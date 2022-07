Splendour in the Grass: revellers claim staff ‘won’t let them leave’ the festival

Jonge feestvierders die ziek zijn van de chaotische en modderige omstandigheden bij Splendor in the Grass, beweren dat ze vast kwamen te zitten op het festival omdat het personeel hen niet liet vertrekken.

Het iconische Byron Bay-muziekfestival werd geteisterd door beproevingen nadat de openingsdag op vrijdag was afgelast omdat hevige regen de site in een moeras veranderde.

De stortbui nam op zaterdag af, maar nam om ongeveer 23.00 uur een andere wending toen duizenden aanwezigen die probeerden terug te keren naar hun accommodatie voor de nacht, tot zes uur op de bussen wachtten.

Nu is een vrouw naar TikTok gegaan om te onthullen dat zij en haar vrienden niet mochten vertrekken, ondanks dat ze meters van een weg kampeerden.

‘We hebben gisteren en gisteravond zo’n vijf uur geprobeerd om hier weg te komen… ze laten ons gewoon niet gaan,’ zei Hannah Patterson.

Hannah Patterson (rechts) zei dat haar groep Splendor in the Grass niet mag verlaten omdat het personeel dat niet toelaat

Mevrouw Patterson zei dat de groep hun best heeft gedaan om van het festival te genieten, maar de omstandigheden maakten het moeilijk.

‘Ik heb al dagen natte voeten en schoenen… We hebben rechtop in de auto geslapen omdat al onze spullen achterin lagen omdat het geregend had.

‘We zijn er net overheen.

‘We hebben betaald om hier te zijn en het was echt verschrikkelijk en we willen gewoon weggaan, maar ze laten ons niet echt gaan.’

Mevrouw Patterson zei dat hun auto van de weg was afgesloten door een klein draagbaar hek, dat gemakkelijk kon worden verplaatst door het personeel, dat weigerde het neer te halen.

‘Ze zijn als geen ‘we hebben andere dingen’ [to do]. Het is te veel moeite. Wacht maar tot maandag, hou het nog twee nachten vol”.’

‘We zijn hier al drie nachten. Ik ben er zo overheen.’

‘Ik zou graag een soort van restitutie willen, maar eerlijk gezegd vind ik het niet eens erg. Ik wil gewoon gaan. Als ik wil gaan, moet ik kunnen gaan.’

Mevrouw Patterson zei dat zij en haar vrienden de natte omstandigheden beu waren, waardoor ze rechtop in hun auto moesten slapen

In een video die acht uur later op zondagmiddag werd gepost, onthulde mevrouw Patterson echter dat ze eindelijk naar buiten mocht nadat haar moeder te hulp kwam.

‘Mijn mooie mamabeer werd helemaal gek en belde mensen tot 12 uur ‘s nachts, belde alle noodgevallen, belde alle hotlines en loste het op’, zei ze.

‘En we konden eruit, godzijdank!’

Het incident kwam toen gefrustreerde aanwezigen op sociale media klaagden dat ze tot 6 uur ‘s ochtends hadden gewacht om een ​​bus van het festival op zaterdag te krijgen.

In een verklaring op zondag zeiden de organisatoren dat iedereen om 03.30 uur van het terrein was, terwijl mensen na de reactie nog meer kritiek kregen.

‘We horen je en we begrijpen je frustratie over onze busdiensten gisteravond’, plaatste Splendor op sociale media.

‘Ons evenemententerrein sluit om 2 uur ‘s nachts en 90 procent van onze busklanten was om 03.30 uur offsite, net als in 2019.

‘Helaas ondervonden sommige van onze Tweed-routes langdurige vertragingen door een tekort aan buschauffeurs.’

De aanwezigen zeiden dat ze geen verantwoordelijkheid hadden voor een vermeend gebrek aan logistieke planning nadat duizenden werden gedwongen te verhuizen naar offsite campings.

Het Byron Bay-muziekfestival wordt geplaagd door problemen nadat regen de site in moeras veranderde

Festivalgangers in de rij voor koffie op dag 2 bij Splendor in the Grass staan ​​op boomstammen om te ontsnappen aan overstromingswater

‘Er is een grens aan het aantal excuses dat je kunt blijven gebruiken. Accepteer de verantwoordelijkheid dat je het festival niet goed hebt gerund en bied je excuses aan’, antwoordde een vrouw.

‘Hoewel de muziek ongelooflijk was, is jullie festival klote. Het was zo slecht georganiseerd dat het lijkt alsof het je niet echt kan schelen. Verzorgen betekent het evenement adequaat bekostigen. Je moet over middelen beschikken, zodat je onvoorziene omstandigheden hebt om op terug te vallen’, merkte een ander op.

‘Ik wist dat dit een probleem zou worden op vrijdag, toen je TWEE bussen had om duizenden mensen van en naar de locatie te vervoeren’, voegde een man eraan toe.

Sommigen suggereerden zelfs dat het gebrek aan planning ‘gevaarlijk’ was en dat ze ‘wanhopige kreten om medici’ hoorde nadat mensen wanhopig naar bussen stampten.

‘Ik was zo bang om gisteravond verpletterd te worden in de busmenigte, terwijl de wanhoop van de mensen escaleerde naarmate de ochtend naderde. Geen crowd control en geen personeel in zicht! Godzijdank zijn er geen slachtoffers gevallen’, schreef ze.

