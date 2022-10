Soaring inflation has wiped $2.1 TRILLION – an average of 25% – off workers’ retirement savings 

De inflatie heeft een gemiddelde van 25 procent – minstens $ 2,1 biljoen – van de 401K’s aan Amerikaanse arbeiders gekost, ondanks het aandringen van president Joe Biden zondag dat de ‘economie zo sterk is als de hel’.

De analyse werd gedaan door conservatieve economen Stephen Moore en EJ Antoni, die zeiden dat het saldo van de 401ks van de Amerikanen ‘je hele dag, week en maand zal verpesten’.

Moore en Antoni merken op dat de inflatie de afgelopen zeven maanden met 8 procent is gestegen, ondanks het feit dat het Witte Huis beweerde dat de zaken tijdelijk waren.

Ze voerden aan dat het gemiddelde Amerikaanse gezin de afgelopen 20 maanden bijna $ 6.000 aan ‘koopkracht’ heeft verloren als gevolg van de stijging van de prijzen boven de lonen.

De 401.000 plannen van de gemiddelde Amerikaan hebben een kolossale $ 34.000 aan waarde verloren – meer dan 25 procent van waar het een jaar geleden was – tot een totaal van $ 2,1 biljoen aan verliezen.

De inflatie heeft een gemiddelde van 25 procent – minstens $ 2,1 biljoen – van de 401K’s aan Amerikaanse arbeiders afgenomen, ondanks het aandringen van president Joe Biden zondag dat de ‘economie zo sterk is als de hel’

De 401.000 plannen van de gemiddelde Amerikaan hebben een kolossale $ 34.000 aan waarde verloren – meer dan 25 procent van waar het een jaar geleden was – tot een totaal van $ 2,1 biljoen aan verliezen

De maandelijkse besparingen van de gemiddelde Amerikaan zijn met 83 procent gedaald sinds Biden in januari 2021 aantrad, en ze schrijven: ‘Vele miljoenen Amerikanen die van salaris naar salaris leven, hebben gewoon niet het geld nadat ze de opgeblazen rekeningen hebben betaald om veel te sparen.’

Om het nog erger te maken, schrijven ze in de New York Post dat de aandelenmarkt het spaargeld van de Amerikanen nog verder heeft gedecimeerd, waarbij de Dow Jones en S&P 500 recentelijk elk zes procent daalden en de NASDAQ 18 procent daalde.

Year-to-date is de Dow Jones 19 procent gedaald, de S&P 25 procent en de NASDAQ 34 procent.

Moore en Antoni beweren dat inflatie nog eens 13 procent van die aandelenverliezen wegneemt en ook de obligatierendementen schaadt.

Amerikaanse pensioenfondsen zijn met 15 procent gedaald, van 27,8 biljoen dollar aan het begin van het jaar tot 24 biljoen dollar.

Moore en Antoni schrijven: ‘De slachtoffers van steeds hogere prijzen in de winkel en de benzinepomp zijn niet de miljonairs, maar de kleine kerels – en vooral oudere Amerikanen – wiens salaris en spaarrekeningen worden gebombardeerd.’

De maandelijkse besparingen van de gemiddelde Amerikaan zijn met 83 procent gedaald sinds Biden aantrad in januari 2021, en ze schrijven: ‘Vele miljoenen Amerikanen die van salaris naar salaris leven, hebben gewoon niet het geld na het betalen van de opgeblazen rekeningen om veel te besparen’

Het komt nadat Biden op camera werd betrapt terwijl hij een verslaggever in Portland vertelde dat de ‘economie sterk is als de hel’ – terwijl hij weglikte aan een Baskin Robbins-ijshoorntje.

De president leek zich niet te storen aan de inflatie van 8,2 procent in het land en waarschuwingen voor een dreigende recessie toen hem zaterdag in een ijssalon in Oregon werd gevraagd naar de financiële situatie van de VS.

