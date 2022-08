Saudi sisters: Crucifixes found in Alsehli siblings’ Canterbury unit

Twee kruisbeelden werden naar verluidt gevonden in de eenheid in het zuidwesten van Sydney, waar twee Saoedi-Arabische zussen in ontbinding werden aangetroffen in hun slaapkamers.

Asra Abdullah Alsehli (24) en Amaal Abdullah Alsehli (23) werden op 7 juni dood aangetroffen in hun appartement in Canterbury, vijf jaar nadat ze hun thuisland ontvluchtten.

De politie gelooft dat de vrouwen, die in aparte bedden en slaapkamers werden gevonden, mogelijk al een maand dood waren voordat agenten hun ontbindende lichamen ontdekten terwijl ze een welzijnscontrole uitvoerden.

Er waren geen tekenen van inbraak, geen duidelijke tekenen van verwonding, en de doodsoorzaak blijft onbepaald, hoewel het als verdacht wordt behandeld.

Een van de medewerkers van hun gebouwbeheerbedrijf vertelde Daily Mail Australia dat er twee kruisbeelden waren gevonden op de vloer van een van de slaapkamers.

Het is onduidelijk of de kruisen van de vrouwen waren, wat aangeeft dat ze de islam hadden afgezworen.

Afgebeeld: Asra Abdullah Alsehli, 24. Zij en haar zus werden dood aangetroffen in het zuidwesten van Sydney. Ze diende in 2018 een AVO in tegen een 28-jarige man, die later werd ingetrokken

Afgebeeld: Amaal Abdullah Alsehli, 23. Haar lichaam werd op 7 juni gevonden in een appartement in Canterbury

Onderzoekers hebben hun mond gehouden over de laatste ontwikkeling in de mysterieuze zaak.

‘De sterfgevallen worden nog steeds onderzocht en de politie blijft om informatie vragen die deel zal uitmaken van onze opdracht aan de lijkschouwer’, zei de politie van NSW in een korte verklaring.

De werknemer zei dat de vrouwen hen eerder dit jaar benaderden met veiligheidsproblemen.

‘Ze meldden dat ze een man buiten het gebouw ‘raar’ zagen doen, tussen twee auto’s in en zich vreemd gedroeg’, aldus de medewerker.

De werknemer zei dat de vrouwen de klacht hebben opgevolgd en hun beveiligingsbeelden hebben gecontroleerd, maar het was moeilijk vast te stellen of de man kwade bedoelingen had.

‘We hebben de camerabeelden gecontroleerd en zagen dat daar een man was’, zei de medewerker.

‘Maar die plek is druk. Er is daar een hamburgerwinkel en Uber Eats-chauffeurs komen en gaan de hele tijd. Hij had iedereen kunnen zijn.

‘We konden niet achterhalen waarom hij daar was, maar het leek er niet op dat hij iets onaardigs deed, dus het was niet nodig om het verder te zoeken.’

De werknemer zei dat de vrouwen niet vertelden of ze wisten wie de man was.

Eind 2021 vertelden de vrouwen ook aan het gebouwbeheer dat ze vreesden dat iemand knoeide met hun voedselbezorging.

Bewakingscamera’s vonden echter opnieuw geen bewijs om hun angsten te staven.

De bewaking van het gebouw werd kort nadat de vrouwen waren ontdekt door de politie in beslag genomen en moet nog worden teruggebracht.

Rechercheurs voerden twee welzijnscontroles uit na meldingen van het gebouwbeheerbedrijf. Een daarvan was in maart, nadat de vrouwen eten hadden achtergelaten in de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw.

De politie ontdekte de lichamen van de zussen in juni nadat ze wekenlang geen huur hadden betaald en de sheriff kwam opdagen om het paar een uitzettingsbevel uit te vaardigen.

De vrouwen, die op de hoekflat boven een hamburgertent woonden, klaagden over een man die zich ‘raar’ buiten hun gebouw deed in de maanden voor hun dood

Mysterieuze zaak neemt een wending

De laatste ontwikkeling in de mysterieuze zaak komt wanneer de politie terugdraaide op de eerste beweringen dat de familie van de zussen had samengewerkt met onderzoekers.

