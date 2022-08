SPORTS AGENDA: Shock as the BBC axes its football results service at 5pm

De het traditionele voorlezen van de geclassificeerde voetbalresultaten – al generaties lang een nietje – is niet meer dankzij de laatste verbijsterende zet van het vertrouwen van de BBC.

Al tientallen jaren vertrouwen fans op de resultatenservice van 17.00 uur, beroemd gemaakt door wijlen James Alexander Gordon en later Charlotte Green. Velen zijn na de wedstrijden teruggekeerd naar hun auto om af te stemmen op de geclassificeerde resultaten die volgden op de vlaggenschiptonen van BBC Radio 5 Live’s Sports Report.

Maar op zaterdag waren ze nergens te horen, waardoor luisteraars zich afvroegen wat er aan de hand was. Helaas lijkt het erop dat de bazen van Beeb, die opnieuw een duizelingwekkende minachting voor hun publiek tonen, de guillotine hebben laten vallen op wat een Britse instelling was.

Een woordvoerder van de omroep zei: ‘Met de toevoeging van de live Premier League-wedstrijd van 17.30 uur aan onze berichtgeving, is Sports Report gecondenseerd in een korter programma. We zullen de hele dag nog steeds een uitgebreide doelpuntenservice aanbieden in de lucht en op de BBC Sport-website, evenals de Final Score op BBC One. We willen iedereen bedanken die door de jaren heen de gerubriceerde voetbaluitslagen op 5 Live heeft gelezen.’

Leveringen shirt Leeds United vertraagd

De aankomst van Leeds United-shirts is vertraagd – nadat containers op een boot die werd gebruikt om ze uit Zuidoost-Azië aan te voeren, in zee waren gezonken.

Er zijn tot nu toe slechts 10.000 uitshirts beschikbaar gesteld. Een ernstige uitbraak van Covid in Singapore, waar de adidas-tenues worden vervaardigd, zorgde voor een eerste overval. Maar het ongeval heeft voor nog meer vertraging gezorgd. De club verkoopt meestal ongeveer 300.000 truien en er zijn zorgen over de impact die de problemen kunnen hebben, vooral nu een WK en een scherpe markt voor Engelse tops snel naderbij komen.

Ondertussen zijn Arsenal niet de enigen die schitteren in een Amazon-documentaire. Na het succes van Take Me Home, waarin de opkomst van de club naar de Premier League werd gevolgd, keerden de teams terug naar Elland Road om de lopende band van talent van Leeds te bekijken. The Academy, met de ontwikkeling van jonge kanonnen Joe Gelhardt, Sam Greenwood en Cysensio Summerville, die allemaal van de bank kwamen in de overwinning van zaterdag op Wolves, is nu uit.

Joe Gelhardt (C) zal te zien zijn in een nieuwe Amazon-documentaire over de academie van de club

Euro-triomf van Leeuwinnen heeft domino-effect

De triomf van de Leeuwinnen lijkt nu al een domino-effect te hebben. Een van de sterren van Sarina Wiegman was onlangs in gesprek met een merk over een sponsorovereenkomst.

Haar vertegenwoordigers waren verbijsterd toen ze erachter kwamen dat een van de spelers van het Engelse herenteam een ​​betere deal had met hetzelfde merk dan die aan hun klant.

Het bedrijf bood aan om de vergoeding te evenaren voordat het werd herinnerd dat de mannelijke speler geen euro had gewonnen. Als gevolg hiervan tekende de Lionesses-speler een deal die meer waard was dan die van haar mannelijke tegenhanger.

De nieuwe eigenaren van Chelsea willen Thomas Tuchel van de goederen voorzien

Chelsea’s nieuwe eigenaar leert snel omdat het ervoor wil zorgen dat manager Thomas Tuchel de spelers heeft die hij nodig heeft om een ​​succesvol eerste seizoen voor de Amerikanen te garanderen.

Todd Boehly is nauw betrokken geweest bij transferactiviteiten en zal de Duitser blijven steunen, in sommige gevallen – zoals die van de recente 62 miljoen pond die Marc Cucurella aannam – die gedwongen wordt om te veel te betalen.

Het is verre van vroege onderhandelingen, waarin een zwaar gestimuleerd loonsysteem werd besproken. De Amerikanen vonden al snel doelen die de voorkeur gaven aan hogere, gegarandeerde basissalarissen.

De controversiële beslissing van MCC kan worden teruggedraaid

De controversiële beslissing van MCC om de traditionele wedstrijden Eton v Harrow en Oxford v Cambridge in Lord’s te schrappen, zou binnenkort ongedaan kunnen worden gemaakt.

Te midden van verontwaardiging van leden is er voor 27 september een online SGM geregeld met elektronisch of per post uitgebrachte stemmen.

De MCC-commissie had besloten om beide te vervangen door de finales van competities die openstaan ​​voor scholen en universiteiten.

Benni McCarthy is een hit bij de Old Trafford-gelovigen

Benni McCarthy lijkt een populaire toevoeging aan de coachingstaf van Manchester United te zijn, met insiders die een bijna Pied Piper-effect onthullen op het trainingsveld van Carrington van de club.

