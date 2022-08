Russian paratrooper reveals how he had NO idea he was invading Ukraine until the shelling started

Filatiev, 33, gekleed in zijn legeruniform, maakte op 24 februari deel uit van de Russische binnenvallende troepen. Maar nu verzet hij zich tegen de ‘vreselijke oorlog’. Rusland had ‘geen moreel recht’ om te beginnen

De soldaten van Poetin hadden geen idee dat ze Oekraïne binnenvielen totdat ze het vuur van de Kiev-troepen ondervangen, heeft een ex-parachutist in het Russische leger onthuld in een explosieve nieuwe memoires.

Pavel Filatiev, 33, zegt dat zijn elite-eenheid naar de grens met Oekraïne werd verplaatst nadat hij in de wereldmedia had gezien dat er sprake was van een geplande invasie, maar dat ze werden gestuurd zonder waarschuwing dat ze tegenover vijandelijke troepen zouden komen te staan.

Zijn memoires vertelt ook hoe hij een roestig machinegeweer en een slecht passend uniform kreeg, en dat zijn kameraden werden weggevaagd omdat ze ‘onze grootvadertactieken’ gebruikten.

Hij zei dat hij op 24 februari, de dag waarop de invasie begon, om 2 uur ‘s nachts wakker werd van het geluid van geweerschoten achter in een legertruck die de grens overstak.

Filatiev vroeg: ‘Vuren we op oprukkende Oekraïners?

‘Waar we heen gingen en waarom was niet duidelijk. Het was duidelijk dat er een echte oorlog was begonnen. Ik ben er achter gekomen [we had] orders om naar Cherson te gaan.’

Toen de beschietingen begonnen en Oekraïense soldaten op Russische voertuigen begonnen te schieten, zei Filatiev dat hij zich realiseerde dat hij het buurland was binnengevallen.

Hij voegde eraan toe: ‘Het werd duidelijk dat we Oekraïne hadden aangevallen.’

In een explosief nieuw boek heeft Filatiev ontstellende tekortkomingen belicht, van slecht passende uniformen tot legermedicijnen zonder spuiten of pijnstillers.

Filatiev (links en rechts) beweert dat ‘het grootste deel van het leger ontevreden is over wat er gebeurt’ in Oekraïne. Hij zei dat president Poetin de soldaten van zijn land ‘gegijzeld’ houdt in de ‘vreselijke oorlog’

De parachutist maakte deel uit van de oorspronkelijke mislukte invasie, maar stopte al snel op medische gronden.

Russische commandanten gebruiken ‘de tactieken van onze grootvaders’, zei hij.

In verwoestende fragmenten die door de onafhankelijke media iStories en Meduza worden benadrukt, schreef Pavel: ‘We hadden geen moreel recht om een ​​ander land aan te vallen, vooral niet de mensen die het dichtst bij ons staan.

‘Toen dit allemaal begon, kende ik maar weinig mensen die in nazi’s geloofden en bovendien [who] wilde vechten tegen Oekraïne.

‘We hadden geen haat en we zagen Oekraïners niet als vijanden.

‘Het grootste deel van het leger is ontevreden over wat daar gebeurt.

‘[They’re] ontevreden over de regering en hun commandant, over Poetin en zijn beleid, [and] met de minister van defensie, die [has not served] in het leger.

Soldaten werden ziek tijdens de training omdat ze geen warme kleding kregen bij temperaturen onder het vriespunt, zei Filatiev. Hij is afgebeeld in legerkleding op een Russische militaire basis

‘We zijn allemaal gijzelaars geworden van vele krachten en ik geloof dat we ons hebben laten meeslepen.

‘We begonnen een verschrikkelijke oorlog. Een oorlog waarin steden worden verwoest en die leidt tot de dood van kinderen, vrouwen en ouderen.’

Het gebrek aan voorbereiding begon toen hij een slecht passend tweedehands uniform kreeg.

Hij zei: ‘Ik weigerde een gebruikt uniform aan te nemen dat niet paste, daarom begon mijn relatie met het commando te verslechteren.

‘Na ruzie met mijn compagniescommandant, ben ik een erwtenjas gaan kopen.’

