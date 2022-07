Shanna Moakler and boyfriend Matthew Rondeau pour on PDA hours after police investigate call to 911

Shanna Moakler en haar vriend, Matthew Rondeau, stortten zich op de PDA tijdens een uitje naar Dave en Buster’s Thursday in Los Angeles.

De 47-jarige voormalige schoonheidskoningin en de 30-jarige acteur lieten zich liefdevol zien terwijl ze verschillende games speelden op de amusementslocatie.

Moakler droeg een skinny jeans met een bordeauxrode top met lange mouwen. Haar lange blonde lokken waren recht gestyled.

Datum: Shanna Moakler, 47, en Matthew Rondeau, 30, gingen op een date uren nadat de politie naar het huis van Moakler was geroepen om een ​​gemelde huiselijke storing te onderzoeken

Rondeau zag er casual uit in een spijkerbroek en een grijs t-shirt.

Sommige van hun activiteiten omvatten hoepels schieten, skeeball spelen en videogames spelen.

De liefdevolle vertoning kwam een ​​paar uur nadat de politie het huis van Moakler in Zuid-Californië had gezien nadat haar dochter 911 had gebeld om een ​​’huishoudelijke storing’ te melden waarbij Moakler en haar vriend betrokken waren.

PDA: Het stel stortte zich op de PDA tijdens hun uitje naar Dave en Buster’s

Game-avond: het paar bracht tijd door met het spelen van videogames voor motorfietsen en het spelen van skee-ball

Compatibel: het paar leek goed met elkaar om te kunnen gaan zonder enige indicatie dat de politie eerder op de dag was gebeld om hen te controleren

Moakler’s dochter belde 911 om te melden dat Rondeau tegen haar moeder schreeuwde, vertelden bronnen bij de politie van Los Angeles donderdag. TMZ. De voormalige Miss USA, 47, en Rondeau, 30, droegen ‘schrale kleding’ toen ze de deur van haar huis in San Fernando Valley openden, vertelden bronnen aan de outlet.

Op foto’s van de scène is te zien dat Moakler een grijs t-shirt en een lavendelkleurige en witte joggingbroek draagt.

Zowel Rondeau als de Providence, in Rhode Island geboren schoonheid werden afzonderlijk ondervraagd door agenten, vertelde de politie aan de outlet, waarbij ze opmerkten dat elk zei dat er niets was gebeurd en dat er geen onenigheid was. Bronnen zeiden dat noch Rondeau noch Moakler fysieke sporen vertoonden en dat er geen kapotte meubels of voorwerpen op het terrein waren.

911: De politie werd eerder donderdag naar het huis van Moakler geroepen nadat een 911-oproep was gedaan om een ​​huiselijke storing te melden

Onderzoek: Het onderzoek werd gestart nadat politiebronnen zeiden dat een van Moaklers dochters had gebeld om te melden dat Rondeau naar verluidt tegen haar moeder schreeuwde. De dochter was niet thuis toen agenten arriveerden

De dochter die contact opnam met het verkooppunt over het vermeende incident was niet aanwezig in het huis toen de politie arriveerde, zeiden bronnen, eraan toevoegend dat de wetshandhaving gelooft dat er sprake was van miscommunicatie in de uitwisseling.

VS Wekelijks heeft gemeld te hebben gesproken met een bron dicht bij het paar die zei: ‘Ze weten niet zeker waarom de politie werd gebeld – het was ongepast.’

‘De politie is vertrokken omdat er helemaal niets aan de hand was. Shanna en Matthew willen met rust gelaten worden, zodat ze in vrede kunnen leven en dit achter zich kunnen laten.’

Schraal: TMZ meldde dat politiebronnen zeiden dat het paar ‘schrale’ kleding droeg toen ze aankwamen. Foto’s van de scène geven aan dat Moakler een grijs t-shirt droeg en een lavendelkleurige en witte joggingbroek

Ongevraagd: US Weekly meldt dat een bron dicht bij het paar zegt: ‘Ze weten niet zeker waarom de politie werd gebeld – het was ongepast’

Geen bewijs: agenten die ter plaatse kwamen, vonden naar verluidt geen bewijs van een verstoring en geen van beide partijen leek gewond

Moakler is moeder van zoon Landon, 18, en dochter Alabama, 16, met ex Travis Barker, 46, met wie ze getrouwd was van 2004 tot 2008; en dochter Atiana De La Hoya, 23, uit haar vroegere verloving met bokser Oscar De La Hoya, 49.

Het was niet meteen duidelijk welke dochter de autoriteiten heeft gebeld met betrekking tot het vermeende incident donderdag.

