Shady pits and caves on the MOON are cool enough for base camps, study says

De maan staat bekend om temperaturen die te extreem zijn om het leven in stand te houden – tot een verzengende 260 ° F gedurende de dag en tot een ijzige -280 ° F ‘s nachts.

Maar een nieuwe studie onthult dat de temperaturen in sommige schaduwrijke kuilen en grotten op de maan rond een ‘comfortabele’ 63 ° F zweven – wat suggereert dat ze de perfecte locaties zouden kunnen zijn voor maanbasiskampen.

Experts bestudeerden gegevens die zijn vastgelegd door NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter, die al meer dan 11 jaar continu de temperatuur van het maanoppervlak meet.

De resultaten suggereren dat kuilen en grotten veiligere, meer thermisch stabiele basiskampen zouden zijn voor verkenning van de maan en bewoning op lange termijn dan de rest van het maanoppervlak.

Ze zouden menselijke maanbewoners ook bescherming kunnen bieden tegen kosmische straling, zonnestraling en micrometeorieten.

Scroll naar beneden voor video

Prominente kuilen op de maan hebben zichtbare uitsteeksels die duidelijk naar een soort grot of leegte leiden. Afgebeeld is zo’n kuil in een gebied van de maan, bekend als de Zee van Rust of Mare Tranquillitatis, vastgelegd door NASA’s robot Lunar Reconnaissance Orbiter

TEMPERATUREN OP DE MAAN Het oppervlak van de maan warmt overdag op tot 260 ° F (126 ° C) en daalt ‘s nachts tot -280 ° F (-173 ° C). Volgens NASA bereiken de temperaturen overdag in de buurt van de maanevenaar een kookpunt van 120°C, terwijl de nachttemperaturen oplopen tot -208°F (-130°C). De polen van de maan zijn nog kouder en reiken tot -424 ° F (-253 ° C). Dagen en nachten op de maan duren bijna 15 aardse dagen, dus het oppervlak wordt constant gebombardeerd door temperaturen die hoog genoeg zijn om water te koken voordat het in onvoorstelbare kou wordt gedompeld.

‘Mensen zijn geëvolueerd door in grotten te leven, en naar grotten kunnen we terugkeren als we op de maan leven’, zegt David Paige, een professor in planetaire wetenschap aan de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA).

Sinds de eerste kuilen op de maan werden ontdekt door JAXA’s SELENE-ruimtevaartuig in 2009, hebben wetenschappers zich afgevraagd of ze naar grotten leidden die konden worden verkend of gebruikt als schuilplaatsen.

Er zijn meer dan 200 maankuilen, waarvan ongeveer 16 zijn waarschijnlijk ingestorte ‘lavabuizen’ – lange, holle tunnels die ontstaan ​​wanneer gesmolten lava onder een veld van afgekoelde lava stroomt of zich een korst vormt boven een rivier van lava.

Als het plafond van een gestolde lavabuis instort, opent het een put die naar de rest van de grotachtige buis kan leiden.

Voor de studie verwerkten de onderzoekers beelden van het Diviner Lunar Radiometer Experiment – een thermische camera op NASA’s robot Lunar Reconnaissance Orbiter.

Dankzij de beelden kon het team achterhalen of de temperaturen in de pits afwijken van die aan de oppervlakte.

Ze richtten zich op een ongeveer cilindrische depressie van 100 meter diep, ongeveer de lengte en breedte van een voetbalveld, in een gebied van de maan dat bekend staat als de Zee van Rust, of Mare Tranquillitatis.

Tranquility Base, de locatie van de eerste bemande landing op de maan in juli 1969, bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van de Sea of ​​Tranquility.

Omdat de 100 meter diepe put het dichtst bij de maanevenaar ligt, is de verlichte vloer rond het middaguur waarschijnlijk de heetste plek op de maan – maar cruciaal is dat delen in de schaduw koeler moeten zijn, redeneerde het team.

Onderzoekers verwerkten beelden van het Diviner Lunar Radiometer Experiment – een thermische camera op NASA’s robot Lunar Reconnaissance Orbiter (hier afgebeeld in de ruimte)

Onderzoekers concentreerden zich op een ongeveer cilindrische 100 meter diepe depressie, ongeveer de lengte en breedte van een voetbalveld, in een gebied van de maan, bekend als de Zee van Rust of Mare Tranquillitatis (hier gemarkeerd met een rode cirkel)

Onderzoekers gebruikten computermodellering om de thermische eigenschappen van het gesteente en maanstof te analyseren en om de temperaturen van de put over een bepaalde periode in kaart te brengen.

De resultaten lieten zien dat de temperaturen binnen de permanent beschaduwde delen van de kuil slechts licht fluctueren gedurende de maandag.

De temperaturen in de pits variëren minimaal rond een ‘comfortabele’ 63 ° F (17 ° C), waar de zon niet direct schijnt, zegt het team in hun krant.

‘Als een grot uit zo’n kuil komt, zou ook hij deze comfortabele temperatuur over de hele lengte behouden, variërend met minder dan 1°C over een hele maandag’, schrijven ze.

‘Hoewel we niet helemaal zeker kunnen zijn van het bestaan ​​van een grot door middel van waarnemingen op afstand, zouden dergelijke kenmerken de deur openen voor toekomstige verkenning en bewoning op de maan.

‘Ze zouden beschutting kunnen bieden tegen dramatische temperatuurschommelingen die elders op het maanoppervlak aanwezig zijn.’

Tranquility Base, de locatie van de eerste bemande landing op de maan in juli 1969, bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van de Sea of ​​Tranquility. Afgebeeld is Buzz Aldrin tijdens de Apollo 11 maanlanding op 20 juli 1969

Het team zegt dat prominente putten op de maan, waaronder de Mare Tranquillitatis-put en een andere bij Mare Ingenii (Sea of ​​Cleverness) zichtbare overhangen hebben.

Deze overstekken zijn verantwoordelijk voor constante temperaturen, waardoor het overdag niet heet wordt en ‘s nachts wordt voorkomen dat warmte wordt uitgestraald.

Ondertussen bereikt het zonovergoten deel van de putbodem overdag temperaturen van bijna 300°F – zo’n 40 graden heter dan het oppervlak van de maan.

Dus astronauten zouden ver uit de buurt moeten blijven van delen van de put die niet in de schaduw zijn bedekt.

Het team zegt dat prominente putten op de maan, waaronder de Mare Tranquillitatis-put en een andere bij Mare Ingenii (Sea of ​​Cleverness) zichtbare overhangen hebben.

Afgebeeld is een andere kuil in Mare Ingenii (Zee van Slimheid), die zich aan de andere kant van de maan bevindt. Let op de cruciale overhang rond de rand van de pit

Wanneer NASA later dit decennium mensen terugbrengt naar de maan als onderdeel van het Artemis-programma, zal de bredere visie zijn om een ​​buitenpost op de maan op te zetten waar mensen kunnen overleven voor langere periodes dan alleen maar vluchtende bezoeken.

Dagen en nachten op de maan duren elk bijna 15 aardse dagen, dus het oppervlak wordt constant gebombardeerd door temperaturen die hoog genoeg zijn om water te koken voordat het in onvoorstelbare kou wordt gedompeld.

Maanputten en grotten zouden de sleutel kunnen zijn voor NASA, omdat zonne-energie daarom alleen overdag kan werken en niet ‘s nachts.

Dus zonder verwarmings- en koelapparatuur die constant kan werken onder de veranderende temperaturen, kan maanbewoning een ‘onoverkomelijke barrière’ tegenkomen.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Geofysische onderzoeksbrieven.