Training voor de oorlog leidde ertoe dat veel militairen ziek werden omdat ze niet het juiste uniform hadden.

‘We gingen naar de [training] grond voor [parachute] springen’, zei hij.

”S Nachts was het onder nul en reden we in ongedekte KamAZ-trucks.

‘Veel militairen hadden geen warme kleren aan: sommigen hadden er geen gekregen, anderen weigerden ze aan te nemen.

Ex-parachutist Pavel noemde de tactiek van het Russische leger ook ‘die van onze grootvaders’

‘Binnen een week werden zo’n 30 militairen van mijn afdeling opgenomen op de afdeling infectieziekten.’

Alle zieken waren op de mislukte trainingssprongen in de geannexeerde Krim geweest, zei hij.

‘Half februari stond mijn bedrijf op een oefenterrein in Staryi Krym. Ik realiseerde me dat er zeker iets aan het brouwen was – iedereen die was ontslagen of ziek was geworden, werd opgepakt en naar het oefenterrein gestuurd.

Een vernielde Russische tank staat tentoongesteld in het centrum van Kiev terwijl de lokale bevolking de inspanningen van hun soldaten bewondert

‘De dagen erna gingen we naar de schietbaan, waar ik eindelijk mijn machinegeweer oppakte.

‘Het bleek dat mijn machinegeweer een kapotte riem had en gewoon roestig was.

‘Op de allereerste avond van de opnames, de… [cartridge] vastgelopen.’

Zelfs toen het regime van Poetin ontkende dat het oorlog zou gaan voeren ‘op een bepaald moment op 20 februari kwam het bevel voor iedereen om dringend in te pakken en te vertrekken.

‘Er stond op het punt een gedwongen mars naar een onbekende bestemming te komen.

‘Op dat moment was iedereen al vies en uitgeput.

‘Sommigen woonden al bijna een maand op het oefenterrein… iedereen stond op scherp en de sfeer werd steeds serieuzer en onbegrijpelijker.’

Het begin van de oorlog werd chaotisch met zijn eigen commandant die niet wist wat hij moest doen.

‘Op 23 februari arriveerde de divisiecommandant en feliciteerde ons met de vakantie… [Defender of the Fatherland Day]kondigde aan dat vanaf morgen het dagloon $ 69 zou zijn [£57].

Filatiev zei toen de oorlog begon: ‘Ik kon het niet begrijpen: schieten we op oprukkende Oekraïners?’

‘Het was een duidelijk teken dat er iets ernstigs stond te gebeuren.

‘[On February 24]ik werd om 2 uur wakker [in the back of a KamAZ truck].

‘De colonne stond ergens in de wildernis opgesteld en iedereen had zijn motoren en koplampen uitgezet.

‘Rocket artillerie opereerde rechts en links van onze colonne.

‘Ik begreep het niet: schieten we op oprukkende Oekraïners?

‘Of misschien bij de NAVO’ [forces]? Of vallen we aan? Op wie is deze helse beschieting gericht?

‘De colonne kwam langzaam in beweging.

‘Ik hoorde geweerschoten en explosies uit de richting waarin we gingen.

‘We hadden al gewonden en doden’ [servicemen].

‘Het commando had geen communicatie. De commandant begreep niet wat er gebeurde.’

Hij vertelde hoe zijn troepen burgers doodden.

‘Ik heb vernomen dat iemand met een BMD-kanon op een burgervoertuig heeft geschoten. In de auto zaten een moeder en meerdere kinderen. Slechts één kind heeft het overleefd.’

Hij onthulde een leger dat vastzat in het verleden en verre van klaar voor de oorlog waarvan Poetin overtuigd was dat het binnen enkele dagen de controle over Oekraïne zou overnemen.

‘Al onze trainingen waren alleen op papier, onze techniek was hopeloos verouderd’, zei hij.

‘We hebben nog steeds dezelfde tactiek als onze grootvaders.

‘Degenen die het eerst doorbraken, werden vernietigd.

Luiza, 74, inwoner van Kramatorsk, kijkt toe terwijl de lokale bevolking hun verwoeste huizen herstelt na het bombardement

‘De jongens vertelden me dat die er zijn’ [only] 50 mensen vertrokken in hun brigade.

