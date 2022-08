Sydney train strikes: NSW Premier threatens union, promises final day of commuter chaos

NSW-premier Dominic Perrottet heeft een vurig ultimatum aan de spoorwegunie overhandigd nu forenzen hun ergste dag van reischaos ervaren na een maand van vertragingen en verstoringen.

Sydney kwam woensdag tot stilstand nadat 70 procent van de treinvloot van de stad niet reed omdat de Rail, Tram and Bus Union (RTBU) 24 uur lang weigerde treinen van buitenlandse makelij te gebruiken.

Deze problemen werden verergerd door buschauffeurs die in een afzonderlijke staking van hun baan stapten, wat leidde tot een grote achterstand op de wegen als gevolg van de meer dan gebruikelijke verkeersopstoppingen.

Degenen die wel met de trein reisden, werden als sardientjes samengeperst na een vertraging van minstens 30 minuten.

Een woedende heer Perrottet noemde de acties van de RTBU ‘schandalig’ en zwoer dat ze woensdag zouden eindigen.

‘Wat we vanmorgen hebben gezien, was absoluut schandelijk’, zei hij. ‘Dit eindigt vandaag; het zal niet doorgaan. Ik wil niet dat onze stad tot stilstand komt, dat onze mensen niet meer hinder ondervinden van de acties van een vakbondsbeweging uit de jaren zeventig.’

De NSW-regering en RTBU zijn verwikkeld in een verhit geschil over een nieuwe ondernemingsovereenkomst en de veiligheidsproblemen van de vakbond met een intercitytreinvloot van $ 2,8 miljard.

De vakbond wil dat de regering zich ertoe verbindt de treinen aan te passen door een schriftelijke akte te ondertekenen.

De regering had deze treinaanpassingen eerder gekoppeld aan een nieuwe ondernemingsovereenkomst die werd afgerond, waardoor spanningen tussen de twee partijen ontstonden en de onderhandelingen op gang kwamen.

De heer Perrottet zei dat ze woensdag een definitieve ondernemingsovereenkomst aan de RTBU zouden overhandigen.

Hij waarschuwde dat als de vakbond verdere actie onderneemt nadat overeenstemming is bereikt, hij naar de Fair Work Commission zou gaan om de bestaande ondernemingsovereenkomst te verscheuren en hun aanbod om de nieuwe InterCity-vloot aan te passen terug zou nemen.

‘Vandaag heb ik de minister van Transport de opdracht gegeven om alle onderhandelingen met de RTBU af te ronden. Daarover wordt dan gestemd’, zei Perrottet.

‘Als er nog verdere vakbondsacties komen totdat over die ondernemingsovereenkomst is gestemd, streven we ernaar om de huidige overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zullen we de nieuwe InterCity-vloot uit die overeenkomst verwijderen. Dat begint vanaf vandaag.’

Het verkeer was eerder op woensdag 15 km gestremd naar het knooppunt M7 bij Moorebank nadat een motorongeluk om 07.00 uur twee van de M5-rijstroken in de stad had afgesloten.

Een van de twee rijstroken in de stad op de M5 East werd ook afgesloten nadat een busje kapot was gegaan, terwijl een rijstrook in westelijke richting op de M5 die de Hume Highway naderde, was afgesloten vanwege een crash en het kantelen van het voertuig.

Alle rijstroken zijn heropend, maar de incidenten zorgden voor veel verkeer en forenzen kregen te horen dat ze extra tijd moesten nemen. Eerder op woensdag kwam een ​​te hoge vrachtwagen vast te zitten in de Sydney Harbour Tunnel.

De vrachtwagen kwam net voor 6 uur ‘s ochtends vast te zitten, wat betekent dat alle rijstroken in zuidelijke richting waren afgesloten omdat chauffeurs werd verteld om in plaats daarvan de Harbour Bridge te gebruiken.

De vrachtwagen werd ongeveer vijf minuten later prompt verplaatst en sindsdien zijn alle rijstroken in zuidelijke richting weer vrijgegeven, maar het verkeer staat naar verluidt nog steeds vast.

De situatie is vergelijkbaar op de spoorwegnetwerken van de staat, waarbij Transport NSW reizigers waarschuwt dat ze de hele dag aanzienlijke verstoringen kunnen verwachten, waarbij de meeste treinen met een verkorte weekenddienstregeling rijden.

‘Klanten kunnen woensdag een verminderde frequentie verwachten in het grootste deel van het netwerk in de voorsteden, met een onderbreking van minstens 30 minuten tussen de diensten. We raden aan om waar mogelijk alle niet-essentiële treinreizen te vermijden’, zei Matt Longland, CEO van Sydney Trains

Matt Longland, CEO van Sydney Trains, zei tegen forensen dat ze niet met de trein moesten reizen en zoveel mogelijk thuis moesten werken.

‘Klanten moeten rekening houden met verstoringen, waaronder vertragingen, gewijzigde stoppatronen en annuleringen, en sommige van deze gevolgen zullen dinsdag rond 21.00 uur voelbaar zijn terwijl we ons voorbereiden op de verkorte dienstregeling.

Plan alsjeblieft vooruit, bekijk de laatste updates en wees respectvol voor het eerstelijnspersoneel gedurende deze tijd.’

