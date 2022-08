Ryan Giggs told girlfriend, ‘I wish I’d cheated’ as she called him ‘an absolute skank’, court hears

Ryan Giggs vertelde ex-vriendin Kate Greville ‘ik wou dat ik had bedrogen’, terwijl ze hem ‘een absolute slet, leugenaar en narcist’ noemde in een woedende uitwisseling van berichten, heeft een rechtbank gehoord.

De voormalige Manchester United-voetballer, 48, wordt beschuldigd van het ‘kopstoten’ van mevrouw Greville tijdens een ruzie in zijn £ 1,7 Manchester-huis in november 2020.

Hij wordt beschuldigd van het mishandelen van zijn voormalige partner en haar zus Emma, ​​samen met het gebruik van controlerend en dwingend gedrag tegen mevrouw Greville tussen augustus 2017 en november 2020.

Dag vier van het proces vandaag hoorde een reeks berichten tussen het toenmalige paar op 14 augustus 2020 – drie maanden voor het vermeende kopstootincident.

Peter Wright, QC, aanklager, las de berichtenuitwisseling waarin mevrouw Greville tegen Giggs zei: ‘Je bent een leugenaar’.

Giggs antwoordde: ‘Kate, je hebt me met niemand in bed betrapt. Ik heb een paar dronken sms’jes gestuurd.

‘Kilt schatjes. Beste nacht die ik heb gehad in een pub. Ik wou dat ik nu vals had gespeeld.’

Mevrouw Greville zei toen: ‘Ewwwww je bent gemeen. Ga naar de hel jij absolute slet. Je bent een leugenaar, je bent een bedrieger, je bent een narcist, je bent een manipulator, je controleert, je bent agressief, je bent gewelddadig, je bent een teleurstelling. Geen f*** uit mijn leven.’

Voormalig Manchester United-ster Ryan Giggs afgebeeld toen hij Manchester Crown Court verliet na dag vier van zijn proces voor huiselijk geweld vandaag

Giggs wordt beschuldigd van het mishandelen van zijn voormalige partner Kate Greville (foto) en haar zus Emma, ​​samen met het gebruik van controlerend en dwingend gedrag

Dag vier van het proces vandaag hoorde een reeks berichten die werden uitgewisseld tussen het toenmalige paar drie maanden voor de vermeende aanval

De rechtbank heeft vandaag gehoord dat mevrouw Greville (foto) Giggs bestempelde als ‘een absolute slet, leugenaar en narcist’

Giggs antwoordde: ‘Nu niet geen liefde. Zo boos dat je niet kunt schrijven. Rillingen.’

Zijn ex-vriendin zei: ‘Je probeerde eigenlijk gewoon te bagatelliseren wat je net deed?? Heb je met Nicky gesproken???

‘Of je andere vreemdgaande vrienden. ARRRHHH jullie arme mensen zijn het er allemaal over eens dat het niet zo erg is wat je hebt gedaan. Je geeft niets om mijn gevoelens. Dat laatste bericht bewees dat voor eens en altijd.’

Giggs voegde eraan toe: ‘Bel de therapeut maar, Kate. Nee, ik loop niet huilend naar mijn vrienden zoals jij. Je hebt gelijk, ik geef niets om je gevoelens.

‘Maar je haat vandaag is van een ander niveau. Zo erg dat het grappig is.’

Er volgden geen e-mails meer tot 16 augustus toen Giggs schreef: ‘Ik mis je zo.’

Advocaten van Giggs vroegen vandaag ook mevrouw Greville naar een artikel dat op 16 november 2020 in The Sun verscheen – vier dagen voordat ze door de politie werd geïnterviewd over haar beschuldigingen van huiselijk geweld.

Het verhaal bevatte een foto van mevrouw Greville die met haar hond over een landweg liep, naast de woorden ‘Living hell. De ex van Ryan Giggs gespot met een gekneusde lip bij het eerste uitje sinds de arrestatie van de manager van Wales’.

