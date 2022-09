Shane Nolan sparks outrage as he says he doesn’t ‘understand’ why the Queen’s death is ‘all over TV’

Shane Nolan heeft verontwaardiging gewekt omdat ze klaagde over de voortdurende berichtgeving over de dood van de koningin en in plaats daarvan vroeg wanneer de Ronnie terugkeer van zijn vader zal worden uitgezonden.

De zoon van Shane Richie en Coleen Nolan, 33, ging woensdag naar Twitter om te zeggen dat hij ‘niet begrijpt’ waarom de berichtgeving over het overlijden van de koningin ‘de hele dag op tv is’.

Hij vroeg hoe laat zijn vader terugkeerde naar EastEnders als Alfie Moon zou worden uitgezonden, nadat de BBC One-slot van de show woensdag was verschoven van 19.30 uur tot 20.30 uur te midden van wijzigingen in de planning, terwijl de show op de normale tijd op BBC iPlayer werd uitgezonden.

Door de dood van de koningin zijn de tv-schema’s veranderd voorafgaand aan de begrafenis op maandag, terwijl de berichtgeving van woensdag laat zien dat ze in staatsdienst ligt in Westminster Hall.

Koningin Elizabeth II, de langst regerende monarch van Groot-Brittannië die 70 jaar op de troon zat, is op 96-jarige leeftijd overleden, zo maakte Buckingham Palace donderdag om 18.30 uur bekend.

In een commentaar op de wijzigingen in de planning schreef Shane: ‘Ik hield van de koningin, wat een vrouw. Ik begrijp gewoon niet dat ik de hele dag de kist met camera’s overal en overal op tv moet volgen.

‘Nu weet ik dat ik weet dat sommige mensen er goed in zullen zijn en dat is prima, maar kan iemand me vertellen hoe laat @bbceastenders vanavond is. #alfiesback.’

Maar verontwaardigde kijkers reageerden snel op zijn opmerkingen, met het argument dat hij ‘respectloos’ was en zeiden dat de berichtgeving over de dood van de koningin ‘belangrijker’ is dan EastEnders.

Een persoon was woedend: ‘Omdat mensen, in tegenstelling tot u, geven om de koningin, 70 jaar dienst, is verbazingwekkend iets dat we nooit meer zullen zien.

‘Als door te vragen wanneer EastEnders weer zal worden getoond, dan is het een trieste dag van EastEnders is belangrijker dan het verlies van de grootste Monarch die ons leven heeft gezien.’

Een ander merkte op: ‘Als het enige waar je je zorgen over hoeft te maken het tijdelijk missen van een paar afleveringen van een banale soapserie is, dan heb je veel geluk jongeman. Als je je vader zo vaak mist, probeer hem dan te facetimen.’

Een derde schreef: ‘Ze gaf 70 jaar van haar leven voor dit land en je kunt haar geen 1 week tv-tijd geven. Beschamend.’

Terwijl een ander zei: ‘Eastenders elke week heeft onze geweldige koningin het respect nodig dat ze verdient, dus ik ben er helemaal voor om te volgen wat er gebeurt, het is geschiedenis. Inhalen is uitgevonden voor dit soort gelegenheden.’

Maar Shane sloeg terug naar mensen die hem bekritiseerden en beweerde dat hoewel hij de berichtgeving ‘respecteerde’, het ‘niet voor hem was’.

Een persoon was woedend: ‘Absoluut respectloos, na alles wat de koningin de afgelopen jaren voor het land heeft gedaan, zie ik liever haar veilige aankomst op haar laatste reizen dan EastEnders.’

In een reactie op de tweet zei Shane: ‘Dat is het niet. Het staat elke dag de hele dag aan. Als dat je ding is, respecteer ik dat volledig. Ik duik er wel in en kijk hier en daar wat stukjes, maar het is niets voor mij. Sorry als dat niet in uw agenda past. Ik ga zeker naar de begrafenis kijken.’

