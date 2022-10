Sportsnet NHL Insider predictions for 2022-23 season

The NHL is back. Though the regular season officially got under way last week with a couple of games in Europe, the first games in North America begin Tuesday, and in Canada on Wednesday.

We’ve assembled a panel of 20 Sportsnet experts to share their predictions on things such as the Cup winner, individual award winners, which organization Patrick Kane will be a part of after this season’s trade deadline, and more.

TEAM QUESTIONS

Atlantic Division regular season winner

Elliotte Friedman: Toronto Maple Leafs

Jeff Marek: Toronto Maple Leafs

David Amber: Tampa Bay Lightning

Justin Bourne: Tampa Bay Lightning

Nick Kypreos: Toronto Maple Leafs

Wayne Scanlan: Toronto Maple Leafs

Eric Engels: Toronto Maple Leafs

Sam Cosentino: Toronto Maple Leafs

Eric Francis: Florida Panthers

Iain MacIntyre: Toronto Maple Leafs

Jason Bukala: Tampa Bay Lightning

Luke Fox: Toronto Maple Leafs

Sean Reynolds: Toronto Maple Leafs

Caroline Cameron: Toronto Maple Leafs

Dan Murphy: Toronto Maple Leafs

Christine Simpson: Toronto Maple Leafs

Gord Stellick: Toronto Maple Leafs

Ryan Dixon: Tampa Bay Lightning

Mark Spector: Toronto Maple Leafs

Ken Wiebe: Toronto Maple Leafs

Metro Division regular season winner

Elliotte Friedman: Carolina Hurricanes

Jeff Marek: Carolina Hurricanes

David Amber: New York Rangers

Justin Bourne: New York Rangers

Nick Kypreos: New York Rangers

Wayne Scanlan: New York Rangers

Eric Engels: Pittsburgh Penguins

Sam Cosentino: New York Rangers

Eric Francis: Carolina Hurricanes

Iain MacIntyre: Carolina Hurricanes

Jason Bukala: Carolina Hurricanes

Luke Fox: Carolina Hurricanes

Sean Reynolds: Carolina Hurricanes

Caroline Cameron: Carolina Hurricanes

Dan Murphy: Carolina Hurricanes

Christine Simpson: Carolina Hurricanes

Gord Stellick: Carolina Hurricanes

Ryan Dixon: New York Rangers

Mark Spector: Carolina Hurricanes

Ken Wiebe: Carolina Hurricanes

Pacific Division regular season winner

Elliotte Friedman: Calgary Flames

Jeff Marek: Edmonton Oilers

David Amber: Edmonton Oilers

Justin Bourne: Edmonton Oilers

Nick Kypreos: Edmonton Oilers

Wayne Scanlan: Calgary Flames

Eric Engels: Calgary Flames

Sam Cosentino: Calgary Flames

Eric Francis: Edmonton Oilers

Iain MacIntyre: Calgary Flames

Jason Bukala: Calgary Flames

Luke Fox: Calgary Flames

Sean Reynolds: Edmonton Oilers

Caroline Cameron: Calgary Flames

Dan Murphy: Calgary Flames

Christine Simpson: Edmonton Oilers

Ryan Dixon: Calgary Flames

Mark Spector: Edmonton Oilers

Ken Wiebe: Edmonton Oilers

Central Division regular season winner

Elliotte Friedman: Colorado Avalanche

Jeff Marek: St. Louis Blues

David Amber: Minnesota Wild

Justin Bourne: Colorado Avalanche

Nick Kypreos: Colorado Avalanche

Wayne Scanlan: Colorado Avalanche

Eric Engels: Colorado Avalanche

Sam Cosentino: Colorado Avalanche

Eric Francis: Colorado Avalanche

Iain MacIntyre: Colorado Avalanche

Jason Bukala: Colorado Avalanche

Luke Fox: Colorado Avalanche

Sean Reynolds: Colorado Avalanche

Caroline Cameron: Colorado Avalanche

Dan Murphy: Colorado Avalanche

Christine Simpson: Colorado Avalanche

Gord Stellick: Colorado Avalanche

Ryan Dixon: Colorado Avalanche

Mark Spector: Colorado Avalanche

Ken Wiebe: Colorado Avalanche

Conference champions

Elliotte Friedman: Colorado and Tampa is too boring, so I’m going with…Edmonton and Carolina

