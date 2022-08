Strictly Come Dancing 2022 line up and start date: What we know so far

Strictly Come Dancing keert volgende maand terug naar schermen, met de met sterren bezaaide line-up van dit jaar midden in de onthulling door BBC-bazen.

De show zal kickstart is de 20e serie gehost door Tess Daly en Claudia Winkleman, met acteurs Kym Marsh en Will Mellor zijn de eerste sterren bevestigd om deel te nemen.

Daarnaast zal de Strictly spin-off It Takes Two ook terug te zien zijn op schermen, gehost door Rylan Clark en voormalig professionele danseres Janette Manrara.

Dus, terwijl de sterren van dit jaar hun dansschoenen aantrekken om naar de balzaal te gaan en te pronken met hun vaardigheden, is hier alles wat je moet weten over de langverwachte nieuwe serie.

Wanneer begint Strictly Come Dancing?

Strictly Come Dancing zal naar verwachting volgende maand weer op de schermen verschijnen, hoewel een exacte datum nog moet worden bevestigd door BBC-bazen.

De blitse lanceringsshow, waarin de beroemdheden hun professionele partners ontdekken, wordt op woensdag 7 september in Elstree opgenomen en later die maand uitgezonden.

Strikt keert dan een week na de lancering terug met zijn eerste liveshow, waarbij alle paren twee keer in twee weken de dansvloer opgaan, voordat het eerste paar wordt weggestemd.

De show wordt dan gedurende het hele najaar elke zaterdag live uitgezonden, met de finale meestal uitgezonden op de laatste zaterdag voor Kerstmis.

Wie zit er in de line-up van Strikt 2022?

Tot nu toe zijn er slechts twee sterren bevestigd voor de Strictly Come Dancing line-up van dit jaar, met Coronation Street-ster Kym Marsh en Two Pints ​​Of Lager And A Packet Of Crisps-acteur Will Mellor onthuld tijdens BBC Breakfast op donderdag.

Kym onthulde dat ze ‘al een aantal jaren’ graag mee wil doen aan de show, terwijl Will zei dat hij zich heeft aangemeld om zijn moeder wat vreugde te brengen na de dood van zijn vader aan kanker in 2020.

Het gerucht gaat dat er ook een reeks sterren in de nieuwe serie zal verschijnen, waaronder chef-kok Gino D’Acampo, Emmerdale-ster Adam Thomas, presentator Steph McGovern, Olympisch kampioen Tom Daley en gepensioneerde voetballer Tony Adams.

Er werd ook gemeld dat rugbyspeler Mike Tindall, die getrouwd is met de dochter van prinses Anne, Zara, en de kleindochter van de koningin, Lady Louise Windsor, 18, bovenaan het verlanglijstje van de bazen stonden om samen te vallen met het platina jubileum eerder dit jaar.

Fans hopen ook dat de serie nog een koppel van hetzelfde geslacht kan bevatten, nadat The Great British Bake Off-ster John Whaite en Johannes Radebe vorig jaar de finale bereikten.

Wie zijn de strikt professionele dansers?

De Strictly van dit jaar heeft enorme veranderingen ondergaan in de professionele line-up, met vier nieuwe dansers die zich hebben aangemeld om deel te nemen nadat Aljaž Škorjanec en Oti Mabuse hadden aangekondigd dat ze de show eerder dit jaar zouden verlaten.

Vier nieuwe professionele dansers hebben zich bij de line-up aangesloten, wat betekent dat in totaal 20 professionals klaar zijn om later dit jaar hun vaardigheden naar de dansvloer van de BBC-show te brengen.

De vier nieuwe dansers van wereldklasse die de professionele groep van dit jaar vervolledigen, zijn de Europese bekerwinnaar Vito Coppola, de Chinese nationale kampioen Carlos Gu, de voormalige Britse nationale kampioen onder de 21, Lauren Oakley en de Latin-danskampioene Michelle Tsiakkas.

Ze voegen zich bij de professionele dansers die al zijn onthuld voor de komende serie: Dianne Buswell, Nadiya Bychkova, Graziano Di Prima, Amy Dowden, Karen Hauer, Katya Jones, Neil Jones, Nikita Kuzmin, Cameron Lombard, Gorka Marquez, Luba Mushtuk, Giovanni Pernice, Jowita Przystal, Johannes Radebe, Kai Widdrington en Nancy Xu.

