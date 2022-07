Secret Service finds record of deleted text messages on the phones of at least TEN agents

Voordat het vorige week de opdracht kreeg om het onderzoek stop te zetten, vond de Amerikaanse geheime dienst records van verwijderde sms-berichten op of rond 6 januari 2021, opgeslagen op de telefoons van ten minste 10 agenten.

Onderzoekers van de geheime dienst ontdekten metadata die aantoonden dat sms-berichten werden verzonden en ontvangen op ten minste 10 telefoons van agenten in de dagen rond de rellen in het Capitool, maar sindsdien zijn verwijderd, aldus de politie. CNN.

Onderzoekers waren toen bezig om te bepalen of de inhoud van deze teksten informatie bevatte over de poging tot opstand, en of ze bewaard hadden moeten blijven tijdens een lopend House-onderzoek naar de rellen, vertelden twee niet nader genoemde bronnen aan het netwerk.

Onder de tekstrecords die de inspecteur-generaal van het Department of Homeland Security had opgevraagd, waren die van de hoofden van het detail voor zowel voormalig president Donald Trump als vice-president Mike Pence: respectievelijk Bobby Engel en Tim Giebels.

Het is onduidelijk of ze behoren tot de 10 personeelsleden wiens telefoons metadata bevatten die records van verwijderde teksten bevatten.

Maar van de 24 leden van de geheime dienst die oorspronkelijk werden onderzocht door de inspecteur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, vertelden bronnen aan CNN, hadden 10 andere leden rond die tijd geen sms-berichten en drie anderen hadden alleen persoonlijke berichten.

Het verwijderen van de berichten heeft geleid tot het vooruitzicht van verloren bewijsmateriaal dat meer licht zou kunnen werpen op de acties van de toenmalige president Donald Trump tijdens de opstand, vooral na getuigenissen over zijn confrontatie met de veiligheid toen hij probeerde zich bij supporters bij het Capitool te voegen.

Het is nu onduidelijk wat er zal gebeuren met de 10 leden van de geheime dienst die sms-berichten uit die tijd hadden verwijderd, aangezien de inspecteur-generaal het bureau beval het interne onderzoek te staken tijdens een strafrechtelijk onderzoek.

Agenten van de geheime dienst zeggen echter dat de teksten per ongeluk kunnen zijn verwijderd, toen het bureau vanaf 27 januari 2021 een maandenlange datamigratie van zijn telefoons uitvoerde.

Het bureau liet het aan individuele agenten over om te beslissen welke elektronische documenten ze moesten bewaren en wat ze tijdens het proces moesten verwijderen.

Joe Maher, de belangrijkste plaatsvervangend algemeen raadsman bij het Department of Homeland Security, kreeg de opdracht om een ​​brief van januari 2021 te verspreiden onder de samenstellende instanties – vermoedelijk inclusief de geheime dienst – om ervoor te zorgen dat ze de gegevens met betrekking tot de opstand bewaren. Het bureau zegt nu dat het dat bericht nooit heeft ontvangen

Volgens een brief aan de geheime dienst van de House Select Committee die de opstand onderzoekt, vroeg de inspecteur-generaal in juni 2021 voor het eerst om records van 24 personeelsleden.

‘Het Select Committee zoekt de relevante sms-berichten, evenals alle after action-rapporten die zijn uitgegeven in alle afdelingen van de USSS die op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met de gebeurtenissen van 6 januari 2021’, 6 januari, panelvoorzitter Dat schrijft Bennie Thompson in een brief aan James Murray, directeur van de geheime dienst.

De commissie heeft ook specifiek verzocht om ‘alle documenten en communicatie met betrekking tot feitelijke of poging tot gesprekken tussen een DHA-functionaris en president Trump en/of een andere functionaris van het Witte Huis’ over de betoging van 5 januari en de rellen van 6 januari.

Het verzoek kwam meer dan twee maanden nadat de datamigratie voltooid had moeten zijn, aldus CNN.

Destijds moesten agenten van de geheime dienst handmatig een back-up maken van hun teksten vóór de migratie, beweren bronnen. Als een medewerker dit niet deed, zouden hun berichten tijdens het proces permanent zijn verwijderd.

‘Elk bericht dat niet door de werknemer is geüpload als overheidsdocument, zou tijdens de migratie verloren zijn gegaan’, vertelde een functionaris van de geheime dienst dinsdag aan CNN.

Florida Rep. Stephanie Murphy (foto dinsdag), een democratisch lid van het panel van 6 januari, beweert dat het bureau een ‘eerste set documenten’ aan de geselecteerde commissie van het Huis heeft voorgelegd, maar de gevraagde teksten heeft uitgesloten

Maar Florida Rep. Stephanie Murphy, een democratisch lid van het panel van 6 januari, beweert dat het bureau een ‘eerste set documenten’ aan de geselecteerde commissie van het Huis heeft voorgelegd, maar de gevraagde teksten heeft uitgesloten.

‘We hebben vandaag een brief gekregen die ons wel veel documenten en wat gegevens opleverde. We hebben echter niet de aanvullende sms-berichten ontvangen waarnaar we op zoek waren’, vertelde ze dinsdag aan MSNBC.

