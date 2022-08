Sylvester Stallone’s wife Jennifer Flavin files for DIVORCE

Jennifer Flavin heeft na 25 jaar huwelijk de scheiding aangevraagd van Sylvester Stallone.

Net op maandag onthulde DailyMail.com dat Stallone een gigantische tatoeage van Jennifer op zijn rechter biceps had, bedekt met een foto van Butkus, Rocky’s bull mastiff uit de populaire films.

Flavin, die 22 jaar jonger is dan haar 76-jarige echtgenoot, liet ook doorschemeren dat het allemaal voorbij zou kunnen zijn in een Instagram-foto waarop ze hun drie dochters knuffelt.

‘Deze meisjes zijn mijn prioriteit’, schreef ze op de post van 10 augustus. ‘Niets anders doet ertoe. Wij vieren voor altijd.’

Jennifer volgt haar man niet meer op Instagram.

Flavin heeft vrijdag de echtscheiding aangevraagd en beweert dat Stallone hun echtelijke bezittingen heeft verborgen, volgens Dichter wekelijks.

Volgens echtscheidingsdocumenten die zijn verkregen door DailyMail.com, zegt ze dat Stallone ‘zich heeft beziggehouden met de opzettelijke verspilling, uitputting en/of verspilling van echtelijke activa, wat een ongunstige economische impact heeft gehad op de echtelijke nalatenschap.

‘Bovendien moet de Echtgenoot worden verboden om activa te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te bezwaren of te vervreemden gedurende de lopende procedure.’

Jennifer, die de achternaam van haar echtgenoot aannam, probeerde ook haar meisjesnaam, Flavin, te herstellen.

VOOR EN NA: Stallone had een enorme tatoeage van Flavin’s gezicht op zijn rechter biceps, die bedekt was met een foto van zijn hond Butkus

Butkus verscheen naast Rocky Balboa in de originele Rocky en opnieuw in Rocky II; de stiermastiff was in het echt eigendom van Sylvester Stallone

Flavin liet doorschemeren dat het allemaal voorbij zou kunnen zijn op een Instagram-foto waarop ze op 10 augustus hun drie dochters omhelst. ‘Deze meisjes zijn mijn prioriteit’, schreef ze bij de post. ‘Niets anders doet ertoe. De 4 van ons voor altijd’

Stallone’s publicist beweerde eerder deze week dat alles in orde is en dat Sly de tatoeage had willen bijwerken – maar het ging mis en was ‘niet meer te repareren’.

‘Dhr. Stallone was van plan het tatoeage-imago van zijn vrouw Jennifer op te frissen, maar de resultaten waren onbevredigend en helaas niet te herstellen’, zei ze.

‘Als gevolg daarvan moest hij de originele afbeelding bedekken met een tatoeage van zijn hond uit Rocky, Butkus.

‘Dhr. Stallone houdt van zijn familie. De Stallones zijn momenteel samen een realityshow aan het filmen die zal debuteren op Paramount+,’ voegde Bega eraan toe.

De publicist weigerde verder commentaar te geven.

Stallone, 76, pronkte pas op 7 augustus met de tatoeage van zijn vrouw met een foto op zijn Instagram-pagina. Maar slechts negen dagen later, op 16 augustus, plaatste tatoeëerder Zach Perez zichzelf terwijl hij aan Stallone’s bovenarm werkte.

En op zijn foto’s was te zien dat de Flavin-inkt verdwenen is en in plaats daarvan een foto van een kleine puppy.

Perez plaatste ook een foto van zijn kunstwerk, maar verwijderde deze toen commentatoren begonnen te vragen waarom de ster de foto van zijn vrouw had bedekt.

Stallone’s derde huwelijk leek tot nu toe een van de sterkste in Hollywood te zijn, ook al had de romance van het paar een moeizame start.

Ze gingen voor het eerst met elkaar uit in 1988, kort nadat zijn korte tweede huwelijk met Brigitte Nielsen naar het zuiden was gegaan.

Dit is het derde huwelijk van Stallone, dat tot nu toe een van de sterkste in Hollywood leek te zijn, hoewel de romance van het paar een begin had

Het paar trouwde op 17 mei 1997 in het chique Dorchester Hotel in Londen, en met Stallone’s reputatie als playboy, voorspelden maar weinigen dat ze het lang zouden volhouden.

Ze hadden elkaar ontmoet in een restaurant in Beverly Hills toen ze een 20-jarig model was en hij leed aan een tijdelijke storing met Rambo III – een film die hem de Gouden Framboos voor slechtste acteur opleverde.

