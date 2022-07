Taiwan conducts full-scale rehearsal for assault by China, MARK ALMOND warns the possibility is real

Toen gisteren om 13.30 uur het treurige gejammer van luchtalarmsirenes afging, trokken de inwoners van dorpen en steden in Noord-Taiwan zich binnen terug. De straten snel ontruimd van mensen en auto’s.

In de hoofdstad Taipei trokken winkels en restaurants hun luiken naar beneden en de politie stuurde voertuigen naar de kant van de weg en beval chauffeurs en hun passagiers onderdak te zoeken.

Het gekrijs van straaljagers die klauterden om de vijand af te weren vulde de lucht, terwijl een ‘raketwaarschuwing’-sms naar honderdduizenden mobiele telefoons werd gestuurd, waarin werd aangedrongen op onmiddellijke evacuatie naar een veilige plaats.

Angstaanjagend, ja, maar het nachtmerriescenario dat zich ontvouwde was een noodzakelijke oefening op grote schaal om je voor te bereiden op de dag – volgens sommigen steeds dichterbij komend – wanneer Taiwan wordt onderworpen aan een verrassingsaanval vanuit het vasteland van China.

Met de ogen van de wereld gericht op de wrede oorlog in Oekraïne, mogen we de crisis niet onderschatten die aan de andere kant van Eurazië, zo’n 5.000 mijl verderop, suddert. Ze staan ​​ook niet los van elkaar.

Taiwan voerde een grootschalige repetitie uit voor een aanval door China, omdat de angst is toegenomen na de Russische invasie van Oekraïne (foto: Chinese troepen op gezamenlijke militaire oefening voor terrorismebestrijding met Rusland in 2021)

Inwoners van Taiwan schuilden tijdens een luchtaanval die op dezelfde dag als militaire oefeningen werd gehouden

Een Taiwanese soldaat leidt mensen naar een schuilkelder tijdens de Wanan-luchtaanvaloefening in Taipei

Taipei gesloten tijdens een jaarlijkse oefening van 30 minuten, die plaatsvindt in het geval van een verrassingsaanval vanuit China

De Russische Vladimir Poetin en de Chinese Xi Jinping delen een gemeenschappelijke minachting voor de rechten van hun zwakkere buren, en Taiwan voelt al lang de adem van de Chinese draak op zijn keel.

Sinds de communisten in 1949 op het vasteland van China aan de macht kwamen, hebben ze deze dappere kleine natie in hun vizier gehad.

Het maakt officieel deel uit van de Republiek China, maar is in werkelijkheid al meer dan 30 jaar een onafhankelijke democratie.

Net zoals Poetin niet hield van een democratisch Oekraïne aan de Russische grens, zo is het hebben van een Chinees sprekende democratie op slechts 100 mijl afstand onaanvaardbaar voor de almachtige president van China, Xi.

Nu de Chinese luchtmacht en marine steeds actiever worden rond en boven Taiwan, zijn alle tekenen dat hij een invasie van dit kleine maar geopolitiek belangrijke eiland oefent, met een bevolking van slechts 29 miljoen mensen (vergeleken met 1,4 miljard in China).

Tijdens een bezoek aan Japan in mei maakte president Joe Biden duidelijk dat de VS bereid zouden zijn om Taiwan te verdedigen als ze worden aangevallen. En natuurlijk zou niemand blijer zijn om dat te zien dan Poetin.

Het omleiden van Amerikaanse troepen en hightech wapens naar het Verre Oosten vanuit Oost-Europa zou de druk van hem in Oekraïne wegnemen.

Maar een Chinese invasie van Taiwan zou snel kunnen escaleren tot ver buiten het conflict in Oekraïne en de grootste bedreiging voor de wereldvrede worden sinds de Cubacrisis in 1962.

Dus hoe zou zo’n invasie zich kunnen ontvouwen? Wat zou het triggeren? En hoe zou het de rest van de wereld beïnvloeden?

Het meest waarschijnlijke ‘excuus’ voor een invasie zou een onafhankelijkheidsverklaring zijn van de Taiwanese president Tsai Ing-wen.

Afgezien daarvan zou elke erkenning van Taiwan als een van China onafhankelijk land door het Westen de vlammen aanwakkeren. (Inderdaad, na berichten over een voorgesteld bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi vorige week, waarschuwden de Chinezen dat hun reactie ‘krachtige maatregelen’ zou kunnen inhouden.)

Taiwan, een bloeiende vrijemarkteconomie aangedreven door industriële productie en export van elektronica en machines, is buiten het communistische China rijk geworden. Maar tot voor kort verwaarloosde het defensie-uitgaven.

Met een relatief klein aantal getrainde troepen en moderne wapens, vertrouwde het in plaats daarvan op zijn strategische waarde – op de kruising van de Oost- en Zuid-Chinese Zee in de Noordwestelijke Stille Oceaan – voor de Amerikanen en Japanners om zijn bescherming te garanderen. Maar lerend van het falen van Poetin om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen – met een luchtaanval van een paar duizend troepen eind februari – zou Peking heel goed kunnen concluderen dat alleen een massale schok-en-ontzag-aanval op Taiwan zou werken.

Een stortbui van ballistische en kruisraketten zou worden losgelaten op de militaire bases en havens van het eiland, de telecommunicatieknooppunten en de transportinfrastructuur.

