Sydney father Danny Abdallah invited to Queen’s funeral after forgiving Oatlands crash driver

Een vader die drie van zijn kinderen verloor bij een horrorcrash, heeft onthuld dat premier Anthony Albanese hem tijdens een onverwacht telefoontje contacteerde toen hij de kerk verliet om hem uit te nodigen voor de begrafenis van de koningin.

De kinderen van Danny en Leila Abdallah, Antony, 13, Angelina, 12, Sienna, acht, en hun nicht Veronique Sakr, 11, werden gedood toen Samuel Davidson, onder invloed van drugs en alcohol, op hen insloeg op 1 februari 2020 in Oatlands in Het noordwesten van Sydney.

Na de tragedie vergaf Abdallah en zijn vrouw Davidson, die tot 28 jaar gevangenisstraf was veroordeeld, en het paar richtte later de I Forgive Day and Foundation op om hun verloren dierbaren te herdenken.

Hij is nu een van de tien Australiërs naast hoogwaardigheidsbekleders die zijn uitgenodigd voor de begrafenis van de koningin nadat Hare Majesteit afgelopen donderdag op 96-jarige leeftijd overleed.

De heer Abdallah onthulde dat hij in een telefoontje van de heer Albanese over de uitnodiging was geïnformeerd.

‘Ik verliet de kerk op zondag en meneer Albanese belde me rechtstreeks en zei: “Danny, wat zijn je plannen voor volgende week?” Hij vroeg me of ik mee wilde doen [for the funeral],’ hij vertelde De Daily Telegraph.

Hij legde uit dat hij ‘verloren was’ na het ontvangen van de oproep.

‘Het is een van die dingen waar je het in je stoutste dromen nooit zou verwachten. Dit is een deel van de geschiedenis, het is een van de grootste veranderingen in ons leven’, zei hij.

‘Als kind keek je naar haar op tv. Nu ga ik daarheen om mijn respect te betuigen aan een mooie koningin die haar land heeft gediend.’

Abdallah zal de heer Albanese vergezellen in een vliegtuig om de dienst bij te wonen in de Londense Westminster Abbey op 19 september.

Hij voegde eraan toe dat zijn kinderen trots over hem zouden waken als hij de begrafenis bijwoont.

Australiër van het jaar en kampioen rolstoeltennis Dylan Alcott zal ook aanwezig zijn, nadat hij Hare Majesteit had laten giechelen tijdens een Zoom-oproep in mei.

De legendarische renpaardtrainer Chris Waller kreeg een formele uitnodiging.

De heer Waller, die vooral bekend is vanwege het trainen van de recordbrekende merrie Winx, had wekelijks contact met Hare Majesteit in de aanloop naar haar dood.

Valmai Dempsey, de senior Australiër van het jaar 2022, die zich al meer dan 50 jaar vrijwillig inzet voor St John Ambulance, zal ook aanwezig zijn.

Dr. Miriam Rose, de Senior Australian of the Year 2021, staat ook op de presentielijst. Ze werd de eerste volledig gekwalificeerde Aboriginal-leraar van het Northern Territory in 1975 en pionierde een uniek soort onderwijs, waarbij westerse kennis werd gecombineerd met cultureel leren.

Shanna Whan, de lokale held van het jaar 2022, zal ook aanwezig zijn. Nadat ze een strijd met alcoholverslaving heeft overwonnen, heeft ze haar leven gewijd aan het helpen van anderen om nuchter te worden.

Saba Abraham, een lokale held uit Queensland, is ook genoemd door de heer Albanese om aanwezig te zijn. Ze is een Eritrese vluchteling en speelde een cruciale rol in het bestrijden van de verspreiding van Covid als voorzitter van de Brisbane Community Leaders Gathering.

Mevrouw Abraham hielp bij het vertalen van vitale gezondheidsupdates in verschillende talen.

Kim Smith, een lokale held uit Tasmanië, heeft groen licht gekregen om te gaan. Hij leidde de oprichting van Reclink, die sportactiviteiten organiseert om jongeren te ondersteunen die worstelen met een drugsverslaving.

Trudy Lin, de Jonge Australiër van het jaar 2022 en een van de slechts 20 praktiserende specialisten in de Australische tandheelkunde met speciale behoeften, is ook uitgenodigd.

Ook de president van RSL Australia, Greg Melick, zal aanwezig zijn namens de organisatie, waarvan de koningin beschermvrouwe was.

‘Ze wijdde haar leven aan de dienst van haar natie en de volkeren van het Gemenebest en ging nooit aan deze grote verantwoordelijkheid voorbij’, zei Melick bij het overlijden van de koningin.

‘De RSL zal haar eeuwig dankbaar zijn voor haar inzet, aanmoediging en steun voor onze veteranen en servicepersoneel.’

De Australische oorlogsheld Ben Roberts-Smith zal voor de gelegenheid ook naar Londen vliegen, nadat hij de prestigieuze militaire eer van het Victoria Cross heeft gekregen.

Victoria Cross-ontvangers worden als protocol uitgenodigd voor begrafenisherdenkingen door Buckingham Palace.

Tot de uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders behoren de heer Albanese, Jodie Haydon, gouverneur-generaal David Hurley en zijn vrouw, Linda, en de Australische waarnemend Hoge Commissaris voor het Verenigd Koninkrijk, Lynette Wood.

De Australiërs zullen zich bij de dienst aansluiten bij de Amerikaanse president Joe Biden, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden.