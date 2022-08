Russia displays destroyed Australian Bushmaster from war in Ukraine

Rusland heeft een vernietigde, in Australië gemaakte Bushmaster tentoongesteld als onderdeel van een oorlogstrofee-tentoonstelling van militaire voertuigen die zijn buitgemaakt op Oekraïense troepen.

De gestripte en door de explosie beschadigde Bushmaster werd getoond met een plakkaat en een bord met de Australische vlag in Patriot Park, dat net buiten Moskou ligt.

In mei werd gemeld dat een van de 20 Australische Bushmasters-voertuigen die als militaire hulp aan de Oekraïense strijdkrachten waren gestuurd, tussen Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne was vernietigd.

Er verschenen beelden van een uitgebrand wrak van een Bushmaster die in een leeg veld zat, maar een Oekraïense commandant vertelde een Australische verslaggever dat alle mensen in het voertuig het overleefden.

Het voertuig dat buiten Moskou werd tentoongesteld, vertoonde uitgebreide schade door bomexplosies op de gepantserde panelen, maar bleef verder grotendeels intact.

Verschillende andere tanks, gepantserde voertuigen en zelfs boten uit verschillende landen werden ook buiten Moskou tentoongesteld als onderdeel van het International Military-Technical Forum ‘Army 2022’, de grootste jaarlijkse defensieshow van Rusland.

Oekraïense soldaten hebben de Australische Bushmasters geprezen en smeken om meer te sturen om de brutale Russische invasie van hun land af te weren.

De stevige aanpasbare voertuigen worden naar verluidt gebruikt als eerstelijnsambulances en waren constant in actie onder zwaar vuur in het oosten van Oekraïne.

Vorige maand werd aangekondigd dat Australië nog 40 voertuigen naar het land zou sturen, evenals 14 zwaardere M113AS4-voertuigen, waarvan er al vier zijn vertrokken.

Tijdens een bezoek in juli aan de fabriek in de Victoriaanse stad Bendigo, waar de Bushmasters worden gemaakt, zei de Oekraïense ambassadeur Vasyl Myroshnychenko dat ze van vitaal belang waren voor de oorlogsinspanningen van zijn land.

‘Bushmasters redden eigenlijk levens in Oekraïne’, zegt hij vertelde het ABC.

‘Australië is voor ons de grootste bondgenoot buiten de NAVO – het toont solidariteit.

‘Australië stoot boven zijn gewicht uit in deze ondersteuning.’

Premier Anthony Albanese kondigde vorige maand een extra hulppakket van $ 99,5 miljoen aan voor het door oorlog verscheurde Oekraïne.

Dit brengt de totale toezegging op $ 388 miljoen, de grootste bijdrage van niet-NAVO-landen aan de Oekraïense oorlogsinspanning.

Myrosjnychenko zegt dat er nog steeds meer militair materieel nodig is naarmate het wrede conflict voortduurt.

‘We hebben verschillende Bushmasters die als ambulances opereren, dus ze zijn gewend om gewonden van het slagveld naar het militair hospitaal te brengen waar ze worden behandeld’, zei hij.

‘Vanwege de omvang van deze oorlog zouden we zeker van meer kunnen profiteren – we zouden er nog eens 40 kunnen gebruiken, maak er 100 van.

‘Als je kijkt naar de omvang van de oorlog in Oekraïne, hebben we de grootste inzet van grondtroepen sinds de Tweede Wereldoorlog, dus er is veel vraag naar voertuigen zoals de Bushmaster.

‘Elke dag verliest Oekraïne ongeveer honderd soldaten.’

De tentoonstelling van gevangengenomen militaire schepen buiten Moskou maakte deel uit van Ruslands grootste jaarlijkse militaire showcase

In augustus vertelde een Bushmaster-commandant, die alleen als Vitaly werd genoemd, aan de… Sydney Morning Herald hij zag de Bushmaster vernietigd worden tijdens de oostelijke slag.

‘Ik was erbij, ik zag dat Bushmaster voor de eerste keer naar binnen ging, de jongens terugbracht en er een tweede keer in ging. En toen werd het geraakt’, zei eenheidscommandant Vitaly.

‘Het is van binnen gepantserd en dat is een groot pluspunt voor dit voertuig omdat het de veiligheid en de gezondheid van de soldaten binnenin beschermt.

‘Als we meer van dit soort voertuigen hadden, zouden we meer levens redden – en de levens van onze soldaten zijn het allerbelangrijkste.’

Het is niet alleen de veiligheid van de Bushmasters die het voertuig populair maakt bij de Oekraïense verdedigers in vergelijking met hun troepentransporten uit het Sovjettijdperk.

‘Allereerst is het erg comfortabel,’ zei Vitaly.

Het heeft airconditioning, het is als een huis op wielen.

‘Ik zou binnen hebben gewoond. Ik blijf er de hele tijd in.’

De Bushmaster, bijgenaamd ‘The Bushy’, is een gepantserd militair voertuig van 11 ton gebouwd in de Victoriaanse stad Bendigo en is ontworpen om maximaal 10 soldaten op het slagveld in te zetten.