Een andere Twitter-gebruiker drong er bij hem op aan EastEnders te kijken op BBC iPlayer, waar de afleveringen deze week voorafgaand aan de begrafenis elke avond om 19.30 uur beschikbaar worden gesteld.

Maar Shane antwoordde: ‘Nee, het is niet hetzelfde.’

Een andere persoon grapte ook dat ze ‘jarenlang moesten doorstaan ​​dat Shane Richie de hele dag op tv was’.

Waarop Shane met humor antwoordde: ‘Probeer mijn hele leven.’

In de EastEnders-aflevering van woensdag zal Shane Richie langverwachte terugkeer zien als Alfie Moon.

Hij zal oog in oog komen te staan ​​met zijn ex-vrouw Kat (Jessie Wallace), voorafgaand aan haar huwelijk met Albert Square-hardman Phil Mitchell (Steve McFadden).

Shane’s terugkeer naar EastEnders werd in juli bevestigd toen fans zich gretig afvragen of hij zich zal herenigen met zijn on/off liefde Kat, drie jaar na zijn laatste optreden in de soap.

Hoewel Kat misschien onvermurwbaar lijkt dat ze met Phil in het huwelijksbootje wil stappen, lijkt het erop dat Alfie haar hart wil terugwinnen, zoals een andere foto hem aan boord van een boot laat zien, wat misschien zijn oude liefde terug naar hun oude leven samen verleidt.

Shane besprak ook zijn terugkeer tijdens een interview met The Mirror en zei: ‘We gingen zitten en hij zei: ” Luister, ik heb het idee om Alfie terug te halen” en ik zei echt?

‘Toen verkocht hij het aan mij en zei dat we de oude Alfie willen, omdat er door de jaren heen allemaal heel verschillende Alfies zijn geweest, en mijn favoriete Alfie is van 2002 tot 2005, zoek het maar op. Dat is de Alfie die we terug hebben.’

Hij ging verder: ‘Dus Chris [Clenshaw] was zo instrumenteel, voor het vertellen van de lange-termijn verhaallijn met Alfie en het is de oude Alfie.’

De aflevering met Shane’s terugkeer als Alfie werd uitgesteld op BBC One tot 20.30 uur van de normale tijd van 19.30 uur te midden van berichtgeving over de dood van de koningin.

EastEnders is nog steeds elke avond om 19.30 uur beschikbaar op BBC iPlayer, waarbij het gewijzigde tv-schema elke dag wordt bevestigd tijdens de algemene berichtgeving.

BBC One heeft zijn reguliere programmering opgeschort na het overlijden van de koningin.

De omroep heeft rollende nieuwsverslaggeving uitgezonden met een BBC News Special die regelmatig tv-slots vult tussen BBC News at One en BBC News at Six.

Programma’s zoals Homes Under The Hammer, Bargain Hunt en Doctors werden verplaatst van hun gebruikelijke kanaal en uitgezonden op BBC Two in het weekend.

En de lanceringsshow van Strictly Come Dancing is uitgesteld tot vrijdag 23 september, nadat deze oorspronkelijk op 17 september was uitgezonden.

Op woensdag zag de berichtgeving over de dood van de koningin haar in staatsdienst liggen in Westminster Hall uitgezonden, na een aangrijpende processie van 38 minuten vanuit Buckingham Palace.

De kist van de koningin kwam Westminster Hall binnen terwijl het koor van Westminster Abbey en het koor van His Majesty’s Chapel Royal, St James’s Palace, Psalm 139 zongen.

De koning en de koningin-gemalin leidden de koninklijke familie – met William en Kate die voor Harry en Meghan stonden tijdens de 20 minuten durende dienst onder leiding van de aartsbisschop van Canterbury.

Vanaf 17.00 uur kunnen rouwenden langs de kist om hun respect te betuigen aan de langst regerende monarch van Groot-Brittannië, met naar schatting een miljoen mensen die naar verwachting tot 30 uur in de rij zullen staan ​​om haar te zien voor de staatsbegrafenis op maandag.

De begrafenis van de koningin vindt plaats op maandag 19 september om 11.00 uur in Westminster Abbey.