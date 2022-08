Social network cohost lets users turn posts into games

Het is een algemeen erkende waarheid dat als je iets op internet bouwt, mensen manieren zullen vinden om het creatief te breken. Dit is precies wat er gebeurde met cohost, een nieuw platform voor sociale media waarmee berichten kunnen worden geplaatst met CSS. Als je door de #interactables-hashtag op cohost graaft, wordt een overvloed aan klikbare, CSS-enabled experimenten onthuld die veel verder gaan dan GIF’s – er is een WarioWare mok vangen speleen interactieve Habbo-eerbetoonmagnetisch koelkast poëziedit absoluut bananen tandwiel machineen zelfs een “speelbare” Game Boy-kleur (die op een gegeven moment werd gebruikt voor een “GIF speelt Pokémon” evenement). Ja, er is ook ondergang.

Het cohost-team omarmde de waanzin. Het was het begin van een creatieve lawine die gewoon niet mogelijk is op andere sociale-mediasites – een fenomeen dat de cohost-gemeenschap sindsdien ‘CSS-misdaden’ heeft genoemd.

Terwijl grote sociale-mediagiganten vasthouden aan uniformiteit en gestandaardiseerde berichten, gooit cohost al deze zakelijke banaliteit uit het raam. Mijn eerste ontmoeting met dit ontluikende platform was alsof ik struikelde over een vervlogen tijdperk van computergebruik – een tijdperk waarin websites ongecontroleerde weerspiegelingen waren van persoonlijke uitdrukking en heerlijk rare, vaak ongemakkelijke vibes. Het belangrijkste is dat cohost een bloeiende heeft gecultiveerd demoscene vol met artiesten, ontwerpers, creatieve programmeurs en ambitieuze shitposters die klaar staan ​​om de grenzen van computerkunst te verleggen.

Op het eerste gezicht is cohost een eenvoudige blogwebsite. Posts (coposts of, half gekscherend, “chosts”) hebben geen tekenlimiet en er is een optie om meerdere pagina’s te maken voor verschillende thema’s of projecten. Je kunt een pagina maken die gezamenlijk in mede-eigendom is en die meerdere mensen kunnen gebruiken, zoals voor crowdfunds of podcasts. Het is alsof je de ongemakkelijke nakomelingen van Tumblr, Twitter en een vleugje Reddit ontmoet. Vanuit een zintuiglijk ontwerpstandpunt roepen de pruimkleurige en gebroken witte accenten en het quasi-retro-logo een gevoel van vertrouwdheid en nostalgie op (er zijn vervolgkeuzemenu’s!) Het gewaad van Hugh Hefner – een perfect afwijkend palet dat een merkwaardig intieme sfeer creëert. Het is duidelijk dat dit geen gewoon “modern” platform is. Het is geen ecosysteem of product. Cohost is een webpagina.

Cohost is een bescheiden bedrijf dat mede is opgericht door Colin Bayer en Jae Kaplan, die beiden een professionele achtergrond hebben in software-engineering en tech-startups. “Ergens in 2019 zat ik online te mopperen over hoe Patreon wegkwam met roofovervallen en hoe ik wou dat ik het geld had om er een non-profitconcurrent voor te bouwen, omdat de economie een slam dunk leek”, herinnert Bayer zich . Hij en Kaplan zegden uiteindelijk hun baan op en organiseerden een pitch voor een van Bayers vrienden, die een royale lening aanbood voor hun idee. En zo werd cohost geboren.

Toen cohost in februari 2022 voor het eerst werd uitgerold naar een vertrouwde groep vrienden, werd posten met CSS grotendeels als een exploit beschouwd en het team pakte het niet echt aan. Volwaardige CSS-misdaden kwamen pas van de grond toen cohost in juni met vroege toegang begon. “[Users] begon heel snel de grenzen te testen van wat we hadden toegestaan ​​om te werken in de postcomponist”, zegt ontwerper Aidan Grealish, die in 2020 bij Bayer en Kaplan kwam en de mascotte van de site, eggbug, creëerde. “Ik denk dat een van de allereerste experimenten was: Eggbug speeltuineen beetje interactief dat – en ik bedoel dit met alle liefde van de wereld, het is een oprecht compliment – waarschijnlijk op de eerste dag van een cursus webdesign zou kunnen worden gemaakt”, zegt ze.

Ondanks dat het een pagina heeft overgenomen van eerdere incarnaties van persoonlijke webesthetiek, is het cohost-team op hun hoede om bekend terrein te betreden. Om te beginnen gebruikt de site geen algoritmen en promoot ze geen ‘trends’, en het team heeft beloofd om nooit advertenties weergeven of gegevens verkopen en is standvastig tegen cryptocurrency en niet-vervangbare tokens (NFT’s). Bayer en Kaplan verzetten zich ook snel tegen de neiging om web 1.0 – de roze dagen van GeoCities, IRC en DIY-webhosting – te onthouden als een geïdealiseerde speeltuin zonder problemen.

