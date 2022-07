Sotheby’s launches its ‘Geek Week’ auction In New York with hundreds of science-themed items

De zalen van veilinghuis Sotheby’s in New York zwerven vol met dinosaurussen, gevuld met meteorieten en presentaties van items die naar de maan en terug zijn geweest tijdens de jaarlijkse ‘Geek Week’ die honderden objecten met een wetenschappelijk thema veilt.

Deelnemers kunnen bieden op de pen die Buzz Aldrin gebruikte om de defecte motoren van de Eagle-lander te ontsteken tijdens de Apollo 11-missie, de ‘dodende’ voetklauw van een roofvogel en een stuk van het maanoppervlak dat afbrak tijdens een asteroïde-inslag.

Er wordt ook een prachtige tourbillon geveild die werd gedragen om de pols van een burgerastronaut die afgelopen april de ruimte in ging en rond het internationale ruimtestation vloog.

De Geek Week van dit jaar heeft vier categorieën: Natural History; Buzz Aldrin: Amerikaans icoon; Jacob & Co. Astronomia Bucherer BLAUW; en meteorieten.

Het online bieden is geopend op 20 juli en de live veiling zal op 28 juli worden gehouden.

Het veilinghuis van Sotheby’s organiseert de jaarlijkse Geek Week en de veiling van dit jaar omvat items uit de persoonlijke collectie van Buzz Aldrin, waaronder deze pen

De categorie Natural History bevat een schat aan fossiele dinosaurusresten, waaronder een stegosaurus-staartstaart die 150 miljoen jaar oud is.

De staartspies is meer dan 17 inch lang en toont nog steeds de voedingsforamina en kanalen die ooit de bloedstroom van de dinosaurus ondersteunden.

Er is ook de ‘dodende’ klauw van een dakotaraptor die hij gebruikte om grote herbivore dinosaurussen te hakken toen hij 66 miljoen jaar geleden over de aarde zwierf.

Deze dinosaurus was licht gebouwd en droeg veren over zijn hele lichaam.

Er is een categorie Natural History die fossiele overblijfselen van dinosauriërs omvat. Afgebeeld (links) is een stegosaurus-staartpiek die 150 miljoen jaar oud is en rechts is een klauw die toebehoorde aan een gevederde dinosaurus

De klauw werd ontdekt in de Hell Creek Formation in Garfield County, Montana.

Ook inbegrepen is een 66 miljoen jaar oude triceratops-schedel die naar schatting tot $ 35.000 wordt verkocht en een 50.000 jaar oude uitgestorven Amerikaanse leeuwenschedel die op een veiling tot $ 600.000 zou kunnen zien, samen met de schedel van een sabeltand ‘ tijger’ die nog steeds zijn lange, scherpe tanden heeft.

Het belangrijkste evenement van de Natural History-groep is een compleet gorgosaurus-skelet dat tot $ 8 miljoen kan opleveren. Het hoogste bod van vrijdag is $ 3,5 miljoen.

De gefossiliseerde dinosaurus, die een familielid is van de Tyrannosaurus rex, is 9,5 voet lang en 22 voet lang.

Er is een hele sectie van Geek Week gewijd aan de tweede man die op de maan loopt.

Andere dinosaurussen zijn te zien op de veiling, zoals deze enorme triceratops-schedel die tot $ 35.000 kan opleveren

Ook vermeld in de categorie Natural History is een 50.000 jaar oude uitgestorven Amerikaanse leeuwenschedel

De veiling wordt de eerste zeven dagen online gehouden en eindigt op 28 juli persoonlijk. Afgebeeld is de schedel van een sabeltandtijger die nog steeds zijn lange, scherpe tanden heeft.

Aldrin veilt zijn persoonlijke spullen van de Apollo-missie. Veel mensen hebben misschien het nieuws gezien over zijn iconische witte inflight-jack dat te koop staat, maar wat misschien onopgemerkt is gebleven, is een zilveren viltstift.

De pen heeft een deuk in zijn lichaam van Aldrin die het gebruikt om een ​​kapotte stroomonderbreker te vervangen om de motoren van de Eagle-maanlander te ontsteken.

De motoren gaven het op en als ze niet waren geactiveerd, zouden Aldrin en Neil Armstrong niet van de maan kunnen komen.

In een wanhoopsdaad nam Aldrin snel de controle over de situatie en schoof de pen naar de plek waar het circuit was verbroken.

Het belangrijkste evenement van de Natural History-groep is een compleet gorgosaurus-skelet dat tot $ 8 miljoen kan opleveren. Het hoogste bod op vrijdag is $ 3,5 miljoen

‘Houston zegt: ‘Hoera, we hebben een live circuit!’ Aldrin legde het uit terwijl hij met zijn dochter Jan sprak, jaren nadat de missie had plaatsgevonden.

De pen kan worden verkocht voor maximaal $ 2 miljoen – er is momenteel een bod van $ 700.000.

