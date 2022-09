Selling Sunset’s Chrishell Stause and Chelsea Lazkani turn up glam factor at Creative Arts Emmys

De verkoop van Chrishell Stause van Sunset en co-ster Chelsea Lazkani zorgden voor de glamourfactor toen ze ‘s avonds de sterren leidden tijdens een van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles.

Chrishell, 41, was een show-stop-aanwezigheid in het Microsoft Theater in Los Angeles, waarbij ze haar gebeeldhouwde frame in een kiekeboe gebrande oranje jurk schoof die haar overvloedige gaven flitste.

Chelsea, 29, sneed een magistrale figuur in een extravagant ontworpen scharlaken jurk met enorm sierlijke bloemenaccenten en klampte zich vast aan haar statige figuur.

Het laten gebeuren: de verkoop van Chrishell Stause van Sunset (links) en co-ster Chelsea Lazkani (rechts) zorgden voor de glamourfactor toen ze ‘s avonds de sterren leidden tijdens een van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles

Als accessoire met een paar doorschijnende operahandschoenen van mesh vulde Chelsea de outfit aan met een paar bijpassende robijnrode oorbellen en een gladde dieprode lippenstift.

Ze verscherpte de kenmerken van haar schermsirene met make-up en nam een ​​pose aan die bijna op een trofee leek terwijl ze voor de fotografen op de rode loper stond.

Het verkopen van Sunset-sterren gaven een sensationeel verslag van zichzelf tijdens het met sterren bezaaide evenement, waaronder Mary Fitzgerald die de sprong waagde in een gewaadachtige blauwe jurk, en Emma Hernan, die de pruillip van de nacht trok.

Een overvloed aan glamoureuze realitysterren stroomde het Microsoft Theater binnen, waaronder Christine Chiu van Bling Empire-faam, die koos voor een vleugje boho chic met een kleurrijke polkadot-kiel over een coltrui.

Prachtig: Chrishell, 41, was een show-stoppende aanwezigheid in het Microsoft Theater in Los Angeles, waarbij ze haar gebeeldhouwde frame in een kiekeboe gebrande oranje jurk schoof die haar overvloedige gaven flitste

Stralend mooi: als accessoire met een paar doorschijnende operahandschoenen van mesh, vulde Chelsea de outfit aan met een paar bijpassende robijnrode oorbellen en een gladde dieprode lippenstift

Langbenig: ze verscherpte haar schermsirenekenmerken met make-up en nam een ​​pose aan die bijna op een trofee leek terwijl ze voor de fotografen op de rode loper stond

Rondborstige bombshells: Sunset-sterren verkopen een sensationeel verslag van zichzelf tijdens het met sterren bezaaide evenement, waaronder Mary Fitzgerald (links) die de sprong waagde in een gewaadachtige blauwe jurk, en Emma Hernan (rechts), die de pruillip van de nacht.

Sizzler: glamoureuze reality-sterren in overvloed stroomden het Microsoft Theater binnen, waaronder Christine Chiu van de bekendheid van Bling Empire, die koos voor een vleugje boho chic met een kleurrijke stippenkiel over een coltrui

So You Think You Can Dance gastvrouw Cat Deeley, die vijf Primetime Emmy-nominaties op haar naam heeft staan, leende haar ster wattage aan de al met beroemdheden bezaaide selectie van de avond.

Ondertussen poseerde RuPaul, die die avond de Creative Arts Emmy Award voor Outstanding Host for a Reality of Competition Program voor zijn show RuPaul’s Drag Race ontving, triomfantelijk met zijn trofee.

De nerdist-oprichter Chris Hardwick liep een paar dagen voor Labor Day solo met zijn spullen in een wit pak, terwijl comedyduo Adam Pally en Jon Gabrus bij elkaar bleven tijdens hun stint op de rode loper.

koninklijk paars: So You Think You Can Dance gastvrouw Cat Deeley, die vijf Primetime Emmy-nominaties op haar naam heeft staan, leende haar stervermogen aan de al met beroemdheden bezaaide selectie van de avond

Legende in zijn eigen tijd: Ondertussen poseerde RuPaul, die die avond de Creative Arts Emmy Award voor Outstanding Host for a Reality of Competition Program voor zijn show RuPaul’s Drag Race ontving, triomfantelijk met zijn trofee

Het grappige bot kietelen: de nerdist-oprichter Chris Hardwick (links) liep enkele dagen voor Labor Day solo met zijn spullen in een wit pak, terwijl het komische duo Adam Pally en Jon Gabrus (rechts) bij elkaar bleven tijdens hun stint op de rode loper

Queer Eye sterren Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Antoni Porowski, Tan France en Karamo Brown, wiens show die avond Outstanding Structured Reality Program won, stonden voor een oogverblindende groepsfoto om nooit te vergeten.

Judd Apatow hield trots de Emmy omhoog die hij won voor het produceren en regisseren van een documentaire over de legendarische wijlen komiek George Carlin.

Sommige stellen maakten van de prijsuitreiking een avondje uit, waaronder Flip Or Flop-sterren Chip en Joanna Gaines, evenals ‘Science Guy’ Bill Nye en zijn nieuwe leven Liza Mundy.

Quintet: Queer Eye sterren Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Antoni Porowski, Tan France en Karamo Brown, wiens show die avond Outstanding Structured Reality Program won, stonden voor een oogverblindende groepsfoto om nooit te vergeten

Showbizz-titan: Judd Apatow hield trots de Emmy omhoog die hij won voor het produceren en regisseren van een documentaire over de legendarische overleden komiek George Carlin

Huishoudelijke namen: Sommige stellen maakten van de prijsuitreiking een avondje uit, waaronder Flip Or Flop-sterren Chip en Joanna Gaines (links) evenals ‘Science Guy’ Bill Nye en zijn nieuwe leven Liza Mundy (rechts)