De 20 voertuigen die naar Oekraïne werden gestuurd, werden opnieuw geschikt gemaakt voor dienst nadat ze ‘met pensioen’ waren gegaan na uitgebreide dienst in Afghanistan en noodhulpzones.

Een M113AS4 gepantserde personnel carrier wordt geladen op een Antonov An-124 vrachtvliegtuig op RAAF Base Amberley, Queensland als onderdeel van de militaire hulp van Australië aan de Oekraïne

Ze werden opnieuw olijfgroen geverfd met aan elke kant de vlag van Oekraïne.

De woorden ‘Verenigd met Oekraïne’ stonden op de voertuigen in zowel het Engels Oekraïens als een kangoeroe naast een Oekraïense vlag.

Vitaly deed een pleidooi voor Australië om meer munitie mee te sturen, zoals de zes lichtgewicht gesleepte houwitserkanonnen die de Bushmasters vergezelden.

Wat is een Bushmaster? Het Bushmaster Protected Military Vehicle (PMV) – of Infantry Mobility Vehicle – is een in Australië gebouwd gepantserd voertuig met vierwielaandrijving dat in verschillende oorlogen in actie is gekomen en is ontworpen om maximaal 10 soldaten naar het slagveld te vervoeren. Het voertuig, bijgenaamd ‘the Bushy’, is gebouwd om elke omgeving te weerstaan ​​en troepen te beschermen tegen bomexplosies, en werd veel gebruikt door de Australian Defence Force tijdens het conflict in Afghanistan. De Bushmaster kan mortieren en andere zwaardere wapens dragen en kan ook worden uitgerust met machinegeweren en ander militair materieel. Het kan ook genoeg brandstof en voorraden vervoeren om drie dagen te werken zonder bevoorrading en heeft een centraal bandenvulsysteem waardoor het kan functioneren bij lekke banden. Eerst geproduceerd: 1997

1997 Aantal gebouwd: 1,195

1,195 Kosten: $ 500.000 (AUD)

$ 500.000 (AUD) Bemanning: Eén bestuurder, negen passagiers

Eén bestuurder, negen passagiers Gewicht: 11 – 15 ton

Ontworpen door: Australische defensie-industrie (ADI)

Australische defensie-industrie (ADI) Momenteel geproduceerd door: Thales Australië (voorheen ADI)

Thales Australië (voorheen ADI) Gebruikt in: Oorlog in Afghanistan, oorlog in Irak, Oost-Timor, Golanhoogten, Iraakse burgeroorlog, Syrische burgeroorlog, conflict in Noord-Mali

Oorlog in Afghanistan, oorlog in Irak, Oost-Timor, Golanhoogten, Iraakse burgeroorlog, Syrische burgeroorlog, conflict in Noord-Mali Gebruikt door: Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Fiji, Indonesië, Jamaica, Japan, Nederland. (Verschillende anderen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje, hebben interesse getoond)

Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Fiji, Indonesië, Jamaica, Japan, Nederland. (Verschillende anderen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje, hebben interesse getoond) varianten: Er zijn verschillende versies van ‘The Bushy’ geproduceerd. Deze omvatten: Troop, Command, Air Defense, Ambulance, Assault Pioneer, Mortar-variant, Direct Fire Weapons, General Maintenance.

‘We hebben artillerie en munitie nodig voor de artillerie,’ zei hij.

‘We hebben houwitsers nodig, we hebben meer tanks en pantservoertuigen nodig – veel pantservoertuigen.’

Op 9 juni stuurde Australië de eerste vier van 14 zwaardere M113AS4 pantserwagens naar Oekraïne.

De voertuigen werden op een Oekraïens Antonov AN-124-vliegtuig geladen op de RAAF-basis Amberley net buiten Brisbane.

De M113AS4 is een geavanceerde variant van het Amerikaanse model M113, dat sinds de oorlog in Vietnam in gebruik is.

In antwoord op verzoeken van Oekraïne heeft Australië meer dan $ 285 miljoen aan militaire hulp toegezegd, waaronder ook anti-pantserwapens, munitie, drones, medische benodigdheden en andere uitrusting.

Australië levert de Oekraïne ook zes houwitser-artilleriekanonnen (afgebeeld in Afghanistan) als onderdeel van een militair hulppakket ter waarde van meer dan $ 285 miljoen

Minister van Defensie Richard Marles zei dat het blijk gaf van de voortdurende toewijding van Australië aan het Oekraïense volk.

‘Australië staat achter Oekraïne en roept Rusland opnieuw op om zijn niet-uitgelokte, onrechtvaardige en illegale invasie van Oekraïne te staken’, zei Marles.

Sinds de lancering van de totale aanval op Oekraïne in februari stuit Rusland op fervent verzet.

Het concentreert zijn inspanningen nu op het veiligstellen van het oostelijke deel van Donbas, dat in grote lijnen verwijst naar de oostelijke regio’s van Oekraïne, Donetsk en Luhansk.

Het gebied was voor de invasie grotendeels in handen van door Rusland gesteunde separatisten.