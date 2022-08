Strictly Come Dancing 2022: Kym Marsh and Will Mellor are the first stars confirmed

De eerste twee sterren voor Strictly Come Dancing 2022 zijn aangekondigd, met acteur Will Mellor en soapfavoriet Kym Marsh in de line-up.

De Coronation Street-actrice en de Two Pints ​​Of Lager en A Packet Of Crisps-ster, beide 46, werden onthuld op het BBC-ontbijt van donderdag, waarbij Kym onthulde dat ze ‘een aantal jaren’ aan de show wilde deelnemen.

Ze zei: ‘Ik heb jarenlang overwogen om Strikt te doen, maar de timing is nooit gelukt. Ik ben zo blij dat ze dit jaar hebben!

Eindelijk! De eerste twee sterren voor Strictly Come Dancing 2022 zijn aangekondigd, met acteur Will Mellor (rechts) en soapfavoriet Kym Marsh (links) in de line-up

‘Ik ben een grote fan van de show en kan niet geloven dat ik van thuis in mijn pyjama kijken naar daadwerkelijk dansen voor de jury in een glitterjurk ga, het is onwerkelijk!’

Tijdens het ontbijt gaf Kym toe dat ze haar Morning Live-medepresentator Gethin Jones niet had verteld over deelname aan de show, ondanks dat ze eerder deelnam in 2007.

Ze zei: ‘Ik maakte een grapje met hem en ik zei ” was je op Strikt omdat je het nooit hebt genoemd!” Ik denk dat hij me altijd vroeg of ik het ging doen, en hij bleef erover doorgaan de komende maanden nog een keer, en natuurlijk heb ik hem niet gesproken en zal ik waarschijnlijk later een bericht krijgen met de tekst ”je hebt het me nooit verteld!”

Hier is ze! Voormalig Coronation Street-ster Kym werd onthuld als de tweede deelnemer op het BBC-ontbijt van donderdag

Door middel van spreken. Zoom, Kym onthulde dat haar ouders zich allebei achter een gordijn verstopten terwijl ze deelnam aan het interview, en ze waren nog enthousiaster toen ze haar de dansvloer op zagen gaan.

De actrice, die beroemd werd als ster van de band Hearsay, voegde eraan toe dat ze open staat voor het leren van de nieuwe dansstijlen, omdat ze een schril contrast zullen vormen met haar popsterdagen.

Ze vervolgde: ‘Ik wil gewoon heel graag leren kijken, ik heb eerder gedanst toen ik een klein meisje was, en toen ik in Hearsay was, is mijn man erg enthousiast dat hij hem les kan geven, dus we kunnen doe het als we naar de ballen gaan.

‘Iedereen van hen om echt goed te leren dansen zou geweldig zijn.’

Op de vraag of ze bang zal zijn voor de harde kritiek van Craig Revel Horwood en de rest van de jury, voegde Kym eraan toe: ‘Ik werd beoordeeld door Nasty Nigel in Oopstars, vergeet dat niet, hij was vroeger de slechterik!

‘Dit zijn de mensen die ik echt respecteer, dit is wat ze doen, ik zal het gewoon moeten opzuigen denk ik, je moet het gewoon op de kin nemen.’

Kym is vooral bekend door het spelen van Michelle Connor in Coronation Street van 2006 tot 2019, en is sinds oktober 2020 mede-presentator van BBC’s Morning Live.

Het wordt een druk jaar voor Kym, aangezien ze naar verluidt aan het eind van het jaar gaat filmen voor Waterloo Road, waar ze als moeder van twee kinderen Nicky Walters zal deelnemen aan het schooldrama.

Kym’s onthulling kwam nadat mede-Corrie-ster Will werd onthuld als de eerste deelnemer eerder in de show, waarbij de acteur zei dat hij zich heeft aangemeld om zijn moeder wat vreugde te brengen na een ‘zware tijd’ voor zijn gezin.

Hij zei: ‘Ik ben eerlijk gezegd zo opgetogen om dit jaar deel te nemen aan Strictly Come Dancing! Ik ga niet liegen, het is totaal buiten mijn comfortzone en ik weet dat het een enorme uitdaging zal zijn, maar dat is waar het in het leven om draait.

‘Dit is ook de favoriete show van mijn moeder en ze heeft een paar moeilijke jaren achter de rug, dus ik doe dit ook voor haar. Kom maar op!’

Na een reeks aanwijzingen die verwijzen naar zijn eerdere acteerrollen, werd Will onthuld als de eerste Strictly-ster tijdens de Breakfast-show, en zei dat hij ermee instemde om zich bij de show aan te sluiten nadat hij had gezworen ‘het leven te grijpen’ na de dood van zijn vader in 2020.

Hij vertelde Naga Munchetty en Charlie Stayt: ‘Opgewonden is er een woord voor, doodsbang is een ander, dat is een van de redenen waarom ik het doe, het is uit mijn comfortzone stappen.

‘Toen ik ja zei om het te doen, was het een lange weg, maar het komt een beetje dichterbij, het begint te settelen en het wordt nu een beetje beangstigend.’

Eerste grote ster! Kym’s onthulling kwam nadat mede-Corrie-ster Will eerder in de show werd onthuld als de eerste deelnemer

Tragisch: hij zei dat hij zich had aangemeld voor de show om wat vreugde voor zijn moeder te brengen, nadat zijn geliefde vader Bill in 2020 aan kanker was overleden

Will voegde eraan toe dat hij zijn twee kinderen al had verteld dat hij mee zou doen aan de show, eraan toevoegend dat hij hun zegen wilde hebben om deel te nemen over de angst dat hij hen in verlegenheid zou brengen.

