Sasha Obama, 21, dons baggy jeans to kick off senior year at USC

Sasha Obama werd maandag tussen de lessen door gespot aan de University of Southern California nadat ze vorige week aan haar laatste jaar op de universiteit was begonnen. De 21-jarige, de jongste dochter van voormalig president Barack Obama en First Lady Michelle Obama, ging op in haar klasgenoten terwijl ze over de campus liep met een Poppy Lissiman-draagtas van $ 160 over haar schouder.

Sasha zag eruit als elke andere student in een fuchsia tanktop met twee martini-brillen en een wijde spijkerbroek die losjes op haar heupen hing.

Ze maakte haar look af met een paar gezellige bruine Ugg-laarzen en veel sieraden.

Sasha droeg ook meerdere gelaagde kettingen en een stapel armbanden om haar linkerpols, waaronder een gouden armband.

Haar lange donkere haar was los om haar schouders gedragen en ze had Airpods in haar oren, wat erop wees dat ze naar muziek of een podcast luisterde.

Sasha zag er prachtig uit toen ze terugkeerde naar de lessen op de zonnige universiteitscampus. DailyMail.com onthulde in april exclusief dat Sasha een relatie heeft met Clifton Powell Jr., 24, de zoon van ‘Ray’-acteur Clifton Powell. Diezelfde maand vertelde de moeder van Sasha en Malia hoe ze allemaal zijn opgegroeid tijdens een laatste optreden in The Ellen DeGeneres Show.

De voormalige eerste dochter voelde zich meteen thuis op de campus, waar haar medestudenten haar geen tweede blik wierpen terwijl ze langs hen slenterde.

Sasha droeg wat leek op een groene vape-pen in haar hand, die ze eerder had gezien.

Op een gegeven moment werd ze gezien terwijl ze haar mobiele telefoon tevoorschijn haalde en ernaar keek.

In 2020 herinnerde haar vader zich dat hij een zware roker was in zijn memoires, ‘A Promised Land’, en gaf toe dat hij tijdens zijn presidentschap soms acht, negen of tien sigaretten per dag rookte. Haar oudere zus, Malia Obama, 24, is in de loop der jaren ook herhaaldelijk zien roken.

Sasha heeft samen met Malia in Los Angeles gewoond nadat ze van de Universiteit van Michigan naar het USC was overgestapt om haar studie af te maken.

DeGeneres, 64, herinnerde mevrouw Obama, 58, aan hoe Sasha en Malia het programma voor het eerst hadden bezocht als kleine meisjes die de Jonas Brothers wilden zien. Maar meer dan tien jaar later zijn ze van boybands uitgegroeid tot vriendjes.

‘Nu brengen ze volwassen mannen naar huis,’ zei ze. ‘Nu hebben ze vriendjes en echte levens en zo. Ze zijn voor onze ogen opgegroeid en doen het goed.’

Terwijl de voormalige first lady gutste over de ‘geweldige jonge vrouwen’ die haar dochters zijn geworden – ‘Vrouwen, ik weet het! Eng,’ zei ze – en ze onthulde dat ze aan het daten waren, ze was veel discreter over de details van hun liefdesleven.

Eerder deze maand onthulde DailyMail.com exclusief dat Malia een relatie heeft met muziekproducent Dawit Eklund. Dawit, die ook door David gaat, de verengelste versie van zijn naam, is de zoon van de gepensioneerde officier van het ministerie van Buitenlandse Zaken Jon Eklund, 72, die op verschillende Amerikaanse ambassades in Afrika werkte, en zijn Ethiopische vrouw, Yeshi, 66.

Malia, 24, verhuisde ook naar Los Angeles om een ​​carrière als scenarioschrijver na te streven nadat ze vorig jaar afstudeerde aan de Harvard University. Ze scoorde een functie bij de aankomende Amazon-show van Donald Glover over een ‘Beyoncé-achtig personage’.

Glover, die ook bekend staat onder zijn artiestennaam Childish Gambino, bevestigde in maart dat hij de voormalige eerste dochter haar eerste baan heeft gegeven als schrijver voor de serie, die voorlopig de titel ‘Hive’ draagt. ‘Ze is gewoon een ongelooflijk getalenteerd persoon’, vertelde hij aan Vanity Fair uit Malia. ‘Ze is heel gefocust en ze werkt heel hard.’

Sinds ze naar Los Angeles is verhuisd, woont Malia in Brentwood, een welvarende wijk aan de westkant van de stad.

Het is onduidelijk wat Sasha studeert aan het USC of wat ze van plan is te gaan doen nadat ze klaar is met studeren.

Sasha en haar zus zijn meerdere keren in Los Angeles gespot sinds ze zijn verhuisd.