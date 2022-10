Scientists finally reach the tallest tree in the Amazon

Wetenschappers hebben eindelijk de hoogste bekende boom in de Amazone bereikt, ongeveer de grootte van een gebouw van 25 verdiepingen, drie jaar nadat Cambridge-onderzoekers beweerden hem tijdens een expeditie te hebben gevonden.

De gigantische boom, in de Floresta Estadual Do Paru in het noorden van Brazilië, is 88,5 meter hoog en 9,9 meter rond.

Met 290 voet is dit aanzienlijk groter dan Nelson’s Column in Londen (170 voet) en bijna net zo hoog als het Vrijheidsbeeld in New York (310 voet).

Het is ook de hoogte van 20 dubbeldekkerbussen die op elkaar zijn gestapeld.

Wetenschappers ontdekten de boom in 2019 met behulp van LIDAR – een methode van teledetectie met behulp van een laserscanner in een vliegtuig – maar een expeditie om de boom datzelfde jaar te voet te bereiken mislukte.

Dit hield de Universiteit van Cambridge niet tegen een persbericht uitbrengen getiteld ‘Expeditie vindt hoogste boom in de Amazone’ – samen met een video en afbeeldingen van onderzoekers die andere hoge bomen in de regio beklimmen.

Pas nu zijn experts aangekomen bij de hoogste boom, na drie jaar planning, vijf expedities en een trektocht van twee weken door dichte jungle.

De reis omvatte het passeren van 300 mijl door de stroomversnellingen van de Jari-rivier en 25 mijl door inheems bos ‘nooit eerder door mensen bezocht’.

Onderzoekers staan ​​vorige maand voor de boom nadat ze hem bereikten na een zware tocht. Deze foto is gepost op de Instagram-pagina van Diego Armando Silva van Amapa Federal University, die hielp bij het organiseren van de recente reis

In het Portugees schreef Diego Armando Silva: ‘Eindelijk komen we aan bij de grootste boom in de Amazone’

De recordbrekende boom bevindt zich in de buurt van de Jari-rivier – een noordelijke zijrivier van de Amazone in Brazilië

DE HOOGSTE BOOM VAN AMAZON Soorten: Dinizia excelsais Hoogte: 290 voet (88,5 meter) Breedte: 32 voet (9,9 meter) Plaats: Floresta Estadual Do Paru, Brazilië

De expeditie van 2019 omvatte plantwetenschapper Toby Jackson van de Universiteit van Cambridge, hoewel hij niet betrokken was bij de laatste expeditie, die eind vorige maand werd voltooid.

Beide reizen werden geleid door professor Eric Gorgens, een onderzoeker aan de Federale Universiteit van Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brazilië.

‘In 2019, tijdens onze reis naar de hoogste, hebben we andere zeer hoge bomen in kaart gebracht en gedocumenteerd voor onderzoeksdoeleinden’, vertelde hij aan MailOnline.

‘Helaas hebben we om veiligheidsredenen besloten om de trekking af te breken en terug te keren na drie dagen proberen om de hoogste boom te bereiken.’

De recordbrekende boom, die ook de hoogste boom in Zuid-Amerika is, maakt deel uit van een groep bomen van dezelfde soort, genaamd Dinizia excelsais.

Inheems in Brazilië in niet-overstroomde delen van de Amazone, Dinizia excelsais is de hoogste groeiende soort in de erwtenfamilie en wordt gewaardeerd om zijn hardhout.

Dinizia excelsais-bomen groeien in een afgelegen gebied van Noord-Brazilië, ver van menselijke activiteit, in de buurt van de Jari-rivier – een noordelijke zijrivier van de Amazone.

Bomen van deze omvang kunnen elk tot 40 ton koolstof opslaan, waardoor ze een kostbare hulpbron zijn in de strijd tegen menselijke uitstoot.

Het exemplaar bevindt zich echter nog steeds een eindje verwijderd van de hoogste soort ter wereld, de Californische sequoia, waarvan er een 380 voet heeft gemeten – iets groter dan de schoorstenen van de Battersea Power Station.

De hoogste boom van de Amazone. De top van deze gigantische boom steekt hoog uit boven het bladerdak in Floresta Estadual Do Paru, in het noorden van Brazilië

Kaart van de reis van de onderzoekers in 2019. De rode sterren zijn de doellocaties voor boommetingen, waaronder Site 3, locatie van de recordbrekende boom

‘S WERELDS HOOGSTE BOOM De hoogste boom die momenteel leeft, is een exemplaar van Sequoia sempervirens in Redwood National Park in Californië. Bijgenaamd Hyperion, werd de kustsequoia ontdekt door Chris Atkins en Michael Taylor op 25 augustus 2006 en de precieze locatie wordt een goed bewaard geheim gehouden om te proberen het te beschermen. Door te klimmen en met directe tape-drop, was de hoogte van 2006 379 voet 1,2 inch, wat het gemiddelde was tussen de lage en hoge kanten van de boom als deze op een helling groeit. In 2019 was de hoogte gegroeid tot 380 voet 9,7 inch. Bron: Guinness World Records

Onderzoekers zagen voor het eerst de hoogste boom van de Amazone in 2019 als onderdeel van een 3D-kaartproject met behulp van LiDAR, dat ook wordt gebruikt om auto’s zonder bestuurder te helpen ‘zien’.