Jeff Marek: Colorado, Toronto

David Amber: Calgary, NY Rangers

Justin Bourne: Edmonton, Tampa Bay

Nick Kypreos: Colorado, Tampa Bay

Wayne Scanlan: Colorado, Tampa Bay

Eric Engels: Colorado, Carolina

Sam Cosentino: Edmonton, NY Rangers

Eric Francis: Colorado, Carolina

Iain MacIntyre: Edmonton, Tampa Bay

Jason Bukala: Calgary, Carolina

Luke Fox: Calgary, NY Rangers

Sean Reynolds: Colorado, Toronto

Caroline Cameron: Colorado, Carolina

Dan Murphy: Colorado, Toronto

Christine Simpson: Colorado, NY Rangers

Gord Stellick: Colorado, Toronto

Ryan Dixon: Colorado, Carolina

Mark Spector: Calgary, Carolina

Ken Wiebe: Colorado, Carolina

Stanley Cup winner

Elliotte Friedman: Edmonton Oilers

Jeff Marek: Colorado Avalanche

David Amber: New York Rangers

Justin Bourne: Tampa Bay Lightning

Nick Kypreos: Tampa Bay Lightning

Wayne Scanlan: Colorado Avalanche

Eric Engels: Colorado Avalanche

Sam Cosentino: Edmonton Oilers

Eric Francis: Carolina Hurricanes

Iain MacIntyre: Tampa Bay Lightning

Jason Bukala: Carolina Hurricanes

Luke Fox: New York Rangers

Sean Reynolds: Colorado Avalanche

Caroline Cameron: Colorado Avalanche

Dan Murphy: Colorado Avalanche

Christine Simpson: Colorado Avalanche

Gord Stellick: Toronto Maple Leafs

Ryan Dixon: Colorado Avalanche

Mark Spector: Carolina Hurricanes

Ken Wiebe: Colorado Avalanche

Team most likely to exceed expectations

Elliotte Friedman: Seattle Kraken

Jeff Marek: New Jersey Devils

David Amber: Winnipeg Jets

Justin Bourne: Vegas Golden Knights

Nick Kypreos: Columbus Blue Jackets

Wayne Scanlan: Ottawa Senators

Eric Engels: New Jersey Devils

Sam Cosentino: Buffalo Sabres

Eric Francis: Minnesota Wild

Iain MacIntyre: Seattle Kraken

Jason Bukala: Detroit Red Wings

Luke Fox: Detroit Red Wings

Sean Reynolds: Ottawa Senators

Caroline Cameron: Los Angeles Kings

Dan Murphy: New Jersey Devils

Christine Simpson: Ottawa Senators

Gord Stellick: Buffalo Sabres

Ryan Dixon: Winnipeg Jets

Mark Spector: Vancouver Canucks

Ken Wiebe: Columbus Blue Jackets

Team most likely to disappoint

Elliotte Friedman: Philadelphia Flyers

Jeff Marek: Washington Capitals

David Amber: Washington Capitals

Justin Bourne: Florida Panthers

Nick Kypreos: Vegas Golden Knights

Wayne Scanlan: Boston Bruins

Eric Engels: Ottawa Senators

Sam Cosentino: Vegas Golden Knights

Eric Francis: Vegas Golden Knights

Iain MacIntyre: Florida Panthers

Jason Bukala: Florida Panthers

Luke Fox: Washington Capitals

Sean Reynolds: Vegas Golden Knights

Caroline Cameron: Tampa Bay Lightning

Dan Murphy: Pittsburgh Penguins

Christine Simpson: Florida Panthers

Gord Stellick: Florida Panthers

Ryan Dixon: Edmonton Oilers

Mark Spector: Toronto Maple Leafs

Ken Wiebe: Boston Bruins

AWARD QUESTIONS

Hart Trophy winner

Elliotte Friedman: Connor McDavid

Jeff Marek: Cale Makar

David Amber: Connor McDavid

Justin Bourne: Connor McDavid

