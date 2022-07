Sisters, 20 and 18, to climb 47 peaks in memory of mother who died from motor neurone disease

Behandeling

Er is geen remedie voor MND en de ziekte is dodelijk, maar de ziekte vordert met verschillende snelheden bij patiënten.

Van mensen met MND wordt verwacht dat ze twee tot vijf jaar leven nadat de symptomen zich voor het eerst manifesteren, hoewel 10 procent van de patiënten minstens 10 jaar leeft.

Geschiedenis

De NHS beschrijft motorneuronziekte (MND) als: ‘Een ongewone aandoening die de hersenen en zenuwen aantast. Het veroorzaakt zwakte die na verloop van tijd erger wordt.’

De zwakte wordt veroorzaakt door de achteruitgang van motorneuronen, bovenste motorneuronen die vanuit de hersenen naar het ruggenmerg gaan, en lagere motorneuronen die zich verspreiden naar het gezicht, de keel en de ledematen.

Het werd voor het eerst ontdekt in 1865 door een Franse neuroloog, Jean-Martin Charcot, vandaar dat MND soms bekend staat als de ziekte van Charcot.

In het VK wordt naar amyotrofische laterale sclerose (ALS) verwezen als Motor Neuron Disease, terwijl in de VS naar ALS wordt verwezen als een specifieke subset van MND, die wordt gedefinieerd als een groep neurologische aandoeningen.

Echter, volgens Oxford University Hospitals: ‘Bijna 90 procent van de patiënten met MND heeft de gemengde ALS-vorm van de ziekte, zodat de termen MND en ALS vaak hetzelfde betekenen.’

Symptomen

Zwakte in de enkel of het been, die zich kan manifesteren met struikelen of moeite met traplopen, en een zwakte in het vermogen om dingen vast te pakken.

Onduidelijke spraak is een vroeg symptoom en kan later verergeren door problemen met het doorslikken van voedsel.

Spierkrampen of -trekkingen zijn ook een symptoom, evenals gewichtsverlies doordat de been- en armspieren in de loop van de tijd dunner worden.

Diagnose

MND is moeilijk te diagnosticeren in een vroeg stadium omdat verschillende aandoeningen vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken. Er is ook geen enkele test die wordt gebruikt om de aanwezigheid ervan vast te stellen.

De ziekte wordt echter meestal gediagnosticeerd via een proces van uitsluiting, waarbij ziekten die symptomen vertonen die vergelijkbaar zijn met ALS worden uitgesloten.

Oorzaken

De NHS zegt dat MND een ‘ongewone aandoening’ is die vooral oudere mensen treft. Het houdt echter rekening met het feit dat het volwassenen van elke leeftijd kan treffen.

De NHS zegt dat het vooralsnog ‘nog niet bekend is waarom’ de ziekte optreedt. De ALS Association zegt dat MND overal ter wereld voorkomt ‘zonder raciale, etnische of sociaaleconomische grenzen en iedereen kan treffen’.

Het zegt dat oorlogsveteranen twee keer zoveel kans hebben om ALS te ontwikkelen en dat mannen 20 procent meer kans hebben om het te krijgen.

Lou Gehrig was een van de meest vooraanstaande honkbalsterren toen hij tussen 1923 en 1939 voor de Yankees speelde. Hij staat bekend als ‘The Iron Horse’ en speelde in 2.130 opeenvolgende wedstrijden voordat ALS hem dwong met pensioen te gaan. Het record werd in 1995 gebroken door Cal Ripken Jr.

Ziekte van Lou Gehrig

MND wordt niet alleen ALS en de ziekte van Charcot genoemd, maar wordt ook vaak de ziekte van Lou Gehrig genoemd.

Lou Gehrig was een enorm populaire honkbalspeler, die tussen 1923 en 1939 voor de New York Yankees speelde.

Hij stond bekend om zijn kracht en kreeg de bijnaam ‘The Iron Horse’.

Zijn kracht, populariteit en roem overstegen de honkbalsport en de conditie nam de naam van de sportman aan.

Hij stierf twee jaar na zijn diagnose.