Son of Capitol rioter who was jailed for seven years says his father ‘absolutely’ deserves it

De zoon van een veroordeelde Capitol-relschopper zegt dat zijn vader ‘absoluut’ zijn zeven jaar gevangenisstraf verdient voor het ‘off the rails geweld’ gepleegd op 6 januari 2021.

Jackson Reffitt, die van zijn vader Guy Reffitt de FBI maakte, beweerde dat hoewel zijn vader een ‘narcist’ was die slechte beslissingen nam, hij ook ‘gebruikt werd als een marionet’ voor de toenmalige president Donald Trump.

Guy, 49, uit Wylie, Texas, werd in maart door een jury veroordeeld voor vijf aanklachten, waaronder het binnenbrengen van een pistool op het terrein van het Capitool en het belemmeren van een officiële procedure.

Hij is het Capitool nooit binnengegaan, maar op videobeelden was te zien dat hij de menigte toejuicht en andere relschoppers een trap buiten het gebouw op leidde.

Guy werd ook opgenomen en zei dat hij van plan was Huisspreker Nancy Pelosi aan haar voeten naar buiten te slepen ‘met haar hoofd bij elke stap op de weg naar beneden.

De vader en bekende rekruteerder van de Three-Percenters, een rechtse militiegroep, werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, ondanks de aanbevolen straf voor zijn misdaden van negen tot 11,25 jaar.

Jackson, 19, zei dat de acties van Guy tijdens de opstand onaanvaardbaar waren en verder gaan dan politiek protest.

‘Realistisch gezien gaat het hier niet om een ​​politieke mening. Wat mijn vader deed is verre van politiek,’ vertelde hij CNN op dinsdag. ‘Dit is totaal ontspoord geweld’

‘Of het nu een politiek motief had, doet er niet toe. Het gaat meer om wat hij doet en voor wie hij het deed.’

De tiener beweerde dat zijn vader was ‘gebruikt als een marionet’ en ‘gemanipuleerd’ om Trump te helpen de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

‘Het is walgelijk om te zien dat iemand met… geld en sociale macht zomaar weg kan komen met het manipuleren van duizenden mensen, om welke reden dan ook, en geen resultaat heeft’, legde Jackson uit.

Toen hem werd gevraagd waarom Guy ervoor zou kiezen om zich bij de rellen aan te sluiten, noemde Jackson het ‘ego’ van zijn vader.

‘Ik kan niets anders bedenken dan mijn eigen ervaring met mijn vader, wetende dat hij een narcist is en dat hij een nogal groot ego heeft, en het was verschrikkelijk om hem die beslissing te zien nemen’, zei hij.

Jackson zei dat hij ‘niet blij’ is met Guy’s gevangenisstraf van 87 maanden, maar ook niet ‘verrast’ is door zijn welverdiende straf.

‘Ik ben helemaal niet gelukkig. Ik ben niet blij geweest met deze hele situatie. Niemand in mijn familie heeft dat ook, maar om te zeggen dat ik verrast ben, zou een leugen zijn’, zei de 19-jarige.

‘Ik bedoel, alles wat mijn vader deed, is zijn eigen persoon. En zijn actie heeft gevolgen. Maar ik ben helemaal niet blij.’

Jackson heeft met zijn vader gesproken sinds hij in de gevangenis zat en zei dat hij nog een keer met hem zou praten, en zei tegen het tv-station: ‘Ik weet nog steeds niet eens hoe ik het nu moet verwerken in termen van wat ik werkelijk voel.

‘Maar ik zou het gewoon willen hebben over de meest zinloze dingen om nog minstens een paar keer een één-op-één met hem te hebben voordat hij vrijkomt.’

Guy Reffitt (afgebeeld in het Capitool), 48, uit Texas, die eerder deze maand werd gearresteerd in verband met de rellen in het Capitool, zou naar verluidt hebben gedreigd zijn kinderen neer te schieten als ze ‘verraders’ zouden worden en gaf hem aan bij de FBI

Teksten van Guy laten zien dat hij opschept over zijn aanwezigheid in het Capitool tijdens de rellen op 6 januari

Guy was de eerste relschopper van het Capitool die terechtstond voor de opstand van 6 januari en werd maandag veroordeeld tot zeven jaar.

De rechter die zijn zaak voorzat, wees het verzoek van het ministerie van Justitie om een ​​’terreurverbetering’ af, wat zou hebben geleid tot een langere gevangenisstraf.

De relschopper verloor zijn branie bij de urenlange veroordeling waarbij de FBI 15 jaar eiste voor zijn misdaden.

Guy besloot zich tot de rechtbank te wenden en kwam terug op zijn eerdere beslissing, hoewel hij zei dat zijn angst voor spreken in het openbaar hem ‘verpletterde’, aldus NBC News.

‘Ik wil niets te maken hebben met groepen of milities of dat soort domme dingen’, zei hij. ‘Ik heb diepe spijt van alles.’

Hij was tot tranen toe geroerd tijdens het proces toen Jackson de jury vertelde hoe zijn vader hem bedreigde als hij de FBI durfde te bellen.