Nick Kypreos: Connor McDavid

Wayne Scanlan: Connor McDavid

Eric Engels: Connor McDavid

Sam Cosentino: Connor McDavid

Eric Francis: Cale Makar

Iain MacIntyre: Cale Makar

Jason Bukala: Connor McDavid

Luke Fox: Connor McDavid

Sean Reynolds: Connor McDavid

Caroline Cameron: Auston Matthews

Dan Murphy: Connor McDavid

Christine Simpson: Connor McDavid

Gord Stellick: Connor McDavid

Ryan Dixon: Igor Shesterkin

Mark Spector: Connor McDavid

Ken Wiebe: Connor McDavid

Art Ross Trophy winner

Elliotte Friedman: Connor McDavid

Jeff Marek: Connor McDavid

David Amber: Connor McDavid

Justin Bourne: Connor McDavid

Nick Kypreos: Connor McDavid

Wayne Scanlan: Connor McDavid

Eric Engels: Connor McDavid

Sam Cosentino: Connor McDavid

Eric Francis: Connor McDavid

Iain MacIntyre: Connor McDavid

Jason Bukala: Connor McDavid

Luke Fox: Connor McDavid

Sean Reynolds: Connor McDavid

Caroline Cameron: Connor McDavid

Dan Murphy: Connor McDavid

Christine Simpson: Connor McDavid

Gord Stellick: Connor McDavid

Ryan Dixon: Nikita Kucherov

Mark Spector: Connor McDavid

Ken Wiebe: Connor McDavid

Calder Trophy winner

Elliotte Friedman: Owen Power

Jeff Marek: Mason McTavish

David Amber: Matty Beniers

Justin Bourne: Owen Power

Nick Kypreos: Owen Power

Wayne Scanlan: Jake Sanderson

Eric Engels: Mason McTavish

Sam Cosentino: Mason McTavish

Eric Francis: Marco Rossi

Iain MacIntyre: Matty Beniers

Jason Bukala: Matty Beniers

Luke Fox: Matty Beniers

Sean Reynolds: Cole Perfetti

Caroline Cameron: Matty Beniers

Dan Murphy: Matty Beniers

Christine Simpson: Matty Beniers

Gord Stellick: Jake Sanderson

Ryan Dixon: Cole Perfetti

Mark Spector: Owen Power

Ken Wiebe: Kent Johnson

Norris Trophy winner

Elliotte Friedman: Cale Makar

Jeff Marek: Cale Makar

David Amber: Victor Hedman

Justin Bourne: Cale Makar

Nick Kypreos: Cale Makar

Wayne Scanlan: Cale Makar

Eric Engels: Cale Makar

Sam Cosentino: Cale Makar

Eric Francis: Cale Makar

Iain MacIntyre: Cale Makar

Jason Bukala: Cale Makar

Luke Fox: Cale Makar

Sean Reynolds: Cale Makar

Caroline Cameron: Cale Makar

Dan Murphy: Cale Makar

Christine Simpson: Cale Makar

Gord Stellick: Cale Makar

Ryan Dixon: Adam Fox

Mark Spector: Cale Makar

Ken Wiebe: Cale Makar

Vezina Trophy winner

Elliotte Friedman: Thatcher Demko

Jeff Marek: Igor Shesterkin

David Amber: Andrei Vasilevskiy

Justin Bourne: Andrei Vasilevskiy

Nick Kypreos: Igor Shesterkin

Wayne Scanlan: Igor Shesterkin

Eric Engels: Igor Shesterkin

Sam Cosentino: Igor Shesterkin

Eric Francis: Jacob Markstrom

Iain MacIntyre: Andrei Vasilevskiy

Jason Bukala: Jacob Markstrom

Luke Fox: Ilya Sorokin

Sean Reynolds: Connor Hellebuyck

Caroline Cameron: Igor Shesterkin

Dan Murphy: Thatcher Demko

Christine Simpson: Igor Shesterkin

Gord Stellick: Igor Shesterkin

Ryan Dixon: Igor Shesterkin

Mark Spector: Thatcher Demko

Ken Wiebe: Connor Hellebuyck

