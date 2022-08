Scandal-plagued Ezra Miller smiles as they lounge on their mother’s Vermont porch

Ezra Miller werd voor het eerst gespot in het huis van hun moeder in Vermont sinds de onthulling dat The Flash-acteur scènes voor de superheldenfilm opnieuw heeft opgenomen en een dag na hun derde arrestatie tot nu toe dit jaar.

De door schandalen geplaagde, niet-binaire ster, werd gezien terwijl ze ontspannen met hun moeder, Marta, en een andere vrouw op de veranda van de boerderij in Stamford.

Miller, 29, nu met een volle snor en langer haar, droeg een wit T-shirt en een ketting terwijl ze bezig waren met hun telefoon. Hun moeder droeg een rode jurk met bloemenpatroon.

De waarneming komt slechts een dag nadat Miller werd gearresteerd en beschuldigd van inbraak nadat de politie beweerde dat de acteur in mei in een huis in de buurt had ingebroken en flessen sterke drank had gestolen.

Ondanks de laatste in een lange reeks aanklachten die tegen Miller waren ingediend, werd onthuld dat ze tussen hun twee arrestaties in Hawaï in het voorjaar scènes voor de aankomende Flash-film opnieuw hadden opgenomen. The Hollywood Reporter.

Terwijl David Zaslav, CEO van Warner Bros. Discovery, de première van de nieuwe Batgirl-film ter waarde van $ 90 miljoen afsloeg omdat hij geld wilde besparen, zei de omstreden leider dat het bedrijf zal vasthouden aan The Flash-film, samen met andere DC-projecten.

‘We hebben ze gezien. We vinden ze geweldig en we denken dat we ze nog beter kunnen maken’, zei Zaslav over de films.

Terwijl insiders THR vertelden dat de studio nog steeds hun opties over de film overweegt, hebben noch DC noch Zaslav aangegeven dat The Flash vanaf de releasedatum van juni 2023 zal verhuizen.

De toekomst van de franchise is mogelijk vertroebeld door de controverses van Miller, waarbij het incident van gisteren de derde keer werd dat de acteur dit jaar werd gearresteerd.

De staatspolitie van Vermont zei dat ze een klacht hadden ontvangen dat Miller begin mei had ingebroken in een leeg huis.

Onderzoekers bekeken bewakingsbeelden van het gebied en namen verklaringen van getuigen op voordat ze de acteur aanklaagden.

Ondanks de groeiende controverses rond Miller, zeiden Warner Bros. Discovery en DC dat ze nog steeds aan boord zijn om The Flash-film volgende zomer uit te brengen

Rollende steen eerder gemeld in juni dat de Fantastic Beasts-ster een 25-jarige moeder en drie jonge kinderen had die op hun boerderij woonden, waar naar verluidt vuurwapens rondslingerden.

Een persoon die voor het verhaal werd geïnterviewd, beweerde dat een eenjarige op het terrein van Miller – naar verluidt een cannabisboerderij zonder vergunning – was gevonden met een verdwaalde kogel in hun mond.

Miller is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van talloze controverses en ze zijn beschuldigd van verontrustend en gewelddadig gedrag dat teruggaat tot ten minste 2020.

Dat jaar circuleerde een video waarin naar verluidt te zien was dat de acteur een vrouw wurgde terwijl hij in een bar in Reykjavik, IJsland was.

Een bron vertelde Variety dat het incident plaatsvond nadat ‘opdringerige fans’ Miller hadden benaderd en de acteur hun geduld verloor.

Miller heeft het incident nooit publiekelijk aan de orde gesteld.

Een vrouw beweerde dat Verscheidenheid dat Miller in maart 2020 strijdlustig werd en haar lastigviel in haar Berlijnse appartement nadat ze hen had verteld dat ze niet binnenshuis mochten roken.

‘Dat zette hen alleen maar op het verkeerde been,’ zei de vrouw, die alleen met haar voornaam, Nadia, werd geïdentificeerd. ‘Ik heb ze ongeveer twintig keer gevraagd om weg te gaan, misschien vaker. Ze begonnen me te beledigen. Ik ben een “transfobisch stuk stront.” Ik ben een ‘nazi’.

‘Het werd zo, zo stressvol voor mij. Ze liepen door mijn huis, keken naar alles, raakten alles aan en verspreidden tabaksbladeren op de vloer. Het voelde walgelijk en erg opdringerig.’

Te midden van het recente schandaal dook een video op Twitter op waarin Miller een vrouw lijkt te stikken in een bar in Reykjavik, IJsland

Ze kon Miller pas laten vertrekken na een confrontatie van een half uur toen ze eindelijk de politie belde, en het incident gaf haar een ‘onveilig’ gevoel.

Vorige maand werd gemeld dat het onderzoek was stopgezet omdat Miller niet langer in het land was.

