Sole survivor of family slaughtered on camping trip will have ‘lifetime of trauma’

Een jongen die zag hoe zijn hele familie werd afgeslacht door een volslagen vreemde tijdens een kampeertrip, zal een ‘leven vol trauma’s hebben’, aangezien de moeder van de vermoedelijke schutter haar zoon heeft verdedigd.

Sarah en Tyler Schmidt, beide 42, en hun dochter Lula, 6, werden op 22 juli omstreeks 6.30 uur in het Maquoketa Caves State Park in Maquoketa, Iowa, doodgeschoten terwijl ze in hun tent sliepen.

Arlo Schmidt (9) is de enige overlevende van het horrorincident, terwijl zijn tante Jana Morehouse zegt dat hij een ‘leven vol trauma’ voor de boeg heeft.

De politie gelooft dat Anthony Sherwin, 23, uit La Vista, in Nebraska, zichzelf neerschoot na de moorden, maar gaf toe dat ze het motief achter de moorden misschien nooit zullen weten.

Kleine Arlo rende om hulp nadat zijn ouders en zusje waren doodgeschoten en botste tegen Sherwins moeder, Cecelia Sherwin, die ook op de camping was en haar vertelde dat een in het zwart geklede man zijn familie had vermoord.

Officieren geloven dat de familie vóór de moorden geen contact had met Sherwin, waarbij Cecelia beweerde dat de familie legaal reisde met een pistool dat in een veilige container was opgesloten.

De moeder van Sherwin heeft geweigerd te accepteren dat haar zoon verantwoordelijk is voor de drievoudige moorden en beweert dat ze dacht dat hij werd vermoord door dezelfde persoon die Arlo’s familie neerschoot.

Familieleden van de Schmidt’s zeggen bereid te zijn te accepteren dat sommige vragen onbeantwoord blijven. Daarin staat ook waarom de verdachte zo’n aanslag zou plegen

Vrienden en familie hebben hulde gebracht aan de ‘mooie’ familie, met Kleine details fotografie het delen van een aantal lieve kiekjes van de ‘aardigste en meest liefdevolle mensen.’

Zijn tante Jana zei dat haar neef ‘sterk’ bleef, met een inzamelingspagina voor Arlo die in vier dagen meer dan $ 236.000 dollar heeft opgehaald, wat voor hem in een trustfonds zal worden gestopt.

Het is onduidelijk of Arlo zich op dezelfde plaats bevond als zijn zus en ouders toen ze werden vermoord, en verdere informatie over hoe hij werd gespaard, is niet naar voren gekomen.

Jana postte online: ‘Vandaag is mijn leven aan diggelen geslagen. Mijn mooie, slimme, grappige zus met krullend haar, haar man en hun 6-jarige dochter waren het slachtoffer van een willekeurige daad van geweld tijdens het kamperen als gezin in Iowa.

‘Hun 9-jarige zoon heeft het overleefd en heeft een leven vol trauma’s voor de boeg. Hij heeft twee kanten van de familie die heel veel van hem houden.

‘Sarah, Tyler en Lula waren geen politieke pionnen. Ze waren een gezin, op vakantie en hadden alles voor zich.

‘Ik kan niet bevatten dat ze niet meer aan de andere kant van de telefoon zal zijn. Ik kan niet bevatten dat ik Lula niet zie opgroeien.

‘Ik wil dat mensen weten dat Sarah, Tyler en Lula alles voor onze familie betekenden, en we weten niet hoe we verder moeten.’

De Iowa Division of Criminal Investigation zei dat Sherwin geen contact had met de familie voordat hij ze doodschoot.

Het echtpaar was buren van Cedar Falls burgemeester Rob Green, die er bij de gemeenschap op aandrong om hun zoon Arlo te steunen. Een fondsenwervingspagina voor hem heeft in vier dagen meer dan $ 236.000 dollar opgehaald, dat in een trustfonds zal worden gestoken

De campings werden ontruimd na de schietpartij toen de politie naar Sherwin zocht, wiens lichaam net ten westen van de camping werd gevonden

Iowa DCI-assistent-directeur Mitch Mortvedt voegde eraan toe dat ‘soms motieven niet worden onthuld of ontdekt’ en zei dat ze geen informatie hadden die hen in dit geval naar een motief zou leiden.

De politie zei niet of Sherwin een vergunning had om een ​​wapen te dragen en gaf geen informatie over het vuurwapen dat bij de schietpartij werd gebruikt.

Adam Morehouse, de broer van Sarah Schmidt, zegt dat de familie de aanvaller helemaal niet kende en vertelde WHBF-TV: ‘We kenden de verdachte niet. De verdachte kende ons niet. We kennen geen interactie die heeft plaatsgevonden.

‘Het was gewoon deze persoon die vanmorgen wakker werd en besloot een tent te kiezen en die tent binnen te lopen waar mijn zus en haar familie sliepen en nooit de kans kregen om wakker te worden.’

De familie zegt bereid te zijn te accepteren dat sommige vragen onbeantwoord blijven. Daarin staat ook waarom de verdachte zo’n aanslag zou plegen.

Sherwin was met zijn ouders op de camping geweest en was de enige vermiste persoon nadat de moorden ertoe leidden dat het park moest worden geëvacueerd.

Zijn moeder Cecilia vertelde de Omaha World-Herald dat Arlo de moordenaar had beschreven als zwart gekleed, maar beweerde dat haar zoon groen droeg.

Ze zei: ‘Hij heeft ons niet gewaarschuwd dat hij zoiets van plan was. Anthony was niet in staat tot dit soort geweld.

Een eerbetoon aan de drie familieleden werd geschilderd op een glazen pui in Cedar Falls, Iowa, om

Cecelia Sherwin, de moeder van Anthony, beweert dat ze de politie heeft gewaarschuwd voor de verdwijning van haar zoon omdat ze dacht dat hij was vermoord door de persoon die het gezin had aangevallen

‘Hij was een goede zoon, een uitzonderlijke student en een aspirant-zakenman. We hebben vanaf het begin volledig meegewerkt met de politie en het opsporingsteam.

‘We vertelden hen dat onze zoon vermist was en dachten dat hij vermoord was. In plaats daarvan ontwikkelde het verhaal zich tot hem als verdachte en dat was niet onze bedoeling.

‘Ik dacht dat we geen tranen meer hadden, maar we zijn nog steeds aan het instorten en geven veel om de kleine jongen en het verlies van zijn familie.

‘We denken dat Anthony problemen heeft gevoeld en het pistool heeft gepakt voor de veiligheid. We weigeren het nieuws te geloven.

‘We zijn diep bedroefd omdat hij zoveel had om voor te leven en ons geen indicatie gaf dat er iets mis was.’

De Amerikaanse vertegenwoordiger Ashley Hinson, R-Iowa, zei in een verklaring: ‘Dit was een gruwelijke en zinloze daad van geweld. Terwijl we wachten om meer te weten te komen, bid ik samen met alle Iowans voor degenen die hun leven hebben verloren en voor onze gemeenschap.

‘Mijn team zal in contact blijven met lokale functionarissen en ik ben dankbaar voor onze wetshandhavers die werken om ons veilig te houden.’