‘Hij zei: “Als je me aangeeft, ben je een verrader”, zei de tiener tegen de juryleden. ‘”En verraders worden neergeschoten.”‘

Guy veegde de tranen weg toen Jackson getuigde dat hij zich ‘grof’ voelde toen hij ‘FBI-tip’ googelde om zijn vader aan te geven.

Guy Reffitt, uit Wylie, Texas, hier gezien tijdens de rellen met een Smith & Wesson-pistool en zwarte handbinders

Guy’s (uiterst rechtse) proces werd gezien als een belangrijke testcase, aangezien het Amerikaanse ministerie van Justitie probeert om veroordelingen te verkrijgen van de honderden beklaagden die geen pleidooiovereenkomst hebben gesloten

Zijn vrouw vertelde functionarissen dat Guy (blauw afgebeeld met een helm in het Capitool) ruzie had over het incident met zijn zoon en dochter toen hij hen vertelde: ‘Als je me aangeeft, ben je een verrader en weet je wat er met verraders. … Verraders worden neergeschoten’

Aanhangers die loyaal zijn aan president Donald Trump botsen met autoriteiten voordat ze met succes het Capitool binnendringen tijdens een rel op het terrein op 6 januari

Later, na zijn veroordeling, vertelde Jackson aan The New York Times dat hij zich slecht voelde omdat hij zijn vader had aangegeven, maar hij heeft er geen spijt van.

‘Ik zou zeggen dat het me spijt, want ik heb niet het gevoel dat ik hem in deze situatie heb gebracht, maar ik voel me nog steeds schuldig. Ik zou het zo weer doen’, zei hij tegen de krant.

Rechter Dabney Freidrich twijfelde aan Guy’s bekering van boze relschopper tot berouwvolle burger.

‘Ik kan het niet helpen, maar vraag me af of, zoals veel andere beklaagden van 6 januari, [if] Ik hoor wat ik graag van u zou willen horen, in tegenstelling tot wat u werkelijk gelooft’, zei de rechter.

‘Ik heb het duidelijk verpest’, antwoordde Guy.

Zelfs na zijn arrestatie schreef hij een brief namens andere gedetineerde relschoppers.

‘Ik hoop dat dit de enige dag in de Amerikaanse geschiedenis was dat we zonder twijfel de behoefte zouden voelen om onze regering op de hoogte te stellen dat ze veel te ver hebben overtreden’, zei hij.

Freidrich zei dat de beweringen in zijn brief ‘grenzen aan waanvoorstellingen’.

‘Hij heeft zijn uitspraken over martelaarschap niet teruggedraaid’, zei ze. ‘Hij heeft zijn uitspraken over patriot zijn niet teruggedraaid. En dus, nu hij hier zit, moet ik nadenken: wat gaat deze man doen als hij vrijkomt uit de gevangenis?’

De vrouw van Guy Reffitt, Nicole (C), met haar dochters Sara (L) en Peyton (R), verlaat het federale gerechtsgebouw in Washington, DC, op maandag na de veroordeling van haar echtgenoot

Guy Reffitt, rechts, met zijn vrouw Nicole naast hem. Zijn zoon Jackson, midden, maakte van hem de FBI na de rellen van 6 januari in het Capitool. Zijn dochters Sara en Peyton (uiterst rechts) hebben hem tijdens het proces bijgestaan.

Toch bleef zijn familie aan zijn zijde nadat ze hem hadden aangegeven.

De vrouw van de opstandeling, Nicole Reffitt, zei dat ze niet dacht dat haar man zou reageren op zijn uitspraken, maar zei dat de familie ‘gestoord’ was door de opmerkingen.

Zijn familie zette een crowdfundingpagina op GiveSendGo op en vroeg om donaties voor zijn verdediging.

‘Guy stond die dag op de trappen van ons Capitool, niet om terreur te zaaien, maar om op te staan ​​tegen de corruptie en het kwaad dat onze regering heeft uitgehold. Jullie, het Amerikaanse volk, hebben de Reffitts gesteund tijdens enkele van de donkerste dagen die deze familie heeft doorstaan, en ik vraag nu om een ​​bijeenkomst’, schreef Nicole.

Na de veroordeling verdedigde Nicole haar man, noemde hem een ​​’patriot’ en zei dat het proces ‘politiek’ was, aldus CBS-verslaggever Rob Legare.

Zijn dochters Peyton en Sara verdedigden hun vader na de veroordeling en gaven Trump de schuld.

‘Trump verdient levenslang als mijn vader zo lang in de gevangenis zit,’ zei Sara.

De vader van Texas was de eerste relschopper van het Capitool die voor de Amerikaanse rechtbank voor het District of Columbia moest verschijnen.

Hij werd op camera vastgelegd met een Smith & Wesson-pistool in een heupholster. Hij droeg ook handboeien met ritssluiting

Tot op heden hebben federale aanklagers gezegevierd en veroordelingen gewonnen in op één na alle van de 13 processen die verband houden met de aanslag op het Capitool.