Op de vraag of hij zich zorgen maakte over de sterkte van de Amerikaanse dollar te midden van stijgende inflatie, antwoordde de president, met een hoorntje van chocolade in de hand, luchtig: ‘Ik maak me geen zorgen over de sterkte van de dollar. Ik maak me zorgen over de rest van de wereld. Onze economie is zo sterk.’

De Amerikaanse dollar dient grotendeels als een veilige haveninvestering die in tijden van onzekerheid een instroom ziet – wat betekent dat hij vaak zal stijgen in tijden van economische onrust, terwijl andere, zoals het pond en de euro, dalen.

Dat gevoel ging niet verloren bij verschillende experts en politieke waarnemers die de clip bekeken, die op grote schaal werd gedeeld sinds de opname zondagmiddag tijdens het bezoek van het staatshoofd aan de notoir liberale stad om de recente wetgevende prestaties van de Democratische Partij op het gebied van de gezondheidszorg aan te prijzen.

De bizarre interactie is sindsdien viraal gegaan en werd duizenden keren gedeeld, slechts een dag nadat Biden, 79, kritiek kreeg van Republikeinen voor het geven van ongevraagd datingadvies aan een jong tienermeisje in Californië – tot haar schijnbare ongemak – in een interactie die ook opgenomen.

De woordenwisselingen, samen met een litanie van andere blunders in de afgelopen maanden, hebben Biden opengesteld voor politieke aanvallen over zijn leeftijd, evenals beschuldigingen dat de president de huidige economische onrust niet heeft aangepakt, waardoor de inflatie is gestegen en de kosten van Amerikanen zijn gestegen. of-living een nog ergere stijging zien.

De geregistreerde woordenwisseling zorgde er verder voor dat de president – die in mei voor de tweede keer viel terwijl hij de trappen van Air Force One overschreed – de huidige inflatie van het land bagatelliseerde, die in de zomer tot een hoogtepunt in 41 jaar steeg.

In een gesprek met de verslaggever terwijl hij de kegel nog steeds vasthield, beweerde Biden dat ‘inflatie wereldwijd is’, eraan toevoegend dat ‘het slechter af is’ [in other countries] dan in de Verenigde Staten.’

De president verklaarde: ‘Het probleem is het gebrek aan economische groei en degelijk beleid in andere landen, niet zozeer de onze.’

Die verklaring kwam slechts enkele dagen nadat het ministerie van Handel aankondigde dat de consumentenprijsindex 8,2 procent hoger was dan een jaar geleden – nauwelijks lager dan de 8,3 procent van vorige maand, met een kerninflatie, die de momenteel ongebreidelde energie- en voedselkosten wegneemt, 6,6 procent.

De huren en andere benodigdheden zijn de afgelopen maanden ook drastisch gestegen onder het bestuur van Biden – gebeurtenissen waar de president zich niet bewust van leek te zijn tijdens zijn feitelijke ijsje, dat plaatsvond tijdens een gepland bezoek om de democraat Kotek in Oregon’s strakke race om gouverneur te stimuleren.

De president maakte afgelopen weekend zijn westelijke swing af in Portland, waar de Republikeinen geloven dat ze de Democraten nu voor het eerst in 40 jaar de controle over de diepblauwe staat kunnen ontnemen.

Een mix van hoge criminaliteit, dakloosheid en een onafhankelijke spoilerkandidaat heeft de GOP-genomineerde Christine Drazan verrassend naar de eerste plaats gedreven.