Moakler was afgelopen april te zien in een glamoureuze Instagram-opname

De voormalige Miss USA poseerde vorige maand in een zwarte bikini

Rondeau werd vorige maand gezien op vakantie naar Cabo San Lucas, Mexico voor zijn 30e verjaardag

Rondeau was gearresteerd in verband met een incident met Moakler op 24 februari in verband met huiselijk geweld nadat hij werd beschuldigd van fysiek misbruik van de Celebrity Big Brother-ster.

In de uitwisseling vertelden bronnen de uitlaatklep dat Moakler en Rondeau hadden gevochten over zijn beschuldigingen dat ze hem ontrouw was; nadat ze het pand had verlaten, keerde ze de volgende ochtend terug en ze bleven ruzie maken, waarbij de dingen fysiek werden.

Eind februari ging Rondeau naar de sociale media met een clip waarin hij haar beschuldigde van ontrouw aan hem en zwoer dat ze niet zouden herenigen als een paar.

Moakler’s manager David Weintraub vertelde: Pagina zes na de arrestatie van Rondeau dat ‘sociale media haar leven hebben gered’ nadat de clip van Rondeau ‘onmiddellijk werd gemarkeerd en de politie werd gebeld’.

Weintraub zei dat Moakler ‘OK was en deze traumatische ervaring heeft overleefd’ en dat ze had gevraagd ‘haar de ruimte te geven om zich aan te passen aan het leven na dit trauma’.

Rondeau, die sinds 2020 regelmatig met Moakler is uitgegaan, ging vervolgens na zijn arrestatie naar Instagram en beweerde dat Moakler hem ‘de schurk had gemaakt’ en ontkende dat hij Moakler fysiek had misbruikt.

Moakler vertelde eerder deze week aan TMZ dat ze ‘geen aanklacht indiende’ tegen Rondeau, eraan toevoegend dat ze ‘hoopte dat de stadsadvocaat mijn wensen respecteert en ook alles laat vallen’

‘Je weet dat ik nooit een hand op een andere vrouw zou leggen,’ zei hij. ‘Mijn moeder is mijn engel en mijn beste vriendin. Ze heeft me goed opgevoed.’

In een politierapport verkregen door VS Wekelijks na de arrestatie van Rondeau zei een politieagent dat Rondeau [the] slachtoffer bij de haren’ en zwaaide ‘haar aan de haren op de grond’.

De officier zei dat Rondeau had ‘gegrepen’ [Moakler’s] gezicht en nek, stoel naar het slachtoffer gegooid en erop geplast [her]met zichtbare verwondingen’ in de nasleep.

De officier zei dat vuurwapens in beslag werden genomen in de nasleep van het incident, en dat Rondeau werd bevolen om op geen enkele manier contact op te nemen met Moakler, of om lastig te vallen, aan te vallen, toe te slaan, te bedreigen, [or] aanval’ haar.

De autoriteiten gaven de Pacific Blue-actrice een beschermend bevel van Rondeau na de arrestatie, waarbij ze hem opdroegen minstens 100 meter bij haar vandaan te blijven, maar het paar hervatte vervolgens hun relatie.

Rondeau beschreef zichzelf deze week als ‘een bewonderenswaardig persoon, een geweldige zoon en een zeer respectabele en liefhebbende partner’ in een verklaring aan TMZ over zijn rechtszaak.

Rondeau werd vervolgens door de aanklager van Los Angeles beschuldigd van huiselijk geweld, geweld en vandalisme in verband met het incident, waar hij eerder deze week een niet schuldig pleidooi voor hield, Pagina zes gemeld. Hij moet maandag voor de rechter verschijnen in verband met de aanklachten.

Moakler vertelde eerder deze week: TMZ ze diende ‘geen aanklacht in’ tegen Rondeau en voegde eraan toe dat ze ‘hoopte dat de stadsadvocaat mijn wensen respecteert en ook alles laat vallen’.

Ze voegde eraan toe: ‘Ik zal Matthew 100 procent steunen. Dit heeft ons leven al genoeg verstoord. We hebben allebei geleerd van deze ervaring die we nooit openbaar hadden willen maken, en we willen graag op een positieve en vreedzame manier verder gaan.’

Rondeau beschreef zichzelf als ‘een bewonderenswaardig persoon, een geweldige zoon en een zeer respectabele en liefdevolle partner’ in een verklaring op de website.

‘Ik heb niet eens gesproken of een opmerking gemaakt omdat ik zo bedroefd en walgelijk ben van het verhaal dat de media me hebben afgeschilderd’, zei hij. ‘Ik bid dat de stad LA me toestaat ze te laten zien dat ze de juiste keuze hebben gemaakt door alle aanklachten tegen mij in te trekken.’