Taking cannabis in your mid-20s damages cognitive development, NIH expert warns

Regelmatig cannabis gebruiken als je midden twintig bent, kan blijvende schade aan de hersenen veroorzaken en de legalisering ervan in sommige staten heeft velen ten onrechte gesuggereerd dat het veilig is, heeft het hoofd van het National Institute on Drug Abuse (NIDA) aan DailyMail.com verteld.

Dr. Nora Volkow, die het bureau bijna twee decennia heeft geleid, waarschuwde dat cannabisgebruik onder jonge volwassenen een ‘zorg’ was en riep op tot meer ‘dringend’ onderzoek naar de ‘potentiële gezondheidsrisico’s’ voor de leeftijdsgroep.

Haar bureau – dat deel uitmaakt van de National Institutes of Health – onthulde maandag dat een recordaantal 19- tot 30-jarigen in 2021 cannabis gebruikte, waarbij een op de tien toegeeft het elke dag te gebruiken. Ongeveer 30 procent gebruikte het medicijn minstens één keer per maand, en vier op de tien gebruikte het medicijn vorig jaar minstens één keer.

Talrijke studies hebben gewaarschuwd dat regelmatig gebruik van cannabis de hersenontwikkeling kan schaden – die doorgaat tot halverwege de jaren twintig – en dat herhaalde gebruikers meer kans hebben om sociaal te worstelen en met carrière- en relatieproblemen te maken krijgen.

Maar het is nu alleen volledig illegaal in slechts vier staten – Idaho, Kansas, South Carolina en Wyoming -, met 19 goedkeuringen voor recreatief gebruik en bijna elke staat geeft het al groen licht voor medicinaal gebruik – meestal om chronische pijn te behandelen.

Experts waarschuwen dat het legaliseren van het medicijn ertoe heeft geleid dat het de afgelopen jaren geaccepteerd is geworden, waardoor meer mensen het gaan proberen. Stress door de COVID-19-pandemie heeft ook het aantal mensen dat het gebruikt, opgedreven.

De bovenstaande grafiek toont het percentage jonge Amerikanen dat zei dat ze in 2021 minstens één keer per jaar marihuana gebruikten. Het laat zien dat het niveau nu op een recordhoogte staat

Volkow vertelde DailyMail.com dat het gebruik van cannabis waarschijnlijk toenam omdat het nu in veel staten is gelegaliseerd, waardoor het ‘aantrekkelijker’ wordt.

‘Legalisatie heeft niet alleen de toegang tot cannabis voor regelmatig gebruik gemakkelijker gemaakt, maar heeft ook bijgedragen aan de perceptie dat cannabis een ‘veilige’ drug is’, zei ze.

‘[This] maakt het aantrekkelijker voor personen die zich bezighouden met illegale activiteiten of activiteiten die hun gezondheid in gevaar brengen.’

Dr. Nora Volkow, directeur van het National Institute on Drug Abuse, vertelde DailyMail.com dat jongeren die cannabis gebruiken een ‘zorg’ vormen

Maar ze waarschuwde: ‘De trends die we hebben gevonden [of rising cannabis use] benadrukken de dringende noodzaak om een ​​beter inzicht te krijgen in de mogelijke gezondheidsrisico’s en voordelen van cannabisgebruik onder jongvolwassenen.’

Volkow wees op studies die suggereren dat het regelmatig, in hoge doses of gedurende een lange periode innemen van cannabis kan leiden tot problemen met de ontwikkeling van de hersenen – verlaging van IQ’s – en psychose – waarbij iemand moeite heeft om de realiteit te interpreteren.

Ze wees er ook op dat het medicijn in verband wordt gebracht met sociale problemen, waaronder een grotere kans op schooluitval.

‘Hersenontwikkeling vindt plaats in het midden van de twintig, dus cannabisgebruik onder jongeren en jongvolwassenen is een punt van zorg’, waarschuwde Volkow.

‘Er zijn langetermijneffecten waargenomen bij personen die vroeg, zwaar en/of langdurig marihuanagebruik melden.

