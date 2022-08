RuPaul’s Drag Race fans criticise BBC show for featuring Boy George as a celebrity guest

Fans van RuPaul’s Drag Race UK hebben kritiek geuit op de show omdat hij Boy George heeft uitgenodigd als gast van een beroemdheid in de vierde serie, ondanks het feit dat hij in zijn carrière met meerdere schandalen te maken heeft gehad.

De 61-jarige zangeres is aangekondigd als een van de gastjuryleden van beroemdheden in de komende serie, samen met namen als Alison Hammond, Mel B en Dame Joanna Lumley.

Maar sommige fans hebben de BBC Three-show bekritiseerd omdat ze Boy George in de line-up hadden opgenomen vanwege zijn bewogen verleden, waaronder beschuldigingen van transfobie omdat hij zei dat geslachtsvoornaamwoorden een ‘moderne vorm van aandacht zoeken’ zijn.

Slammed: RuPaul’s Drag Race UK-fans hebben kritiek geuit op de show omdat hij Boy George heeft uitgenodigd om een ​​beroemde gast te zijn in de vierde serie, ondanks meerdere schandalen in zijn carrière

De Culture Club-ster heeft gevochten tegen drugs- en alcoholverslaving en werd in 2009 tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor de mishandeling en valse gevangenisstraf van de Noorse mannelijke sekswerker Audun Carlsen tijdens een ‘psychotische episode’.

Boy George, wiens echte naam George Alan O’Dowd is, heeft sindsdien een nieuwe weg ingeslagen en vierde een decennium van nuchterheid in 2018, terwijl hij ook een resident mentor is bij The Voice Australia.

Maar sommige RuPaul’s Drag Race-fans beweerden dat hij een ‘slechte keuze’ was om in de competitieve reality-tv-series te verschijnen vanwege zijn eerdere schandalen, en gingen naar Twitter om hun ontevredenheid over het nieuws te delen.

Een persoon schreef: ‘Boy George heeft deze line-up verpest.’

Onder vuur: de 61-jarige zangeres is aangekondigd als een van de gastjuryleden van beroemdheden in de komende serie. Afgebeeld: RuPaul

Een ander woedend: ‘Veroordeelde misbruiker en hater van transgenders? Die jongen George? Hé. Lijkt me een slechte keuze.’

Een derde zei: ‘Niet Boy George.’

Een vierde raasde: ‘Jongen George de man die een sekswerker ontvoerde en met handboeien aan een muur sloeg en hem sloeg met een ketting??? die jongen george??? voorkeur voor voornaamwoorden hebben is aandacht zoekend’ jongen george??’

Terwijl een vijfde eraan toevoegde: ‘Ik, en duizenden andere misbruikte queer-mannen, zullen Boy George in die show zien en me misselijk en gekwetst voelen. Het herinnert ons eraan dat slachtoffers er niet toe doen wanneer de misbruiker de macht heeft.’

En een zesde zei: ‘Wacht… @dragraceukbbc hebben veroordeelde misbruiker Boy George als gast op hun show? Werkelijk? @RuPaul @michellevisage … dit is *slecht*. Echt heel erg. We platformen geen queer-misbruikers.’

Onder vuur: maar sommige RuPaul’s Drag Race-fans beweerden dat hij een ‘slechte keuze’ was om in de serie te verschijnen vanwege zijn bewogen verleden, en gingen naar Twitter om hun ontevredenheid over het nieuws te delen

Een ander merkte op: ‘De rehabilitatie van Boy George laat gewoon zien hoe comfortabel mensen zijn met seksueel misbruikers, zolang ze maar fantastisch zijn schat.’

MailOnline heeft contact opgenomen met de BBC en de vertegenwoordigers van Boy George voor commentaar.

Voordat Boy George zichzelf opnieuw uitvond, kreeg hij tijdens zijn carrière te maken met meerdere schandalen, waaronder drugs- en alcoholverslavingen en gevangenisstraf voor een aanval op een mannelijke sekswerker.

