lichaam van de koningin door de wolken naar binnen schoot en kort voor 19.00 uur op de landingsbaan landde.

Velen vertelden dat de komst van de kist van de koningin hun enige kans zou zijn om hulde te brengen aan de geliefde monarch.

Sommigen stonden uren in de stromende regen in een poging een glimp op te vangen van de kist toen deze begon aan de reis naar Buckingham Palace, waar bijna de hele koninklijke familie voor het eerst samenkwam sinds de koningin stierf afgelopen donderdag.

Rouwenden stonden zes diep achter metalen hekken op de trottoirs buiten de vliegbasis.

Velen hielden paraplu’s omhoog terwijl anderen schuilden onder bushaltes en het voorplein van een nabijgelegen benzinestation.

Er was een respectvolle stilte in de momenten voor en nadat het vliegtuig met de kist, vergezeld van prinses Anne, brulde.

Vanwege de bewolkte lucht en de ongebruikelijke vliegroute van de jet, was het het geluid van de motoren dat de aankomst aankondigde voor veel van degenen die zich hadden verzameld.

Toen de kist ongeveer 25 minuten later uit de basis werd gereden, klonk er een groot spontaan applaus.

Het golfde langs de route naar de A40 toen de stoet zich een weg baande naar de A40.

Drie politiebuitenstaanders met flitsende lichten leidden de jaguar-lijkwagen met glazen ramen.

De kist van de koningin was duidelijk te zien met de koninklijke standaard eroverheen gedrapeerd en een witte krans erop.

De lijkwagen werd gevolgd door vier zwarte Range Rovers en een oude Rolls Royce met prinses Anne.

Achter in de courtage volgde een gedurfde politie.

Het kwam te midden van een enorme veiligheidsoperatie waarbij honderden politieagenten werden opgeroepen om ervoor te zorgen dat de aankomst soepel verliep.

Soldaten en bewakers werden ook ingeschakeld om te helpen bij de operatie.

Onderwijsassistent Emma Keech vertelde hoe ze met haar moeder Pat, zus Claire en twee achterneefjes Codey, acht en Caleb, zes, haastig van school wegreed om de 80 mijl rijden van Bedford te maken.

Ze zei: ‘Ik ben letterlijk klaar met mijn werk en rijd de M1 op om hier te komen.

‘We waren er twee uur voor aankomst. Er waren hier al honderden mensen.

‘Ik wist dat dit onze enige kans was om afscheid te nemen. We willen de kleintjes niet meenemen naar Lindon voor de ceremonies omdat er dan zoveel meer mensen zullen zijn.

‘Ik heb naast de dag van de begrafenis zelf ook nog werkverplichtingen.’

Emma zei: ‘Ik belde om 7 uur en zei: ‘We moeten dit doen voor de jongens’. Dit is een moment uit de geschiedenis. We zijn met drie generaties en het is iets dat we nooit meer van ons leven zullen meemaken.’

Janet Price, 70, bracht haar zesjarige kleindochter Sophie, zes, mee om het historische moment te markeren.

Janet, van Ruislip, zei: ‘Ik stond 25 jaar geleden op deze plek nadat prinses Diana stierf. Haar lichaam werd overgevlogen naar RAF Northolt. Dat was een dag die ik nooit zal vergeten – zoals deze.

‘Ik weet zeker dat Sophie zich de komende jaren hetzelfde zal voelen. We waren hier twee uur voordat de vlucht binnenkwam. We moesten gewoon komen kijken. Het was heel emotioneel.’

Verpleegster Kristina Carter, 47, keek vanaf de kant van de weg toe met echtgenoot Robert, 49, die voor de overheid werkt. Ze zei: ‘We wilden de koningin zien thuiskomen. Het is een moment in de geschiedenis. We wisten dat er hier veel mensen zouden zijn, maar we wonen in de buurt, dus we dachten dat we het moesten proberen.’