‘Studies hebben aangetoond dat zwaar en langdurig gebruik van marihuana geassocieerd is met stoornissen in de cognitieve ontwikkeling en dat vroeg beginnen met marihuanagebruik geassocieerd is met een hoger risico op schooluitval.

‘Onderzoek heeft ook een verband aangetoond tussen vroeg, regelmatig marihuanagebruik en het begin van een psychose, evenals een verhoogd risico op angst en suïcidaliteit.’

Ze zei dat de deelnemers aan de onderzoeken waarschijnlijk ook zware tabaks- of alcoholgebruikers waren, waardoor het moeilijk was om te bepalen of cannabis zelf achter de mentale en sociale problemen zat.

Gezondheidsinstanties in de VS waarschuwen al jaren dat er een ‘reëel risico’ is dat cannabis iemands mentale ontwikkeling en hun sociale leven kan schaden – inclusief problemen met relaties, onderwijs en carrières.

Maar hun zorgen zijn grotendeels onder het tapijt geveegd, aangezien veel staten doorgaan met het legaliseren van de drug voor recreatief gebruik.

In november zullen nog eens zes staten – Arkansas, Maryland, Nebraska, North en South Dakota en Oklahoma – beslissen of het gebruik van de drug ook wordt geliberaliseerd.

Volkow gaf geen details over wat regelmatig cannabisgebruik is, maar studies tonen aan dat zelfs het één keer per maand roken kan leiden tot hartproblemen. Anderen suggereren dat het één keer per week innemen de hersenen kan beschadigen.

Ze zei ook niet wat als zwaar gebruik telde, maar studies hebben in veel staten aangetoond dat het THC-gehalte – het actieve bestanddeel – van edibles veel hoger is dan voordat het werd gelegaliseerd.

De cannabisindustrie van $ 30 miljard beweert dat het gebruik van het medicijn – hetzij door het te roken, te vapen of als een eetbaar product – kan helpen bij het verlichten van gevoelens van angst of depressie, chronische pijn – en zelfs kan helpen bij het bestrijden van verslavingen.

Maar in staten waar het is gelegaliseerd, zeggen veel ouders dat hun kinderen in een verslavingsspiraal zijn gebracht.

Een van hen is Mary Maas, 57, die in 2012 in Washington stemde om recreatieve cannabis te legaliseren.

Maar ze heeft nu spijt van haar beslissing nadat ze haar zoon Adam in een verwoestende verslaving zag belanden, gevoed door supersterke producten die een wereld van verschil vormden van de ‘Woodstock-wiet’ die ze zich herinnert uit de jaren zestig.

De ‘straight A student’ begon nonchalant cannabis te gebruiken op de middelbare school in Monroe, Washington, kort nadat de staat in 2012 een van de eersten werd die recreatieve cannabis toestond, zei ze.

Maar de problemen begonnen in zijn tweede jaar op de universiteit toen Adam overging op krachtige ‘dabs’ – een cannabisconcentraat – en hij begon paranoia, waanideeën en het horen van stemmen te krijgen.

Adam was afgestudeerd in wiskunde, maar werd uiteindelijk werkloos, blut, depressief en bleef slapen in Seattle.

Uiteindelijk kreeg hij in 2019 de diagnose cannabispsychose – een doorbraakmoment dat het probleem en een exit-strategie identificeerde.

Maas en haar man John, 59, die voor de deelstaatregering werkt, besteedden $ 30.000 uit eigen zak aan Adams verslavingsbehandeling, waaronder herhaalde aanvallen van stoppen en terugvallen.

Maas denkt terug aan 2012, toen ze een van de 57 procent was die stemde voor het toestaan ​​van recreatief cannabisgebruik bij 21-plussers.

‘Ik had geen idee wat ze legaliseerden. Ik dacht dat het de Woodstock-wiet zou zijn,’ vertelde Mary aan DailyMail.com, verwijzend naar de hippiebeweging uit de jaren zestig.

‘Ik had op dat moment niet het gevoel dat het een gevaarlijke drug was.’

