Support worker diagnosed with non-Hodgkin’s Lymphoma at 29 after thinking she had tonsillitis

Een jonge ‘leerboek-gezonde’ hulpverlener kreeg de schok van haar leven nadat wat ze dacht dat tonsillitis was, een zeldzame vorm van bloedkanker bleek te zijn.

De week na haar verjaardag in november werd bij Renae Wooten, uit Melbourne, de diagnose anaplastisch groot T-cellymfoom (ALCL) gesteld nadat ze een brok achter in haar keel had opgemerkt die slechts een maand eerder was verschenen.

Renae vertelde FEMAIL dat de knobbel, haar enige symptoom, er ‘als een cyste’ uitzag en ze nam aan dat ze tonsillitis had.

‘Ik ging naar de dokter die toegaf dat hij ook niet wist wat het was, dus werd ik doorgestuurd naar een specialist die me antibiotica voorschreef’, zei ze.

Toen de medicatie geen verlichting bood, ging ze snel terug naar de dokter omdat de knobbel was gegroeid en haar luchtwegen blokkeerde.

Hoewel artsen zich aanvankelijk geen zorgen maakten, bevestigde een biopsie dat Renae bloedkanker had.

De sinistere knobbel verscheen voor het eerst op 22 oktober, de dag nadat de Covid-lockdown in Melbourne was geëindigd, en de specialist dacht eerst dat het een cyste was die was gescheurd.

‘De dokter zei dat als het niet verandert binnen de komende twee dagen na het nemen van antibiotica om naar het ziekenhuis te gaan,’ zei ze, eraan toevoegend dat naarmate de knobbel erger werd, het er blaren en pijnlijk uitzag.

‘De specialist was verbaasd omdat ik geen andere symptomen had, ik leefde zoals normaal en voelde me niet ongemakkelijk.’

Op 1 november kreeg Renae het verwoestende nieuws te horen dat haar leven voor altijd zou veranderen – maar voordat ze het hoorde, maakte ze zich geen zorgen.

‘Vanwege Covid mocht ik niemand meenemen en ging ik op het laatste moment alleen de biopsieresultaten halen’, zei Renae.

‘Ik was heel kalm en dacht nog steeds dat het alleen tonsillitis was – ik dacht dat ze hoogstens mijn amandelen moesten verwijderen – maar toen de verpleegster me de resultaten vertelde, barstte ik in tranen uit.’

Renae zei dat ze ‘verdoofd’ werd en vroeg zich af wat er nu zou gebeuren.

‘Ik dacht: ‘Dit kan niet waar zijn’, want ik ben volgens de regels gezond, ik rook en drink niet en ik sport elke dag’, zei ze.

Denkend aan haar vriend van vier jaar, zei Renae dat ze ‘zich schuldig voelde’.

‘Ik gaf hem de kans om te vertrekken omdat hij zich hier niet voor heeft aangemeld’, zei ze, eraan toevoegend dat het paar vandaag nog steeds samen is.

Renae zei dat ze in ‘vecht- of vluchtmodus’ ging en ‘erg emotioneel’ was – ze had geen steun van de familie in Melbourne omdat ze oorspronkelijk uit Albury komt.

De week daarop ontmoette ze een hematoloog (bloedspecialist) die zei dat ze zes ronden chemotherapie nodig zou hebben.

‘Ik kreeg te horen dat ik mijn haar zou verliezen en mijn hematoloog raadde aan om het zo snel mogelijk af te knippen – en ik was er kapot van omdat ik lang, blond, mooi haar had’, zei ze.

Er werd haar ook gevraagd wat haar ‘toekomstplannen’ waren met betrekking tot het krijgen van kinderen, en Renae antwoordde meteen dat ze zich altijd had voorgesteld dat ze een moeder zou zijn.

De volgende dag ontmoette ze een vruchtbaarheidsspecialist en binnen 10 dagen begon het proces van het verzamelen van eieren.

‘Ik had geen tijd om erover na te denken en had veel vertrouwen in mijn artsen’, zei Renae.

De reden voor de urgentie was omdat de kanker stadium twee was en als ‘agressief’ en ‘snel bewegend’ werd beschouwd.

Ze knipte ook haar haar binnen een week na de diagnose.

‘Ik concentreerde me op wat ik kan controleren in plaats van wat ik niet kan, en mijn haar was daar een van’, zei ze.

