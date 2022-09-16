Samson to lead powerful India A in one-day series against New Zealand A
For some of these players, the call-up to the one-day squad represents a transition from red ball to white ball cricket: Bharat, Chahar, Abhimanyu, Gaikwad, Kuldeep, Patidar, Tilak Varma and Malik are all in the squad for the ongoing four-day series.
India A one-day selection: Sanju Samson (capt, week), Prithvi Shaw, Abhimanyu Easwaran, Ruturaj Gaikwad, Rahul Tripathi, Rajat Patidar, KS Bharat (wk), Kuldeep Yadav, Shabhaz Ahmed, Rahul Chahar, Tilak Varma, Kuldeep Sen, Shardul Thakur, Umran Malik, Navdeep Saini, Raj Bawa