Ook uit de persoonlijke collectie van Aldrin is het op maat gemaakte oortje dat hij droeg tijdens de Apollo 11-missie.

Het object is meer dan vijf centimeter lang en werd gevormd om perfect in het oor van Aldrin te passen, zodat hij vanuit de ruimte kon horen van Mission Control in Texas.

En de oortelefoon kan oplopen tot $ 12.000.

Een ander interessant stuk is Aldrin’s Presidential Medal of Freedom, die president Richard Nixon op 13 augustus 1969 aan hem overhandigde en die een bod van naar schatting $ 30.000 zou kunnen opleveren.

Het nieuws over de verkoop van het inflightjack van Buzz Aldrin haalde deze week de krantenkoppen. Aldrin droeg de witte overall tijdens zijn missie naar de maan

De pen heeft echter een veel interessanter verhaal. Aldrin gebruikte het om een ​​kapotte stroomonderbreker te vervangen om de motoren van de Eagle-maanlander te ontsteken

Ook in de persoonlijke collectie van Aldrin is het oorstukje dat hij in de ruimte droeg. Hierdoor kon hij communiceren met Mission Control in Texas terwijl hij naar de maan vloog

Een ander interessant stuk is Aldrin’s Presidential Medal of Freedom, die op 13 augustus 1969 door president Richard Nixon aan hem werd aangeboden en die een bod van naar schatting $ 30.000 zou kunnen opleveren.

Een andere categorie met ruimtethema omvat stukken van meteorieten die uit de hemel en op onze planeet zijn gevallen.

Een daarvan is een plak van de Allende-meteoriet, die op 8 februari 1969 naar de aarde kwam.

Een meteorietenregen schoot als een vuurbal door de lucht en daalde af naar het zuidelijke Chihuahuan-dorp Pueblito de Allende, Mexico, terwijl hij onderweg stukken van zichzelf liet vallen.

De schijf bevat volgens wetenschappers deeltjes die zijn ontstaan ​​tijdens de explosie van een supernova voorafgaand aan de vorming van ons zonnestelsel – waardoor het de oudste materie is die ooit door mensenhanden is vastgehouden.

Dan is er nog het prachtige deel van de Imilac Pallasite, compleet met levendige gele en oranje gekleurde edelstenen.

De pallasieten zijn een soort steenijzermeteoriet.

Een andere categorie met ruimtethema omvat stukken van meteorieten die uit de hemel en op onze planeet zijn gevallen. Een daarvan is een plak van de Allende-meteoriet, die op 8 februari 1969 naar de aarde kwam. Deze meteoriet bevat deeltjes die worden beschouwd als de oudste materie die ooit is vastgehouden – ze zijn 4,5 miljard jaar geleden gevormd

Dan is er nog het prachtige deel van de Imilac Pallasite, compleet met levendige gele en oranje gekleurde edelstenen

Er is ook een meteoriet die een stuk van de maan meenam toen het het maanoppervlak raakte en vervolgens zijn banen kruiste zonder planeet

Imilac werd gevonden in de Atacama-woestijn van Noord-Chili in 1822 en wordt verondersteld 4,5 miljard jaar oud te zijn.

Sotheby’s schat dat een bieder tot $ 5.000 zal betalen om het prachtige stuk in hun huis te laten zien.

En terwijl de ene bieder een item mee naar huis neemt dat door Aldrin naar de maan is gebracht, kan een ander een stuk van het maanoppervlak bezitten.

Een monster van een stuk van de maan dat in een baan om de aarde wordt geworpen na een inslag van een asteroïde op het maanoppervlak, kan tot $ 85.000 worden verkocht.

De laatste categorie van Geek Week, Jacob & Co., Bucherer BLUE, omvat geen artefacten, maar een enkel horloge dat de eerste tourbillon is die ooit naar de ruimte is gegaan.

Het gezicht van de Astronomia Tourbillo heeft een achtergrond die lijkt op de duisternis van de laatste grens met duizenden sterren.

De laatste categorie van Geek Week, Jacob & Co., Bucherer BLUE, omvat geen artefacten, maar een enkel horloge dat de eerste tourbillon is die ooit naar de ruimte is gegaan

Een van de wijzers van het horloge is ontworpen als aarde en de andere is een fonkelend kristal.

De tourbillon werd gelanceerd om de pols van Eytan Stibbe, die aan boord van de vierkoppige civiele missie van Axiom Space naar het internationale ruimtestation ISS reisde.

De Astronomia Tourbillon Bucherer BLUE bracht 17 dagen, één uur en 37 minuten door in de ruimte, terwijl de ruimtebemanning 273 keer om de aarde draaide op een hoogte van 250 mijl met bijna 17.500 mph, en in totaal meer dan 7 miljoen mijl aflegde.

Sotheby’s heeft geen geschat bod voor het uurwerk gegeven, maar het hoogste bod op vrijdag is $ 130.000.