Strippers, sex, drugs, chats with Joe and Ukraine deals: Daily Mail’s first look at My Son Hunter

Seks met hoeren, dubieuze deals met buitenlandse zakenlieden, drugs, vader-zoon chats en corruptie.

Dit zijn allemaal centrale verhaallijnen in My Son Hunter, de conservatieve en zeer ordinaire film gebaseerd op de liederlijke en lugubere capriolen van Hunter Biden.

DailyMail.com kreeg een voorproefje van de fictieve film over de zoon van president Joe Biden – met scènes zoals gesprekken met de Oekraïense firma Burisma, seksuele activiteit met prostituees, gesprekken met strippers en het gebruik van illegale middelen.

Hunter, gespeeld door de Britse acteur Laurence Fox, wordt geportretteerd terwijl hij seks heeft met prostituees terwijl hij een deal sluit met de Oekraïense firma Burisma in een scène uit de aankomende film. En in een andere scène breekt de vierde muur om het publiek te vertellen dat hij miljoenen dollars heeft gekregen voor ‘consulting’, terwijl hij gedeeltelijk gezien kan worden gezien in seksuele activiteit met een andere prostituee.

Een theater vol donateurs, conservatieve influencers en rechtse Hollywood-figuren verzamelde zich woensdagavond in een filmzaal in Los Angeles voor de eerste officiële vertoning van de film, die beschikbaar voor streaming op 7 september.

DailyMail.com was een van degenen die een eerste blik wierpen op de aankomende film.

De film was een hit bij dit publiek, waarbij een kijker die door DailyMail.com werd gehoord, de film omschreef als: ‘Niet de conservatieve film van je moeder.’

Een scène die exclusief door DailyMail.com is verkregen uit de aankomende film My Son Hunter, toont Laurence Fox die de zoon van de president portretteert en beschrijft dat hij in ‘consulting’ was om de miljoenen uit Oekraïne te krijgen

Eén scène vormde het toneel voor Hunter’s ultieme bestuurszetel op Burisma Holdings LLC, een Oekraïens aardgasbedrijf, door de voormalige Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko (links) en zijn minister van Natuurlijke Hulpbronnen Mykola Zlochevsky, die mede-oprichter van Burisma was, voor te stellen (rechts)

Een groot deel van de film was gericht op de losbandigheid van de 52-jarige zoon van de president, maar een belangrijk aandachtspunt was het blootleggen van de corruptie die de Bidens teistert.

‘Het zit vol met waargebeurde verhalen en onbetrouwbare handel en corruptie op een aantal zeer vreemde plaatsen – het waargebeurde verhaal is meeslepend – in dit geval is de waarheid vreemder dan fictie en het maakt de film des te beter om naar te kijken’, vertelde producer Phelim McAleer aan DailyMail.com op de vraag hoeveel van de film in waarheid is geworteld.

De scriptschrijver Brian Godawa vertelde DailyMail.com: ‘Ik putte de dialoog uit feitelijke incidenten of documenten, transcripties of e-mails die in de media werden gemeld als de basistaal van de personages van Hunter en Joe, waarvan vele daadwerkelijk geciteerde regels. En veel van hen zijn overgenomen uit Hunters echte e-mails van zijn laptop. Ik putte uit Hunters lofrede voor zijn broer Beau voor zijn eigen beschrijving van zijn relatie in de film.’

Hij legde ook uit dat een groot deel van de dialoog was gebaseerd op memoires en interviews om hun ‘eigenaardigheden’ nauwkeuriger weer te geven, zoals de vaak gemompelde zin van president Biden: ‘Kom op, man.’

Een ranzige scène uit de film, die op 7 september beschikbaar is voor streaming, omvat het portretteren van Hunter in een reeks compromitterende situaties – waaronder seks hebben met hoeren terwijl hij een deal sluit met twee Oekraïense oligarchen om toe te treden tot het bestuur van energiebedrijf Burisma Holdings LLC

Gina Carano, rechtsonder afgebeeld, is een agent van de geheime dienst die als een soort verteller voor de film dient. Aan het begin van de film zegt ze: ‘Dit is geen waargebeurd verhaal, op alle feiten na’

Eén scène vormde het toneel voor Hunter’s ultieme bestuurszetel in Burisma Holdings LLC, een Oekraïens aardgasbedrijf, door de voormalige Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko en zijn minister van Natuurlijke Hulpbronnen Mykola Zlochevsky, die medeoprichter van Burisma oprichtten, voor te stellen.

Nadat Zlochevsky en zijn compagnon tijdens een regimewisseling hun behoefte hebben besproken om banden met de Amerikaanse regering tot stand te brengen via de toenmalige vice-president Joe Biden, bespreken ze met Hunter zijn rol in het bestuur terwijl ze alle drie seks hadden met prostituees.

‘Ik geloof dat mijn hulp en overleg met Bursima over zaken als transparantie, corporate governance en verantwoordelijkheid zowel de economie als de bevolking van Oekraïne ten goede zal komen’, zegt de Britse acteur Laurence Fox, die Hunter vertolkt, terwijl een camera uit zijn gezicht zoomt om te laten zien zijn lichaam stootte met een vrouw voor hem.

