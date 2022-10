San Antonio cop who shot teen boy, 17, is charged with two counts of aggravated assault

James Brennand, de rookie-agent uit San Antonio die de tiener Erik Cantu meerdere keren neerschoot en hem in leven hield, is beschuldigd van twee aanklachten van zware mishandeling door een ambtenaar.

Volgens de politie van San Antonio werden de aanklachten ingediend tegen de 25-jarige Brennand na een strafrechtelijk onderzoek naar de schietpartij, waarbij hij abrupt op de 17-jarige Cantu schoot terwijl hij in zijn auto een cheeseburger zat te eten.

Verschillende organen van Cantu werden doorboord tijdens de schietpartij en hij is momenteel aan de beademing, volgens zijn familie.

De familie van Erik Cantu zegt dat de tiener een aantal operaties heeft moeten ondergaan om belangrijke organen te repareren die beschadigd waren door geweervuur, volgens advocaat Brian Powers, die sprak met DailyMail.com

Agent James Brennand, 25, is beschuldigd van twee tellingen van zware mishandeling na de schokkende schietpartij van Erik Cantu, 17

Eric Cantu afgebeeld op zijn Facebook-pagina in september 2022

Cantu’s longen worden effectief bediend door de levensondersteunende machine en hij blijft onder verdoving terwijl zijn lichaam de tijd neemt om te herstellen.

Powers zei dat Cantu voor een lange weg naar herstel staat, maar dat zijn familie dankbaar is voor de gebeden die ze hebben ontvangen.

Brennand is een getrouwde voormalige soldaat die werd geprezen om zijn vuurwapenvaardigheden toen hij op de politieacademie zat.

Erik verkeert nog in kritieke toestand en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er werden operaties uitgevoerd om verwondingen aan enkele belangrijke organen te herstellen als gevolg van de penetratie van meerdere kogels

Erik Cantu werd na de schietpartij opgenomen in het nabijgelegen Universitair Ziekenhuis. Na de schietpartij diende Brennand reanimatie toe terwijl hij wachtte op paramedici.

‘Erik en onze familie willen al onze familie, vrienden, de geweldige stad San Antonio en iedereen over de hele wereld bedanken die hun oprechte gebeden en zegeningen heeft gestuurd’, zei Powers in een verklaring.

‘Erik verkeert nog in kritieke toestand en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er werden operaties uitgevoerd om verwondingen aan enkele belangrijke organen te herstellen als gevolg van het binnendringen van meerdere kogels. Erik is momenteel op een levensondersteunend systeem dat zijn longen aan het werk houdt en blijft op een enorme hoeveelheid sedativa om hopelijk het ongemak en de pijn te verlichten.

‘Hij heeft een geweldige medische staf die de klok rond ijverig heeft gewerkt om hem goede zorg te bieden. Erik heeft het moeilijk en we weten dat het herstel niet gemakkelijk voor hem zal zijn. Elk moment is kritiek en het onzekere is behoorlijk pijnlijk. We vragen iedereen om Erik in gedachten en gebeden te houden.’

Afgelopen woensdag heeft de politie van San Antonio snel gehandeld door Brennand te ontslaan.

Op het moment van zijn ontslag zat hij nog in zijn proeftijd – wat betekent dat hij geen recht heeft op beroep – en was hij pas zeven maanden aan het werk.

De politie heeft de tiener aanvankelijk aangeklaagd voor het ontwijken van arrestatie en mishandeling van een politieagent, maar die is sindsdien ingetrokken.

Volgens zijn LinkedIn-pagina diende Brennand eerder in het Amerikaanse leger als militaire hondengeleider. Hij nam dienst in 2016. Brennand was gestationeerd buiten Seattle

Brennand en zijn vrouw afgebeeld in een gephotoshopte afbeelding gemaakt door hun makelaar nadat Arnold niet aanwezig was toen het paar in 2021 een huis sloot

Volgens de wet van Texas mocht zijn familie, vanwege het feit dat er een aanklacht tegen hem was ingediend, slechts voor beperkte tijd bij zijn bed zijn.

Voorafgaand aan de release van de video beweerde Brennand dat hij pas het vuur op Cantu opende nadat de tiener hem met zijn auto had aangereden. De nieuwe video laat anders zien.

Brennand werd naar de McDonald’s geroepen na een gemelde storing die niets met Cantu te maken had. Toen de agent ter plaatse kwam, zag hij de auto van de tiener blijkbaar aan voor een voertuig dat hem de vorige nacht ontweek.

Die auto was weggesneld van Brennand toen hij probeerde hem aan de kant te zetten omdat de kentekenplaten niet overeenkwamen met de auto.

Brennand is geen onbekende in schieten – hij werd in 2021 vierde in de categorie ‘vuurwapens’ in zijn politie-cadettenklasse

Brennand naderde Cantu’s kastanjebruine auto en riep om dekking, maar probeerde snel het heft in eigen handen te nemen en opende de autodeur.