Wekenlang verzekerde de politie van NSW de media dat de ‘goed verbonden’ familie van de zusters in het Saoedische koninkrijk ‘meewerken’ en ‘helpen’ met het onderzoek.

Maar politiebronnen beweerden zondag dat de familie rechercheurs blokkeerde om foto’s van de vrouwen vrij te geven als onderdeel van een openbare oproep om licht te werpen op de verbijsterende zaak.

De politie bevestigde aan Daily Mail Australia dat hun foto’s en identiteiten werden vrijgegeven in overleg met de lijkschouwer – niet de familie van de zussen – bijna twee maanden nadat hun lichamen werden gevonden.

Tijdens het onderzoek zijn ook andere bizarre inconsistenties naar voren gekomen.

De politie kon geen verklaring geven voor een vertraging bij het vrijgeven van toxicologische rapporten, die gewoonlijk vier tot zes weken in beslag neemt, ondanks het feit dat de bevindingen eerder ‘versneld’ waren.

‘Dat is een zaak voor de lijkschouwer’, zei de politie in reactie op onderzoek.

De forensische politie doorzocht de eenheid (foto) in de nasleep van de gruwelijke ontdekking op 7 juni – een maand nadat de vrouwen stierven

Tot nu toe stonden onderzoekers er altijd op dat de familie samenwerkte met onderzoekers en ‘geen reden’ had om aan te nemen dat de zussen Alsehli hun vaderland waren ontvlucht.

De politie wilde tijdens de persconferentie op 27 juli geen details vrijgeven over de visumstatus van de vrouwen, maar onthulde dat agenten contact hadden met de familie, die het consulaat had opgedragen namens hen op te treden.

Onderzoekers geloven dat de vrouwen in mei stierven, rond de tijd dat ze stopten met het betalen van huur.

De lijkschouwer heeft de lichamen van de zussen niet vrijgegeven aan hun familie, hoewel het duidelijk is dat ze in Sydney begraven kunnen worden.

De politie sluit moord of zelfmoord nog niet uit terwijl het onderzoek voortduurt.

Er werd ook onthuld dat de zussen allebei bescherming zochten bij de Australische regering, naarmate er meer details naar voren kwamen over hun pogingen om hier een normaal leven op te bouwen.

Ze hadden een actieve asielaanvraag in behandeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat is bevestigd.

De politie bevestigde dat de identiteit van de vrouwen vorige week werd vrijgegeven in overleg met de lijkschouwer. Op de foto zijn agenten van het Canterbury-complex te zien die de dood van de vrouwen onderzoeken

De redenen waarom ze bescherming zochten bij de Australische regering, zoals beschreven in hun claim, zijn niet bekend.

Maar asielaanvragen hebben volgens Amnesty International vaak te maken met vervolging of mensenrechtenschendingen op basis van religie, seksualiteit, etniciteit, geweld of politieke opvattingen.

ONOPGELOSTE MYSTERIES – Misschien als tiener uit Saoedi-Arabië gevlucht. – Had toegang tot geld en reed in een BMW. – Beiden hadden Australische bedrijfsnamen, maar de politie kan niet bevestigen wat ze voor werk deden. – Heb een AVO ingediend en daarna ingetrokken. – BMW heeft een sleutel gehad. – Drie welzijnscontroles van de politie. – Gestopt met het betalen van huur. – Lichamen gevonden een maand nadat ze stierven. – Doodsoorzaak onbekend.

Beiden hadden contact met aanbieders van nederzettingen en waren bezig met overbruggingsvisa.

Rapporten die vrijdag in kranten in het Midden-Oosten werden gepubliceerd, zeiden dat de zusters de islam hadden afgezworen.

De zussen verlieten de unit in Canterbury alleen om aan TAFE te studeren, te gaan winkelen of te werken. de bewaker.