De brute kracht van explosieve kernkoppen zou worden gecoördineerd met cyberaanvallen om de coördinatie tussen Taiwanese troepen te belemmeren en paniek onder burgers te veroorzaken. Tegelijkertijd zou een invasievloot proberen om zwermen Chinese troepen, tanks en vrachtwagens aan de kust te landen om Taiwan in de oude stijl te bezetten.

Er zou ongetwijfeld een enorme hoeveelheid schade aan de infrastructuur zijn, met zware militaire en burgerslachtoffers.

Toch kan China er niet van uitgaan dat het in aantal overtreffen van zijn vijand een snelle overwinning zou opleveren.

Ja, China heeft een enorm en groeiend leger, maar het is niet getest in de strijd. Het heeft geen oorlog meer gevoerd sinds 1979, toen Deng Xiaoping ‘een lesje wilde leren’ aan China’s zuiderbuur, Vietnam.

Het waren de Vietnamezen die China in plaats daarvan een paar harde lessen leerden. Maar die oorlog wordt tegenwoordig grotendeels genegeerd in China. In plaats daarvan is het de Koreaanse oorlog tegen de door de VS geleide VN-troepen tussen 1950 en 1953 die wordt gevierd als de modeloorlog van het communistische China.

Hoewel tienduizenden Amerikaanse troepen werden gedood door het Chinese Volksbevrijdingsleger, trok president Harry S. Truman zich terug van de eis van zijn generaals om kernwapens te gebruiken.

Destijds moest Mao vertrouwen op de nucleaire ‘paraplu’ van Stalin aan de horizon in de Sovjet-Unie. Tegenwoordig heeft China zijn eigen kernwapens.

Peking houdt vast aan de overtuiging dat president Biden, ondanks al zijn vechtlustige praatjes, net als Truman een stap terug zou doen als een nucleaire oorlog de meest waarschijnlijke uitkomst was.

Maar als dat zo is, onderschatten Xi en zijn apparatsjiks Amerika’s vastberadenheid om de controle in de Stille Oceaan niet af te staan.

De regering-Biden is, met goede reden, zeer wantrouwend over de bedoelingen van China in het gebied.

Dan is er Japan om te overwegen. De oude keizerlijke meester van Taiwan (tot de overgave van eerstgenoemde in 1945) ziet de eilanddemocratie als het zuidelijke anker van de keten van eilanden die naar de Japanse archipel zelf leidt.

Voormalig premier Shinzo Abe – die eerder deze maand werd vermoord – had de westerse bondgenoten van Japan in Europa en Amerika consequent gewaarschuwd dat hun focus op de Oekraïne-crisis hen afleidde van de veel grotere bedreiging die China vormde voor de stabiliteit in de wereld dan Rusland.

Er zijn zorgen dat China zal leren van de Russische invasie van Oekraïne (foto: mensen in Taiwan tijdens een luchtaanval)

Zou Japan – een zeer wetenschappelijk geavanceerd land – snel de kernwapens verwerven die het nodig had om zichzelf te beschermen en de Chinezen af ​​te schrikken als Peking besloot Taiwan aan te vallen?

En zou Zuid-Korea, nu Noord-Korea al kernwapens aan het testen is, dit voorbeeld kunnen volgen vanwege zijn angst voor China en zijn noorderbuur? Het potentieel voor een totaal nucleair conflict is dus huiveringwekkend dichtbij. Maar zelfs zonder een nucleaire impasse zou een Chinese invasie van Taiwan, succesvol of niet, rampzalig zijn voor de wereldeconomie.

Taiwan is een van ‘s werelds grootste producenten van hightechcomponenten zoals halfgeleiders, en als zijn fabrieken zouden worden vernietigd of beschadigd, zou dat gevolgen hebben voor alles, van computers tot mobiele telefoons, waardoor de prijzen zouden stijgen en er tekorten zouden ontstaan ​​aan de alledaagse dingen die we nodig hebben voor toegekend.

Wat betreft degenen die zeggen dat Xi zal aarzelen om binnen te vallen uit angst om ‘de gouden gans te doden’ die de Taiwanese economie is, kijk maar naar Hong Kong. In de afgelopen drie jaar is Xi Jinping bereid geweest om de economische dynamiek van Hongkong langzaam te verstikken om de democratische beweging daar te verstikken.

Hij zou net zo goed kunnen beoordelen dat het verwoestende Taiwan een prijs is die de moeite waard is om het strategische voordeel te behalen door de positie van het eiland te gebruiken om de Chinese marine toegang te geven tot de open oceaan daarachter. De oorlogsvoorbereidingsoefening van gisteren in Taiwan heette ‘Wan An’ – wat zich vertaalt als Eeuwige Vrede.

Vrede die ‘eeuwig’ is, is misschien een onrealistisch vooruitzicht, maar zelfs om op korte termijn vrede te bereiken, moeten president Biden en het Westen een delicaat evenwicht blijven vinden tussen het tonen van steun aan Taiwan en het China van Xi niet provoceren om te laten zien dat het niet bang is van ons.

Het is een angstaanjagende koorddans tussen de gevaren van verzoening en de rampzalige gevolgen van oorlog. En president Xi moet het net zo goed doen als het Westen.

De risico’s van misrekening aan beide kanten zijn bloedstollend hoog.