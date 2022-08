Stretton, Brisbane deaths: Man, 49, charged with two counts of murder over deaths of mother and son

Een man is aangeklaagd voor de gruwelijke dood van een moeder en zoon die in hun huis in een welvarende buitenwijk van Brisbane zijn ‘doodgehakt’.

De 49-jarige man is beschuldigd van twee moorden met de politie om te beweren dat ze hem en de lichamen van Jifeng Liu, bekend als Eileen, 47, en haar zoon Sam, van begin twintig, om ongeveer 9.30 uur op Maandag.

De man ligt nog onder politiebewaking in het ziekenhuis en zal naar verwachting dinsdag naast de rechtbank verschijnen.

De politie heeft bevestigd dat de 49-jarige de persoon was die belde triple-0 en liet agenten binnen in het huis van Coolidge Court, Stretton, in het zuiden van de stad.

De scène is beschreven als ‘confronterend’ met agenten die de trappen van het twee verdiepingen tellende pand aantroffen onder een ‘grote hoeveelheid bloed’.

Jifeng Liu (foto), beter bekend als Eileen, 47, en haar zoon Sam, begin twintig, werden dinsdag dood aangetroffen in hun Brisbane met een man die werd beschuldigd van twee moorden op dinsdag

De 49-jarige man die is aangeklaagd, blijft in het ziekenhuis onder politiebewaking en zal naar verwachting dinsdag een hoorzitting hebben naast de rechtbank (foto, politie buiten het huis op dinsdag)

De 49-jarige man werd maandag gearresteerd vanwege de ‘waanzinnige aanval’ en er werden twee ‘bladwapens’ van het toneel gehaald (foto, een bureaustoel buiten het huis op dinsdag)

De man werd maandag gearresteerd vanwege de ‘uitzinnige aanval’ en er werden twee ‘wapens met bladen’ van het toneel gehaald.

De politie zei dat een Kantonese tolk nodig was voor de man die in het ziekenhuis werd behandeld voor ernstige snijwonden aan zijn armen en onderbenen.

Er werd gezien dat rechercheurs twee mobiele telefoons, verzegeld in plastic bewijszakken, uit het huis namen, laat op maandagmiddag, die ‘s nachts afgezet bleven.

Forensische agenten keerden dinsdagochtend terug naar het huis en maakten foto’s en markeerden verschillende plekken rond het pand.

Een zwarte bureaustoel werd buiten de garage op de oprit gezien.

De scène in het welvarende huis in Coolidge Court, Stretton, in het zuiden van de stad bleef ‘s nachts afgezet (afgebeeld, een bureaustoel op de oprit op dinsdagochtend)

De politie heeft bevestigd dat de 49-jarige man de persoon was die triple-0 belde en agenten het huis in het zuiden van Brisbane binnenliet (foto, forensisch onderzoek op dinsdag)

Forensische officieren keerden dinsdagochtend terug naar het huis en namen foto’s en markeerden verschillende plekken rond het pand in het zuiden van Brisbane

Er werd gezien dat rechercheurs twee mobiele telefoons meenamen, verzegeld in plastic bewijszakken, laat op maandagmiddag van het huis (afgebeeld, een zwarte bureaustoel op de oprit van het huis op dinsdag)

Rechercheur-inspecteur Andrew Massingham vertelde maandag aan verslaggevers dat de man in hechtenis vermoedelijk een ‘link naar het adres’ had, maar zijn relatie met de twee dood aangetroffen moest nog volledig worden vastgesteld.

De slachtoffers moeten nog formeel worden geïdentificeerd.

‘Er waren wat taalproblemen met de interpretatie van wat hij zei, er werd een tolk gebruikt door de triple zero-service’, zei hij.

‘Hij heeft gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht en heeft om de aanwezigheid van een advocaat verzocht.

‘Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen en het is belangrijk dat we een open geest houden. Er is geen informatie van buren die erop wijst dat er in dit stadium iets is gehoord.’

