Sanna Marin defends lifestyle after footage of her ‘wild’ night out has gone round the world 

De Finse premier Sanna Marin heeft veel onderscheidingen gekregen sinds hij op 34-jarige leeftijd de jongste staatsleider ter wereld werd.

Er is bijvoorbeeld haar fenomenaal succesvolle reis naar de macht.

Ze heeft de laatste tijd veel lof gekregen voor haar ijzersterke vastberadenheid wanneer ze wordt geconfronteerd met het altijd aanwezige spook van de Finse buurman, Vladimir Poetin.

Dan is er nog de kwestie van haar uiterlijk – ze is terecht een politicus voor de Instagram-generatie genoemd.

Maar gisteren, in de week dat ze door de Duitse krant Bild werd uitgeroepen tot ‘de coolste politicus ter wereld’, raakte Marin in een nieuwe controverse ondergedompeld in een tweede storm met de opkomst van nieuwe videobeelden waarop ze heup-aan-heup danst met een mannelijke popzanger in een nachtclub om 4 uur.

De Finse tabloid Seiska meldde dat een getuige de sociaaldemocratische premier had beschreven als ‘duidelijk dronken’ en dat ze ‘intiem had gedanst met ten minste drie verschillende mannen’ en ‘op de schoot van twee verschillende mannen had gezeten’.

Het moet gezegd worden, dat is niet wat de video weergeeft, dat is eerder het soort dansen dat direct herkenbaar is in nachtclubs over de hele wereld.

De controverse komt in de nasleep van een eerder uitgelekte video die dezelfde avond werd genomen en waarin Marin op 6 augustus danste en dronk met ongeveer 20 vrienden, waaronder beroemde Finse artiesten, tv-presentatoren en influencers op sociale media.

Ze heeft binnen Finland kritiek gekregen van degenen die het gedrag ongepast vinden voor een wereldleider, vooral in een tijd van nationale noodtoestand waarin Finland zijn historische neutraliteit beëindigt om zich bij de NAVO aan te sluiten en worstelt met een oorlogvoerend Rusland.

De uitgelekte video’s leidden tot de vrij buitengewone omstandigheden gistermiddag van het staatshoofd van een land – ze is getrouwd en heeft een dochter – die moest verklaren dat er ‘niets ongepasts’ in de video’s gebeurt, ze ‘niets te verbergen of te verbergen’ had en dat ze had, voor haar eigen rechtsbescherming, een drugstest laten doen, ‘waarvan de uitslag over ongeveer een week komt’.

Marin, nu 36, sprak in het Engels en vertelde op een persconferentie dat ze in het weekend geen regeringsvergaderingen had over de gebeurtenissen die op camera waren vastgelegd.

‘Ik had wat vrije tijd en die bracht ik door met mijn vrienden. En ik heb niets illegaals gedaan’, verklaarde ze.

Haar enige spijt was dat ‘privé’-video’s het publieke domein hadden bereikt, voegde ze eraan toe.

Eerder, in antwoord op vragen van zowel leden van de oppositiepartij als leden van haar eigen coalitieregering, zei ze: ‘Ik heb een gezinsleven, ik heb een werkleven en ik heb vrije tijd om met mijn vrienden door te brengen. Vrijwel hetzelfde als veel mensen van mijn leeftijd.’

Marin zei: ‘Ik ga precies dezelfde persoon zijn als ik tot nu toe was en ik hoop dat het wordt geaccepteerd’

Ze voegde eraan toe dat ze geen behoefte voelde om haar gedrag te veranderen.

‘Ik word precies dezelfde persoon als ik tot nu toe was en ik hoop dat het geaccepteerd wordt.’

Dat ze spijt zou hebben van het lek is misschien niet verwonderlijk als je kijkt naar zowel haar positie als premier als het kleine feit dat de man met wie ze danste niet haar echtgenoot was, Markus Raikkonen, een voormalig voetballer.

Niet dat er enige suggestie is van disharmonie in het huwelijk – verre van dat.

Hij verscheen voor het laatst op Marin’s Instagram-feed op 1 augustus, toen ze een prachtige foto deelde van hun trouwdag, in augustus 2020, tijdens haar eerste jaar in functie.

‘Het is 18 zomers geleden dat ik je heb ontmoet. Gelukkige huwelijksverjaardag’, schreef ze.

Het stel ontmoette elkaar op 18-jarige leeftijd tijdens hun laatste jaar op de universiteit en had al een tweejarige dochter, Emma Amalia Maria, toen ze trouwden in de ambtswoning van de premier in Helsinki.

Destijds was Marin uitbundig in haar liefde voor haar tienerliefde en schreef: ‘We hebben samen veel gezien en meegemaakt, vreugde en verdriet gedeeld en elkaar op de bodem en in de storm gesteund.

‘We hebben in onze jeugd samengewoond, volwassen en ouder geworden met onze geliefde dochter. Van alle mensen heb je gelijk voor mij. Bedankt dat je aan mijn zijde staat.’

Als echtgenote van Finlands baanbrekende millenniumpremier, wat een reis heeft hij meegemaakt.

De vrouw die nu de leider is van 5,5 miljoen mensen, werd geboren in een arbeidersgezin in Helsinki en groeide op in een huurhuis in verre van gemakkelijke omstandigheden. Haar moeder ging op jonge leeftijd uit elkaar met Marins alcoholische vader Lauri.

Met krappe financiën was Marin een harde werker, haar eerste zomerbaantje was bij een bakkerij en op de middelbare school bezorgde ze tijdschriften om extra geld te verdienen.

Maar wat de familie financieel te kort kwam, maakten ze meer dan goed met liefde.

Marin heeft verteld hoe haar moeder na de scheiding een relatie begon met een andere vrouw, en beschrijft hoe ze opgroeide in een ‘regenboogfamilie’ met een ‘overvloed’ van liefde.