Op 10 november werden berichten voorgelezen aan de rechtbank tussen mevrouw Greville en een vriend.

De vriend schreef: ‘Ik verkoop de volgende foto van jou en haal hier wat papier uit (lachende emoji’s).’

Mevrouw Greville antwoordde: ‘We kunnen een foto maken en geld voor ons beiden krijgen. Wat denk je?’ De vriend zei: ‘Ik denk van wel.’ Mevrouw Greville schreef terug: ‘We kunnen 5K krijgen.’

De vriend voegde eraan toe: ‘En ons nieuwe appartement uitrusten.’ Waarop mevrouw Greville antwoordde: ‘Ik denk meer om mijn juridische kosten te dekken (lachemoji).’

De rechtbank hoorde dat mevrouw Greville later een link van het artikel naar haar vriend stuurde. Ze vertelde haar dat ze er ‘vreselijk uitzag, maar als ik er ruw uitzie, ziet het er minder geënsceneerd uit’.

Ze schreef: ‘ik denk dat het goed is dat ik er slecht uitzie om eerlijk te zijn.’

De heer Daw vroeg vervolgens mevrouw Greville of de foto’s in scène waren gezet en beschuldigde haar van ‘opzettelijk proberen het te laten lijken alsof er iets met u is gebeurd.

Mevrouw Greville ontkende de beschuldiging en voegde eraan toe: ‘Ik probeerde te voorkomen dat de paps elke dag voor mijn deur stonden. Om de controle terug te nemen.

Giggs (links), 48, wordt beschuldigd van het gebruik van controlerend en dwingend gedrag tegen Kate Greville (rechts), 36, tussen augustus 2017 en november 2020. Het paar is hier afgebeeld op vakantie in 2018

‘Natuurlijk had ik een blessure en ik wilde ze de realiteit laten zien, maar het ging erom de fotografen te stoppen en de pers twee of drie keer per dag aan de deur van mijn familie te laten verschijnen om foto’s van mij te krijgen.’

Daw ondervroeg mevrouw Greville vandaag ook over een bericht dat ze naar Giggs stuurde waarin ze zei dat haar lippen ‘verdomd moordend’ waren nadat er vulmiddel in zat.

Ze zei dat de cosmetische ingreep geen blauwe plekken of zwellingen veroorzaakte, maar dat haar lippen ‘zachter’ waren geworden.

Chris Daw QC, vertegenwoordiger van Giggs, vroeg of haar lippen gevoeliger waren op het moment van de vermeende aanval vanwege de vulprocedure.

Ze antwoordde: ‘Ik heb geen kopstoot in mijn gezicht gekregen als ik geen filler heb gehad, dus ik weet niet of ze met of zonder gevoeliger zijn.’

In plaats daarvan vertelde ze de rechtbank dat de ex-manager van Wales ‘me recht in de ogen had gekeken en me een kopstoot op mijn lip had gegeven’.

Daw vroeg mevrouw Greville waar hij haar naar verluidt een kopstoot had gegeven, en ze wees naar haar bovenlip, tussen haar lip en neus.

Ze zei dat ze geen idee had welk deel van zijn hoofd hij gebruikte ‘omdat ik het niet zag, omdat het recht in mijn gezicht was’.

Meneer Daw zei toen: ‘Het was toch geen kopstoot?’

Hij voegde eraan toe: ‘Het waren twee gezichten die samenkwamen in een heel kleine vorm van contact.’

Maar mevrouw Greville hield vol dat het een kopstoot was en voegde eraan toe: ‘Die suggestie is volkomen onjuist. Wat er gebeurde, is dat hij op me afkwam met zijn armen op mijn schouders, me recht in de ogen aankeek en me een kopstoot op mijn lip gaf.’

Giggs ontkent alle aanklachten.

Het proces gaat door.