Hij voegde eraan toe: ‘Ik moest het mijn kinderen vertellen, want ik moest vragen of het goed was, ze zijn 18 en 14, ik ga niets doen wat ze vernederend vinden, ze zijn oké. Het is iets dat ik nog nooit eerder heb gedaan.’

Will onthulde ook dat hij besloot om deel te nemen aan de show nadat hij had gezworen ‘het leven te grijpen en nieuwe herinneringen te creëren’, en zei dat hij wat positiviteit voor zijn moeder wilde brengen na de dood van zijn vader in 2020, twee weken nadat de diagnose kanker was gesteld.

‘Ik verloor mijn vader in 2020, en vanaf dat moment dacht ik dat ik gewoon het leven moest pakken en dingen moest doen en nieuwe herinneringen moest creëren, en dat is een van de redenen waarom ik ja zei.

‘Omdat ze het zo zwaar heeft gehad, wilde ik haar iets geven om naar uit te kijken, ze verloor mijn vader en haar broer en zwager en zus in een jaar en het was een hele zware tijd voor het gezin. Ik denk dat het mentaal ook goed voor me zal zijn.’

Hoewel hij vooral bekend is door het spelen van Gaz Wilkinson in de BBC-komedie Two Pints ​​Of Lager And A Packet Of Crisps, heeft Will ook rollen gehad in Holby City, Broadchurch en meer recentelijk, drugsbaronbaas Harvey Gaskell in 2021.

Return: Het komt nadat de lanceringsdatum voor de Strictly van dit jaar werd onthuld op woensdag 7 september (Claudia Winkleman en Tess Daly afgebeeld)

Het komt nadat de lanceringsdatum voor de Strictly van dit jaar werd onthuld op woensdag 7 september, wanneer de serie een vooraf opgenomen lanceringsshow waarin de beroemde deelnemers van dit jaar worden gecombineerd met hun professionele partners.

Strikt bazen hebben een verklaring vrijgegeven waarin de datum wordt bevestigd en fans worden uitgenodigd om tickets aan te vragen, met de lancering later die maand op BBC One.

Ze schreven: ‘Stof je dansschoenen af, Strictly Come Dancing is terug!

‘De verbluffende 20e serie keert terug en brengt glamour en show-stopdansen terug naar de zaterdagavonden op BBC One – en we zijn enorm verheugd dat we dit jaar weer een publiek in de studio kunnen verwelkomen voor de shows.

‘Georganiseerd door de zeer getalenteerde en glamoureuze Tess Daly en Claudia Winkleman, zal de show opnieuw live komen vanuit Elstree Film and Television Studios.

‘De inschrijving is nu geopend om deel uit te maken van de opwindende Launch Show, die wordt opgenomen voorafgaand aan de liveshows van dit jaar op woensdag 7 september.’

Show: De serie zal op deze datum een ​​vooraf opgenomen lanceringsshow filmen, wat betekent dat kijkers de beroemde deelnemers waarschijnlijk zullen zien samen met hun partners in het weekend van 10 september (LR Shirley Ballas, Anton Du Beke, Craig Revel Horwood en Motsi Mabuse)

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de BBC zullen de professionele dansers een speciale groepsroutine opvoeren zoals ze nog nooit eerder hebben gedaan.

In een andere verklaring zeiden Strictly bosses dat fans kunnen loten om een ​​opname van het speciale optreden op 24 augustus te bekijken.

Ze zeiden: ‘Strictly Come Dancing viert 100 jaar BBC! De professionele dansers geven een feest zoals alleen zij dat kunnen, met een groepsnummer vol met alle gebruikelijke sprankeling en glamour.

‘Misschien zijn er ook nog een paar verrassingen, met speciale gasten en leuke odes aan een aantal van je favoriete BBC-shows.’

Show: Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de BBC zullen de professionele dansers een speciale groepsroutine opvoeren zoals ze nog nooit eerder hebben gedaan

Juryleden Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse en Anton Du Beke zijn allemaal bevestigd om terug te keren.

Ondertussen hebben zich vier nieuwe professionele dansers bij de line-up gevoegd, wat betekent dat in totaal 20 professionals klaar zijn om later dit jaar hun vaardigheden naar de dansvloer van de BBC-show te brengen – de grootste danser-line-up in de geschiedenis van de show.

De vier nieuwe dansers van wereldklasse die de professionele groep van dit jaar vervolledigen, zijn de Europese bekerwinnaar Vito Coppola, de Chinese nationale kampioen Carlos Gu, de voormalige Britse nationale kampioen onder de 21, Lauren Oakley en de Latin-danskampioene Michelle Tsiakkas.

In een verklaring staat: ‘Registratie is nu open om deel uit te maken van de opwindende Launch Show, die wordt opgenomen voorafgaand aan de liveshows van dit jaar op woensdag 7 september’

Ze voegen zich bij de professionele dansers die al zijn onthuld voor de komende serie: Dianne Buswell, Nadiya Bychkova, Graziano Di Prima, Amy Dowden, Karen Hauer, Katya Jones, Neil Jones, Nikita Kuzmin, Cameron Lombard, Gorka Marquez, Luba Mushtuk, Giovanni Pernice, Jowita Przystal, Johannes Radebe, Kai Widdrington en Nancy Xu.

Showfavorieten Alijaz Skorjanec en Oti Mabuse stopten allebei eerder dit jaar met Strictly Come Dancing.

Niet elke pro-danser zal worden gekoppeld aan een beroemdheid met vier die traditioneel alleen in de pro-routines optreden.