Shocking twist after ‘revenge’ shooting of Lametta Fadlallah

29 AUGUSTUS 2020 – Fares Abounader, een Comanchero-fietser werd doodgeschoten in een drive-by-aanval toen zijn vrouw en jonge kind in hun Panania-huis waren.

4 OKTOBER 2020 – Shaylin Zreika – een medewerker van de misdaadfamilie Alameddine – wordt geslagen met een metalen staaf in een straatgevecht in Strathfield

18 OKTOBER 2020 – Het voormalige huis van Rafat Alameddine wordt neergeschoten tijdens een drive-by shooting

19 OKTOBER 2020 – Mejid Hamzy wordt doodgeschoten in Condell Park

30 JANUARI 2021 – Mustafa Naäman wordt doodgeschoten in Hurstville bij een vermoedelijke aanval met een verkeerde identiteit op Ibrahem Hamze

30 JANUARI 2021 – Mejed Derbas wordt doodgeschoten in Smithfield

15 FEBRUARI 2021 – Bilal Hamze’s moeder Maha Hamze is het doelwit van een drive-by shooting bij haar huis in Auburn

12 MAART 2021 – Een huis gelinkt aan de familie Alameddine in Guildford wordt neergeschoten

6 AUGUSTUS 2021 – Alameddine low-level medewerker Shady Kanj wordt neergeschoten in Chester Hill en dood aangetroffen door de politie in Guildford

14 AUGUSTUS 2021 – Politie verijdelt vermeende bende-hit op Ibrahem Hamze wanneer ze gestolen Mercedes in Noord-Sydney zien

20 OKTOBER 2021 – Salim en Toufik Hamze worden voor hun huis in Guildford neergeschoten

10 NOVEMBER 2021 – Drive-by shooting in Guildford, het huis van een medewerker van Alameddine. Niemand is gewond

6 JANUARI 2022 – Broer van Bassam Hamzy, Ghassan Amoun, wordt op 35-jarige leeftijd doodgeschoten tijdens een brutale executie bij daglicht terwijl hij in een BMW zat voor een flatgebouw in West-Sydney

4 APRIL 2022 – Mahmoud ‘Brownie’ Ahmad alias ‘Mr Big’ wordt neergeschoten in een regen van kogels – nadat hij door de politie is gewaarschuwd dat hij een premie van een miljoen dollar op zijn hoofd had staan ​​voor zijn rol in de dodelijke schietpartij in Greenacre

10 MEI 2022 – Op Comanchero-bikies met banden met de Alameddine-clan, Tarek Zahed en zijn broer Omar werden beschoten tijdens een training in een sportschool in Auburn. Omar stierf bij het zien, terwijl Tarek op wonderbaarlijke wijze overleefde nadat hij 10 keer was neergeschoten, waaronder in het gezicht

14 MEI 2022 – Rami Iskander, 23, werd zaterdag voor 4 uur in de romp neergeschoten voor de ogen van zijn zwangere vrouw en twee jaar oude kind in zijn huis aan Knox Street in Belmore. Hij is de neef van Brownie Ahmad

15 MEI 2022 – NSW-politie lanceert Strikeforce Erebus om het groeiende probleem van bendegeweld aan te pakken met de Australische federale politie en inlichtingendiensten die samenwerken met staatspolitie om het bloedvergieten te stoppen

28 JUNI 2022 – Voormalig Lone Wolf-bikie Yusuf Nazlioglu sterft in het ziekenhuis een dag nadat hij door 10 kogels is geraakt in een ondergrondse parkeergarage in Rhodos

13 AUGUSTUS 2022 – Lametta Fadlallah, 48, en haar kappersvriendin Amy Hazouri, 39, worden doodgeschoten in een zilveren Toyota 4WD voor haar huis op Hendy St, Panania in het westen van Sydney

14 AUGUSTUS 2022 – De politie bevestigt dat mevrouw Fadlallah het waarschijnlijke doelwit was van de moord – waardoor ze de eerste vrouw was die rechtstreeks het doelwit was van de bendeoorlog in de onderwereld. Mevrouw Hazouri wordt beschreven als een onschuldig slachtoffer en bijkomende schade