Nu kijkt ze naar de krachtige oliën, vapes, dabs, drankjes en gummies die in een groeiend aantal apotheken worden verkocht, evenals naar de mensen die in tenten onder de I-5-snelweg van Seattle wonen, en dringt er bij andere staten op aan acht te slaan op de lessen.

‘Ze kunnen maar beter uitkijken,’ zei ze.

Een andere moeder zegt dat ze haar gezin uit Colorado heeft gehaald toen het de ‘ground zero’ werd voor de uitbreiding van cannabis. Een ander, uit Oregon, heeft gezien hoe haar 16-jarige dochter de school verknoeit en zich wendde tot dealen om haar verslaving te financieren.

Het NIDA-rapport van maandag was gebaseerd op een onderzoek onder 5.000 jongeren uit een landelijk representatieve groep van 19 tot 30-jarigen.

Het ontdekte dat 43 procent van de respondenten zei dat ze vorig jaar minstens één keer marihuana hadden gebruikt, een kwart meer dan tien jaar geleden.

Ongeveer 29 procent gaf ook toe het elke maand te gebruiken, terwijl 11 procent zei dat ze het dagelijks gebruikten – gedefinieerd als minstens 20 keer per maand – het dubbele van het niveau tien jaar geleden.

Het jaarlijkse onderzoek van NIDA toonde ook aan hoe het gebruik van hallucinogenen – zoals LSD en MDMA – een recordhoogte had bereikt onder jonge volwassenen. Een op de twaalf zei dat ze de drugs vorig jaar minstens één keer hadden gebruikt, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

Alcohol bleef echter het meest gebruikte middel: acht op de tien zeiden het het afgelopen jaar minstens één keer te hebben gedronken.

Experts hebben DailyMail.com gewaarschuwd voor een ‘potentiële explosie’ van cannabisgebruik door minderjarigen en hebben alarm geslagen over het zwakke toezicht op een bedrijf van $ 30 miljard. Ze uitten ook hun bezorgdheid over een free-for-all-markt waarin supersterke cannabisproducten worden verkocht in met cartoons bedekte verpakkingen.

Het bovenstaande toont cannabisgebruik in Amerikaanse staten. Ongeveer 19 hebben het gelegaliseerd voor recreatief gebruik, terwijl bijna elk het nu toestaat voor medicinale doeleinden

Gummies, oliën en vape-cartridges worden verkocht in een heldere verpakking die tieners aanspreekt, zelfs als de producten voor 21-plussers zijn. In veel gevallen zijn winkelpuien en vrachtwagens op dezelfde manier uitgedost.

‘Staats-, provincie- en lokale wetgevers hebben de macht om dat te regelen’, zegt Goodwin, een epidemioloog in de psychiatrie en het drugsgebruik.

‘Het is over het algemeen gemakkelijker om het te doen voordat commercialisering plaatsvindt dan om terug te kijken en het ongedaan te maken.’

Voor Goodwin, Shi en anderen gaat onderzoek en regelgeving te langzaam in vergelijking met het snelle tempo van legalisatie.

Gegevens uit de 19 staten die het afgelopen decennium recreatieve wiet hebben toegestaan, evenals de 38 staten die medisch gebruik toestaan, geven aan dat tieners en jonge volwassenen daar vaker sterkere producten gebruiken.

Het komt nadat uit een gisteren bleek dat het gebruik van cannabis het risico op het ontwikkelen van hartproblemen bij patiënten kan verhogen.

Een Deens onderzoeksteam van de Gentofte University, in Kopenhagen, ontdekte dat degenen die het medicijn regelmatig gebruikten om chronische pijn te beheersen een 74 procent hoger risico hadden om aritmie te ontwikkelen – een probleem waarbij iemands hart in een onregelmatig tempo klopt.

Onderzoekers, die hun bevindingen maandag publiceerden in de European Society of Cardiology, verzamelden gegevens van bijna 5.000 patiënten aan wie cannabis werd voorgeschreven om pijnsymptomen te beheersen.