“Het is overduidelijk waar dat de esthetiek was… extreem ziek.”

“Web 1.0 heeft achteraf een romantisch beeld gekregen, maar in die tijd was ik te blut om thuis op internet te surfen of voor hosting te betalen, dus mijn ervaringen ermee waren behoorlijk ellendig”, zegt Bayer, terwijl hij beschrijft hoeveel gratis hostingservices in de jaren ’90 waren erg beperkt. Zijn toenmalige webhostingprovider stond gebruikers bijvoorbeeld niet toe gratis HTML te schrijven en had een beperkte voorraadlay-out en editor. Betere diensten waren niet haalbaar voor gebruikers die beperkte internettoegang hadden of het zich niet konden veroorloven om voor extra functies te betalen. “Niets van dit alles maakt het populaire beeld van web 1.0 nep; het is duidelijk waar dat de esthetiek was extreem ziek’, zegt hij. “Maar veel mensen associëren de levendigheid van het vroege web met een gedecentraliseerde, antikapitalistische tijdgeest, wat, denk ik, volkomen onjuist is; de digitale kloof was even erg of erger, en de overgebleven startups uit die tijd vormen op dit moment in feite het hart van het kapitaal.”

Bayer wijst er verder op dat deze overlevenden Amazon en Google zijn, beide slordige start-ups uit de jaren 90 die sindsdien zijn uitgegroeid tot vormen van geprivatiseerde wereldwijde infrastructuur met een overvloed aan problemen. Het informele motto van Google was vroeger “wees niet slecht‘ en ‘google’ is een veelgebruikt werkwoord geworden om de gelijknamige zoekmachine te gebruiken. Amazon, dat een kernonderdeel is van de wereldwijde online detailhandel en cloudcomputing, wordt geconfronteerd met grove schendingen van de arbeidswetgeving (inclusief het niet opvangen van zwangere en gehandicapte werkneemsters, met als gevolg: miskraam) ondanks inspanningen om zijn imago te herstellen. De jaren ’90 waren een verblindend optimistische tijd voor technologie – een Panglossiaans ideaal dat nog steeds wordt rondgeduwd door degenen die hielpen om dat tijdperk te definiëren. Web 1.0, met al zijn eigenaardigheden en gebreken en gedenkwaardige onvolkomenheden, was ook het startpunt voor waar we nu staan ​​met de verzelfstandiging van internet.

Voor Kaplan zijn de meest interessante onderdelen van web 1.0 de niveaus van controle en creativiteit die oude diensten hun gebruikers boden, iets dat we vandaag niet meer hebben op Facebook of Twitter. Onze moderne perceptie van sociale media begon waarschijnlijk met: GeoCitiesdie gratis “homepages” en het idee van “bewoning” en identiteit. Het luidde een renaissance-tijdperk van ontwerpchaos in, toen mensen leerden om snel en gemakkelijk GIF’s, ingesloten audiobestanden, tabellen en frames samen te stellen. Geen twee GeoCities-pagina’s zagen er hetzelfde uit, en het verkennen van deze enorm unieke webpagina’s was bedwelmend. “We bevinden ons in dit tijdperk waarin de profielen van iedereen op grote sites er precies hetzelfde uitzien en de beperkte controle die gebruikers aanvankelijk hadden, is weggenomen”, zegt Kaplan. “Het voelt minder als ‘dit is mijn pagina op Twitter’ en meer als ‘dit is het deel van Twitter waar je alleen mijn berichten ziet.'”

Ironisch genoeg zijn het de beperkingen en controle die de demoscene van cohost drijven – een bepalend onderdeel van demoscene-kunst is om zo creatief mogelijk te worden binnen vaste technische beperkingen en de beschikbare hardware. Blackle Morieen van de meer productieve CSS-criminelen van de site (die het / zijn voornaamwoorden gebruikt), legde uit hoe het de uitgebreide mechanisch interactief met de CSS-eigenschap “resize” waarmee de gebruiker een visueel element kan “groeien”. Mori zegt dat zijn aanpak in feite “hacks op hacks op hacks” is om de HTML-limieten van cohosts en het onvermogen om JavaScript te gebruiken, de programmeertaal die wordt gebruikt om interactieve webpagina’s te maken, te omzeilen. (Enkele van de fijnere technische punten van Mori’s creatie worden besproken) in dit Hacker News-forumbericht.)

Voor Mori betekent spelen in cohost het gebruik van een schat aan HTML- en CSS-kennis die door de jaren heen is opgebouwd. “Webtechnologie is uniek vervloekt in hoe ingewikkeld het is, en dat komt doordat het zo lang zo populair is geweest”, zegt Mori. “Ontwikkelaars en ontwerpers zijn gekomen en gegaan, die elk hun eigen idee hebben toegevoegd aan de gigantische stapel abstracties waaruit het web bestaat. En omdat het web achterwaarts compatibel moet zijn met een fout, blijven al die ideeën eeuwig bestaan.”