Jack Adams Trophy winner

Elliotte Friedman: Rick Bowness

Jeff Marek: Jon Cooper

David Amber: Gerard Gallant

Justin Bourne: Jay Woodcroft

Nick Kypreos: Jay Woodcroft

Wayne Scanlan: Darryl Sutter

Eric Engels: Rod Brind’Amour

Sam Cosentino: Gerard Gallant

Eric Francis: D.J. Smith

Iain MacIntyre: Jay Woodcroft

Jason Bukala: Jon Cooper

Luke Fox: Jim Montgomery

Sean Reynolds: Jay Woodcroft

Caroline Cameron: Rick Bowness

Dan Murphy: Jay Woodcroft

Christine Simpson: Rod Brind’Amour

Gord Stellick: Bruce Boudreau

Ryan Dixon: Jared Bednar

Mark Spector: Rick Bowness

Ken Wiebe: Brad Larsen

MISCELLANEOUS

How many points will the Art Ross winner score?

Elliotte Friedman: 135

Jeff Marek: 120

David Amber: 140

Justin Bourne: 140

Nick Kypreos: 137

Wayne Scanlan: 125

Eric Engels: 126

Sam Cosentino: 126

Eric Francis: 123

Iain MacIntyre: 122

Jason Bukala: 138

Luke Fox: 117

Sean Reynolds: 131

Caroline Cameron: 129

Dan Murphy: 121

Christine Simpson: 125

Gord Stellick: 140

Ryan Dixon: 128

Mark Spector: 130

Ken Wiebe: 119

How many goals will the Rocket Richard winner score?

Elliotte Friedman: 70

Jeff Marek: 60

David Amber: 57

Justin Bourne: 58

Nick Kypreos: 55

Wayne Scanlan: 61

Eric Engels: 57

Sam Cosentino: 70

Eric Francis: 59

Iain MacIntyre: 60

Jason Bukala: 57

Luke Fox: 61

Sean Reynolds: 63

Caroline Cameron: 67

Dan Murphy: 49

Christine Simpson: 62

Gord Stellick: 57

Ryan Dixon: 56

Mark Spector: 60

Ken Wiebe: 61

Which organization will Patrick Kane be a part of after the trade deadline?

Elliotte Friedman: New York Rangers

Jeff Marek: New York Rangers

Justin Bourne: Chicago Blackhawks

Nick Kypreos: Chicago Blackhawks

Wayne Scanlan: Buffalo Sabres

Eric Engels: New York Rangers

Sam Cosentino: Buffalo Sabres

Eric Francis: Edmonton Oilers

Iain MacIntyre: Los Angeles Kings

Jason Bukala: Carolina Hurricanes

Luke Fox: New York Rangers

Sean Reynolds: Edmonton Oilers

Caroline Cameron: New York Rangers

Dan Murphy: Colorado Avalanche

Christine Simpson: New York Rangers

Gord Stellick: New York Rangers

Ryan Dixon: Los Angeles Kings

Mark Spector: New York Rangers

Ken Wiebe: New York Rangers

Which Canadian team will finish with the most regular season points?

Elliotte Friedman: Calgary Flames

Jeff Marek: Edmonton Oilers

David Amber: Edmonton Oilers

Justin Bourne: Edmonton Oilers

Nick Kypreos: Edmonton Oilers

Wayne Scanlan: Toronto Maple Leafs

Eric Engels: Calgary Flames

Sam Cosentino: Toronto Maple Leafs

Eric Francis: Toronto Maple Leafs

Iain MacIntyre: Edmonton Oilers

Jason Bukala: Calgary Flames

Luke Fox: Toronto Maple Leafs

Sean Reynolds: Edmonton Oilers

Caroline Cameron: Toronto Maple Leafs

Dan Murphy: Toronto Maple Leafs

Christine Simpson: Edmonton Oilers

Gord Stellick: Toronto Maple Leafs

Ryan Dixon: Calgary Flames

Mark Spector: Toronto Maple Leafs

Ken Wiebe: Toronto Maple Leafs