De politie heeft niet bevestigd of de auto van Cantu is gestolen.

De video toont het moment waarop Brennand Cantu verraste en eiste dat de tiener uit de auto stapte.

Terwijl Cantu de bevelen van de officier in twijfel trok, probeerde hij de auto in zijn achteruit te zetten en Brennand ving de deur op.

Brennand opende snel het vuur en schoot in de bestuurderskant van het voertuig toen Cantu achteruit reed, en op de bodycambeelden was te zien hoe de agent ‘schoten afgevuurd!’ schreeuwde. in zijn radio.

Cantu reed de parkeerplaats af en probeerde weg te rijden, maar Brennand bleef achter in het voertuig schieten.

De tieners werden vervolgens buiten het voertuig een blok verwijderd van de schietpartij gevonden.

De voormalige politieagent heeft een kind met zijn vrouw, Danielle Arnold, Arnold is ook een hondengeleider bij het Amerikaanse leger

Tijdens een persconferentie op vrijdag bevestigde de officier van justitie van Bexar County, Joe Gonzales, dat bij het bekijken van de video, zijn kantoor de politie opdroeg de aanklacht tegen Cantu in te trekken.

Gonzales informeerde het publiek ook over de toestand van Cantu en zei: ‘Deze jongeman ligt in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Er was een probleem met het feit dat zijn ouders langdurig contact met hem konden hebben. Ik begrijp dat het een ‘touch-and-go’-situatie is.’

Hij voegde eraan toe: ‘Om mijn discretie uit te oefenen, heb ik besloten deze zaak voorlopig te seponeren zodat zijn familie aan zijn zijde kan staan.’

Hij vervolgde: ‘Mijn zorg op dit moment gaat over de gezondheid van deze jonge man, over het vermogen van zijn ouders om aan zijn zijde te staan, en daarom hebben we gedaan wat we hebben gedaan. Het duurt even voordat SAPD de volledige zaak bij ons heeft ingediend en dan nemen we de beslissing.’

‘Ik prijs de politie van San Antonio voor de actie die ze hebben ondernomen om deze persoon te beëindigen, want er was duidelijk bezorgdheid van hun kant. Het is prijzenswaardig dat leden van die afdeling het nodig achtten om deze persoon te ontslaan’, voegde de officier van justitie eraan toe.

Volgens Cantu’s Facebook-pagina werkt hij bij The Wash Tub, een autoservicebedrijf in San Antonio.

Zijn voormalige supervisor, Christopher Montalvo, vertelde: KSAT dat Cantu eerder dit jaar drie maanden bij het bedrijf werkte.

Montalvo zei dat hij Cantu twee weken geleden voor het laatst zag toen hij langskwam voor een wasbeurt. Hij zei: ‘Goed gelachen, gewoon normale mensendingen. Niets echt ernstigs. Ik heb nooit een slechte vibe gekregen van (Cantu). Hij was altijd een heel goede kerel voor me, en hij respecteerde me altijd. Elke keer dat ik hem zei iets te doen, deed hij het altijd en werkte hij hard.’

De opzichter was niet op de hoogte dat Cantu was neergeschoten. Toen hem de video werd getoond door een KSAT-verslaggever, zei Montalvo: ‘Dat is moeilijk om naar te kijken. Dat is eng. Ik ben sprakeloos, eerlijk gezegd. (Cantu) kijkt bang. Hij ziet er doodsbang uit. Hij weet niet wat er aan de hand is. Hij zat net in zijn auto te eten. Dat daar, dat vond ik persoonlijk niet goed.’

Toen Cantu achteruit reed, zou de deur van het voertuig Brennand hebben geraakt, waarna de agent zijn pistool trok en onmiddellijk op het tienerpaar begon te schieten.

Brennand schiet herhaaldelijk op het raam aan de bestuurderszijde en roept ‘schoten afgevuurd’ in zijn radio, en Cantu probeert weg te rijden

Berichten op Cantu’s Facebook-pagina tonen een grote interesse in auto’s, er zijn meerdere foto’s die hem tonen voor een Dodge Charger, waarvan de opmerkingen aangeven dat hij net in mei had gekocht.

Onder die foto schreef zijn grootmoeder: ‘Mijn jongen, ik ben erg opgewonden voor je, ik vraag je maar één ding, rijd veilig en zorg goed voor jezelf, hou veel van je, God is goed.’

Hij antwoordde: ‘Ik waardeer het Liz. Je bent altijd als een moeder voor me geweest. Je behandelde me altijd alsof ik je zoon was. Ik kan niet wachten om het je te laten zien!’

In februari plaatste hij een foto waarop hij te zien is achter het stuur van een Ford Bronco. Terwijl hij in maart een video plaatste waarin hij hem aan de passagierszijde van een Ferrari liet zien.

In het Intro-gedeelte van zijn pagina schreef Cantu: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart; en steun niet op uw eigen inzicht. NBV Spreuken 3:5.’