Wat niet altijd blijft hangen, is internetkunst die aan een specifiek platform is gekoppeld. (Rust in vrede, Liaan.) Cohost is nog steeds een werk in uitvoering, maar het team is zich bewust van de “wat-als”: namelijk, als cohost uiteindelijk niet werkt, wat gebeurt er dan met de interactables? “Dit is niet strikt archiveren, maar ons doel is om nooit een bericht te breken”, zegt Kaplan. “Als we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we berichten weergeven of in de regels die berichten kunnen gebruiken, hebben we systemen om ervoor te zorgen dat berichten die vóór die wijziging zijn geplaatst, worden weergegeven zoals altijd.” Grealish is geïnteresseerd in het benaderen van CSS-misdaden als een vorm van site-specifieke kunst, die: overleeft niet altijd veranderingen in de omgeving in de fysieke wereld. “Site-specifiek digitaal kunstwerk, het soort werk dat in dialoog is met zijn eigen bestaan ​​en de tooling die het in de eerste plaats mogelijk heeft gemaakt, boeit mij persoonlijk echt en ik hoop dat cohost een ruimte kan worden waar dat soort intentionaliteit kan aangemoedigd worden”, zegt ze.

Voor nu is het team gefocust om ervoor te zorgen dat cohost op schema blijft en onder de indruk blijft van gebruikers die CSS- en SVG-bestanden met een enorm effect manipuleren. Alle drie delen ze snel hun favoriete interacties, waaronder een leesbare recreatie van het Stoneship Age-boek uit: Mysta Licht uit spelen Mori is subtiel Eén wereldverhaal alternatieve universum-fictie; Mori maakte zich zorgen over het feit dat hij geschorst of verbannen zou worden vanwege het aanpassen van de gebruikersinterface van de cohost, maar de beheerders waren er net zo dol op Mario 64 titelscherm. (Bayer geeft toe dat hij “gedeeltelijk gekrenkt” was door de bug die Mori ontdekte tijdens het doen van One World Story.) Grealish is vooral dol op tools waarmee cohosts nog creatiever kunnen worden met hun berichten, zoals rafel door artiest en gamedesigner Everest Pipkinwaardoor de interactieve fictietool Twine in cohost. Het werkt met behulp van de HTML-tag “details” die interactiviteit mogelijk maakt zonder dat JavaScript nodig is. Pipkin had de details-tag gebruikt voor eerder werk (zoals het ontvouwende gedicht “zachte corruptie”). ‘Hoewel ik Soft Corruptor met de hand heb neergelegd, wens ik dat niemand anders toe’, zei Pipkin. “Vandaar, ravel; een tool die het lastige nesten van details en samenvattingstags voor je doet.”

Met cohost nog steeds in de early access-modus voor alleen uitnodigen, is de toekomst nog steeds rooskleurig voor ondernemende CSS-criminelen. Een van de hoofddoelen van het team is het genereren van inkomsten. Dit begon tenslotte allemaal met de frustraties van Bayer over Patreon — waardoor de gebruikers ten volle konden profiteren van de unieke postfuncties. Dit betekent dat we betere manieren moeten bedenken om Bandcamp-pagina’s en YouTube-video’s in te sluiten, maar op dit moment staat niets vast, hoewel Kaplan zegt dat audio en video prioriteit hebben. “Ik ben dol op Bitsy-games en zou op een bepaald moment graag ‘bitsyposting’ willen ondersteunen”, zegt Grealish. “Over het algemeen wil ik (egoïstisch) zoveel mogelijk smaken van interactieve kunst ondersteunen.” De cavia voor het genereren van inkomsten is nu de cohost @stafpaginadie het abonnementsgeld ontvangt van cohost plus-aanmeldingen (“waarmee u toegang krijgt tot” [the team’s] domste, slechtste ideeën”).

Waar het team het meest om lijkt te geven, is synchroon blijven met de behoeften en wensen van de cohost-gemeenschap. “Vooral nu we uit de opstartmodus komen en steeds meer van onze loonstrookjes worden betaald door de creativiteit van onze gebruikers, kunnen we niet per decreet regeren, anders zijn we net zo slecht als de andere jongens”, zegt Bayer. Voorlopig wil het cohost-team gewoon dat hun baby bestaat en duurzaam wordt als bedrijf. “Het is nooit mijn doel geweest om andere platforms te verslaan”, zegt Kaplan. “Ik wil gewoon dat cohost mijn huur blijft betalen.” Grealish is het ermee eens en mijmert over hoe geweldig het zou zijn voor iemand over tien jaar om te zeggen dat ze CSS hebben geleerd door te rommelen op cohost.

“Dat zou een schot in de roos zijn”, zegt Kaplan. “Schrap al het andere, het nieuwe doel is om mensen over een decennium over cohost te laten praten zoals mensen van mijn leeftijd praten over Neopets en MySpace.”