Politie en forensisch onderzoek spoedden zich maandagochtend naar de Coolidge Court-residentie in Stretton en vonden de lichamen van de moeder en zoon boven

Een stijlvolle bakstenen boog in het huis zit tussen een grote woonkamer en de hoofdgang in

Afgebeeld: een slaapkamer op de bovenverdieping bij het huis waar de man en vrouw zijn vermoord

Het in de welvarende buitenwijk pand beschikt over een ongerept zwembad in de achtertuin

Det Supt Massingham zei dat er CCTV-camera’s aan de voorkant van het huis waren, die nog moeten worden beoordeeld.

‘De scène was confronterend en is beschreven als een (vermeende) waanzinnige aanval op de twee overleden personen’, vertelde Det Supt Massingham aan verslaggevers.

Er werd een grote plaats delict opgezet toen agenten de rustige doodlopende straat afsloten en op de deuren van buren klopten, terwijl de straat maandagmiddag onder zware politieaanwezigheid bleef.

‘Dus onze forensische officieren zijn nu een paar keer geweest. De scène is behoorlijk traumatisch in termen van een grote hoeveelheid bloed die aanwezig is’, zei Det Supt Massingham.

Forensische officieren brachten een groot deel van de maandag in het huis door met het zoeken naar aanwijzingen en het fotograferen van bewijsmateriaal buiten de voorkant van de dubbele garage

Afgebeeld: het welvarende ‘President’s Estate’-huis waar Jifeng Liu en haar zoon Sam naar verluidt woonden

De politie werd geconfronteerd met traumatische taferelen toen ze bij het huis van Coolidge Court aankwamen

De lichamen van een vrouw en een man werden boven in het huis van twee verdiepingen gevonden

Beelden van het pand waar het griezelige tafereel zich afspeelde, onthullen een welvarend huis met een binnenhal, een slaapkamer op de bovenverdieping en een achtertuin met een zwembad.

De foto’s verkregen door Daily Mail Australia tonen ook een open woonkamer met een ruime moderne keuken, vier slaapkamers, drie badkamers en een dubbele garage voor maximaal zes voertuigen.

Een stijlvolle bakstenen boog bevindt zich tussen een grote woonkamer en de hoofdgang.

De lichamen zullen naar verwachting maandagavond van het toneel worden verwijderd en dinsdag zal een autopsie worden voltooid.

Coolidge Court bleef maandagmiddag afgezet met zware politie-aanwezigheid

De politie beschreef de scène in het huis als confronterend en traumatisch met ‘grote hoeveelheden bloed aanwezig’ (foto, forensische officieren in het huis)

Geschokte buren vertelden de Courier Mail dat er een man, een vrouw en een jongen in het huis woonden. Ze werden omschreven als ‘lieve mensen die vooral op zichzelf bleven’.

‘De laatste tijd heb ik ze niet veel gezien, maar normaal gesproken zijn ze buiten in de tuin’, zei een man.

‘Volgens mij heeft de jongen nog niet zo lang geleden zijn rijbewijs gehaald.

‘Je denkt niet dat dit soort dingen om je heen zullen gebeuren, maar dat is duidelijk wel het geval.’

Een ander vertelde het ABC: ‘Ze hielden zich op zichzelf, als ze de straat op gingen, zwaaide je gewoon, zeg je hallo en dat was het dan.’

Een andere lokale zei zei dat hij zondagnacht constant een hond hoorde blaffen.

De politie hoopt maandagavond de lichamen van een man en een vrouw uit het huis te hebben gehaald

Geschokte buren zeggen dat Coolidge Court een rustige en vredige straat is en dat de bewoners die in het huis woonden op zichzelf bleven (foto, politie in de afgesloten straat)

‘In de ochtend was het erg stil totdat de politie hier arriveerde, het enige wat we ons konden herinneren was een hond die blafte en gek werd gisteravond voordat de andere honden op straat ook begonnen te blaffen,’ zei hij.

‘Ik heb nog nooit echt geluid of iets anders gehoord aan die kant van de straat, het is meestal erg stil, dus het is heel eng en schokkend.’

Het pand werd vier jaar geleden voor het laatst verkocht voor $ 760.000, volgens online gegevens.

De gemiddelde prijs voor huizen in Stretton is meer dan $ 900.000 en is de thuisbasis van een bevolking van 4.334, volgens de 2016 Census.

Het gemiddelde wekelijkse gezinsinkomen voor de buitenwijk is $ 1.843, ruim boven de nationale mediaan van $ 1.234.