Hoewel hij enorm veel succes had in de muziekindustrie, werd Boy George halverwege de jaren tachtig ontmaskerd als een heroïneverslaafde en verdere drugsproblemen en interne vetes leidden tot de ondergang van Culture Club in 1986.

En in december 2008, Boy George werd vorig jaar veroordeeld voor de mishandeling en valse gevangenisstraf van de Noorse mannelijke sekswerker Audun Carlsen tijdens een ‘psychotische episode’.

Problemen: De Culture Club-ster heeft gevochten tegen drugs- en alcoholverslaving en werd in 2009 tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor de mishandeling en valse opsluiting van een Noorse mannelijke sekswerker

De superster bond de heer Carlsen vast aan een radiator en sloeg hem met een ketting terwijl hij scheldwoorden uitschreeuwde toen hij in de greep was van een heroïneverslaving van £ 400 per dag.

Het paar had elkaar leren kennen via de gay-datingservice Gaydar Commercial, waar Carlsen zijn diensten aanbood voor ‘£400 per nacht’.

De heer Carlsen, toen 28, zei dat hij door Boy George en een andere man in handboeien werd gedwongen voordat hij over de vloer werd gesleept, aan een grote bout aan de muur werd vastgemaakt en geslagen.

De rechter veroordeelde zijn ‘met voorbedachten rade’, ‘ongevoelige’ en door drugs gevoede razernij die de heer Carlsen ‘traumatiseerde’, zei de rechter dat Boy George [the victim] van zijn vrijheid en zijn menselijke waardigheid’.

De ster werd veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor de aanval van ‘gratuit geweld’, maar werd na slechts vier maanden vrijgelaten.

Demonen: In december 2008 werd Boy George (afgebeeld in 2006) veroordeeld voor de mishandeling en valse opsluiting van Audun Carlsen tijdens een ‘psychotische episode’ het jaar ervoor

Over de aanval in 2020 gesproken, Boy George snikte op tv toen hij een ‘psychotische episode’ beschreef toen hij de heer Carlsen gevangen hield in zijn flat.

Hij vertelde Piers Morgan op zijn ITV’s Life Stories-show dat hij zich niet had verontschuldigd bij zijn Noorse slachtoffer omdat het ‘geen verschil zou maken’.

Hij zei: ‘Ik heb mezelf naar de gevangenis gestuurd. Ik vertelde de politie waarom ik deed wat ik deed. Achteraf had ik een psychotische episode. Ik was een drugsverslaafde, dus ik kan hier niet zitten en zeggen dat mijn redenen om het te doen op welke manier dan ook gegrond zijn.

‘Maar ik heb de waarheid verteld. Ik zei: “Dit is waarom ik het deed. Ik had een paranoïde episode”. Ik heb altijd ontkend die man te hebben geslagen.’

Boy George vierde begin 2018 een decennium van nuchterheid.

Moeilijkheden: Boy George (afgebeeld in maart), wiens echte naam George Alan O’Dowd is, heeft sindsdien een nieuw blad omgeslagen en in 2018 een decennium van nuchterheid gevierd

In 2012 zei hij dat het beoefenen van het Nichiren-boeddhisme het geheim was achter zijn nuchterheid. In 2014 had hij ook een volledig rauw veganistisch dieet aangenomen.

In mei 2018 sprak hij over zijn decennium van nuchterheid tegen het Australische radiostation Nova.

Terugkijkend op zijn nuchterheid zei George: ‘Het is duidelijk dat als je erin zit, het alleen is als je kwaliteitsvolle tijd krijgt, zoals je weet, ga je, “Oh wauw, hoe heb ik dat gedaan? Hoe de f**k deed Ik doe 10 jaar?”‘

Hij voegde eraan toe: ‘Maar ik zou zeggen dat al het goede in mijn leven komt doordat ik clean ben en echt kan genieten van wat ik doe op een manier die ik voorheen niet kon.’

Maar in 2020 werd hij ervan beschuldigd ‘transfobisch’ te zijn nadat hij had gezegd dat geslachtsvoornaamwoorden een ‘moderne vorm van aandacht zoeken’ zijn.

