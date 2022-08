SARAH VINE: Meghan’s latest interview is an Exocet missile aimed at the heart of the monarchy

De vergelijking is treffend. De simpele zwarte coltrui. De uitgeklede make-up. De blik, stoutmoedig starend in de camera. Nee, niet de hertogin van Sussex, afgebeeld voor haar laatste interview met een Amerikaans tijdschrift; maar prinses Diana, gefotografeerd door Patrick Demarchelier in de herfst van 1991 voor Vogue, en later gebruikt op de omslag van een heruitgave van Andrew Mortons boek Diana: Her True Story.

Het kan toch niet opzettelijk zijn? Vandaag is het immers 25 jaar geleden dat Diana op 36-jarige leeftijd tragisch stierf in Parijs.

Zelfs Meghan, hoe onbewust ook, zou zeker niet proberen de koninklijke familie te trollen bij zo’n plechtige gelegenheid. Toch is het er.

En laten we eerlijk zijn, ze heeft het eerder gedaan. Wie zou de timing van het interview met Oprah Winfrey kunnen vergeten, dat slechts een maand voordat de hertog van Edinburgh in april 2021 overleed, werd uitgezonden? Niets en niemand, zelfs niet de ziekelijke gezondheid van Hare Majesteits gemalin van 70 jaar, zou Meghan in de weg kunnen staan ​​om haar beroemde waarheid uit te spreken.

In werkelijkheid zijn de overeenkomsten echter slechts oppervlakkig. De compositie en styling lijken inderdaad erg op elkaar. Maar hoewel Diana’s glimlach een beetje verlegen is, staart ze toch warm naar de toeschouwer, haar ogen dansen van ondeugendheid.

Meghan’s halfopen mond daarentegen is meer een grijns. En haar mooie warme bruine ogen zijn op de een of andere manier zo koud als ijs.

Het laatste interview van de hertogin van Sussex – 6.400 woorden van valse oprechtheid en kruiperige lof, geleverd door haar verheven £ 11,2 miljoen baars in de heuvels van Montecito, is een Exocet-raket getipt met gif, berekend om het hart van de Britse monarchie te raken.

Het is een bedreiging die zo openlijk is, zo overduidelijk dat ze net zo goed een paardenhoofd in het bed van de koningin had kunnen steken.

Elke regel druipt van dreiging, echt of geïmpliceerd. Zelfs haar vermeende momenten van kwetsbaarheid zitten vol boosaardigheid. Op een gegeven moment vraagt ​​de interviewer, Allison P. Davis, waarom zij en prins Harry in Californië zijn beland; waarom ze vonden dat ze weg moesten uit het VK; waarom ze niet tot een compromis konden komen, ‘ook al doen verschillende andere leden van de familie precies dat’.

‘Een pauze als ze naar beneden kijkt en haar handen inspecteert’, schrijft Davis. ‘Ik weet het niet,’ zegt ze en werpt een wetende blik in de middellange afstand.’

Gedienstig vult Davis de gaten op. Meghan’s ‘supernova-aanwezigheid (biracial, gescheiden, zelfgemaakte miljonair, kledingpaard)’ vormde een bedreiging voor de monarchie, en benadrukte de manier waarop het ‘relevant werd voor een jongere generatie – en erger nog, de manieren waarop het diep gebrekkig was ( en racistisch)’.

Ze was te verfijnd, te onafhankelijk, met ‘verlangens en doelen en een schare fans’. Met andere woorden, veel te cool en fantastisch om bij de muffe oude royals te passen.

Zoals alles wat Meghan tegenwoordig doet, is dit interview een masterclass in manipulatie, een zorgvuldig georkestreerde, professioneel uitgevoerde oefening in merkopbouw.

Meghan de filantroop, die lunch uitdeelt aan daklozen die op school zijn; Meghan de moeder, die haar kleine jongen zijn manieren leert; Meghan de vrouw, haar metaforische wortels verweven met die van Harry. Het is er allemaal, elk laatste cliché. Maar misschien wel het belangrijkste is Meghan, de tragische, onbegrepen, verguisde heldin. Meghan als Assepoester, verstoten door de tweeling Ugly Sisters van de Britse media en het establishment, haar prinsessdroom aan flarden, haar jurk bevlekt met stille tranen.

En toch, ondanks haar lijden, barst haar nobele, mooie hart gewoon van vergeving.

‘Ik denk dat vergeving heel belangrijk is. Het kost veel meer energie om niet te vergeven’, zegt ze wijs. ‘Maar het kost veel moeite om te vergeven.’

En dan de angel in de staart: ‘Ik heb echt mijn best gedaan, vooral wetende dat ik alles kan zeggen’, zegt ze met een stem vol betekenis.’

Daar gaat ze weer met het paardenhoofd. Don Corleone zelf had geen eleganter ondubbelzinnig dreigement kunnen uitbrengen. En ze heeft Harry zelfs getraind om het te doen. Davis wordt getrakteerd op een rondleiding door hun gedeelde thuiskantoor in aanwezigheid van de blootsvoetse Duke.

