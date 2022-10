Senators’ Larsson, Oilers’ Shore Maple Leafs’ Simmonds among players on waivers

Ottawa Senators defenseman Jacob Larsson, Edmonton Oilers forward Devin Shore and Boston Bruins blueliner Mike Reilly were among the players placed on waivers on Sunday.

Teams must submit their opening day roster before the Monday 5pm ET deadline.

Here is a list of all players placed on waivers on Sunday:

Anaheim ducks: Josh Mahura

Arizona coyotes: Cam Dineen, Bokondji Imama, Laurent Dauphin, Jon Gillies

Boston Bruins: Mike Reilly, Chris Wagner, Nick Foligno

Columbus blue jackets: Emil Bemstron

Chicago Blackhawks: Buddy Robinson

Colorado avalanche: Mikhail Maltsev, Anton Blidha

Dallas stars: Will Butcher

Detroit Red Wings: Givani Smith, Juho Olkinuora, Taro Hirose, Kyle Criscuolo

Edmonton Oilers: Devin Shore

Florida Panthers: Alex Lyon, Michael Del Zotto, Chris Tierney, Gerald Mayhew, Aleksi Heponiemi, Lucas Carlsson

Los Angeles Kings: Pheonix Copley, Jacob Moverre

Minnesota Wild: Mason Shaw, Nic Petan

Montreal Canadians: Corey Schueneman, Madison Bowey

Devils from New Jersey: Mason Geertsen

Nashville Predators: Mark Jankowski, Jimmy Huntington, Roland McKeown, Kevin Gravel, Jordan Gross, Connor Ingram

New York Islanders: Paul LaDue, Grant Hutton, Otto Koivula

New York Rangers: Jarred Tinordi, Julien Gauthier

Ottawa Senators: Jayce Hawyluk, Scott Sabourin, Jacob Larsson, Antoine Bibeau

Philadelphia Flyers: Cooper Marody, Zack MacEwan

San Jose sharks: Jeffrey Truchon-Viel, Aaron Dell

Seattle Kraken: Michal Kempny, John Hayden

St. Louis Blues: Josh Leivo

Tampa Bay Lightning: Philippe Myers

Toronto Maple Leaves: Victor Mete, Kyle Clifford, Wayne Simmonds, Adam Gaudette

Vegas Gold Knights: Jonas Rondbjerg

Winnipeg Jets: Jansen Harkins