De voormalige aanvaller van Ajax, Porto en Blackburn – een jeugdfan van United – heeft extra schietoefeningen gehouden op verzoek van Bruno Fernandes.

McCarthy’s sessies zijn populair gebleken, waarbij Christian Eriksen snel meedeed. Toen Cristiano Ronaldo en nieuwe aanwinst Lisandro Martinez erachter kwamen dat ze er ook snel bij betrokken waren.

Leicester-fans roken Kasper Schmeichel

Leicester-fans waren misschien niet blij om te zien dat Kasper Schmeichel de club verliet voor Nice, maar de scheidsrechters van de Premier League halen opgelucht adem.

Een insider van de PGMOL heeft toegegeven dat Schmeichel een van de moeilijkste spelers was om te officialiseren, omdat hij bekend stond om het overbrengen van zijn punt aan de officials tijdens zijn 11 seizoenen bij Leicester.

De hoop van de moderne vijfkamp hangt op het spel

De hoop van de moderne vijfkamp om deel te nemen aan de LA28 Olympische Spelen lijkt af te hangen van de introductie van obstakelraces in James Bond-stijl om de wereldwijd ontoegankelijke paardensportdiscipline te vervangen. Er is echter een kleine maar luidruchtige protestgroep die het probeert te behouden.

De zelfbenoemde vijfkamp United wordt gedomineerd door Britten, van wie sommigen verondersteld worden commerciële belangen te hebben in de paardensport. Maar hun protesten raken uitgeput en slechts 213 van de 98.000 geregistreerde atleten wereldwijd verzetten zich tegen de afschaffing van de hippische discipline in een recent onderzoek.

Dit is een daling ten opzichte van 650 tegenstanders in 2021, maar veel tegenstanders uit dat eerste onderzoek waren van Oost-Europese afkomst en zelfs geen geregistreerde vijfkamp-atleten.

BBC ziet Birmingham 2022 als succes na Olympische Spelen in Tokio

De BBC zal Birmingham 2022 zien als een hoogtepunt na hun Olympische Spelen in Tokio. Met Discovery Eurosport nu de dominante houder van de rechten voor de Olympische Spelen, heeft het de mogelijkheid van de BBC om alle sporten te dekken, beperkt.

Echter, Birmingham 2022 heeft de BBC – als host-omroep – alles laten zien, van gazonkommen tot de triatlon-triomf van Alex Yee.

Ambtenaren van Birmingham 2022 steelt de show bij de pers

Een functionaris uit Birmingham 2022 maakte zichzelf populair bij de pers – het zat om naar het centrum van de stad te rijden en vervolgens een bus naar het Alexander Stadium te nemen – toen hij een straat op 10 minuten van de locatie aanwees waar ze konden parkeren.

De populariteit duurde echter niet lang toen de ambtenaar en de hacks terugkwamen om te ontdekken dat ze allemaal parkeerbonnen hadden ontvangen.

De gemeenteraad van Birmingham beknibbelt op goedkopere baan in het Alexander Stadium

Zoals sommigen hadden gevreesd, kwam de beslissing van de gemeenteraad van Birmingham om te kiezen voor een goedkopere baan in het Alexander Stadium, terug met tal van teleurstellende tijden.

Geen van de deelnemers aan de finale van de 100 meter voor mannen doorbrak de barrière van 10 seconden, terwijl Elaine Thompson-Herah, de Jamaicaanse vrouw, 10,95 seconden klokte toen ze goud pakte, ruimschoots minder dan de 10,65 seconden waarmee ze afgelopen zomer Olympische glorie opeiste.

De baan is inferieur aan het oppervlak dat de Amerikaanse fabrikant heeft aangelegd voor de Wereldkampioenschappen atletiek.

Nieuw-Zeeland wint de strijd om het beste horecahuis

Nieuw-Zeeland won de strijd om het beste hospitality-huis in Birmingham 2022. Terwijl Team England lof oogstte na de overname van de moderne Cube-locatie in het centrum van de stad, hebben de Kiwi’s alle anderen uit het water geblazen, dankzij hun chique locatie in de exclusieve Edgbaston Golf Club.

Hun historische huis had een prachtig uitzicht, terwijl atleten tijdens downtime naar de baan gingen. Australië ging ondertussen naar de Walkabout-pub in Broad Street, de vrijgezellenhoofdstad van de stad.

Team Engeland lijdt ongemakkelijk moment

Er kwam een ​​gênant moment toen atleten die op de basis van Team England arriveerden, werden begroet door een ‘muur van kampioenen’ met afbeeldingen van voormalige Engelse grootheden die goud wonnen op de Commonwealth Games.

Hoewel er geen afbeelding was van Kelly Sotherton, de manager van het huidige Engelse atletische team, was op de collage wel Jessica Ennis-Hill te zien, die brons won achter Sotherton’s goud bij de Commonwealths van 2006.

Medewerkers: Kathryn Batte, Simon Jones en Jonathan McEvoy