Software entrepreneur Robert Brockman dies of dementia aged 81 dies while fighting tax case

Een miljardair tech-ondernemer is op 81-jarige leeftijd overleden aan dementie terwijl hij vocht tegen een belastingontduiking van $ 2 miljard – de grootste die Amerikaanse aanklagers ooit tegen een enkele persoon hebben ingediend.

Robert Brockman stierf vrijdagavond tijdens het ontvangen van hospicezorg, zei zijn advocaat Kathy Keneally.

De dood van de in Houston gevestigde zakenman kwam te midden van een belastingfraudeclaim van $ 2 miljard die door openbare aanklagers tegen Brockman was ingediend.

Advocaten van Brockman hielden vol dat zijn dementie – die volgens hen verergerd was door de ziekte van Alzheimer – hem ongeschikt maakte om terecht te staan. Maar een rechter oordeelde dat hij bevoegd was om de aanklachten in mei van dit jaar onder ogen te zien.

Brockman werd geboren in Florida in een bescheiden opvoeding met een vader van een tankstationeigenaar en een moeder van een fysiotherapeut, volgens Bloombergmaar stierf met een vermogen van ongeveer $ 4,7 miljard.

Hij verdiende zijn rijkdom door zichzelf te leren programmeren en uiteindelijk software te ontwikkelen waarmee autodealers efficiënter zaken konden doen.

De 81-jarige liet zijn vrouw van 53 jaar, Dorothy en een zoon Robert II achter; evenals zijn broer David, een schoondochter en twee kleinkinderen.

Brockman werd in 2020 aangeklaagd op 39 punten, waaronder draadfraude, belastingontduiking en witwassen, waarvan het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat het in totaal een plan van $ 2 miljard opleverde om zijn inkomsten te verbergen en investeerders van zijn bedrijf Reynolds en Reynolds op te lichten.

In dossiers die in april bij de rechtbank werden ingediend, zei de verdediging van Brockman dat hij in december COVID had opgelopen, waardoor hij in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege toxische metabole encefalopathie (TME), een acute cerebrale disfunctie. Ze beweerden dat COVID en TME zijn dementie hebben verergerd. Een rechter oordeelde hem echter bevoegd in mei

De advocaten van Brockman voerden echter aan dat de miljardair incompetent was om terecht te staan, en beweerden in deponeringen in april ingediend dat zijn ziekte van Parkinson dementie veroorzaakte, die alleen maar erger werd nadat hij in december COVID opliep.

In de dossiers zeiden de advocaten dat Brockman in januari in het ziekenhuis was opgenomen met toxische metabole encefalopathie (TME), een acute cerebrale disfunctie die kan worden veroorzaakt door COVID, en beweerden dat: ‘Voor patiënten die al aan dementie lijden, kunnen COVID-19 en TME de bestaande dementie en versnellen cognitieve achteruitgang.’

De advocaten voegden eraan toe: ‘Tijdens een onderzoek van 15 februari 2022 door Dr. James Pool, de huisarts van de heer Brockman, werden neuropsychologische tests uitgevoerd om de huidige cognitieve status van de heer Brockman te beoordelen. Dr. Pool concludeerde dat de toestand van de heer Brockman was geëvolueerd tot ernstige dementie.’

De advocaten merkten ook op dat vervolgtesten de conclusie ondersteunde dat Brockman mentaal minder competent was dan toen de softwaremagnaat zijn laatste evaluatie in oktober had.

George Hanks, de rechter die de zaak voorzat, had in november al eerder argumenten gehoord over de beweringen over dementie van Brockman, maar heeft nog geen uitspraak gedaan over de kwestie.

De zaak waarbij Brockman betrokken is, beschuldigt hem van: het verbergen van $ 2 miljard aan inkomsten van de IRS gedurende twee decennia met behulp van een web van offshore-bedrijven in Bermuda en St. Kitts en Nevis.

De aanklacht beweerde dat Brockman genomineerden had aangesteld om de offshore-entiteiten voor hem te beheren als een middel om zijn betrokkenheid te verbergen. ‘ en ‘Snapper’ om te communiceren.

Het openbaar ministerie beweert dat het uitgestrekte netwerk van offshore trusts van Brockman uitgroeide tot de Kaaimaneilanden, Singapore, de Britse Maagdeneilanden en het eiland Man.

De autoriteiten hadden Brockman al enkele jaren onderzocht op beschuldigingen van belastingfraude en aanklagers beweren dat hij al in 2016 achter het onderzoek kwam.

De aanklagers beweren dat Brockman begon met het zoeken naar medische evaluaties voor zijn geestelijke gezondheid kort na een inval in 2018 in het huis van zijn advocaat in Bermuda, volgens gerechtelijke documenten verkregen door de Wall Street Journal.

Een arts ontdekte in maart 2019 dat Brockman een slechte kortetermijnherinnering had. Aanklagers beweren echter dat de artsen van Brockman een belangenconflict hebben omdat ze samenwerken met het Baylor College of Medicine, waar de miljardair in de loop der jaren miljoenen dollars aan heeft gedoneerd.