‘[When] het begon donker te worden, het hele team hurkte neer.

‘Het was erg koud. Niemand had slaapzakken, de vorst kwam in je botten.

‘We hadden de vijand niet eens nodig, het commando had ons in zulke omstandigheden gebracht – daklozen leven beter.

‘[The next day] we kwamen aan in de zeehaven van Cherson.

‘Iedereen begon de gebouwen te doorzoeken op voedsel, water, douches en een slaapplaats.

‘Sommigen begonnen computers en al het waardevolle dat ze konden vinden te stelen. Ik was geen uitzondering: ik vond een hoed in een kapotte vrachtwagen en nam hem mee.’

Hij vertelde hoe ‘de kantoren een kantine hadden met een keuken en koelkasten.

‘Wij, net als wilden, aten alles wat er in zat.

‘In de nacht hebben we alles op zijn kop gezet.’

Filatiev vertelde dat ‘ik half april vuil in mijn ogen had door artillerievuur en keratitis was ingetreden.

‘Na vijf dagen lijden, op welk punt’ [one] oog al gesloten was, werd ik geëvacueerd.

‘De ambulancebroeder die me heeft gestuurd om te worden geëvacueerd, heeft me gevraagd het medisch detachement te vertellen dat hij geen spuiten of pijnstillers heeft.’

Hij onthulde hoe ‘we naar een van de kazernes werden gebracht die waren gereserveerd voor degenen die uit het ziekenhuis waren ontslagen.

Britse GMLRS-raketwerpers (afgebeeld worden getest in het VK) zijn naar Oekraïne gestuurd

‘Er waren daar honderd mensen die waren teruggekeerd uit de oorlog en ongedaan werden gemaakt na wat ze hadden meegemaakt.

‘Een stotterde veel, ik zag twee mensen met geheugenverlies, [and] veel mensen dronken daar zwaar en dronken het verdiende geld weg.’

De parachutist zei: ‘Ik moest me van mijn eigen geld laten behandelen en medicijnen kopen.

‘Twee maanden lang heb ik geprobeerd om behandeling te krijgen van het leger: ik ging naar het parket, ik ging naar het commando, naar het hoofd van het ziekenhuis en ik schreef naar de president.

‘Ik besloot door de militair-medische raad te gaan en te vertrekken’ [the army] om gezondheidsredenen.

‘Het bevel zei dat ik de dienst ontdoede en stuurde documenten naar het parket om een ​​strafzaak te starten. Ze gebruiken deze bluf om te proberen veel mensen terug te sturen.’

In de strijd voelde hij zich gecompromitteerd door de legerleiding.

‘Ik kan alleen mijn wapen laten vallen en ergens terugrennen en een lafaard worden of achter iedereen aan gaan’ [Ukrainians],’ hij zei.

‘Nu begrijp ik dat ik gewend was.’

De propagandamedia van Poetin, het gebruik van draconische wetten, beloften van extra geld voor strijders en het gebruik van onderscheidingen en medailles sluiten soldaten op in de oorlogsmachine, zei hij.

‘Ik begreep dat als ik plotseling uit een van de huizen… als ik gevaar zie, ik zal schieten zonder na te denken.

‘Onoplettendheid of vertraging is de dood van mij of mijn kameraden, twijfels zijn gevaarlijk.

‘Maar tegelijkertijd wilde ik niemand vermoorden.

‘De dood van onschuldige burgers was en zal zijn in elke oorlog, maar het wordt walgelijk in de ziel.

‘Terwijl onze regeringen onderling uitzoeken hoe ze moeten leven, en het leger aan beide kanten hun instrument is, sterven vreedzame mensen, stort hun gewone wereld in.

‘Als je dat beseft, weet je niet wat je moet doen.

‘Laat alles vallen en vertrek – dan word je een lafaard en een verrader.

Als je hieraan blijft deelnemen, word je medeplichtig aan de dood en het lijden van veel mensen.’

Zijn boek in het Russisch is getiteld ‘ZOV’, naar de symbolen die op Poetins militaire voertuigen zijn geschilderd.