Wat is non-Hodgkin lymfoom? Non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van kanker die begint in uw lymfestelsel, dat deel uitmaakt van het kiembestrijdende immuunsysteem van het lichaam. Bij non-Hodgkin-lymfoom groeien witte bloedcellen, lymfocyten genaamd, abnormaal en kunnen ze gezwellen (tumoren) door het hele lichaam vormen. Zowel Hodgkin-lymfoom als non-Hodgkin-lymfoom zijn lymfomen – een type kanker dat begint in een subset van witte bloedcellen die lymfocyten worden genoemd. Symptomen zijn onder meer: Gezwollen lymfeklieren in uw nek, oksels of lies

Buikpijn of zwelling

Pijn op de borst, hoesten of moeite met ademhalen

Aanhoudende vermoeidheid

Koorts

Nacht zweet

Onverklaarbaar gewichtsverlies Bron: mayokliniek

De oorzaak van de kanker blijft onbekend en artsen zeiden dat het type lymfoom van Renae niet erfelijk is.

‘Het is gewoon een geval van pech – ik had niets kunnen doen om te voorkomen dat de cellen muteren in kanker,’ zei ze.

In tegenstelling tot huidcellen die elke twee tot drie weken worden vervangen, worden bloedcellen elke drie tot vier maanden vervangen en het is moeilijk om te bepalen of een kleine cel is gemuteerd.

Het meest voorkomende symptoom voor lymfoom zijn gezwollen lymfeklieren in de nek, oksels of lies, maar andere waarschuwingssignalen kunnen zijn: buikpijn of zwelling, pijn op de borst, koorts, nachtelijk zweten en onverwacht gewichtsverlies.

De eerste chemotherapieronde begon op 13 december en duurde tot 29 maart 2022.

Gelukkig hoefde Renae geen operatie te ondergaan om de brok in haar keel of radiotherapie te verwijderen.

‘Elke ronde voelde anders – ik was in orde en hysterisch na de eerste en voelde me misselijk na de tweede en derde,’ zei ze en wendde zich tot acupunctuur om de bijwerkingen in evenwicht te brengen.

‘Ik heb geprobeerd om moderne geneeskunde en holistische gezondheid samen te gebruiken om het beste resultaat te krijgen. Ik had goede en slechte dagen, maar probeerde toch mijn leven normaal te leiden.’

Door de behandeling kwam Renae in een tijdelijke menopauze en begon langzaam haar haar te verliezen – maar ondanks dat was ze nog steeds een bruidsmeisje op de bruiloft van haar beste vriendin.

Hoewel de kanker als ernstig werd beschouwd, concentreerde ze zich nooit op de negatieve aspecten.

‘Doodgaan was nooit een optie voor mij en ik maakte me er nooit zorgen over omdat ik nooit wilde dat het mijn verhaal zou zijn’, zei ze.

‘Ik wilde geen medelijden met mezelf hebben of een slachtoffer worden, ik wilde een krijger zijn om er bovenuit te stijgen.’

Vandaag is Renae in remissie en deze week voor drie maanden op controle geweest.

Artsen waren blij met de reactie van haar lichaam op de behandeling en het ‘moeilijkste’ was proberen terug te keren naar het normale leven.

‘Als je behandeling is afgelopen, sta je er alleen voor. Ik ben vertrokken in dit grijze gebied waar ik moest herontdekken wie ik ben,’ zei ze.

En ze heeft nog steeds last van bijwerkingen na de behandeling, waaronder slapeloosheid, hersenmist en spelden en naalden in haar handen en voeten, waardoor ze gevoelig is voor kou.

‘Mijn leven is compleet veranderd, ik heb veel meer vastberadenheid en geloof dat ik echt alles kan’, zei Renae.

‘Ik heb nu ook een sterke waardering voor het leven en ben zo dankbaar om hier te zijn.

‘Ik heb geen geluk, want dit is mij nog steeds overkomen, maar ik heb geluk. Ik word elke dag wakker en zeg tegen mezelf: ‘Het is een goede dag om te leven, dus ga en leef het leven.’

Tegen andere jonge mensen die mogelijk ook kankerbehandelingen ondergaan, zei Renae dat ze ‘niet bang moeten zijn voor kanker’ en ‘er moeten zijn voor je dierbaren’.

‘Ga met mensen in gesprek over hoe je ze kunt ondersteunen. Ik had veel vrienden die me als een spook achterlieten, simpelweg omdat ze niet wisten hoe ze met mijn situatie om moesten gaan’, zei ze.

September is Lymphoma Awareness Month en Renae is van plan een podcast te lanceren met de titel ‘Hello I’m Healing’ om het bewustzijn over kanker te vergroten.