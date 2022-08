Sylvester Stallone and estranged third wife Jennifer Flavin wish eldest daughter happy birthday

Te midden van zijn scheiding wenste drievoudig Oscar-genomineerde Sylvester Stallone zijn ‘heel speciale’ oudste dochter Sophia zondag een gelukkige late 26e verjaardag met een Instagram diavoorstelling.

Het was de dag nadat Jennifer Flavin, de vervreemde derde vrouw van de 76-jarige Italiaanse hengst, haar sociale media-stilte verbrak door haar eigen eerbetoon aan Sophia te posten.

‘Je brengt zoveel liefde en geluk aan iedereen die je kent!’ de 54-jarige Serious Skincare-oprichter spoot door Instagram.

‘Behalve dat je een mooi mens bent, ben je hardwerkend, slim en vooral medelevend. Ik ben de gelukkigste moeder ter wereld om je mijn dochter te noemen! Hou van jou!’

Jennifer diende officieel een aanvraag in om haar 25-jarige huwelijk met Sly (geboren Michael) te beëindigen bij een rechtbank in Palm Beach County, FL op 19 augustus, en ze beschuldigde hem van het verbergen van huwelijksvermogens.

‘Na informatie en overtuiging heeft de echtgenoot zich schuldig gemaakt aan opzettelijke verkwisting, uitputting en/of verspilling van huwelijksvermogens die een ongunstige economische impact hebben gehad op de huwelijksgoederen’, aldus de juridische documenten. Wekelijks dichterbij.

‘Overeenkomstig Sectie 61.075, Florida Statues, dicteert het eigen vermogen dat de vrouw wordt gecompenseerd en gezond wordt gemaakt door een ongelijke verdeling van de echtelijke activa in haar voordeel te ontvangen. Bovendien moet de echtgenoot worden verboden om activa te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te bezwaren of te vervreemden gedurende de lopende procedure.’

Stallone zei tegen het tijdschrift: ‘Ik hou van mijn familie. We pakken deze persoonlijke kwesties in der minne en privé aan.’

De schok kwam slechts drie maanden nadat het paar hun 25e huwelijksverjaardag vierde en The Suicide Squad-acteur schreef: ‘Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven wat deze ongelooflijk onbaatzuchtige toegewijde, geduldige vrouw voor ons leven heeft betekend en ik zou alleen willen dat ze nog eens 25 konden zijn!’

In een opnieuw opgedoken interview van 31 januari verklaarde Sylvester dat ‘het massale zelfmoord zou zijn’ als Flavin uit zijn leven zou verdwijnen.

‘Hieruit volgt dat ik meerdere persoonlijkheden heb’, lachte Stallone op de podcast van hun dochters, Ongewaxt met Sophia en Sixtijnse Stallone.

De geboren New Yorker zei: ‘Ik vind haar fantastisch. Ze is een geweldige vrouw. Dat vertel ik haar elke dag. Ik weet niet hoe ze het bij elkaar houdt. Ze is gewoon geweldig. Maar ze is een beetje gek. Ja, een klein beetje, een klein beetje… En als ik gek zeg, is het goed gek, in tegenstelling tot sanatorium noten’

Sophia en de 20-jarige Scarlett gaven toe dat hun beroemde ouders ‘tegenpolen’ waren, maar ze ‘kunnen letterlijk niet zonder elkaar.’

‘Dat is waar,’ beaamde de inwoner van West Hills.

Jennifer zei dat ze ‘alles’ deed voor de inheemse New Yorker, van maaltijden voor hem bereiden om hem aan zijn schema te herinneren en ‘de bagage dragen, de deuren openen, de restaurants boeken, koken en schoonmaken’.

‘Jennifer was wagontreinmateriaal. Wat ik daarmee bedoel, is dat je een vrouw bent die daar kan zitten en het land door kan trekken en zichzelf kan verdedigen en een rivier kan smeden en koekjes kan bakken en boter kan karnen en een huis kan bouwen,’ merkte Sylvester op.

‘Ik, aan de andere kant, mensen denken dat ik ben zoals Rambo, [but I] roomservice nodig.’

Stallone voegde toe: ‘Ik vind haar fantastisch. Ze is een geweldige vrouw. Dat vertel ik haar elke dag. Ik weet niet hoe ze het bij elkaar houdt. Ze is gewoon geweldig. Maar ze is een beetje gek. Ja, een klein beetje, een klein beetje… En als ik gek zeg, is het goed gek, in tegenstelling tot sanatorium-noten.’

De Rocky-aluin gaf toe dat hij ‘haar de stuipen op het lijf heeft gejaagd’, maar Flavin noemde hem ‘de grappigste man die ik ooit heb ontmoet’ en ‘dat is wat ons op de been houdt’.

De aluin van Cal State Northridge zei ook dat ‘een van de grootste dingen die ons huwelijk hebben geholpen’ het feit was dat ze altijd ‘mijn eigen geld verdiende en mijn eigen rekeningen betaalde’.

‘Dus ik had Sly’s geld niet nodig. Ik hoefde niet in een film van hem te spelen, ik ben geen actrice. Ik had geen van zijn vrienden nodig,’ legde Jennifer uit.

Sylvester en Flavin – die ook ouders zijn van de 24-jarige dochter Sistine – hebben samen een realityshow opgenomen voor Paramount+.

En Stallone verwekte de 43-jarige zoon Seargeoh uit zijn eerste huwelijk met Sasha Czack, maar hun oudste Sage stierf in 2012 op 36-jarige leeftijd aan hartcomplicaties.

Afgelopen dinsdag gingen de wenkbrauwen omhoog toen de Golden Globe-winnaar een tatoeage van het gezicht van het voormalige Elite Model bedekte met zijn overleden hond Butkus.

‘Dhr. Stallone was van plan het tattoo-imago van zijn vrouw Jennifer op te frissen, maar de resultaten waren onbevredigend en helaas niet te herstellen’, vertelde publiciste Michelle Bega aan DailyMail.com.

‘Als gevolg daarvan moest hij de originele afbeelding bedekken met een tatoeage van zijn hond uit Rocky, Butkus.’

Sylvester produceerde en schittert als superheld die schoonmaakster werd, Stanley Kominski in Julius Avery’s akelig beoordeeld sciencefictionfilm Samaritan, die afgelopen vrijdag in première ging op Amazon Prime Video.