Niet dat het gemakkelijk was. ‘We werden niet erkend als een echte familie of gelijk aan anderen’, zei ze eens, nadenkend over hoe haar vroege leven haar politiek had beïnvloed.

‘Voor mij zijn mensen altijd gelijk geweest. Het is geen kwestie van mening. Dat is de basis van alles.’

Ze was het eerste lid van haar familie dat naar de universiteit ging en werkte als kassier terwijl ze profiteerde van het genereuze onderwijssysteem van Finland om haar diploma in administratieve wetenschappen te behalen.

Haar achtergrond en eerlijkheid waren een troef.

Toen, niet zo lang geleden, een extreemrechtse partijleider haar bespotte als een ‘verkoopster’, had ze de perfecte reactie: ‘Ik ben enorm trots op Finland. Hier kan het kind van een arm gezin zichzelf opvoeden en hun doelen in het leven bereiken. Een kassier kan zelfs premier worden.’

Tijdens haar studie kreeg ze haar ‘politieke wake-up call’, geslagen, zei ze ooit, door een plotseling besef dat hard werken niet alleen ten goede zou komen aan haar eigen leven, maar ook aan het leven van de mensen om haar heen – de armen en vrouwen, in bijzonder.

Haar band met de centrumlinkse Sociaal-Democratische Partij die ze nu leidt, begon met het lidmaatschap in 2006, en zag haar van 2010 tot 2012 de eerste vice-president worden.

Ze stelde zich in 2008 kandidaat voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van Tampere, maar werd niet gekozen.

Ze stond, met succes, voor de tweede keer, op 27-jarige leeftijd, in 2012, en werkte zich een weg omhoog op de politieke ladder om tegen juni 2019 minister van Transport en Communicatie te worden.

In december van dat jaar werd ze premier.

Een vaak herhaald verhaal is dat van de sauna-avond van de meiden (het is tenslotte Finland) een paar jaar geleden toen een journalist aan Marin vroeg of ze leider van haar partij wilde worden.

‘Ze keek me alleen maar aan alsof ze wilde zeggen: ‘Vraag je me dit zelfs?’ ‘ herinnert Kristiina Tolkki zich.

Ondanks de lovende kritieken die ze sinds haar aantreden heeft gekregen, is de furore van deze week niet de eerste controverse van de premier.

In december kreeg ze kritiek omdat ze een nachtclub bezocht nadat ze in contact was gekomen met iemand die positief had getest op Covid.

Ze verontschuldigde zich, hoewel ze op dat moment geen regels had overtreden.

Eind 2020 ontketende ze ook een seksismedebat nadat ze poseerde voor een fotoshoot in een tijdschrift in een blazer, blijkbaar niets eronder.

Ze vertelde het tijdschrift dat ze ‘zich wilde concentreren op het beleid, niet op mijn uiterlijk’ – maar onvermijdelijk verdeelde de foto de meningen, waarbij sommigen de premier prezen en anderen het beeld ‘ongepast’ noemden.

In alle opzichten een moderne vrouw, ze deelde ouderschapsverlof met haar partner en zag regelmatig haar dochter borstvoeding geven in het parlement.

Ze is duidelijk over de aandacht die haar leeftijd, geslacht en uiterlijk trekt, hoewel Finland al lang een weg baant voor vrouwen in de politiek.

Ze zei ooit tegen Vogue: ‘In elke positie waarin ik ooit heb gezeten, is mijn geslacht altijd het uitgangspunt geweest – dat ik een jonge vrouw ben.

‘Ik hoop dat het op een dag geen probleem zal zijn. . . Ik ben niet beter en niet slechter dan een man van middelbare leeftijd.’

Vergis je niet, ze is ook politiek moedig geweest. In mei verklaarde ze dat historisch neutraal Finland zich bij Zweden zou voegen bij het aanvragen van lidmaatschap van de NAVO, waarmee ze een decennialange neutraliteitsovereenkomst met Rusland, die sinds de Winteroorlog heeft gesloten, zou verscheuren – de noodlottige poging van Moskou om Finland kort na de uitbraak binnen te vallen. van de Tweede Wereldoorlog.

Geïnspireerd door haar eigen opvoeding, was haar belangrijkste wetgeving een gelijkheidsprogramma dat ten goede kwam aan vrouwen en mensen met een laag inkomen.

Het programma omvatte tot dusver beleid om ouders aan te moedigen de zorgtaken gelijkelijk te verdelen, huiselijk geweld tegen te gaan, de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en het onderwijs voor immigranten en kinderen uit armere milieus te verbeteren.

Als fan van de Amerikaanse rockband Rage Against The Machine pleit ze voor een vierdaagse werkweek, zodat mensen meer tijd kunnen besteden aan ‘families, geliefden, hobby’s en andere aspecten van het leven’.

Ze heeft onderwijs verplicht gesteld tot de leeftijd van 18 jaar en heeft zich ook gecommitteerd aan het beëindigen van dakloosheid.

Niet langer de jongste wereldleider – Dritan Abazovic, uit Montenegro en Gabriel Boric, uit Chili, hebben daar een paar maanden voorsprong – ze is duidelijk onbeschaamd over haar jeugd, wat haar losbandige gedrag in de video’s die dit jaar zijn verschenen, heel goed zou kunnen verklaren. week.

Zoals ze aan het begin van haar tijd als premier zei: ‘Ik ben een vertegenwoordiger van de jongere generatie – en ja, dat wordt weerspiegeld in de manier waarop ik mijn werk doe en hoe ik leef.

‘Ik zal mijn gedrag niet veranderen. Ik ben een individu, een persoon, een echt persoon – ook al ben ik premier.’