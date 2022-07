Sharp Contrasts With Other Jan. 6 Inquiries Increase Pressure on Garland

“Wat er op 6 januari gebeurde, was zonder twijfel verschrikkelijk voor ons land en voor onze democratie”, zei de heer Goldstein. “Je zou zeker niet weg willen kijken als er crimineel wangedrag is. Maar je wilt er ook zeker van zijn dat de zaken die je brengt sterk zijn en de juiste zaken zijn om te brengen.”

De heer Goldstein zei dat zelfs als aanklagers kunnen vaststellen dat de heer Trump de wet heeft overtreden en dat een zaak een hoger beroep zou kunnen overleven, de heer Garland uiteindelijk zou moeten beslissen of het in het belang van het land is om een ​​dergelijke zaak aanhangig te maken. een vervolging – een vraag die gecompliceerd werd door de klaarblijkelijke plannen van de heer Trump om opnieuw president te worden.

“De overwegingen als je het hebt over een politiek leider zijn zeker anders en moeilijker,” zei de heer Goldstein, “omdat je daar de zeer duidelijke en belangrijke regel hebt dat het ministerie van Justitie op alle mogelijke manieren moet proberen zich niet te bemoeien met verkiezingen, om geen stappen te ondernemen met behulp van het criminele proces die het politieke proces zouden kunnen beïnvloeden.”

Het ministerie van Justitie is inderdaad gebonden aan een reeks wetten, richtlijnen en normen die niet van toepassing zijn op de onderzoekers van het Congres of Georgië. Behalve dat ze nog steeds geprikkeld zijn door kritiek op de behandeling van de Rusland-zaak tegen de heer Trump en het eerdere onderzoek naar Hillary Clintons administratie van haar e-mails, kunnen afdelingsfunctionarissen wettelijk niet spreken over het werk van grote jury’s en worden ze sterk ontmoedigd om te praten, zelfs niet in grote lijnen over een lopend onderzoek.

Geen van deze regels is van toepassing op de congrescommissie. En, in tegenstelling tot in een rechtszaal, is de commissie niet verplicht om de heer Trump toe te staan ​​zichzelf te verdedigen en kan ze elk gewenst bewijs vrijgeven, inclusief geruchten.

Onderzoeken van het Congres hebben een geschiedenis van, soms, complicerende, en in één spraakmakende geval dooming, een onderzoek van het ministerie van Justitie.