Niet elke professionele danser zal worden gekoppeld aan een beroemdheid met vier die traditioneel alleen optreden in de professionele groepsroutines.

Wie zal de nieuwe serie van Strictly Come Dancing hosten?

De nieuwe serie Strictly Come Dancing wordt wederom gepresenteerd door Tess Daly en Claudia Winkleman, die de show sinds 2014 samen presenteerden.

Ze zullen op zaterdag een liveshow presenteren, gevolgd door een vooraf opgenomen resultatenshow die op zondagavond wordt uitgezonden.

Rylan Clark en Janette Manrara zullen terugkeren om de Strictly spin-off It Takes Two te hosten, die doordeweeks wordt uitgezonden op BBC Two, met interviews met de koppels en juryleden, samen met clips achter de schermen en leuke segmenten.

Wie zijn de Strictly Come Dancing-juryleden?

Craig Revel Horwood, Shirley Ballas, Motsi Mabuse en Anton Du Beke keren terug in de jury voor de 20e serie, nadat Bruno Tonioli in juli had bevestigd dat hij de show definitief had verlaten.

Bruno was niet in staat om in de afgelopen twee series te verschijnen vanwege zijn filmverplichtingen in de VS en Covid-beperkingen, waarbij voormalig professional Anton vorig jaar in zijn plaats toetrad tot het panel.

Bruno vertelde MailOnline dat hij het jongleren met de Britse show en de Amerikaanse variant Dancing With The Stars-shows te belastend vond en zei: ‘Nou, ik zal het altijd missen, het is mijn familie, maar ik bedoel, we zullen altijd vrienden blijven en je weet maar nooit wat gaat er gebeuren.’

Wat zijn de plannen voor de 20e serie?

De Strictly Come Dancing van dit jaar begint met een speciaal groepsoptreden om 100 jaar BBC te vieren, met ‘speciale gasten en leuke eerbetoon aan enkele van je favoriete BBC-shows’.

Er is ook gemeld dat Prins Charles, 73, en Hertogin van Cornwall, 74, van plan zijn om een ​​live-aflevering van Strictly te hosten in Buckingham Palace, na geheime besprekingen met BBC-executives.

Camilla zou een ‘enorme fan’ van de show zijn en zelfs ‘elke week stemmen’ op haar favoriete dansduo.

De koninklijke uitzending staat gepland voor de kwart- of halve finale later dit, met slechts een handvol assistenten die naar verluidt betrokken zijn bij het uiterst geheime project.

De nieuwe serie zal naar verwachting de segmenten Movie Week en Musicals Week bevatten, samen met de jaarlijkse Halloween-special.

Strictly Come Dancing keert dit jaar ook terug naar de iconische Blackpool Tower Ballroom, nadat het vanwege Covid-beperkingen niet kon filmen op de historische locatie.

De nieuwe serie zal ook de terugkeer van een volledig publiek voor de liveshows zien, nadat de regels voor sociale afstand het aantal toeschouwers beperkten dat kon filmen.

Wie heeft Strictly Come Dancing 2021 gewonnen?

Ronnie-ster Rose Ayling-Ellis schreef geschiedenis toen ze de eerste gehandicapte deelnemer aan de show werd die in 2021 samen met professionele Giovanni Pernice tot seriekampioen werd gekroond.

De dove actrice verdiende landelijke lof toen ze een ontroerende stille dans leverde voor haar Couples Choice en kijkers een kijkje in haar wereld bood.

Eerdere winnaars van Strictly Come Dancing zijn onder meer Bill Bailey, Joe McFadden, Ore Oduba, Jay McGuinness, Caroline Flack en Abbey Clancy.

Hoe werkt het Strictly Come Dancing-stemmen?

Elke week stemmen Strictly Come Dancing-kijkers telefonisch of online op hun favoriete koppel, en deze stemmen worden gecombineerd met de scores van de jury voor hun optredens.

De twee koppels met de minste stemmen gaan dan de confrontatie aan in de dance-off en leveren een vergelding voor hun optreden uit de liveshow.

De juryleden beslissen vervolgens welk koppel ze willen redden, en in het geval van een gelijkspel krijgt jurylid Shirley Ballas de beslissende stem.

Strictly Come Dancing keert volgende maand terug op BBC One en BBC iPlayer.