Mensen gingen naar sociale media nadat sommigen zes uur hadden gewacht om vervoer terug naar hun accommodatie te krijgen.

‘Als je vier uur in de bus zit en nog zo ver te gaan hebt’, schreef een vrouw op TikTok bij een video van mensenmassa’s die in de vrieskou op vervoer wachten.

Gefrustreerde aanwezigen klaagden via sociale media dat ze wel zes uur moesten wachten op een bus om ze op te halen

In een verklaring op zondag zeiden de organisatoren dat iedereen om 03.30 uur van het terrein was, terwijl mensen nog meer kritiek kregen na de botte reactie

Dag drie van het festival zag zonnige luchten nadat Splendor-organisatoren de openingsavond moesten annuleren

‘Dit is zo grimmig, schande voor de organisatoren! Wat verwachten ze dat mensen niet worden opgehaald en niet geparkeerd – totale oplichters’, schreef een ander.

‘Pracht zou zich zo moeten schamen.’

Volgens de aanwezigen zorgden de arbeiders op het festival niet voor water of warmte voor de rillende menigte.

‘Laat ze je niet voor de gek houden, we moesten bedelen om water. Er was geen communicatie van iemand omdat we daar uren stonden. Ze zeiden dat ze dekens zouden meenemen, maar dat hebben ze nooit gedaan’, schreef een gefrustreerde feestvierder.

‘Er zijn hier mensen zonder schoenen, jassen, eten en het aantal bussen in vergelijking met mensen is belachelijk.’

Splendor in the Grass feestvierders moesten zondagochtend tot 6 uur ‘s ochtends wachten om een ​​bus van het festivalterrein te krijgen.

Andere festivalgangers hekelden de slechte planning van de organisatoren en klaagden dat ze nog steeds op een bus wachtten tegen de tijd dat de zon opkwam.

‘Om nog maar te zwijgen over een VOORGEBOEKT buskaartje… alsof ze wisten hoeveel mensen naar huis moesten’, schreef een vrouw in de groep.

‘Update: net thuis. Het is 6 uur. De zon is opgekomen.’

Een vrouw zei dat organisatoren hun beslissing om van een capaciteit van 40.000 naar 50.000 te gaan heroverwegen, omdat er niet genoeg middelen waren voor zoveel aanwezigen.

‘Ik begrijp dat er zoveel factoren zijn die een rol spelen bij dingen die fout gaan, maar voorheen was de wachttijd voor thuiskomst nooit zo lang, maximaal twee uur’, schreef ze.

Mede-oprichter van het festival, Jessica Ducrou, hield vol dat het muziekfestival veilig was om bij te wonen en dat het personeel ter plaatse reparaties aan het uitvoeren was om ervoor te zorgen dat het evenement kon doorgaan tot de laatste dag op zondag.

‘We hebben eerder modderige gebeurtenissen gehad, het is niet nieuw voor ons, maar ik denk dat de hoeveelheid regen die de Northern Rivers de afgelopen zes maanden heeft gekregen het erg moeilijk heeft gemaakt’, vertelde ze. abc.

De organisatoren waren genoodzaakt om de optredens op het hoofdpodium op de eerste dag van het festival op vrijdag te annuleren te midden van overstroomde campings en vertragingen bij de toegang tot de site

Duizenden festivalgangers moesten de nacht doorbrengen op de overstroomde campings met toenemende oproepen om het muziekevenement te annuleren

Mede-oprichter van het festival, Jessica Ducrou, vertelde gokkers om ‘je rubberlaarzen mee te nemen’, terwijl het terrein zaterdag nog steeds ondergedompeld is in dikke modder en overstromingen

‘Iedereen werkt zo hard als ze kunnen om dit een ervaring te maken die ze verdienen, maar het zijn zeer uitdagende omstandigheden.’

De organisatoren waren genoodzaakt om optredens op het hoofdpodium op de eerste dag van het festival op vrijdag te annuleren te midden van overstroomde campings en vertragingen bij de toegang tot de site.

Duizenden festivalgangers moesten noodgedwongen de nacht doorbrengen op de overstroomde campings met steeds meer oproepen om het muziekevenement te annuleren.

Kadence Mathers was een van de feestvierders die de situatie als ‘griezelig’ beschreef en zei dat een gestage stroom regen ‘s nachts haar ellende had vergroot.

‘Ik sta in… mijn volledige voet staat nu in het water’, vertelde ze zaterdagochtend aan de Today Show.

Mevrouw Mathers filmde de campings die onder water stonden met auto’s die vastzaten in dikke modder.

Ze ging haar tent binnen en onthulde dat het een ‘waterbed’ was geworden met vloedwater dat vast kwam te zitten tussen de grond en de vloer van de tent.

‘Ik heb sokken en zo gebruikt om het binnenkomende water op te dweilen,’ zei ze.

Mevrouw Mathers bekende dat ze gewoon de camping wilde verlaten, maar nergens heen zou kunnen totdat haar auto uit de dikke modder was bevrijd.

‘Ik bedoel, het zou goed zijn als het festival doorgaat, maar het is daar niet leuk’, zei ze.

‘Het is helemaal overstroomd en modderig. Je kunt niet lopen zonder uit te glijden. Het is niet leuk.’