‘Ze gingen door met hun inspanningen om de apparaten en de gegevens te migreren, en hun proces, zoals ons uitgelegd, was gewoon om het aan de agent over te laten om te bepalen of er iets op hun telefoons stond dat de moeite waard was om te bewaren dat nodig was om te redden voor federale dossiers.’

Twee bronnen die werkten onder de door Trump aangestelde DHS-inspecteur-generaal Joseph Cuffari (foto) beweren dat de waakhond in februari geen bevindingen aan het Congres heeft gerapporteerd over de zuivering waarbij bijna alle sms-berichten van de geheime dienst van rond 6 januari zijn verwijderd.

‘En als gevolg daarvan hebben ze vandaag geen teksten van hun agenten ontvangen toen ze die overgang maakten die was gemarkeerd voor bewaring.’

Leden van de commissie van 6 januari van het Huis zeggen nu dat het bureau meer had moeten doen om zijn gegevens voorafgaand aan de migratie te bewaren.

Ze hebben een brief van 16 januari 2021 aangehaald van verschillende congrescommissies aan meerdere instanties – waaronder de FBI en het Department of Homeland Security Office of Intelligence and Analysis – waarin ze werden opgedragen om alle gegevens met betrekking tot de opstand te bewaren.

Een bijlage bij de brief, meldt CNN, instrueerde het hoofd van het inlichtingenanalysebureau, Joe Maher, om het verzoek te verspreiden onder de samenstellende instanties – vermoedelijk inclusief de geheime dienst.

Maar Anthony Guglielmi, een woordvoerder van de geheime dienst, vertelde CNN dat het bureau donderdag acht uur lang zijn verschillende interne berichtensystemen heeft doorzocht – en geen verslag heeft gevonden van de brief die de geheime dienst ooit heeft bereikt.

Ondertussen, een Washington Post rapport op dinsdag onthulde dat het DHS-waakhondbureau het Congres in februari niet op de hoogte bracht toen het hoorde over de zuivering van de geheime dienst die bijna alle sms-berichten van rond 6 januari 2021 verwijderde.

Twee klokkenluiders binnen het kantoor van de inspecteur-generaal van de DHS vertelden de Post over de eerder niet gemelde maandenlange vertraging in het waakhondkantoor bij het markeren van de gewiste berichten van de geheime dienst aan het Congres.

Ze werkten toen onder inspecteur-generaal Joseph Cuffari, die was aangesteld door voormalig president Donald Trump. Cuffari was eerder adviseur van Doug Ducey, gouverneur van de GOP Arizona en zijn voormalige gouverneur Jan Brewer.

Het selecte comité dat de rellen in het Capitool onderzocht, heeft de geheime dienst gedagvaard voor de teksten van agenten van rond 6 januari 2021, waarvan het bureau beweert dat ze waren verwijderd als onderdeel van een programma voor het vervangen van apparaten.

Het onderzoek naar de vermiste sms-berichten is nu een strafrechtelijk onderzoek geworden.

Woensdag gaf de inspecteur-generaal van het DHS de geheime dienst de opdracht om het interne onderzoek stop te zetten en zei dat het nu een criminele zaak is.

Afhankelijk van de bevindingen kan het strafrechtelijk onderzoek leiden tot een verwijzing naar het federaal parket.

‘Om de integriteit van ons onderzoek te waarborgen, mag de USSS geen verdere onderzoeksactiviteiten ondernemen met betrekking tot het verzamelen en bewaren van het hierboven genoemde bewijsmateriaal’, schreef DHS-adjunct-inspecteur-generaal Gladys Ayala woensdagavond in een brief aan James Murray, directeur van de geheime dienst. .

‘Dit omvat het onmiddellijk onthouden van het interviewen van potentiële getuigen, het verzamelen van apparaten of het nemen van enige andere actie die een lopend strafrechtelijk onderzoek zou verstoren’, voegt het eraan toe.

De geheime dienst van de Verenigde Staten heeft eerder bevestigd dat veel teksten tussen agenten rond de tijd van de rellen ‘werden gewist als onderdeel van een programma voor het vervangen van apparaten’.

Het zei donderdagavond in een verklaring: ‘De insinuatie dat de geheime dienst op verzoek kwaadwillig sms-berichten heeft verwijderd, is vals.

‘In feite heeft de geheime dienst in elk opzicht volledig meegewerkt met de OIG, of het nu gaat om interviews, documenten, e-mails of sms’jes’, zei het bureau.

Een woordvoerder zei dat de geheime dienst ‘begon zijn mobiele telefoons terug te zetten naar de fabrieksinstellingen als onderdeel van een vooraf geplande systeemmigratie van drie maanden’ in januari 2021 voordat het waakhondkantoor zijn onderzoek opende.

‘Tijdens dat proces gingen gegevens op sommige telefoons verloren’, zeiden ze.

Maar de geheime dienst hield vol dat de IG pas eind februari om de communicatie vroeg – op dat moment was de ‘migratie’ al begonnen.

Het bureau betwistte ook het idee dat het onderzoekers tegenwerkte en het onderzoek wekenlang uitstelde.

De woordvoerder voegde toe: ‘DHS heeft deze beschuldiging herhaaldelijk en publiekelijk ontkracht, ook in reactie op de laatste twee halfjaarlijkse rapporten van OIG aan het Congres. Het is onduidelijk waarom OIG deze kwestie opnieuw aankaart.’