Een team van academici, milieuactivisten en lokale gidsen ging op expeditie om het later dat jaar te bereiken.

Maar na een 10-daagse trektocht door moeilijk terrein, uitgeput, weinig bevoorrading en met een teamlid dat ziek werd, moesten ze terugkeren.

Tijdens de expeditie van 2019 hebben ze echter verschillende bomen op de traditionele manier gemeten, waaronder een van 82 meter hoog – die ze hebben gedocumenteerd in foto’s en video.

De traditionele methode, genaamd directe tape drop, houdt in dat klimmers naar de top van de bomen navigeren en tape of touw naar de bodem bungelen om ze allemaal nauwkeurig te meten.

Destijds maten onderzoekers de recordbrekende boom van 290 voet met behulp van LiDAR vanuit een vliegtuig, wat volgens Gorgens een nauwkeurigere methode is – maar ze moesten de boom zelf nog bereiken en konden dus de tape-drop niet gebruiken methode.

Nog drie expedities naar de afgelegen Jari Valley-regio van het reservaat, die op de grens tussen de staten Amapa en Para ligt, bereikten verschillende andere gigantische bomen, waaronder de hoogste paranotenboom die ooit in de Amazone is geregistreerd – 216 voet.

Ze bereikten uiteindelijk de voet van de recordhouder tijdens de recente expeditie, die dit jaar tussen 12 en 25 september plaatsvond.

Tijdens de expeditie van 2019 hebben onderzoekers verschillende bomen gemeten met behulp van een methode waarbij klimmers naar de top van de bomen navigeren en naar beneden bungelen met tape of touw naar de bodem. Deze afbeelding werd in december 2019 vrijgegeven door de Universiteit van Cambridge, samen met een persbericht getiteld ‘Expedition vindt hoogste boom in de Amazone’

In 2019 vertrokken onderzoekers per boot vanuit Laranjal do Jari in het noordoosten van Brazilië om de boom te vinden, maar moesten ze terug. Dit is nog een afbeelding uit 2019 van de Universiteit van Cambridge

WAT IS LiDAR? LiDAR (Light Detection and Ranging) is een teledetectiemethode die licht in de vorm van een gepulseerde laser gebruikt om variabele afstanden te meten. De hoogte van bomen wordt bepaald door nauwkeurige metingen met LiDAR van zowel de hoogte van het grondoppervlak als die van het bladerdak. Het verschil tussen deze twee metingen geeft de hoogte van individuele bomen.

Onderzoekers reisden 255 mijl per boot over rivieren met verraderlijke stroomversnellingen, plus nog eens 19 mijl te voet over bergachtig jungle-terrein om het te bereiken.

Een persoon op de 19-koppige expeditie werd gebeten door wat volgens de teamarts een giftige spin was.

Maar het was het waard, zegt bosingenieur Diego Armando Silva van de Amapa Federal University, die de reis hielp organiseren.

‘Het was een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien. Gewoon goddelijk,’ zei Silva tegen AFP. ‘Je zit midden in dit bos waar de mensheid nog nooit een voet heeft gezet, met absoluut uitbundige natuur.’

Na het kamperen onder de massieve boom, verzamelde de groep bladeren, grond en andere monsters, die nu zullen worden geanalyseerd om erachter te komen hoe oud de boom is, waarom de regio zoveel gigantische bomen heeft en hoeveel koolstof ze opslaan.

Silva schat dat de boom ergens tussen de 400 en 600 jaar oud is – of misschien zelfs ouder.

Ongeveer de helft van het gewicht van de gigantische bomen in de regio bestaat uit koolstof die wordt geabsorbeerd uit de atmosfeer, wat van fundamenteel belang is om de klimaatverandering te beteugelen.

Het team beklom dik groen en stroomversnellingen om de plaats van de Dinizia excelsa-bomen te bereiken (afbeelding Universiteit van Cambridge 2019)

Maar ondanks de afgelegen ligging worden de reuzen van de regio bedreigd door houthakkers, ontbossing en meer.

‘We waren zo opgewonden om deze vondst te doen’, zegt Jakeline Pereira van milieugroep Imazon, die hielp bij het organiseren van de expeditie.

‘Het is superbelangrijk in een tijd waarin de Amazone met zulke angstaanjagende niveaus van ontbossing wordt geconfronteerd.’

In de afgelopen drie jaar is de gemiddelde jaarlijkse ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied met 75 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande decennium.