Salman Rushdie werd bewaakt door TWEE agenten tijdens het evenement waar hij werd neergestoken

Auteur Salman Rushdie werd van een beademingsapparaat gehaald en kon zaterdag praten, een dag nadat hij werd neergestoken terwijl hij zich voorbereidde om een ​​lezing te geven in de staat New York.

Rushdie bleef met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen, maar collega-auteur Aatish Taseer twitterde ‘s avonds dat hij ‘van de beademing was en aan het praten was (en een grapje maakte).’ De agent van Rushdie, Andrew Wylie, bevestigde die informatie zonder verdere details te geven.

Eerder op de dag pleitte de man die ervan werd beschuldigd hem vrijdag aan te vallen in de Chautauqua Institution, een non-profit onderwijs- en retraitecentrum, niet schuldig aan poging tot moord en aanranding in wat een officier van justitie een ‘vooraf geplande’ misdaad noemde.

Een advocaat van Hadi Matar voerde het pleidooi namens hem tijdens een voorgeleiding in het westen van New York. De verdachte verscheen voor de rechtbank in een zwart-witte jumpsuit en een wit gezichtsmasker, met zijn handen voor zich geboeid.

Een rechter beval hem zonder borgtocht vast te houden nadat officier van justitie Jason Schmidt haar had verteld dat Matar, 24, stappen ondernam om zichzelf opzettelijk in positie te brengen om Rushdie kwaad te doen, door een voorschot te krijgen voor het evenement waar de auteur aan het woord was en een dag te vroeg arriveerde met een neppe ID KAART.

Dr. Martin Haskell uit Dayton, Ohio, was een van de artsen die na de aanval Rushdie te hulp schoten

Ondertussen zei een arts die getuige was van de steekpartij van Salman Rushdie tijdens een evenement in het westen van New York, dat ondanks de aanwezigheid van twee agenten die als beveiliging optraden, het uiteindelijk de menigte was die tussenbeide kwam om de aanvaller te bedwingen.

‘Het publiek hield de aanvaller in bedwang en de staatspolitieagenten deden hem snel de handboeien om’, vertelde Dr. Martin Haskell uit Dayton, Ohio, aan DailyMail.com. Haskell zei dat Rushdie zowel de staatstrooper als de hulpsheriff van een andere sheriff in de buurt had laten fungeren als beveiliging voor het evenement, maar dat de met een mes zwaaiende aanvaller nog steeds onbelemmerd het podium op leek te rennen.

Het is niet duidelijk waar de agenten stonden toen de steekpartij plaatsvond.

Een woordvoerder van de staatspolitie van New York zei dat de trooper en de hulpsheriff waren toegewezen ‘om beveiliging te bieden tijdens het evenement op verzoek van de Chautauqua-instelling’.

Haskell zei dat mensen op het evenement de verdachte, de 24-jarige Hezbollah-sympathisant en de in New Jersey geboren Hadi Matar, sinds dinsdag op het terrein van de Chautauqua Institution hebben opgemerkt.

‘Hij was hier blijkbaar al een paar dagen om de boel in te dekken. Het was niet iets dat zomaar spontaan gebeurde,’ zei Haskell.

Hadi Matar, 24, centrum, arriveert op zaterdag voor een voorgeleiding in het Chautauqua County Courthouse in Mayville, NY

Hij pleitte niet schuldig te zijn aan de aanklachten en is zonder borgtocht in voorlopige hechtenis genomen nadat hij na de aanval op vrijdag uit de kazerne van de staatspolitie van New York in Jamestown was overgebracht.

Dit stilstaande beeld van een video toont een man die van het podium wordt geëscorteerd, terwijl mensen de neiging hebben om Salman Rushdie te schrijven

Het leven van Rushdie wordt bedreigd sinds wijlen ayatollah Khomeini, leider van de islamitische revolutie in Iran, in 1989 een fatwa uitvaardigde waarin werd opgeroepen tot zijn dood na de publicatie van de roman van de auteur De duivelsverzen, die door sommige moslims als godslasterlijk werd veroordeeld.

Haskell was ervan overtuigd dat Matar geen connectie had met de Chautauqua-gemeenschap.

Chautauqua County District Attorney Jason Schmidt zei tijdens Matar’s voorgeleiding op zaterdag dat de verdachte ten minste een dag voorafgaand aan het incident met de bus naar het gebied was gereisd en een kaartje voor het evenement op woensdag had gekocht.

‘Dit was een gerichte, niet-uitgelokte, vooraf geplande aanval op meneer Rushdie,’ zei Schmidt.

Volgens de website van de Chautauqua Institution was Rushdie daar om deel te nemen aan een discussie over de Verenigde Staten als asiel voor schrijvers en andere kunstenaars in ballingschap en als een thuis voor vrijheid van creatieve expressie.

De dokter beschreef het amfitheater waar Rushdie werd aangevallen als een hoefijzer, waarbij het podium van drie kanten toegankelijk was. Het podium is slechts drie voet van de grond.

Dr. Haskell zei dat Rushdie’s verwondingen ‘waarschijnlijk bloeden uit zijn halsader omdat de bloeding hevig was, maar het was waarschijnlijk niet de halsslagader’

Rosaria Calabrese, manager van de State of Fitness Boxing Club, een kleine, hechte sportschool in het nabijgelegen Noord-Bergen, zei dat Matar zich op 11 april heeft aangesloten en heeft deelgenomen aan ongeveer 27 groepssessies voor beginners die hun conditie willen verbeteren.

Sportschooleigenaar Desmond Boyle zei dat hij ‘niets gewelddadigs’ aan Matar zag en beschreef hem als beleefd en stil, maar toch iemand die er altijd ‘enorm verdrietig’ uitzag

De dokter zei dat het ‘heel gemakkelijk was voor’ [Matar] om heel snel te bewegen.’