Verschillende conservatieven maakten grapjes over de controversiële beweringen van de president en de daaropvolgende voorkeur voor de bevroren snack tijdens een fotosessie met de ultraprogressieve Portland Gubernatorial-kandidaat Tina Kotek (rechts). De huren en andere benodigdheden zijn de afgelopen maanden ook drastisch gestegen onder het bestuur van Biden – gebeurtenissen die de president zich ook niet bewust leek tijdens zijn feitelijke ijsje, dat plaatsvond tijdens een gepland bezoek om de democraat Kotek in Oregon’s strakke race om gouverneur te stimuleren

Dit bezoek aan de Baskin Robin’s, ondertussen – waar Kotek ook aanwezig was – zag Biden zelfs nog twijfelachtiger gedrag vertonen, toen hij schijnbaar naar binnen ging om het haar van een vrouwelijke beschermheer te ruiken nadat hij zichzelf aan haar had voorgesteld en wat leek op de jonge dochter van de vrouw.

Een toeschouwer nam video op van het vreemde voorval, dat deed denken aan verschillende andere veelbesproken incidenten waarbij de president dicht bij een vrouw kwam om een ​​vleugje van hun manen te krijgen, waarvan de laatste pas afgelopen zaterdag in LA.

Ondertussen heeft de steile stijging van de Amerikaanse dollar – die komt wanneer de VS worstelt met een post-pandemische financiële crisis die in decennia niet is gezien – andere valuta’s beïnvloed, zoals de pond-euro, die beide voor het eerst in decennia onder de pariteit vielen. maand. Voor het GBP was het de eerste keer dat het onder de Amerikaanse dollar daalde.

De afnemende waarde van de valuta’s – en ook van andere over de hele wereld, waaronder de yen en de won – voegt een ander element van zorg toe te midden van de huidige economische onzekerheid in landen over de hele wereld, die proberen de verliezen die tijdens de pandemie zijn opgelopen te compenseren.

Bovendien dient de Amerikaanse dollar grotendeels als een veilige haveninvestering die in tijden van onzekerheid een instroom ziet – wat betekent dat hij vaak zal stijgen in tijden van economische onrust, terwijl andere valuta’s dalen.

In de regio Azië-Pacific verzwakten de valuta’s van Japan, Zuid-Korea en China allemaal ten opzichte van de dollar, terwijl de Australische dollar grotendeels vlak bleef.

De Japanse yen handelde op 144-niveaus ten opzichte van de dollar, zwakker vergeleken met nadat de federale regering van het land vorige week ingreep op de valutamarkt.

De winst van Zuid-Korea lag op maandag in de buurt van het niveau van 2009 met 1.428,52 dollar per dollar.

Dat gezegd hebbende, betekent de economische vooruitzichten in het VK dat het pond meer lijdt dan de meeste, te midden van een rampzalige energiecrisis en de hoogste inflatie onder de G7-landen.

Het vorige laagterecord voor het Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar was 37 jaar geleden op 25 februari 1985, toen 1 pond $ 1,054 waard was.

De VS en het VK – evenals andere landen zoals Canada – vechten bijgevolg tegen een ongebreidelde inflatie, aangezien de wereld worstelt om te herstellen van de pandemie, met het VK op 9,9 procent vanaf augustus 2022 en de VS op 8,2 procent – beide iets lager dan de recordhoogtes van de voorgaande maanden.

De prijzen van bijna al het andere zijn het afgelopen jaar echter sterk gestegen, met boodschappen, elektriciteit en voertuigen die allemaal met meer dan 10 procent zijn gestegen in vergelijking met deze tijd vorig jaar.

De stijging voor voorzieningen zoals benzine en vliegtickets is ondertussen zelfs nog groter – met gas dat nu meer dan 25 procent kost dan de prijs in oktober 2021 en vliegtickets met meer dan een derde.

Biden is ondertussen onvermurwbaar gebleven dat er geen reden tot bezorgdheid is als het gaat om de Amerikaanse economie, en heeft zelfs beweerd dat hij van plan is zich herkiesbaar te stellen terwijl hij andere progressieven zoals Kotek duwt tegen staten die het zat zijn met de stijgende dakloosheid en misdaadcijfers .

De huidige goedkeuringsscore van de president ligt ver onder de 50 procent – een van de laagste in de recente geschiedenis.