Miller haalde ook de krantenkoppen in januari toen ze een inmiddels verwijderde video op Instagram plaatsten waarin ze leden van de Ku Klux Klan bedreigden die actief zijn in Beulaville, North Carolina.

Miller zei tegen leden van de Klan dat ze zelfmoord moesten plegen met hun eigen wapens, anders ‘doen we het voor je als je dat wilt’.

De onrustige acteur is dit jaar twee keer gearresteerd in Hawaï, een keer voor wanordelijk gedrag en intimidatie en een andere keer voor tweedegraads mishandeling.

Miller werd in maart gearresteerd in de bar van Margarita Village wegens het naar verluidt lastigvallen van een aantal klanten met oorlogszuchtig gedrag en werd beschuldigd van wanordelijk gedrag en intimidatie.

Het incident begon toen Miller naar verluidt obsceniteiten gooide naar een 23-jarige vrouw die karaoke zong. De acteur probeerde ook de microfoon van haar mid-song te pakken.

Later diezelfde avond sprong Miller uit naar een 32-jarige man die aan het darten was aan de bar. De politie werd uiteindelijk ingeschakeld om de uit de hand gelopen ster aan te pakken.

Miller wordt op 28 maart gearresteerd in Hilo, Hawaii, nadat hij naar verluidt in iemands gezicht had gespuugd en een microfoon van een andere persoon had weggetrokken terwijl ze karaoke probeerden te zingen

Een Nerf-pistool van Miller werd gefilmd terwijl het tijdens hun arrestatie in een bewijszak werd gestopt

Op bodycambeelden van de ontmoeting met de wet is te zien hoe de woedende acteur klaagt dat hij het echte slachtoffer was van mishandeling, voordat hij de volledige namen en badgenummers van de politieagenten eiste.

‘Ik ben aangevallen voor NFT-cryptokunst,’ schreeuwde Ezra. ‘Wat is uw naam en uw badgenummer?’

Miller verwees naar NFT’s – digitale afbeeldingen of video’s die kunnen worden verkocht als kunstwerken in hun oorspronkelijke formaten.

‘Vertel me je naam en je badgenummer! Voor-en achternaam!

‘Vertel me je naam en je badgenummer! Vertel me nu je naam en je badgenummer!

Weken na dat incident werd Miller voor de tweede keer gearresteerd in Hawaï wegens beweringen dat de acteur een stoel naar het hoofd van een vrouw gooide nadat de ster weigerde haar huis te verlaten toen hem daarom werd gevraagd.

De vrouw liep een litteken op haar voorhoofd op en Miller werd beschuldigd van tweedegraads mishandeling.

De We Need To Talk About Kevin-acteur werd onlangs ook beschuldigd van het onderdak bieden aan de weggelopen tiener Tokata Iron Eyes, wiens ouders een straatverbod tegen de ster hadden ingediend.

Miller is beschuldigd van ‘verzorging’ en ‘hersenspoeling’ Tokata Iron Eyes, 18 (achterbank), die lid is van de Standing Rock Sioux-stam. Ze zijn samen afgebeeld in een auto

De acteur zou ook geprobeerd hebben in bed te kruipen met de tiener – een lid van de Standing Rock Sioux-stam – tijdens een reis naar Londen toen Iron Eyes pas 14 was, meldde DailyMail.com.

Tokata’s moeder Dr. Sara Jumping Eagle zei dat zij en haar advocaat-echtgenoot Chase Iron Eyes ‘geen idee’ hebben waar de 18-jarige is – na het indienen van juridische documenten voor een beschermingsbevel tegen Miller namens hun activistische kind.

De moeder zei dat ze Tokata voor het laatst zag in Santa Monica op 29 mei tijdens een schrijnende straatontmoeting nadat zij en Chase uit hun huis in North Dakota waren gevlogen na een tip dat de tiener in Californië was met de Flash-ster.

Miller en Tokata sprongen in een taxi nadat ze werden geconfronteerd en renden weg, zei ze.

Sara kon haar tranen niet bedwingen en vertelde DailyMail.com in een exclusief interview: ‘Ik zou nu tegen haar zeggen wat ik toen tegen haar zei toen ze de weg van mij afliep: “Ik hou van je en dat ik wil dat je wees veilig.”‘

De ouders beweren in een rechtszaak dat de acteur hun minderjarige kind drugs heeft gegeven, waaronder LSD, en hun privéonderwijs in Massachusetts zodanig heeft verstoord dat ze in december zijn gestopt met Bard College in Simon’s Rock.

Toen ze in januari naar Millers huis in Stamford, Vermont vlogen om Tokata op te halen, zouden ze blauwe plekken op het lichaam van hun kind hebben gevonden. Ook had Tokata geen rijbewijs, autosleutels of bankpas meer.