Ze beweren ook dat Brockman gedurende deze tijd zijn softwarebedrijf bleef leiden, ondanks zijn vermeende mentale achteruitgang. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat hij eind vorig jaar een cognitieve test deed en moeite had met het tekenen van een klok, terwijl een arts oordeelde dat hij ‘matige dementie’ had.

Het ministerie van Justitie schetste het uitgestrekte web van offshore-rekeningen die Brockman beheerde en die hem naar verluidt toestonden om $ 2 miljard aan belastingen in te houden

De softwaremagnaat woont in zijn herenhuis van $ 8 miljoen (foto) in Houston, Texas. Hij is ook eigenaar van een landgoed van 143 hectare in Colorado en een vissershut aan de Frying Pan River

Samen met zijn eigendommen bezit Brockman een jacht van 209 voet genaamd ‘Turmoil’ (foto)

Aanklagers zeiden dat hij ook eigenaar is van een Bombardier Inc. Global 6000 privéjet ter waarde van ongeveer $ 62 miljoen

De jet van $ 62 miljoen heeft typisch een ruime en luxueuze cabine voor zijn rijke vliegers

Fellow miljardair Robert Smith, die de CEO is van een private equity firma die hielp bij de vermeende plannen, werkte mee aan het onderzoek nadat hij zich tegen Brockman had gekeerd om zelf vervolging te voorkomen.

Smith, de rijkste zwarte persoon in Amerika met een vermogen van ongeveer $ 7 miljard, is ook veroordeeld tot het betalen van $ 139 miljoen aan achterstallige belastingen en boetes.

Brockman en Smith hadden een zakelijke relatie die teruggaat tot het einde van de jaren negentig, volgens documenten die zijn ingediend in verband met Smiths niet-vervolgingsovereenkomst.

Het grootste deel van zijn fortuin werd verondersteld te worden gehouden in een trust in Bermuda dat het grootste deel van zijn softwarebedrijf bezit. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de trust activa heeft ter waarde van ten minste $ 7 miljard.

Hoewel hij door die rijkdom waarschijnlijk ongeveer 50e zou worden op de Forbes 400-lijst van miljardairs, verscheen Brockman nooit op de lijst, want zonder de opname van de vermeende verborgen fondsen, rangschikt Forbes hem op 601 met $ 4,7 miljard.

Aanklagers zeiden dat hij een huis in Houston bezit met een waarde van naar schatting $ 8 miljoen, een skihut in Aspen, Colorado, een privéjet van Bombardier en een jacht van 209 voet.

Volgens gerechtelijke dossiers verkregen door: Bloomberg vorig jaar heeft de regering geprobeerd beslag te leggen op het 143 hectare grote eigendom van Colorado en de vissershut aan de Frying Pan River en een schat aan contanten in de Mirabaud Bank in Zwitserland die verband houden met de fraudezaak.

Aanklagers geloofden echter dat Brockman (hierboven) zijn mentale achteruitgang deed alsof om te voorkomen dat hij terecht zou staan

De outlet meldde dat openbare aanklagers in de Verenigde Staten voor het eerst in oktober 2020 verbeurdverklaring van de Mirabaud-rekening hebben geëist en dat Zwitserse aanklagers meer dan $ 1 miljard op bankrekeningen van Brockman hebben bevroren.

De 42 pagina’s aanklacht tegen Brockman noemt twee Colorado-eigendommen die van belang zijn in de zaak.

Volgens de aanklacht betaalde Brockman op 17 mei 2005 $ 15 miljoen om het onroerend goed ‘Mountain Queen’ in Pitkin County te kopen.

Later gaf hij volgens de aanklacht nog eens $15 miljoen aan fondsen uit die naar verluidt verkregen waren door schuldfraude op de ‘Frying Pan Canyon Ranch’ in Pitkin County op 16 december 2010.

Brockman zou in 2014 nog eens $ 8,2 miljoen hebben uitgegeven aan renovaties en verbeteringen aan het pand Frying Pan Canyon.

Het was niet meteen duidelijk of het door Bloomberg gerapporteerde verlies van activa ook het eigendom van Mountain Queen of zijn herenhuis in Houston omvat.

Terwijl de zaak tegen Brockman voortduurde, schilderden zijn voormalige medewerkers en werknemers een beeld van hem als een cent-knijpende miljardair die geloofde dat de IRS onterecht achter de belastingbetalers aanging.

Brockman, die de reputatie had procederend te zijn, logeerde in budgethotels en at bevroren diners tijdens zakenreizen.

Hij kocht gebruikte meubels voor zijn kantoren en verbood zijn werknemers om te roken, zodat het bedrijf kon besparen op de ziektekostenverzekering.

Op het moment van de aanklacht gaf Reynolds & Reynolds een verklaring af waarin stond dat de beschuldigingen buiten het werk van Brockman met het bedrijf vielen en dat het bedrijf niet zou hebben deelgenomen aan enig vergrijp.

De software helpt bij het opzetten van websites, inclusief live chats met potentiële klanten, het vinden van leningen en het berekenen van klantbetalingen, het beheren van de salarisadministratie en het betalen van rekeningen.