‘We zetten deze week onze intensieve onderhandelingen met de RTBU voort om de aanhoudende impact op onze klanten te minimaliseren.’

Bussen vervangen de treinen op de T3 Bankstown-lijn tussen Lidcombe en Bankstown en de T7 Olympic Park-lijn tussen Lidcombe en Olympic Park.

Er rijden geen treindiensten op de T5 Cumberland-lijn.

Forenzen moeten in Granville overstappen om hun reis te voltooien.

Voor Intercity-klanten rijden Blue Mountains, Central Coast en Newcastle volgens een weekenddienstregeling.

South Coast Intercity-diensten zullen elk uur rijden tussen Kiama en Waterfall, terwijl bussen de treinen op de Port Kembla-lijn tussen Port Kembla en Wollongong NSW TrainLink’s regionaal geboekte diensten zullen vervangen, of de Hunter en Southern Highlands-lijnen zullen niet worden beïnvloed door de actie.

Deze verstoringen worden nog verergerd doordat buschauffeurs in Sydney een groot deel van de dag van het werk weglopen.

De deelstaatregering had hoge verwachtingen dat ze een einde zou kunnen maken aan de stakingen van woensdag nadat ze in het weekend een lijst met concessies naar de RTBU had gestuurd.

Meer dan 1000 chauffeurs uit de regio zes van de Transport Workers Union (TWU) stoppen met werken van 4.00 tot 7.00 uur en van 14.30 tot 17.30 uur.

Regio zes omvat gebieden zoals het binnenland van de stad, Olympic Park, Leichhardt, Chatswood en Bondi Junction.

TWU NSW-secretaris Richard Olsen zei dat de vakbondsactie van woensdag geen verband hield met die van de RTBU en gewoon toeval was.

‘Er is geen verband met de RTBU in wat ze met de treinen doen… we zijn chauffeurs van particuliere busmaatschappijen.’ vertelde hij 2GB. ‘Het valt toevallig samen met de treinstaking.’ De TWU is aan het staken vanwege zorgen over lonen en veiligheid.

Maar na een vergadering van een hele dag op maandag konden de twee partijen nog steeds niet tot een oplossing komen.

RTBU NSW-secretaris Alex Claassens zei dat de regering hun vakbondsactie had kunnen stoppen als de schriftelijke akte was ondertekend.

‘De regering heeft bij vele gelegenheden de gelegenheid gehad om dit geschil op te lossen’, zei hij dinsdag.

‘In plaats van akkoord te gaan met de akte, zijn we gedwongen tot een nieuwe ronde van langdurige besprekingen in plaats van door te gaan met het krijgen van een ondertekende akte die we aan leden en afgevaardigden ter overweging kunnen geven.

‘Wat betreft de veiligheidsproblemen met de nieuwe InterCity-vloot… ze hadden het (de akte) op 30 juni, ze hadden het op vrijdag.

RTBU NSW-secretaris Alex Claassens zei dat de regering hun vakbondsactie had kunnen stoppen als de schriftelijke akte was ondertekend

Het enige wat ze hoefden te doen was dat document ondertekenen en we hadden hier vandaag kunnen staan ​​praten over hoe morgen weer normaal wordt.

‘We hebben nog andere openstaande kwesties in de onderhandelingen met bedrijven, zoals onze voorwaarden rond schoonmaak en infrastructuur… en dan wil iedereen natuurlijk meer geld.’

Hij beschuldigde de deelstaatregering ook van het gebruik van inflatoire taal die heeft geleid tot doodsbedreigingen aan eerstelijnswerkers.

‘We vragen de betrokken ministers af te zien van het gebruik van zulke opruiende woorden, vooral om te werken aan een resolutie over de nieuwe InterCity-vlootaanpassingen’, zegt Claassens.

‘Door eerstelijnswerkers te bestempelen als ‘misdadigers’ en ‘de staat vast te houden om losgeld te betalen’ is gewoon liegen.

‘Ongeacht wie er verantwoordelijk is voor de vertragingen, dit soort geweld is onaanvaardbaar, en het feit dat ministers van de NSW-regering deze opruiende taal gebruiken, moedigt actief de droesem van de samenleving aan en het spreekt boekdelen over de kwaliteit van deze regering. ‘

De minister van Transport van NSW, David Elliot, noemde de vakbondsactie een ‘gecoördineerde politieke aanval op de regering’.

‘Als je enig bewijs nodig hebt dat dit een gecoördineerde politieke aanval op de regering is, dan moet je vanmorgen maar naar je voorruit kijken’, zei hij tegen 2GB.

‘Dit is een strategisch gecoördineerde campagne.’

De heer Longland zei te hopen dat dit het einde zou zijn van de vakbondsactie.

‘Ik hoop echt dat we heel dicht bij het einde zijn’, zei hij woensdag tegen 2GB.

‘We zijn maandag, dinsdag en vandaag in de kamer geweest met de vakbondsleiders van alle spoorwegvakbonden, minister Elliott komt vandaag bij ons in de kamer.

‘We hopen dat we heel dichtbij komen, want dit wordt echt steeds frustrerender voor iedereen, voor klanten, ook voor ons personeel.’

De onderhandelingen tussen beide partijen gaan woensdag verder.