Maar hij ging toen verder met model Janice Dickinson, die zei dat hij de vader was van haar kleine meisje. Hij maakte een einde aan Flavin door haar een brief van FedEx te sturen, die ze ‘slordig’ noemde.

Pas nadat hij en Dickinson uit elkaar gingen, bleek uit DNA-testen dat hij niet de vader was.

Daarna verloofde hij zich met actrice Angie Everhart, maar dat verwaterde en hij keerde weer terug naar Flavin.

Ze trouwden op 17 mei 1997 in het chique Dorchester Hotel in Londen, en met Stallone’s reputatie als playboy, voorspelden maar weinigen dat ze lang zouden standhouden.

‘Ik ben niet naïef over wat er kan gebeuren als ik er niet ben – hij is een 45-jarige man – ik kan niet veranderen hoe hij is’, vertelde Flavin destijds aan People.

‘Toch is hij niet elke dag van de week een vreemdgaande hond,’ voegde ze eraan toe. ‘We brengen vijf van de zeven nachten samen door, dus ik weet niet waar hij de tijd vandaan zou halen.’

Maar voor het laatst gebeurde het en juist in mei vierden ze hun zilveren huwelijksverjaardag. Het huwelijk bracht drie dochters voort, Sophia, nu 25, Sixtijnse, 24, en Scarlet, 20.

Hij had twee zonen met zijn eerste vrouw Sasha Czack, Sage, die in 2012 op 36-jarige leeftijd stierf aan coronaire hartziekte, en Seargeoh, 43.

Op 16 augustus postte tatoeëerder Zach Perez zichzelf terwijl hij aan de bovenarm van Stallone werkte

Stallone poseerde gelukkig met Perez na het inkten, ondanks dat hij beweerde dat hij het bijwerken van de foto van zijn vrouw had verprutst en deze moest vervangen door Butkus

Stallone heeft vaak grappen gemaakt over het gebrek aan testosteron omdat hij de jaren omringd is door de vrouwen in zijn leven. Met drie dochters zei hij tijdens een interview in 2010 ‘een gratis paspoort naar de hel’.

‘Alles in huis is vrouwelijk,’ voegde hij eraan toe. ‘Het speelgoed, de huishoudster, alle honden,’ zei hij in een interview in 2010.

‘De enige hond die ik heb en die reu is, is gecastreerd… ik ben de volgende.’

Maar hij schreef Jennifer toe dat ze had geleerd plezier te hebben.

‘Het heeft me 19 jaar gekost om te beseffen dat ze altijd gelijk heeft. Ik realiseerde me dat vrouwen een talent hebben, tenminste Jennifer, om ongelooflijk erudiete, wijze, slimme beslissingen te nemen. Ik spring altijd zonder te kijken. Ze kijkt altijd en springt nooit.

‘Ze is ongelooflijk veilig. Dus nu zeg ik eindelijk: ‘Lieverd, jij neemt alle beslissingen. Klaar, gedaan, gedaan. Ik vertrouw je.’ Ik heb dat nooit eerder gehad. Ooit.’ De dingen waren niet altijd zo gezond.

In mei, op de verjaardag van het paar, postte Stallone: ​​’Gelukkige 25e verjaardag aan mijn geweldige vrouw. Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven wat deze ongelooflijk onbaatzuchtige toegewijde, geduldige vrouw voor ons leven heeft betekend en ik zou alleen willen dat ze (sic) nog eens 25 konden zijn!’

Dit jaar op hun verjaardag in mei postte ze: ‘Bedankt dat je me altijd aan het lachen hebt gehouden, lief hebt gehad en ons prachtige gezin hebt beschermd!’

Jennifer volgt haar man niet meer op Instagram. De familie staat op de foto

Dit jaar plaatste hij op zijn verjaardag: ‘Gelukkige 25e verjaardag aan mijn geweldige vrouw.

‘Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven wat deze ongelooflijk onbaatzuchtige toegewijde, geduldige vrouw voor ons leven heeft betekend en ik zou alleen willen dat ze (sic) nog eens 25 konden zijn!

‘Dank je lieverd!’ hij beëindigde de post.

Ze reageerde met een eigen post. ‘Bedankt dat je me altijd aan het lachen hebt gehouden, lief hebt gehad en ons prachtige gezin hebt beschermd!’

‘Ons huwelijk wordt elk jaar beter! Ik kan niet wachten om de rest van ons leven samen door te brengen!’

Het jubileum Instas werd een traditie in het huishouden van Stallone. Vorig jaar voor hun 24e plaatste hij ‘It’s happy Wedding Anniversary Time again! De tijd vliegt maar ik heb een gezegend leven dankzij mijn vrouw en familie,’