Terwijl de film is gericht op de corruptie van buitenlandse zakelijke transacties, speelt het zich af tegen de achtergrond van het blootleggen van Hunter’s seksuele exploits en drugsgebruik. Afgebeeld: een moment in de film waar een prostituee seksuele activiteiten aangaat met Hunter terwijl hij doorbreekt naar de vierde muur om te praten over zijn deal met Oekraïne

Gina Carano, die een rol vervult als agent van de geheime dienst voor Biden die de vierde muur doorbreekt om de film te helpen vertellen, komt tijdens deze scène op het scherm om te zeggen: ‘Hunter had geen ervaring met Oekraïne. Hij had geen ervaring met de energiesector of met hun recht.’

‘Dus waarom denk je dat Brusima hem heeft aangenomen?’ ze poseerde voor het publiek.

‘Goed gedaan jongens,’ zegt Fox als Hunter terwijl de mannen hun deal en seksuele activiteit afronden.

Een andere scène toonde hoe Hunter geld aannam van Russen die verbonden waren aan de georganiseerde misdaad.

‘Kijk, hier is de deal – ik kan me herinneren dat ik wat geld kreeg, maar ik weet niet meer waarvoor en ik kan me niet herinneren wat we ervan hebben gedaan’, zegt Hunter in de scène terwijl hij op een bank ligt te loungen.

Uit het niets verschijnt een vrouw die prostituee speelt uit beeld en zegt: ‘Consulterend.’

‘Ja, advies,’ beaamt Hunter voordat ze weer uit beeld duikt.

Een vrouw belt Hunter tijdens de film om hem te vertellen dat ze hem miljoenen doorstuurt van iemand met banden met de Russische maffia

Hunter antwoordt: ‘Oh goody’, voordat hij direct naar de camera gaat met: Kijk, hier is de deal – ik kan me herinneren dat ik wat geld kreeg, maar ik weet niet meer waarvoor en ik kan me niet herinneren wat we ervan hebben gedaan ‘

Tegen het begin van de film is er een feestscène van bijna 15 minuten waarin het Hunter-personage van de badkamer cocaïne gebruikt, naar een stripclub waar hij hoofdrolspeler Kitty ontmoet en terug naar het hotel waar de drugs, het drinken en de losbandigheid doorgaan.

‘Het voelde als iets dat op een HBO Max-show zou zijn’, zei een conservatieve spreker die de vertoning bijwoonde tijdens een Q&A met regisseur Robert David.

‘Het is duidelijk geen focus op de familiefilm’, voegde ze eraan toe.

‘Nou, het is een focus op het gezin,’ zei Davi, het meest bekend om zijn rollen in The Goonies en License to Kill, lachend vanuit het intieme publiek.

Hunter’s laptop, die werd overgedragen aan de media en het Trump-team nadat hij was achtergelaten bij een computerreparatiewerkplaats in Delaware, bevatte een hele reeks compromitterende en X-rated inhoud – inclusief naakte, pornografische en drugsgerelateerde afbeeldingen en video’s van de president volwassen zoon

Een foto teruggevonden van Hunter’s laptop toont hem met een crackpijp in zijn mond terwijl hij slaapt. De film toont een reeks feestscènes waarin Hunter drugs gebruikt

De film opent met de regel ‘dit is geen waargebeurd verhaal, behalve alle feiten’, die wordt uitgesproken door Carano.

De producenten, Ierse filmmakers en het echtpaar Ann McElhinney en Phelim McAleer, hebben de film beschreven als een ‘biopic’, een soort film die het leven van een publieke of historische figuur dramatiseert.

‘Een enorm deel van My Son Hunter is gebaseerd op waargebeurde verhalen en woordelijke dialogen uit opnames of e-mails’, vertelde McAleer aan DailyMail.com over de film. ‘Er zijn hele stukken dialoog die zijn uitgesproken door deze gebrekkige maar meeslepende mensen.’

‘Hunter was zeer bedreven in het vastleggen van al zijn ondeugden’, merkte de producer van My Son Hunter op.

Hij liet vooraf zien dat veel van de corruptie met Oekraïne, China en Rusland, evenals het ‘drugsgebruik en losbandigheid’ in ‘Hunter Bidens eigen woorden’ worden verteld.

De film werd verteld door de lens van een linkse activist die zich ‘s nachts uitkleedt en wiens wereld op hol slaat wanneer Hunter klant wordt.

Godawa vertelde DailyMail.com: ‘Mijn doel bij het schrijven van My Son Hunter was om een ​​fictief verhaal over Hunter en een stripper te vertellen om een ​​creatief portaal te bieden waardoor een overweldigende hoeveelheid feiten over de corruptie van de familie Biden kan worden verwerkt.’

‘Mijn standaard was dat zelfs de fictieve elementen gebaseerd zouden zijn op de echte gerapporteerde levensstijl van Hunter met dansers, prostituees, drugs en de verslavende persoonlijkheid’, voegde hij eraan toe. ‘De stripper van deze film is misschien fictief, maar ze vertegenwoordigt veel van Hunters echte ervaringen met strippers, en wordt zelfs verliefd op sommigen van hen, zoals hij in de film doet.’