De ‘geschokte’ huisbaas beweerde dat hun moeder de zusters in Sydney bezocht, maar niet van Australië hield en na slechts een kort bezoek vertrok.

Rechercheur-inspecteur Claudia Allcroft hield vol dat er ‘niets was om te suggereren’ dat hun familie betrokken was bij hun dood.

Van de vrouwen was niet bekend dat ze deel uitmaakten van dissidente Saoedische netwerken.

De huisbaas zei dat de zussen, die in 2017 uit Saoedi-Arabië waren gevlucht, beiden naar TAFE in Wetherill Park gingen.

Ze werkten ook allebei als verkeersregelaar voor een bouwbedrijf in Sydney.

‘Ik schrok toen ik hun foto’s zag, ik heb geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het waren erg leuke en vriendelijke meisjes, we hebben nooit problemen met ze gehad’, vertelde hun huisbaas aan The Guardian.

Toen ze in Sydney aankwamen, namen Asra en Amaal contact op met een vluchtelingenorganisatie. Afgebeeld: hun flatgebouw in Canterbury, waar ze in juni dood werden gevonden

Asra vroeg in 2019 een aanhoudingsbevel tegen een 28-jarige man aan, maar trok de aanvraag later in.

De mysterieuze sterfgevallen hebben voor veel ophef gezorgd op sociale media, waarbij veel inwoners van het Midden-Oosten zich afvroegen waarom de zussen de behoefte voelden om te ontsnappen aan het Saoedische koninkrijk.

Een man zei dat de vrouwen zichzelf aan gevaar blootstelden toen ze hun thuisland verlieten: ‘Verlaat Saoedi-Arabië niet op zoek naar vrijheid. Je zult het niet vinden.’

Het consulaat van Saoedi-Arabië in Sydney heeft zijn medeleven betuigd aan de familie, die naar verluidt ‘goed verbonden’ is.

Hoewel de details van het leven van de Alsehli-zussen in Saoedi-Arabië nog niet zijn samengevoegd, roept wat er bekend is over hun tijd in Australië meer vragen op dan antwoorden.

Acht weken na de gruwelijke ontdekking wordt de zaak nog steeds geplaagd door mysteries en inconsistenties.

Beide vrouwen registreerden ABN’s in 2018 voor eenmanszaak op een Wetherill Park-adres, in het westen van Sydney, maar de politie kan nog steeds niet bevestigen wat ze voor werk hebben gedaan.

Ze reden ook in een zwarte BMW-coupé die normaal meer dan $ 38.000 kost, en woonden in een modern appartement met twee slaapkamers en $ 490 per week.

Een zwarte BMW-coupé bedekt met stof werd de dag nadat de lichamen van de vrouwen waren gevonden uit de garage van het flatgebouw verwijderd

De auto van de zussen werd eind 2021 ook ingetoetst, maar het is niet bekend of het toeval was of dat de schade aan hun eigendommen kwade opzet had.

De vrouwen gingen regelmatig naar het plaatselijke tankstation voor koffie en energiedrankjes, terwijl arbeiders hen als ‘vrolijk’ beschreven – maar ze merkten op dat het paar alleen zou reageren op vragen en nooit een gesprek zou beginnen.

Er waren ook drie welzijnscontroles uitgevoerd door de politie in de maanden voordat de meisjes uiteindelijk werden ontdekt in aparte bedden van hun unit op de eerste verdieping terwijl de post zich voor hun deur opstapelde.

Tijdens de persconferentie van vorige week bevestigde rechercheur Allcroft dat de politie heel weinig over de vrouwen weet en hernieuwde een oproep voor openbare informatie – iedereen die de zussen in hun laatste dagen heeft gezien, is verzocht zich te melden.

‘We hopen dat iemand onze onderzoekers kan helpen’, zei rechercheur Allcroft.

‘Hetzij door waarnemingen, hetzij door degenen die de zusters kenden en mogelijk informatie hebben over hun bewegingen voor hun dood.’