Haskell zei dat hij ongeveer 30 meter verwijderd was van waar de aanval plaatsvond en dat hij Matar niets had horen zeggen voorafgaand aan de steekpartij.

Wel zei hij dat het publiek het ‘heel moeilijk’ vond om Matar te onderwerpen. Haskell beschreef de aanvaller als ‘woedend’ en ‘boos’.

Rosaria Calabrese, manager van de State of Fitness Boxing Club, een kleine, hechte sportschool in het nabijgelegen Noord-Bergen, zei dat Matar zich op 11 april heeft aangesloten en heeft deelgenomen aan ongeveer 27 groepssessies voor beginners die hun conditie willen verbeteren voordat ze haar enkele dagen geleden een e-mail stuurde om te zeggen hij wilde zijn lidmaatschap opzeggen omdat ‘hij voorlopig niet meer terug zou komen’.

Gym-eigenaar Desmond Boyle zei dat hij ‘niets gewelddadigs’ aan Matar zag, en beschreef hem als beleefd en stil, maar toch iemand die er altijd ‘enorm verdrietig’ uitzag. Hij zei dat Matar zich verzette tegen pogingen van hem en anderen om hem te verwelkomen en te betrekken.

‘Hij keek elke keer als hij binnenkwam. Het leek alsof het de ergste dag van zijn leven was,’ zei Boyle.

Helpers wiegen de gewonde auteur: Satanic Verse-auteur Salman Rushdie wordt geholpen door mensen nadat hij op het podium werd neergestoken

Dr. Haskell beschreef Rushdie’s verwondingen als ‘bloeding hoogstwaarschijnlijk uit zijn halsader omdat de bloeding hevig was, maar het was waarschijnlijk niet de halsslagader.’

Hij zei dat er meerdere artsen aanwezig waren bij het evenement die Rushdie te hulp schoten.

Rushdie leed aan een beschadigde lever en doorgesneden zenuwen in een arm en een oog, en lag aan de beademing en kon niet praten, zei zijn agent Andrew Wylie vrijdagavond. Rushdie zou waarschijnlijk het gewonde oog verliezen.

Dr. Haskell zei dat de steekwonden in zijn buik waarschijnlijk geopereerd moeten worden. Die steekwonden in de buik zouden Rushdie’s leverschade hebben veroorzaakt, zei de dokter.

‘De ernstigste verwonding was de hevige bloeding. Hij verloor een halve liter bloed. Er werden pogingen gedaan om zijn bloeddruk op peil te houden terwijl we wachtten op noodvoorraden, infuusvloeistoffen.’

‘Er was een grote schok. Het is een zeer veilige instelling, Chautauqua Institution. Het is een zomergemeenschap. Het wordt als zeer veilig beschouwd. Dus er was een schok, ongeloof: ‘Hoe kon dit hier gebeuren?’ soort reactie maar zeker geen paniek.’

‘Mensen werden verzocht te vertrekken en dat deden ze heel ordelijk.’

Politieagenten van New Jersey houden de wacht bij het gebouw waar de vermeende aanvaller Hadi Matar woont in Fairview, New Jersey

Op zaterdag, Matar pleitte niet schuldig aan poging tot moord en mishandeling in wat een officier van justitie een ‘vooraf geplande’ misdaad noemde.

Een advocaat van Matar voerde namens hem het pleidooi tijdens een voorgeleiding in het westen van New York. De verdachte verscheen voor de rechtbank in een zwart-witte jumpsuit en een wit gezichtsmasker, met zijn handen voor zich geboeid.

Een rechter beval hem zonder borgtocht vast te houden nadat officier van justitie Schmidt haar had verteld dat Matar stappen ondernam om zichzelf opzettelijk in positie te brengen om Rushdie kwaad te doen, door een voorschot te krijgen voor het evenement waar de auteur aan het woord was en een dag eerder aankwam met een nep-ID.

Openbaar verdediger Nathaniel Barone klaagde dat de autoriteiten er te lang over hadden gedaan om Matar voor een rechter te krijgen en hem ‘aangesloten op een bankje in de kazerne van de staatspolitie’.

‘Hij heeft dat grondwettelijke recht van veronderstelde onschuld’, voegde Barone eraan toe.

Matar werd geboren in de Verenigde Staten uit ouders die emigreerden uit Yaroun in Zuid-Libanon, vertelde de burgemeester van het dorp, Ali Tehfe, aan The Associated Press.

Een Hezbollah-functionaris zei dat ze ‘niets’ wisten van de aanval van Matar en weigerde commentaar te geven.

Fouad Komayah, die getrouwd was met Matars moeder, huilde toen hij het nieuws over zijn voormalige stiefzoon vertelde en zei dat hij ‘geen idee’ had van zijn politieke sympathieën.

Hij vertelde de DailyMail.com: ‘Hadi? Nee! Hadi? Hadi? Hadi is een heel goede jongen, hij is slim, hij heeft een goed hart. Hij zou niemand aanraken.’

Matar werd gisteravond beschreven als een eenling waarvan wordt aangenomen dat hij de afgelopen drie jaar met zijn moeder en twee zussen in een vrijstaand huis in Fairview, New Jersey heeft gewoond. ‘Het is een normaal, heel aardig, heel Amerikaans gezin’, zei een buurvrouw.

‘Ik heb nooit rode vlaggen bij hem gezien. We hadden het over sporten en fitness en eten. Vroeger gingen we samen boksen, maar we deden niet aan sparren – we deden springen, boksen, niet de zware dingen.

‘Ik zou zeggen dat hij een eenling was en dat ik hem niet met vrienden zag en ik denk niet dat hij veel socialiseerde.’