Verontwaardiging: maar in 2020 werd hij ervan beschuldigd ‘transfobisch’ te zijn nadat hij had gezegd dat geslachtsvoornaamwoorden een ‘moderne vorm van aandacht zoeken’ zijn

Terugslaan: hij maakte grapjes over zijn opmerking en verdedigde zichzelf door erop te staan ​​dat er ‘niets is dat je hem kunt leren’ en te zeggen dat iedereen welkom is in zijn huis

De zanger veroorzaakte woede nadat hij op Twitter had geklikt en tegen zijn volgers zei ‘laat je voornaamwoorden aan de deur’.

Fans hielden vol dat ze ‘diepbedroefd’ waren door de opmerking en voelden ‘echt teleurgesteld’ dat een LGBTQ+-icoon zo’n opmerking zou plaatsen, met de vraag: ‘Wat is er nodig om anderen respect te tonen door hun favoriete voornaamwoorden te gebruiken?’

Maar Boy George sloeg terug en zei: ‘Bedankt daarvoor, maar ik heb ogen en kan grotendeels beschrijven wat ik zie.’

Hij verzekerde zijn fans dat er ‘niets is dat je kunt leren’ hem als een queer-icoon wiens ervaring met seksuele identiteit verder gaat dan ‘bijna iedereen’.

In reactie op een fan die zei dat hun ‘hart was gebroken’ door de opmerking, zei de artiest: ‘Je kunt me niets leren. Ik ben een vreemde. De raarste van de raarste. Ik heb nog nooit een ongemakkelijk moment gehad met iemand die ik als ‘anders’ beschouw en ik hoop dat ik dat ook nooit zal doen!’

Flashback: Boy George trad in 2017 toe tot The Voice Australia. Afgebeeld in de vroege jaren 80

Hij vervolgde: ‘Ik heb meer ervaring met seksuele identiteit dan bijna wie dan ook. April Ashley is al in de jaren 70 mijn held.’

Hij probeerde ook zijn opmerkingen te verduidelijken door erop te staan ​​dat hij ‘had moeten’ zeggen om voornaamwoorden achter te laten omdat je ze ‘niet nodig zult hebben’ in zijn bedrijf.

Boy George, bekend van hits als Karma Chameleon met Culture Club, trad in 2017 toe tot The Voice Australia.

Nu voegt hij zich bij RuPaul’s Drag Race UK als een beroemde gast naast andere grote namen, waaronder Dame Joanna Lumley, Alison Hammond, Hannah Waddingham, Lorraine Pascale, Mel B, Leomie Anderson en FKA Twigs.

Over deelname aan de show gesproken, Boy George zei: ‘Drag Race is zo’n fenomeen en het heeft tot intense creativiteit en debat geleid. RuPaul heeft het concept drag tot een begrip gemaakt!

‘Hoe de f**k heb ik 10 jaar gedaan?’ Sindsdien heeft Boy George een nieuwe weg ingeslagen en begin 2018 een decennium van nuchterheid gevierd. Afgebeeld in 2019 in Londen

‘Ik maak deel uit van de drag daisy chain. Elke aardige dragqueen is mijn zus en de rest zijn achterneven! Het was erg leuk om deel uit te maken van de show!’

Andere namen die zich bij de line-up van beroemdheden voegen, zijn onder meer: AJ Odudu, Tess Daly, Giovanni Pernice, Aisling Bea, Olly Alexander en Cathy Dennis.

De beroemde gasten zullen verschijnen naast vaste juryleden RuPaul, Michelle Visage, Alan Carr en Graham Norton.

In de komende serie zal Snatch Game ook Tess Daly en AJ Odudu hun beste dekenachtige blanks zien aanbieden, terwijl Aisling Bea ook haar vleugje komedie naar de competitie zal brengen.

Cathy Dennis zal de koninginnen ook een masterclass songwriting geven, terwijl Giovanni Pernice van Strictly Come Dancing de sterren zal voorbereiden op een alles-zingende en dansende uitdaging.