‘De meeste mensen die ik ken en veel van mijn familie, kunnen niet samen werken en leven,’ zegt Harry terloops terwijl ik een kijkje neem in hun commandocentrum (sic). Hij kondigt familie aan met een vocale oogrol.’ Een ‘vocal eye roll’, toch? Goede jongen, Harry, klop op het hoofd. Geef die man een traktatie. Maar terug naar Meghan (voor wie is er nog meer?). Is ze een levende heilige of een engel – of misschien allebei?

In Zuid-Afrika, zo vertelt ze ons, wordt ze aanbeden als Nelson Mandela.

Toen ze in de koninklijke familie trouwde, verheugden de mensen van die grote natie zich blijkbaar ‘op straat zoals we deden toen Mandela uit de gevangenis werd vrijgelaten’.

Goedheid. Wie wist dat het overwinnen van apartheid net zo eenvoudig was als trouwen met een rijke man met een titel? Wat een nederigheid, en zo nuchter ermee.

Nu is ze natuurlijk de onbetwiste hertogin van Montecito; maar aanvankelijk durfde ze niet te dromen van zo’n pracht.

‘We hadden geen werk, dus we waren niet van plan om dit huis te komen bekijken. Het is net als toen ik jonger was en jij aan het etaleren bent – het is alsof ik niet wil gaan kijken naar alle dingen die ik me niet kan veroorloven. Dat voelt niet goed.’

Arme Harry en Meghan, met hun koude neuzen tegen de elektrische poorten van Montecito gedrukt, die nergens anders heen kunnen dan het 25.000 vierkante meter grote herenhuis in mediterrane stijl in Beverly Hills (compleet met warm en koud personeel en beveiligingspersoneel) dat hen is uitgeleend door de acteur Tyler Perry. Echt, ze hebben geleden.

Het gaat maar door, elke ‘openbaring’ nog waanvoorstellingender dan de vorige. De tragedie is natuurlijk dat mensen dit narcistische gezeur zullen geloven. De wereld zit vol idioten die denken dat de koningin een hagedis is en dat prinses Diana het slachtoffer was van een moordcomplot op MI6, dus dit is echt geen grote sprong in het diepe.

Het is misschien geen toeval dat dit interview samenvalt met de verjaardag van de tragische dood van de prinses van Wales bij een auto-ongeluk, vandaag 25 jaar geleden.

Zelfs Meghan zou geen openlijke vergelijking durven maken; maar de timing kan niet over het hoofd worden gezien. Er is niets en niemand die deze vrouw niet zal uitbuiten om haar eigen voordeel na te jagen.

Samen met de koninklijke familie als geheel vermoed ik dat ik had gehoopt dat zodra Meghan het leven had gekregen dat ze wenste – dat wil zeggen een privé-bestaan ​​weg van de camera’s en haar verplichtingen als werkende koninklijke familie – ze, als ze niet helemaal de hand van vriendschap uitstrekken en dan tenminste vermurwen in haar aanvallen op de koningin en haar familie.

Maar het wordt steeds duidelijker dat ze dat niet van plan is. Als er iets is, lijkt ze vastbesloten om wraak te nemen.

Geen wonder dat ze van plan is terug te keren naar sociale media: geen betere plek om vage en ongefundeerde beschuldigingen te verspreiden die zich als een lopend vuurtje verspreiden.

Ze bouwt een identiteit op, een carrière, uitsluitend gebaseerd op zichzelf opwerpen als het onschuldige slachtoffer van haar slechte schoonfamilie. Ze maakt meedogenloos gebruik van de moderne obsessie met identiteitspolitiek om negatieve stereotypen over Groot-Brittannië te voeden en in haar voordeel te gebruiken.

Wijlen prinses Diana had, ondanks al haar worstelingen, een oprechte reden om gekrenkt te zijn met de koninklijke familie. Hoewel veel van de paranoia’s die haar achtervolgden grotendeels verzonnen bleken te zijn, was haar huwelijk met prins Charles ongetwijfeld gebaseerd op valse voorwendselen.

Al die tijd, natuurlijk, blijven genieten van de privileges van de status en titels die ze beweert te verachten.

Meghan kan zich in dezelfde competitie verbeelden, maar de waarheid is dat er geen vergelijking is. Diana leed veel meer ontberingen, zowel privé als in het openbaar, dan Meghan ooit heeft meegemaakt.

En toch, hoewel Diana op haar eigen manier terugsloeg tegen The Firm, probeerde ze nooit het koningshuis op de knieën te krijgen. Ze was in de grond een te aardig persoon. Niet zo Meghan.

Vergis je niet, deze vrouw wil niet alleen de voeten van de koninklijke familie tegen het vuur houden – ze wil het House of Windsor tot de grond toe afbranden en dansen op zijn as. De vreselijke tragedie is dat ze, met de hulp van prins Harry, misschien wel zal slagen.